من درر السلف...الحلقة رقم 136

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن المسائل الحِسَان ...

🥀🥀 ومنها ...
وقد قيل /
الكَسَل : مزلقة الرِّبح ..
وآفة : الصَّنَائع ..
وأَرَضَة : البضائع ..
وإذا رَقَدَت النَّفس في فراش الكَسَل : استغرقها نوم الغفلة عن صالح العمل . ..
🥀 أنظره / موارد الظمآن لعبد العزيز السلمان عليه رَحَمَات الله ج 03 ورقة / 35 .... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
اللَّئيم عند العرب /
الشَّحيح المَهِين النَّفس الخسيس الآباء ..
فإن كان الرَّجل شحيحًا ولم تجتمع فيه هذه الخصال قيل له / بخيل ؛ ولم يُقَل له : لئيم ..
يقال لكلِّ لئيم : بخيل ..
ولا يقال لكلِّ بخيل: لئيم ..
والعامَّة تخطئ فيهما : فتسوِّي بينهما . ..
🥀 أنظره / الزاهر لأبي بكر الأنباري ج 02 ورقة / 58 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
كان زيد بن أسلم عليه رَحَمَات الله يقول /
يا ابن آدم !!!
أمرك ربُّك أن تكون كريمًا : وتدخل الجنَّة ..
ونهاك أن تكون لئيمًا : وتدخل النَّار . ..
🥀 أنظره / المجالسة وجواهر العلم للدِّينوري ج 07 ورقة / 44 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الشَّعبي أبو عَمروا الهمداني عليه رَحَمَات الله تعالى /
النَّاس مِن نبات الأرض ؛ فمَن دخل الجنَّة : فهو كريم ..
ومَن دخل النَّار : فهو لئيم . ..
🥀 أنظره / مجموع فتاوى إبن تيمية ج 16 ورقة / 295 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الشَّافعيّ محمد إبن إدريس القرشيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
طُبِع ابن آدم : على اللُّؤْم ..
فمِن شأنه أن يتقرَّب : ممَّن يتباعد منه ..
ويتباعد : ممَّن يتقرَّب منه . ..
أنظره / الزهد الكبير للبيهقي ورقة / 105 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
- وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله /
أصل كلِّ عداوة : إصطناع المعروف إلى اللِّئام . ..
🥀 أنظره / إحياء علوم الدين للغزالي ج 02 ورقة / 235 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الأصمعيُّ عبد الملك بن قريب إبن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال بزرجمهر الحكيم /
إحذروا صولة اللَّئيم : إذا شبع ..
وصولة الكريم : إذا جاع . ..
🥀 أنظره / الزاهر لأبي بكر الأنباري ج 02 ورقة / 115 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مَن لم يعرف الطَّريق إلى ربِّه ولم يتعرَّفها : فهذا هو اللَّئيم الذي قال الله تعالى فيه /( وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ) . ..
أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 177 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
اللَّئيم : يصبر في طاعة الشَّيطان ..
فاللِّئام : أصبر النَّاس في طاعة أهوائهم وشهواتهم ..
وأقلُّ النَّاس صبرًا : في طاعة ربِّهم ..
فيصبر على البذل في طاعة الشَّيطان أتمَّ صبر : ولا يصبر على البذل في طاعة الله في أيسر شيء . ..
🥀 أنظره / عدة الصابرين ورقة / 52 - 53 ... 🌾🌾🌾
 
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