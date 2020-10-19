من درر السلف....الحلقة رقم 137

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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24 ديسمبر 2011
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد ...

🥀🥀 منها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ذكر سبحانه ما يقوِّي قلوب المؤمنين ؛ فذكر شيئين /
الأول :
أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك : فإنه يصيب أعداءكم ..
فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية : أن تكونوا أضعف منهم ..
وأنتم وإياهم : قد تساويتم فيما يوجب ذلك ..
لأن العادة الجارية : لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام ..
وانتصر عليه الأعداء : على الدوام ..
لا من يدال مرة ؛ ويدال عليه أخرى . ..
🥀 أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 199 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أبو الخير التيناتي الأقطع العابد صاحب الأحوال والكرامات عليه رَحَمَات الله تعالى ( وهو مغربي أسود كما قال الذهبي في السير ج 16 ورقة / 23 ) /
قال /
القلوب : ظُرُوف ..
فقلب مملوء : إيمانًا ..
فعلامته : الشَّفَقَة على جميع المسلمين ..
والإهتمام : بما يهمُّهم ..
ومعاونتهم على أن يعود : صلاحه إليهم ..
وقلب : مملوء نفاقًا ..
فعلامته : الحقد والغلُّ والغشُّ والحسد . ..
🥀 أنظره / تاريخ دمشق للحافظ إبن عساكر ج 66 ورقة / 161 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الشَّفَقَة : تَحَنُّن الرَّأفة والإكباب على من يُشفِق عليه ..
وإنَّما يصير مُنكبًّا : بشدَّة الرَّأفة ..
فإذا كانت الشَّفَقَة بغير مِعَةٍ ( مشتقَّة من أمعاء البطن ) : أنتشرت فأفسدت ..
وإذا كانت في مِعَةٍ : كانت في حصن ؛ فلم تنتشر ؛ ولم تَفْسَد ..
لأنَّ هنا : حدًّا يحويها . ..
🥀 أنظره / الفيض القدير ج 02 ورقة / 529 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالعُجب يُفسد العمل : كما يُفسده الرِّياء ..
فيُشفِق على سعيه من هذا المفْسِد شَفَقَةً : تصونه عنه ..
والمخاصمة للخَلْق : مُفْسِدة للخُلُق ..
فيُشفِق على خُلُقه من هذا المفْسِد شَفَقَةً : تصونه عنه ..
والإرادة يُفْسِدها : عدم الجِدِّ ..
وهو : الهزل واللَّعب ..
فيُشْفق على إرادته : مما يُفسدها ..
فإذا صحَّ له عمله وخُلُقه وإرادته : إستقام سلوكه وقلبه وحاله . ..
🥀 أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 515 - 516 ... 🌾🌾🌾
 
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