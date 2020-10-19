ما هو مرض ثنائي القطب وتاثيره علي الحاله النفسية للاشخاص

اسراءماجد
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علاج ثنائى القطب يوجد الكثير من انواع الامراض النفسية او العقلية المختلفة التى تشتت بعض الأشخاص من جانب استغراب سلوك المريض وتحديد نوع مرضه ومن تلك الامراض النفسية مرض ثنائي القطب،وهو احد الامراض النفسية الخطيرة التي تتميز بنوبات الانفعال الحادة وبجانبها الاكتئاب الحاد ويتم علاج معظم مرضى ثنائي القطب عن طريق الادوية النفسية والتى من بينها مثبتات الحالة المزاجية والادوية المضادة للذهان، وفى حين ان العديد من أسر المرضى أو المرضى أنفسهم يقومون باختيار العلاج الدوائي التقليدي ورغم ان تلك الأنواع من العلاج هى ادوية تقوم بمساعدة المريض على تخطي نوبات الاكتئاب ونوبات الانفعال إلا أن العلاج الدوائى الفردى لا ياتى بنتيجة مجدية بل من أجل علاج ثنائى القطب بشكل صحيح يجب أن يتم علاج ثنائى القطب عن طريق دمج العلاج الدوائي والعلاج السلوكى ومن خلال الدمج بين العلاج الدوائى والسلوكى لـ علاج ثنائى القطب يتم تطبيق خطوات علاجية سليمة، حيث يتم فحص وتشخيص وتقييم حالة المريض ومن ثم يبدأ من بعد ذلك تحديد البرنامج العلاجي الدوائى النفسي الذي يناسب حالة المريض
أعراض مرض ثنائي القطب:-
مثلما ذكرنا من قبل أن اضطراب ثنائى القطب في الأساس مرض عقلى يقوم بتغير سلوكيات المريض والتى تختلف أعراضه من شخص لآخر بناء على شدة او خفة المرض، فاذا قمنا بملاحظة مريض ثنائي القطب نجد ان الاعراض التى تظهر علية فى الصباح غير الاعراض التى تظهر علية فى المساء ومنها أعراض الاكتئاب
أعراض مرض ثنائي القطب:-
مثلما ذكرنا من قبل أن اضطراب ثنائى القطب في الأساس مرض عقلى يقوم بتغير سلوكيات المريض والتى تختلف أعراضه من شخص لآخر بناء على شدة او خفة المرض، فاذا قمنا بملاحظة مريض ثنائي القطب نجد ان الاعراض التى تظهر علية فى الصباح غير الاعراض التى تظهر علية فى المساء ومنها أعراض الاكتئاب
- فى حالة ضيق مستمر
- منعزل
- لا يتناول الطعام أو يتناول الطعام بشراهه
- يعانى من الارق او العكس
- التفكير في الانتحار
- قد يصل المريض إلى حالة الاكتئاب السوداوي والتى يرى فيها المريض ملائكة ولا يجب أن يعيشو على الارض ويقوم بقتلهم ومن ثم الانتحار
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