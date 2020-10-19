من درر السلف....الحلقة رقم 137

الحمد لله ...ومن الفوائد ...منها ...قال العلاّمة عبد الرحمن السِعديّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ذكر سبحانه ما يقوِّي قلوب المؤمنين ؛ فذكر شيئين /الأول :أن ما يصيبكم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك : فإنه يصيب أعداءكم ..فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية : أن تكونوا أضعف منهم ..وأنتم وإياهم : قد تساويتم فيما يوجب ذلك ..لأن العادة الجارية : لا يضعف إلا من توالت عليه الآلام ..وانتصر عليه الأعداء : على الدوام ..لا من يدال مرة ؛ ويدال عليه أخرى . ..أنظره / تيسير الكريم الرحمن ورقة / 199 ...ومنها ...وقال أبو الخير التيناتي الأقطع العابد صاحب الأحوال والكرامات عليه رَحَمَات الله تعالى ( وهو مغربي أسود كما قال الذهبي في السير ج 16 ورقة / 23 ) /قال /القلوب : ظُرُوف ..فقلب مملوء : إيمانًا ..فعلامته : الشَّفَقَة على جميع المسلمين ..والإهتمام : بما يهمُّهم ..ومعاونتهم على أن يعود : صلاحه إليهم ..وقلب : مملوء نفاقًا ..فعلامته : الحقد والغلُّ والغشُّ والحسد . ..أنظره / تاريخ دمشق للحافظ إبن عساكر ج 66 ورقة / 161 ...ومنها ...وقال العلاّمة عبد الرؤوف المَنَاويّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الشَّفَقَة : تَحَنُّن الرَّأفة والإكباب على من يُشفِق عليه ..وإنَّما يصير مُنكبًّا : بشدَّة الرَّأفة ..فإذا كانت الشَّفَقَة بغير مِعَةٍ ( مشتقَّة من أمعاء البطن ) : أنتشرت فأفسدت ..وإذا كانت في مِعَةٍ : كانت في حصن ؛ فلم تنتشر ؛ ولم تَفْسَد ..لأنَّ هنا : حدًّا يحويها . ..أنظره / الفيض القدير ج 02 ورقة / 529 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فالعُجب يُفسد العمل : كما يُفسده الرِّياء ..فيُشفِق على سعيه من هذا المفْسِد شَفَقَةً : تصونه عنه ..والمخاصمة للخَلْق : مُفْسِدة للخُلُق ..فيُشفِق على خُلُقه من هذا المفْسِد شَفَقَةً : تصونه عنه ..والإرادة يُفْسِدها : عدم الجِدِّ ..وهو : الهزل واللَّعب ..فيُشْفق على إرادته : مما يُفسدها ..فإذا صحَّ له عمله وخُلُقه وإرادته : إستقام سلوكه وقلبه وحاله . ..أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 01 ورقة / 515 - 516 ...