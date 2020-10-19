من درر السلف....الحلقة رقم 138خ

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر الحسان ...
منها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إعلم أن لك ذنوباً بينك وبين الله : تخاف عواقبها ..
وترجوه : أن يعفو عنها ويغفرها لك ؛ ويهبها لك ..
ومع هذا : لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ..
ويجلب إليك من المنافع والإحسان : فوق ما تؤمله ..
فإذا كنت ترجو هذا من ربك ؛ وتحب أن يقابل به إساءتك : فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه ؛ وتقابل به إساءتهم ؟؟؟
ليعاملك الله : تلك المعاملة ..
فإن الجزاء : من جنس العمل ..
فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك : يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاءً وفاقاً ..
فانتقم : بعد ذلك !!
أو : اعف !!
وأحسن : أو اترك !!
فكما تدين : تدان ..
وكما تفعل مع عباده يفعل معك . ..
أنظره / التفسير القيم ورقة / 654 ...
ومنها ...
وقال الإمام الحجة أبي عبيد الله القاسم بن سلاّم الهروي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المتبع للسنّة : كالقابض على الجمرِ ..
وهو اليوم عندي : أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عزوجلَّ . ..
أنظره / مقدمة كتابه الطَهُور ورقة / 16 ..
وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ّ عليه رَحَمَات الله ج 10 ورقة / 499 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مثلُ الألفاظ الشريفة ؛ والمعاني الطريفة : مثل القلائد اللائحة في الترائب الواضحة . ..
أنظره نفس المصدر / مقدمة كتابه الطَهُور ورقة / 16 ...
ومنها ...
ومن أمانتهِ العلمية عليه رَحَمَات الله ( أي / أبو عُبيد القاسم بن سلاّم ) /
مارواه عنه تلميذه / العباس بن محمد الدوريُّ عليه رَحَمَات الله قال /
سمعتُ أباعبيد يقول /
من شكر النعم : أن تستفيد َ الشيئ ..
فإذا ذكر لك قلتَ : خفي عليَّ كذا وكذا ولم يكن له به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا ..
فهذا شكر العلم . ..
أنظره نفس المصدر / مقدمة كتابه الطَهُور ورقة / 16 ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
قال بعض السلف /
أصبحتم في أمنيةِ ناس كثير ..
يعني : أن الموتى كلهم يتمنون حياة ساعة ليتوبوا فيها ..
ويجتهدوا في الطاعة ..
ولا سبيل لهم إلى ذلك . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 727 ...
ومن الفوائد والدرر الحسان ...
منها ...
قال الإمام شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إعلم أن لك ذنوباً بينك وبين الله : تخاف عواقبها ..
وترجوه : أن يعفو عنها ويغفرها لك ؛ ويهبها لك ..
ومع هذا : لا يقتصر على مجرد العفو والمسامحة حتى ينعم عليك ويكرمك ..
ويجلب إليك من المنافع والإحسان : فوق ما تؤمله ..
فإذا كنت ترجو هذا من ربك ؛ وتحب أن يقابل به إساءتك : فما أولاك وأجدرك أن تعامل به خلقه ؛ وتقابل به إساءتهم ؟؟؟
ليعاملك الله : تلك المعاملة ..
فإن الجزاء : من جنس العمل ..
فكما تعمل مع الناس في إساءتهم في حقك : يفعل الله معك في ذنوبك وإساءتك جزاءً وفاقاً ..
فانتقم : بعد ذلك !!
أو : اعف !!
وأحسن : أو اترك !!
فكما تدين : تدان ..
وكما تفعل مع عباده يفعل معك . ..
أنظره / التفسير القيم ورقة / 654 ...
ومنها ...
وقال الإمام الحجة أبي عبيد الله القاسم بن سلاّم الهروي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
المتبع للسنّة : كالقابض على الجمرِ ..
وهو اليوم عندي : أفضل من ضرب السيف في سبيل الله عزوجلَّ . ..
أنظره / مقدمة كتابه الطَهُور ورقة / 16 ..
وسير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ّ عليه رَحَمَات الله ج 10 ورقة / 499 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
مثلُ الألفاظ الشريفة ؛ والمعاني الطريفة : مثل القلائد اللائحة في الترائب الواضحة . ..
أنظره نفس المصدر / مقدمة كتابه الطَهُور ورقة / 16 ...
ومنها ...
ومن أمانتهِ العلمية عليه رَحَمَات الله ( أي / أبو عُبيد القاسم بن سلاّم ) /
مارواه عنه تلميذه / العباس بن محمد الدوريُّ عليه رَحَمَات الله قال /
سمعتُ أباعبيد يقول /
من شكر النعم : أن تستفيد َ الشيئ ..
فإذا ذكر لك قلتَ : خفي عليَّ كذا وكذا ولم يكن له به علم حتى أفادني فلان فيه كذا وكذا ..
فهذا شكر العلم . ..
أنظره نفس المصدر / مقدمة كتابه الطَهُور ورقة / 16 ...
ومنها ...
وقال الحافظ زين الدين إبن رجب الحنبلي عليه رَحَمَات الله تعالى /
قال بعض السلف /
أصبحتم في أمنيةِ ناس كثير ..
يعني : أن الموتى كلهم يتمنون حياة ساعة ليتوبوا فيها ..
ويجتهدوا في الطاعة ..
ولا سبيل لهم إلى ذلك . ..
أنظره / لطائف المعارف ورقة / 727 ...