من درر السلف...الحلقة رقم 136

الحمد لله ...ومن المسائل الحِسَان ...ومنها ...وقد قيل /الكَسَل : مزلقة الرِّبح ..وآفة : الصَّنَائع ..وأَرَضَة : البضائع ..وإذا رَقَدَت النَّفس في فراش الكَسَل : استغرقها نوم الغفلة عن صالح العمل . ..أنظره / موارد الظمآن لعبد العزيز السلمان عليه رَحَمَات الله ج 03 ورقة / 35 ....ومنها ...اللَّئيم عند العرب /الشَّحيح المَهِين النَّفس الخسيس الآباء ..فإن كان الرَّجل شحيحًا ولم تجتمع فيه هذه الخصال قيل له / بخيل ؛ ولم يُقَل له : لئيم ..يقال لكلِّ لئيم : بخيل ..ولا يقال لكلِّ بخيل: لئيم ..والعامَّة تخطئ فيهما : فتسوِّي بينهما . ..أنظره / الزاهر لأبي بكر الأنباري ج 02 ورقة / 58 ...ومنها ...كان زيد بن أسلم عليه رَحَمَات الله يقول /يا ابن آدم !!!أمرك ربُّك أن تكون كريمًا : وتدخل الجنَّة ..ونهاك أن تكون لئيمًا : وتدخل النَّار . ..أنظره / المجالسة وجواهر العلم للدِّينوري ج 07 ورقة / 44 ...ومنها ...وقال الشَّعبي أبو عَمروا الهمداني عليه رَحَمَات الله تعالى /النَّاس مِن نبات الأرض ؛ فمَن دخل الجنَّة : فهو كريم ..ومَن دخل النَّار : فهو لئيم . ..أنظره / مجموع فتاوى إبن تيمية ج 16 ورقة / 295 ...ومنها ...وقال الشَّافعيّ محمد إبن إدريس القرشيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /طُبِع ابن آدم : على اللُّؤْم ..فمِن شأنه أن يتقرَّب : ممَّن يتباعد منه ..ويتباعد : ممَّن يتقرَّب منه . ..أنظره / الزهد الكبير للبيهقي ورقة / 105 ...ومنها ...- وقال أيضًا عليه رَحَمَات الله /أصل كلِّ عداوة : إصطناع المعروف إلى اللِّئام . ..أنظره / إحياء علوم الدين للغزالي ج 02 ورقة / 235 ...ومنها ...وقال الأصمعيُّ عبد الملك بن قريب إبن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهليّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال بزرجمهر الحكيم /إحذروا صولة اللَّئيم : إذا شبع ..وصولة الكريم : إذا جاع . ..أنظره / الزاهر لأبي بكر الأنباري ج 02 ورقة / 115 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /مَن لم يعرف الطَّريق إلى ربِّه ولم يتعرَّفها : فهذا هو اللَّئيم الذي قال الله تعالى فيه /( وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ ) . ..أنظره / طريق الهجرتين ورقة / 177 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /اللَّئيم : يصبر في طاعة الشَّيطان ..فاللِّئام : أصبر النَّاس في طاعة أهوائهم وشهواتهم ..وأقلُّ النَّاس صبرًا : في طاعة ربِّهم ..فيصبر على البذل في طاعة الشَّيطان أتمَّ صبر : ولا يصبر على البذل في طاعة الله في أيسر شيء . ..أنظره / عدة الصابرين ورقة / 52 - 53 ...