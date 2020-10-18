من درر السلف...الحلقة رقم 136

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد الحسان ...
منها ...
قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رَضيَ اللهُ عنه وأرضاه /
لو أخذتُ شارِبًا : لأحبَبْتُ أن يَستُرَه الله ..
ولو أخذْتُ سارِقًا : لأحبَبْتُ أن يَستُرَه اللهُ . ..
أنظره / طبقات الكبرى لابن سعد ج 05 ورقة / 13 وإبن أبي شيبة في المصنف ج 05 ورقة / 474 برقم / 28082 واللفظ له وصححه الحافظ إبن حجر العسقلاني في الإصابة في تميز الصحابة ج 01 ورقة / 575 ...
ومنها ...
وقال أبو سعيد الحسن البصري التابعيّ الجليل عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَن كان بيْنه وبيْن أَخيهِ سِترٌ : فلا يَكشِفْهُ . ..
أنظره / مكارم الأخلاق للخرائطي ورقة / 441 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
السَّكينةُ إذا نزَلَتْ على القلبِ : اطْمأنَّ بها ..
وسَكنَتْ إليها : الجَوارحُ وخشَعَتْ ..
واكتَسبَتِ : الوَقارَ ..
وأَنطَقَتِ اللِّسانَ : بالصَّوابِ والحِكمةِ ..
وحالَتْ : بيْنه وبيْن قَولِ الخَنا والفُحشِ واللَّغوِ والهُجْرِ وكلِّ باطلٍ . ..
أنظره / مدارج السَالِكِين ج 02 ورقة / 504 ...
ومنها ...
وقال الإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا يَكونُ القلبُ سليمًا : إذا كان حقودًا حسودًا مُعجَبًا مُتكبِّرًا ..
وقد شَرَطَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في الإيمانِ : أن يُحِبَّ لأَخيهِ ما يُحِبُّ لنفْسِه . ..
أنظره / أحْكَام القرآن ج 03 ورقة / 459 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
فالقلبُ السَّليمُ المحمودُ : هو الَّذي يُريدُ الخَيرَ لا الشَّرَّ ..
وكمالُ ذلك : بأن يَعرِفَ الخَيرَ والشَّرَّ ..
فأمَّا مَن لا يَعرِفُ الشَّرَّ : فذاك نَقصٌ فيه لا يُمدَحُ به . ..
أنظره / الفتاوى الكبرى ج 05 ورقة / 264 ...
ومنها ...
وفي أثرٍ عن أبي الدَّرْداءِ رَضيَ اللهُ عنه /
أنَّه كان يَدْعو : لسَبعينَ مِن أصحابِه يُسمِّيهم : بأسمائِهم ..
وفي هذا العملِ : عَلامةٌ على سلامةِ الصَّدرِ . ..
أنظره / شرح صحيح البخاري لابن بطّال ج 02 ورقة / 450 ...
ومنها ...
عن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أنَّه دَخَل على ابنِ أبي دُجانةَ وهو مريضٌ وكان وجْهُه يَتهلَّلُ فقال له /
ما لك يَتهلَّلُ وجْهُك ؟؟؟
قال / ما مِن عمَلِ شَيءٍ أَوثَقُ عِندي مِنَ اثنَين ؛ أمَّا أحدُهُما :
فكنتُ لا أَتكلَّمُ بما لا يَعْنِيني ..
وأمَّا الأُخرى :
فكان قلْبي للمُسلِمينَ سليمًا . ..
أنظره / الصمت لابن أبي الدنيا ورقة / 113 ...
ومنها ...
قال الشاعر عَنتَرةُ /
لا يَحمِلُ الحِقدَ مَن تَعْلو به الرُّتبُ .. ولا يَنالُ العُلا مَن دَأبُهُ الغضَبُ ..
أنظره / مجاني الأدب في حدائق العرب ج 05 ورقة / 251 ...
ومن الدرر والفوائد الحسان ...
منها ...
قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رَضيَ اللهُ عنه وأرضاه /
لو أخذتُ شارِبًا : لأحبَبْتُ أن يَستُرَه الله ..
ولو أخذْتُ سارِقًا : لأحبَبْتُ أن يَستُرَه اللهُ . ..
أنظره / طبقات الكبرى لابن سعد ج 05 ورقة / 13 وإبن أبي شيبة في المصنف ج 05 ورقة / 474 برقم / 28082 واللفظ له وصححه الحافظ إبن حجر العسقلاني في الإصابة في تميز الصحابة ج 01 ورقة / 575 ...
ومنها ...
وقال أبو سعيد الحسن البصري التابعيّ الجليل عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَن كان بيْنه وبيْن أَخيهِ سِترٌ : فلا يَكشِفْهُ . ..
أنظره / مكارم الأخلاق للخرائطي ورقة / 441 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
السَّكينةُ إذا نزَلَتْ على القلبِ : اطْمأنَّ بها ..
وسَكنَتْ إليها : الجَوارحُ وخشَعَتْ ..
واكتَسبَتِ : الوَقارَ ..
وأَنطَقَتِ اللِّسانَ : بالصَّوابِ والحِكمةِ ..
وحالَتْ : بيْنه وبيْن قَولِ الخَنا والفُحشِ واللَّغوِ والهُجْرِ وكلِّ باطلٍ . ..
أنظره / مدارج السَالِكِين ج 02 ورقة / 504 ...
ومنها ...
وقال الإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا يَكونُ القلبُ سليمًا : إذا كان حقودًا حسودًا مُعجَبًا مُتكبِّرًا ..
وقد شَرَطَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في الإيمانِ : أن يُحِبَّ لأَخيهِ ما يُحِبُّ لنفْسِه . ..
أنظره / أحْكَام القرآن ج 03 ورقة / 459 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
فالقلبُ السَّليمُ المحمودُ : هو الَّذي يُريدُ الخَيرَ لا الشَّرَّ ..
وكمالُ ذلك : بأن يَعرِفَ الخَيرَ والشَّرَّ ..
فأمَّا مَن لا يَعرِفُ الشَّرَّ : فذاك نَقصٌ فيه لا يُمدَحُ به . ..
أنظره / الفتاوى الكبرى ج 05 ورقة / 264 ...
ومنها ...
وفي أثرٍ عن أبي الدَّرْداءِ رَضيَ اللهُ عنه /
أنَّه كان يَدْعو : لسَبعينَ مِن أصحابِه يُسمِّيهم : بأسمائِهم ..
وفي هذا العملِ : عَلامةٌ على سلامةِ الصَّدرِ . ..
أنظره / شرح صحيح البخاري لابن بطّال ج 02 ورقة / 450 ...
ومنها ...
عن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أنَّه دَخَل على ابنِ أبي دُجانةَ وهو مريضٌ وكان وجْهُه يَتهلَّلُ فقال له /
ما لك يَتهلَّلُ وجْهُك ؟؟؟
قال / ما مِن عمَلِ شَيءٍ أَوثَقُ عِندي مِنَ اثنَين ؛ أمَّا أحدُهُما :
فكنتُ لا أَتكلَّمُ بما لا يَعْنِيني ..
وأمَّا الأُخرى :
فكان قلْبي للمُسلِمينَ سليمًا . ..
أنظره / الصمت لابن أبي الدنيا ورقة / 113 ...
ومنها ...
قال الشاعر عَنتَرةُ /
لا يَحمِلُ الحِقدَ مَن تَعْلو به الرُّتبُ .. ولا يَنالُ العُلا مَن دَأبُهُ الغضَبُ ..
أنظره / مجاني الأدب في حدائق العرب ج 05 ورقة / 251 ...