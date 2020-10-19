8 علامات تدل على انك لا تشرب كمية كافية من الماء

fouad bounadja

fouad bounadja

:: عضو منتسِب ::
إنضم
18 أوت 2020
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العمر
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محل الإقامة
chlef
الجنس
ذكر
الماء ضروري جدا للجسم حيث يشكل 70٪ من جسم الإنسان، حيث تساهم في الحفاظ على وزن صحي و اداء جيد للجسم، كما يساعد في إخراج السموم من الجسم ، وإنتاج سوائل جسدية مثل اللعاب و أداء أمثل للعضلات ، وبشرة نقية صافية.
ومع ذلك ، فإن عدم شرب كمية كافية من الماء يوميا قد يسبب جفافا خطيرا وأعراضًا سلبية ، بما في ذلك التعب والصداع وضعف المناعة. فماهي العلامات التي تدل على انك لا تشرب كمية كافية من الماء ؟
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علامات تدل على انك لا تشرب كمية كافية من الماء
 
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