هبه السيد
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القطط هي إحدى الحيوانات الأليفة التي يعشقها ويحبها غالبية من الأفراد، ويسعد الأفراد باللعب معها والتلـذذ بتربيتها ولكن أحذر من غدرها، وتعتبـر مشاهدة القطط في المنام من الأحلام التى تحفظ معها الزيف والخيانة والغموم للفرد الرائي، ولكنها أيضاً ربما تحفظ معها البهجة والابتهاج والصالح، وسوف نتعلم في ذلك الموضوع عن جميع الدلالات التي تعبر عنها مشاهدة القطط في الرؤية.
تفسير حلم القطط لابن شاهين
تفسير حلم القطط لابن شاهين
- يقص ابن شاهين، أن مشاهدة القطط في الرؤية تدل على الزيف والخيانة من قبل الأفراد المحيطين بك، وأن هنالك من يتربص بك ويسعى بكافة الشوارع الممكنة أن يحرز منك، لذا عليك أن تصبح أكبر يقظة في الأيام القادمة.
- أما مشاهدة القط الأنثى فهي من الأحلام المحمودة التي تدل على قلة من التطورات في معيشة الرائي، ضياع يمضي إلى اعتراك معيشة حديثة أو يغير قلة من وجهات لمحه حول قلة من الشئون التي قد كان يمنعها فيما مضىً.
- وإذا حلمت بقطة، وقدكانت القطة حسنة، فإن هذا يشير إلى السيدة الفاتنة والمراوغة التي تتسم بالإثارة والمقدرة على استهوى الانتباه.
- ومن تفسير حلم القطط لابن شاهين أنها مشاهدة تتطلب من صاحبها أن يصبح أكبر حذراً في معيشته، وأن يقلق حول الأفراد الذين يتوددون إليه بصورة تثير الذعر والريب.
- وتدل مشاهدة القطط ايضا على الأولاد الذين يميلون صوب اللعب والصراخ وإعطاء البيت فرحة وحيوية.
- وربما يصبح القط أيضاً أيقونة إلى اللص الذي يلاحظ الرائي ليل نهار، ويتقرب منه تدريجياً ليعرف جميع دقائق الموضوع معيشته، وليستعد كما يجبً لسرقته وضم مقتنياته بلا أي سطح حق.
- وإن رأيت أن القطط تجاورك بصورة تضايقك أو تثير سخطك، فإن ذلك يعني مُلازمة النصيب السيئ لك، وكثرة العوائق في السبيل الذي تشغيل عليه، والعجز عن المعيشة في امن .... تعرف علي المزيد في تفسير حلم القطط لابن شاهين اضغط هنـــا