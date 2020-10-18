من درر السلف...الحلقة رقم 136

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد الحسان ...منها ...قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رَضيَ اللهُ عنه وأرضاه /لو أخذتُ شارِبًا : لأحبَبْتُ أن يَستُرَه الله ..ولو أخذْتُ سارِقًا : لأحبَبْتُ أن يَستُرَه اللهُ . ..أنظره / طبقات الكبرى لابن سعد ج 05 ورقة / 13 وإبن أبي شيبة في المصنف ج 05 ورقة / 474 برقم / 28082 واللفظ له وصححه الحافظ إبن حجر العسقلاني في الإصابة في تميز الصحابة ج 01 ورقة / 575 ...ومنها ...وقال أبو سعيد الحسن البصري التابعيّ الجليل عليه رَحَمَات الله تعالى /مَن كان بيْنه وبيْن أَخيهِ سِترٌ : فلا يَكشِفْهُ . ..أنظره / مكارم الأخلاق للخرائطي ورقة / 441 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /السَّكينةُ إذا نزَلَتْ على القلبِ : اطْمأنَّ بها ..وسَكنَتْ إليها : الجَوارحُ وخشَعَتْ ..واكتَسبَتِ : الوَقارَ ..وأَنطَقَتِ اللِّسانَ : بالصَّوابِ والحِكمةِ ..وحالَتْ : بيْنه وبيْن قَولِ الخَنا والفُحشِ واللَّغوِ والهُجْرِ وكلِّ باطلٍ . ..أنظره / مدارج السَالِكِين ج 02 ورقة / 504 ...ومنها ...وقال الإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى /لا يَكونُ القلبُ سليمًا : إذا كان حقودًا حسودًا مُعجَبًا مُتكبِّرًا ..وقد شَرَطَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في الإيمانِ : أن يُحِبَّ لأَخيهِ ما يُحِبُّ لنفْسِه . ..أنظره / أحْكَام القرآن ج 03 ورقة / 459 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /فالقلبُ السَّليمُ المحمودُ : هو الَّذي يُريدُ الخَيرَ لا الشَّرَّ ..وكمالُ ذلك : بأن يَعرِفَ الخَيرَ والشَّرَّ ..فأمَّا مَن لا يَعرِفُ الشَّرَّ : فذاك نَقصٌ فيه لا يُمدَحُ به . ..أنظره / الفتاوى الكبرى ج 05 ورقة / 264 ...ومنها ...وفي أثرٍ عن أبي الدَّرْداءِ رَضيَ اللهُ عنه /أنَّه كان يَدْعو : لسَبعينَ مِن أصحابِه يُسمِّيهم : بأسمائِهم ..وفي هذا العملِ : عَلامةٌ على سلامةِ الصَّدرِ . ..أنظره / شرح صحيح البخاري لابن بطّال ج 02 ورقة / 450 ...ومنها ...عن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أنَّه دَخَل على ابنِ أبي دُجانةَ وهو مريضٌ وكان وجْهُه يَتهلَّلُ فقال له /ما لك يَتهلَّلُ وجْهُك ؟؟؟قال / ما مِن عمَلِ شَيءٍ أَوثَقُ عِندي مِنَ اثنَين ؛ أمَّا أحدُهُما :فكنتُ لا أَتكلَّمُ بما لا يَعْنِيني ..وأمَّا الأُخرى :فكان قلْبي للمُسلِمينَ سليمًا . ..أنظره / الصمت لابن أبي الدنيا ورقة / 113 ...ومنها ...قال الشاعر عَنتَرةُ /لا يَحمِلُ الحِقدَ مَن تَعْلو به الرُّتبُ .. ولا يَنالُ العُلا مَن دَأبُهُ الغضَبُ ..أنظره / مجاني الأدب في حدائق العرب ج 05 ورقة / 251 ...