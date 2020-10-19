من درر السلف....الحلقة رقم 138خ

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر الحسان ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إعلم أن لك ذنوباً بينك وبين الله : تخاف عواقبها ..
وترجوه : أن يعفو عنها ويغفرها لك ؛ ويهبها لك ..
ومع هذا : لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ..
ويجلب إليك من المنافع والإحسان : فوق ما تؤمله ..
فإذا كنت ترجو هذا من ربك ؛ وتحب أن يقابل به إساءتك : فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه ؛ وتقابل به إساءتهم ؟؟؟
ليعاملك الله : تلك المعاملة ..
فإن الجزاء : من جنس العمل ..
فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك : يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاءً وفاقاً ..
فانتقم : بعد ذلك !!
أو : اعف !!
وأحسن : أو اترك !!
فكما تدين : تدان ..
وكما تفعل مع عباده يفعل معك . ..
🥀 أنظره / التفسير القيم ورقة / 654 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام الحجة أبي عبيد الله القاسم بن سلاّم الهروي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المتبع للسنّة : كالقابض على الجمرِ ..
وهو اليوم عندي : أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عزوجلَّ . ..
🥀 أنظره / مقدمة كتابه الطَهُور ورقة / 16 ..
وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ّ عليه رَحَمَات الله ج 10 ورقة / 499 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مثلُ الألفاظ الشريفة ؛ والمعاني الطريفة : مثل القلائد اللائحة في الترائب الواضحة . ..
🥀 أنظره نفس المصدر / مقدمة كتابه الطَهُور ورقة / 16 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ومن أمانتهِ العلمية عليه رَحَمَات الله ( أي / أبو عُبيد القاسم بن سلاّم ) /
مارواه عنه تلميذه / العباس بن محمد الدوريُّ عليه رَحَمَات الله قال /
سمعتُ أباعبيد يقول /
من شكر النعم : أن تستفيد َ الشيئ ..
فإذا ذكر لك قلتَ : خفي عليَّ كذا وكذا ولم يكن له به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا ..
فهذا شكر العلم . ..
🥀 أنظره نفس المصدر / مقدمة كتابه الطَهُور ورقة / 16 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
قال بعض السلف /
أصبحتم في أمنيةِ ناس كثير ..
يعني : أن الموتى كلهم يتمنون حياة ساعة ليتوبوا فيها ..
ويجتهدوا في الطاعة ..
ولا سبيل لهم إلى ذلك . ..
🥀 أنظره / لطائف المعارف ورقة / 727 ... 🌾🌾🌾
 
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