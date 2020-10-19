من درر السلف....الحلقة رقم 137

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد ...
منها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ذكر سبحانه ما يقوِّي قلوب المؤمنين ؛ فذكر شيئين /
الأول :
أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك : فإنه يصيب أعداءكم ..
فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية : أن تكونوا أضعف منهم ..
وأنتم وإياهم : قد تساويتم فيما يوجب ذلك ..
لأن العادة الجارية : لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام ..
وانتصر عليه الأعداء : على الدوام ..
لا من يدال مرة ؛ ويدال عليه أخرى . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 199 ...
ومنها ...
وقال أبو الخير التيناتي الأقطع العابد صاحب الأحوال والكرامات عليه رَحَمَات الله تعالى ( وهو مغربي أسود كما قال الذهبي في السير ج 16 ورقة / 23 ) /
قال /
القلوب : ظُرُوف ..
فقلب مملوء : إيمانًا ..
فعلامته : الشَّفَقَة على جميع المسلمين ..
والإهتمام : بما يهمُّهم ..
ومعاونتهم على أن يعود : صلاحه إليهم ..
وقلب : مملوء نفاقًا ..
فعلامته : الحقد والغلُّ والغشُّ والحسد . ..
أنظره / تاريخ دمشق للحافظ إبن عساكر ج 66 ورقة / 161 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الشَّفَقَة : تَحَنُّن الرَّأفة والإكباب على من يُشفِق عليه ..
وإنَّما يصير مُنكبًّا : بشدَّة الرَّأفة ..
فإذا كانت الشَّفَقَة بغير مِعَةٍ ( مشتقَّة من أمعاء البطن ) : أنتشرت فأفسدت ..
وإذا كانت في مِعَةٍ : كانت في حصن ؛ فلم تنتشر ؛ ولم تَفْسَد ..
لأنَّ هنا : حدًّا يحويها . ..
أنظره / الفيض القدير ج 02 ورقة / 529 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالعُجب يُفسد العمل : كما يُفسده الرِّياء ..
فيُشفِق على سعيه من هذا المفْسِد شَفَقَةً : تصونه عنه ..
والمخاصمة للخَلْق : مُفْسِدة للخُلُق ..
فيُشفِق على خُلُقه من هذا المفْسِد شَفَقَةً : تصونه عنه ..
والإرادة يُفْسِدها : عدم الجِدِّ ..
وهو : الهزل واللَّعب ..
فيُشْفق على إرادته : مما يُفسدها ..
فإذا صحَّ له عمله وخُلُقه وإرادته : إستقام سلوكه وقلبه وحاله . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 515 - 516 ...
ومن الفوائد ...
منها ...
قال العلاّمة عبد الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ذكر سبحانه ما يقوِّي قلوب المؤمنين ؛ فذكر شيئين /
الأول :
أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك : فإنه يصيب أعداءكم ..
فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية : أن تكونوا أضعف منهم ..
وأنتم وإياهم : قد تساويتم فيما يوجب ذلك ..
لأن العادة الجارية : لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام ..
وانتصر عليه الأعداء : على الدوام ..
لا من يدال مرة ؛ ويدال عليه أخرى . ..
أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 199 ...
ومنها ...
وقال أبو الخير التيناتي الأقطع العابد صاحب الأحوال والكرامات عليه رَحَمَات الله تعالى ( وهو مغربي أسود كما قال الذهبي في السير ج 16 ورقة / 23 ) /
قال /
القلوب : ظُرُوف ..
فقلب مملوء : إيمانًا ..
فعلامته : الشَّفَقَة على جميع المسلمين ..
والإهتمام : بما يهمُّهم ..
ومعاونتهم على أن يعود : صلاحه إليهم ..
وقلب : مملوء نفاقًا ..
فعلامته : الحقد والغلُّ والغشُّ والحسد . ..
أنظره / تاريخ دمشق للحافظ إبن عساكر ج 66 ورقة / 161 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الشَّفَقَة : تَحَنُّن الرَّأفة والإكباب على من يُشفِق عليه ..
وإنَّما يصير مُنكبًّا : بشدَّة الرَّأفة ..
فإذا كانت الشَّفَقَة بغير مِعَةٍ ( مشتقَّة من أمعاء البطن ) : أنتشرت فأفسدت ..
وإذا كانت في مِعَةٍ : كانت في حصن ؛ فلم تنتشر ؛ ولم تَفْسَد ..
لأنَّ هنا : حدًّا يحويها . ..
أنظره / الفيض القدير ج 02 ورقة / 529 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فالعُجب يُفسد العمل : كما يُفسده الرِّياء ..
فيُشفِق على سعيه من هذا المفْسِد شَفَقَةً : تصونه عنه ..
والمخاصمة للخَلْق : مُفْسِدة للخُلُق ..
فيُشفِق على خُلُقه من هذا المفْسِد شَفَقَةً : تصونه عنه ..
والإرادة يُفْسِدها : عدم الجِدِّ ..
وهو : الهزل واللَّعب ..
فيُشْفق على إرادته : مما يُفسدها ..
فإذا صحَّ له عمله وخُلُقه وإرادته : إستقام سلوكه وقلبه وحاله . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 515 - 516 ...