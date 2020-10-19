من درر السلف....الحلقة رقم 138خ

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر الحسان ...منها ...قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إعلم أن لك ذنوباً بينك وبين الله : تخاف عواقبها ..وترجوه : أن يعفو عنها ويغفرها لك ؛ ويهبها لك ..ومع هذا : لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ..ويجلب إليك من المنافع والإحسان : فوق ما تؤمله ..فإذا كنت ترجو هذا من ربك ؛ وتحب أن يقابل به إساءتك : فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه ؛ وتقابل به إساءتهم ؟؟؟ليعاملك الله : تلك المعاملة ..فإن الجزاء : من جنس العمل ..فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك : يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاءً وفاقاً ..فانتقم : بعد ذلك !!أو : اعف !!وأحسن : أو اترك !!فكما تدين : تدان ..وكما تفعل مع عباده يفعل معك . ..أنظره / التفسير القيم ورقة / 654 ...ومنها ...وقال الإمام الحجة أبي عبيد الله القاسم بن سلاّم الهروي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /المتبع للسنّة : كالقابض على الجمرِ ..وهو اليوم عندي : أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عزوجلَّ . ..أنظره / مقدمة كتابه الطَهُور ورقة / 16 ..وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ّ عليه رَحَمَات الله ج 10 ورقة / 499 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /مثلُ الألفاظ الشريفة ؛ والمعاني الطريفة : مثل القلائد اللائحة في الترائب الواضحة . ..أنظره نفس المصدر / مقدمة كتابه الطَهُور ورقة / 16 ...ومنها ...ومن أمانتهِ العلمية عليه رَحَمَات الله ( أي / أبو عُبيد القاسم بن سلاّم ) /مارواه عنه تلميذه / العباس بن محمد الدوريُّ عليه رَحَمَات الله قال /سمعتُ أباعبيد يقول /من شكر النعم : أن تستفيد َ الشيئ ..فإذا ذكر لك قلتَ : خفي عليَّ كذا وكذا ولم يكن له به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا ..فهذا شكر العلم . ..أنظره نفس المصدر / مقدمة كتابه الطَهُور ورقة / 16 ...ومنها ...وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /قال بعض السلف /أصبحتم في أمنيةِ ناس كثير ..يعني : أن الموتى كلهم يتمنون حياة ساعة ليتوبوا فيها ..ويجتهدوا في الطاعة ..ولا سبيل لهم إلى ذلك . ..أنظره / لطائف المعارف ورقة / 727 ...