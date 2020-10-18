من درر السلف...الحلقة رقم 136

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد الحسان ...

🥀🥀 منها ...
قال الخليفة الراشد أمير المؤمنين أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ رَضيَ اللهُ عنه وأرضاه /
لو أخذتُ شارِبًا : لأحبَبْتُ أن يَستُرَه الله ..
ولو أخذْتُ سارِقًا : لأحبَبْتُ أن يَستُرَه اللهُ . ..
🥀 أنظره / طبقات الكبرى لابن سعد ج 05 ورقة / 13 وإبن أبي شيبة في المصنف ج 05 ورقة / 474 برقم / 28082 واللفظ له وصححه الحافظ إبن حجر العسقلاني في الإصابة في تميز الصحابة ج 01 ورقة / 575 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أبو سعيد الحسن البصري التابعيّ الجليل عليه رَحَمَات الله تعالى /
مَن كان بيْنه وبيْن أَخيهِ سِترٌ : فلا يَكشِفْهُ . ..
🥀 أنظره / مكارم الأخلاق للخرائطي ورقة / 441 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى /
السَّكينةُ إذا نزَلَتْ على القلبِ : اطْمأنَّ بها ..
وسَكنَتْ إليها : الجَوارحُ وخشَعَتْ ..
واكتَسبَتِ : الوَقارَ ..
وأَنطَقَتِ اللِّسانَ : بالصَّوابِ والحِكمةِ ..
وحالَتْ : بيْنه وبيْن قَولِ الخَنا والفُحشِ واللَّغوِ والهُجْرِ وكلِّ باطلٍ . ..
🥀 أنظره / مدارج السَالِكِين ج 02 ورقة / 504 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي عليه رَحَمَات الله تعالى /
لا يَكونُ القلبُ سليمًا : إذا كان حقودًا حسودًا مُعجَبًا مُتكبِّرًا ..
وقد شَرَطَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ في الإيمانِ : أن يُحِبَّ لأَخيهِ ما يُحِبُّ لنفْسِه . ..
🥀 أنظره / أحْكَام القرآن ج 03 ورقة / 459 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية الحرانيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
فالقلبُ السَّليمُ المحمودُ : هو الَّذي يُريدُ الخَيرَ لا الشَّرَّ ..
وكمالُ ذلك : بأن يَعرِفَ الخَيرَ والشَّرَّ ..
فأمَّا مَن لا يَعرِفُ الشَّرَّ : فذاك نَقصٌ فيه لا يُمدَحُ به . ..
🥀 أنظره / الفتاوى الكبرى ج 05 ورقة / 264 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وفي أثرٍ عن أبي الدَّرْداءِ رَضيَ اللهُ عنه /
أنَّه كان يَدْعو : لسَبعينَ مِن أصحابِه يُسمِّيهم : بأسمائِهم ..
وفي هذا العملِ : عَلامةٌ على سلامةِ الصَّدرِ . ..
🥀 أنظره / شرح صحيح البخاري لابن بطّال ج 02 ورقة / 450 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
عن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أنَّه دَخَل على ابنِ أبي دُجانةَ وهو مريضٌ وكان وجْهُه يَتهلَّلُ فقال له /
ما لك يَتهلَّلُ وجْهُك ؟؟؟
قال / ما مِن عمَلِ شَيءٍ أَوثَقُ عِندي مِنَ اثنَين ؛ أمَّا أحدُهُما :
فكنتُ لا أَتكلَّمُ بما لا يَعْنِيني ..
وأمَّا الأُخرى :
فكان قلْبي للمُسلِمينَ سليمًا . ..
أنظره / الصمت لابن أبي الدنيا ورقة / 113 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الشاعر عَنتَرةُ /
لا يَحمِلُ الحِقدَ مَن تَعْلو به الرُّتبُ .. ولا يَنالُ العُلا مَن دَأبُهُ الغضَبُ ..
🥀 أنظره / مجاني الأدب في حدائق العرب ج 05 ورقة / 251 ... 🌾🌾🌾
 
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