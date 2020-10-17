من درر السلف...الحلقة رقم 136

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن المسائل الحِسَان ...
ومنها ...
وقد قيل /
الكَسَل : مزلقة الرِّبح ..
وآفة : الصَّنَائع ..
وأَرَضَة : البضائع ..
وإذا رَقَدَت النَّفس في فراش الكَسَل : استغرقها نوم الغفلة عن صالح العمل . ..
أنظره / موارد الظمآن لعبد العزيز السلمان عليه رَحَمَات الله ج 03 ورقة / 35 ....
ومنها ...
اللَّئيم عند العرب /
الشَّحيح المَهِين النَّفس الخسيس الآباء ..
فإن كان الرَّجل شحيحًا ولم تجتمع فيه هذه الخصال قيل له / بخيل ؛ ولم يُقَل له : لئيم ..
يقال لكلِّ لئيم : بخيل ..
ولا يقال لكلِّ بخيل: لئيم ..
والعامَّة تخطئ فيهما : فتسوِّي بينهما . ..
أنظره / الزاهر لأبي بكر الأنباري ج 02 ورقة / 58 ...
ومنها ...
كان زيد بن أسلم عليه رَحَمَات الله يقول /
يا ابن آدم !!!
أمرك ربُّك أن تكون كريمًا : وتدخل الجنَّة ..
ونهاك أن تكون لئيمًا : وتدخل النَّار . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم للدِّينوري ج 07 ورقة / 44 ...
ومنها ...
وقال الشَّعبي أبو عَمروا الهمداني عليه رَحَمَات الله تعالى /
النَّاس مِن نبات الأرض ؛ فمَن دخل الجنَّة : فهو كريم ..
ومَن دخل النَّار : فهو لئيم . ..
أنظره / مجموع فتاوى إبن تيمية ج 16 ورقة / 295 ...
ومنها ...
وقال الشَّافعيّ محمد إبن إدريس القرشيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
طُبِع ابن آدم : على اللُّؤْم ..
فمِن شأنه أن يتقرَّب : ممَّن يتباعد منه ..
ويتباعد : ممَّن يتقرَّب منه . ..
أنظره / الزهد الكبير للبيهقي ورقة / 105 ...
ومنها ...
- وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله /
أصل كلِّ عداوة : إصطناع المعروف إلى اللِّئام . ..
أنظره / إحياء علوم الدين للغزالي ج 02 ورقة / 235 ...
ومنها ...
وقال الأصمعيُّ عبد الملك بن قريب إبن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بزرجمهر الحكيم /
إحذروا صولة اللَّئيم : إذا شبع ..
وصولة الكريم : إذا جاع . ..
أنظره / الزاهر لأبي بكر الأنباري ج 02 ورقة / 115 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مَن لم يعرف الطَّريق إلى ربِّه ولم يتعرَّفها : فهذا هو اللَّئيم الذي قال الله تعالى فيه /( وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ) . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 177 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
اللَّئيم : يصبر في طاعة الشَّيطان ..
فاللِّئام : أصبر النَّاس في طاعة أهوائهم وشهواتهم ..
وأقلُّ النَّاس صبرًا : في طاعة ربِّهم ..
فيصبر على البذل في طاعة الشَّيطان أتمَّ صبر : ولا يصبر على البذل في طاعة الله في أيسر شيء . ..
أنظره / عدة الصابرين ورقة / 52 - 53 ...
ومن المسائل الحِسَان ...
ومنها ...
وقد قيل /
الكَسَل : مزلقة الرِّبح ..
وآفة : الصَّنَائع ..
وأَرَضَة : البضائع ..
وإذا رَقَدَت النَّفس في فراش الكَسَل : استغرقها نوم الغفلة عن صالح العمل . ..
أنظره / موارد الظمآن لعبد العزيز السلمان عليه رَحَمَات الله ج 03 ورقة / 35 ....
ومنها ...
اللَّئيم عند العرب /
الشَّحيح المَهِين النَّفس الخسيس الآباء ..
فإن كان الرَّجل شحيحًا ولم تجتمع فيه هذه الخصال قيل له / بخيل ؛ ولم يُقَل له : لئيم ..
يقال لكلِّ لئيم : بخيل ..
ولا يقال لكلِّ بخيل: لئيم ..
والعامَّة تخطئ فيهما : فتسوِّي بينهما . ..
أنظره / الزاهر لأبي بكر الأنباري ج 02 ورقة / 58 ...
ومنها ...
كان زيد بن أسلم عليه رَحَمَات الله يقول /
يا ابن آدم !!!
أمرك ربُّك أن تكون كريمًا : وتدخل الجنَّة ..
ونهاك أن تكون لئيمًا : وتدخل النَّار . ..
أنظره / المجالسة وجواهر العلم للدِّينوري ج 07 ورقة / 44 ...
ومنها ...
وقال الشَّعبي أبو عَمروا الهمداني عليه رَحَمَات الله تعالى /
النَّاس مِن نبات الأرض ؛ فمَن دخل الجنَّة : فهو كريم ..
ومَن دخل النَّار : فهو لئيم . ..
أنظره / مجموع فتاوى إبن تيمية ج 16 ورقة / 295 ...
ومنها ...
وقال الشَّافعيّ محمد إبن إدريس القرشيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
طُبِع ابن آدم : على اللُّؤْم ..
فمِن شأنه أن يتقرَّب : ممَّن يتباعد منه ..
ويتباعد : ممَّن يتقرَّب منه . ..
أنظره / الزهد الكبير للبيهقي ورقة / 105 ...
ومنها ...
- وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله /
أصل كلِّ عداوة : إصطناع المعروف إلى اللِّئام . ..
أنظره / إحياء علوم الدين للغزالي ج 02 ورقة / 235 ...
ومنها ...
وقال الأصمعيُّ عبد الملك بن قريب إبن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بزرجمهر الحكيم /
إحذروا صولة اللَّئيم : إذا شبع ..
وصولة الكريم : إذا جاع . ..
أنظره / الزاهر لأبي بكر الأنباري ج 02 ورقة / 115 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مَن لم يعرف الطَّريق إلى ربِّه ولم يتعرَّفها : فهذا هو اللَّئيم الذي قال الله تعالى فيه /( وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ) . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 177 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
اللَّئيم : يصبر في طاعة الشَّيطان ..
فاللِّئام : أصبر النَّاس في طاعة أهوائهم وشهواتهم ..
وأقلُّ النَّاس صبرًا : في طاعة ربِّهم ..
فيصبر على البذل في طاعة الشَّيطان أتمَّ صبر : ولا يصبر على البذل في طاعة الله في أيسر شيء . ..
أنظره / عدة الصابرين ورقة / 52 - 53 ...