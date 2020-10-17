ما تفسير رؤية الميت في المنام لابن سيرين ؟

هبه السيد
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تفسير رؤية الميت في المنام لابن سيرين
كلام الميت للحي في المنام
كلام الميت للحي في المنام
- يعد تفسير رؤية الميت في المنام لابن سيرين في المقام الأول دلالة على الهواجس النفسية، وذلك لكون الإنسان إذا ما فارق الحياة يكون انشغاله الأول والأخير بمثواه الجديد، فتنقطع صلته بالعالم الأرضي.
- ويقول ابن سيرين أنه إذا رأى الشخص في منامه أن الميت حي ويتحدث معه في منامه وكان هو يعرف هذا الشخص جيداً، وقد جاءه من اجل أن يخبره أنه حي ولم يمت، فذلك يدل على منزلة ومكانة الميت في الجنة وراحته وتنعمه بالعالم الآخر.
- تفسير الاحلام رؤية الميت والتحدث معه، ترمز هذه الرؤية إلى أن كل ما يقوله الميت هو الحق، فإن سمع منه شيئاً، فهو يخبره الحقيقة بشأن أمر ما، ويرجع هذا التفسير لكون الميت في دار الحق، فلا يمكن أن يكون قوله كذباً.
- ويدل تفسير حلم الجلوس مع الميت والتحدث معه على حالة الاشتياق التي تعتري الرائي بين الحين والآخر وتدفعه إلى تذكر الأيام السابقة التي كانت تجمعه بالشخص الميت.
- كما يشير تفسير رؤية الميت في المنام والتحدث معة إلى الإتعاظ منه واستقاء بعض المعلومات التي اغفلها الرائي وتاهت عن باله مما يعبر عن الرباط الروحي الذي يربط الرائي بهذا الشخص سواء في الحياة أو بعد الرحيل.
- وتعبر رؤية الميت في المنام يتكلم معك عن الرسالة التي ينقلها إليك ويطلب منك أن تلتزم بكل ما جاء فيها، فإذ لم تكن رسالة فهي أمانة لا بُد من صيانتها وتوصيلها إلى مكانها الصحيح.
- كلام الميت للحي في المنام رؤية تبشر الرائي بالخير، كما أن كلام الميت للحي بشرى للحي بطول عمره. ما هو تفسير رؤي الميت يتكلم معك في المنام؟
- وإذا الشخص في المنام ميت يتحدث معه، ويقول له أنه على قيد الحياة، دل ذلك على أن هذا الميت في منزلة عظيمة عند ربه.
- بينما إذا رأى الشخص في الحلم أن الميت يتحدث معه وهو غضبان أو يلوم عليه، دل ذلك على أن الرائي يرتكب الذنوب والمعاصي ويجب عليه أن يتوب ويعود إلى الله.
- وإذا رأى الشخص في المنام أن الميت يتحدث معه ويطلب منه شيء كالخبز، تلك الرؤية دليل على أن هذا المتوفي يحاج للدعاء والصدقة من الرائي