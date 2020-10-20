انواع انذار الحريق

ذياد محمد خالد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 17 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 11
- النقاط
- 3
- العمر
- 32
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- ذكر
انظمة الانذار ضد الحريق :
تعد انظمة انواع الحريق من اهم واول النظم الامنيه التي تمكن من الحفاظ علي المنشأه فوفقاً لقانون الحمايه المدنيه ان اي من المنشئات والمصانع والمباني السكنيه عليها ان تحيط حذرها وان تركب انظمه انذار الحريق.
نظام انذار الحريق من اهم عوامل انقاذ الارواح و يقلل من الخسائر المادية فى المنشأة او المصنع او المبنى و يكون من تخصص ادارة الامن بالمنشاة متابعة الانذار و الهدف منة التنبية المبكر عند حدوث الحرائق و سرعة التعامل مع الحرائق قبل انتشارها و تحويل ذلك إلى إشارة كهربائية تشغل جهاز الإنذار فعند حدوث الحريق يقوم جهاز الإنذار بإرسال نبضات عبر التوجيهات الكهربائية إلى لوحة المراقبة حيث تعمل على الفور على تشغيل إشارة ضوئية وصوتية و تدل الإشارة الضوئية على موقع صدور الإنذار في حين تدل الإشارة الصوتية لإنذار الشخص المسئول عن لوحة المراقبة الرئيسية بوجود الحريق. ويجب أن يتم تجهيز المبانـي و المنشـآت بأنظمة الإنـذار بغرض حماية المباني و شاغليها من أخطار الحريق .
انواع اجهزة نظام الحريق :
*اجهزة انذار الحريق التقليدية.
*اجهزة انذار الحريق معنونة.
تقدم شركة دي سي اس جميع انواع اجهزة نظام الحريق بافضل الماركات.
مكونات اجهزة انذار الحريق :
يتكون اى جهاز انذار حريق من :
*لوحة انذار حريق شاملة البطاريات.
* الحساسات (حساس دخان او حساس حرارة او حساس غاز).
*السارينة او جرس.
*كاسر يدوى (زر استدعاء).
اسعار اجهزة انذار الحريق :
مع شركة دي سي اس مصر انت فى امان حيث الخبرة الطويلة فى مجال تصميم وتأسيس شبكات وتنفيذ اجهزة الانذار ضد الحريق
اتصل الان وتعرف علي احدث العروض والمنتجات والماركات.
للأستفسار ومعرفة التفاصيل برجاء الأتصال على : 01008306785-01116888274-01116888273-01274449991-01274449992
أو تابعوا صفحاتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعى:
تعد انظمة انواع الحريق من اهم واول النظم الامنيه التي تمكن من الحفاظ علي المنشأه فوفقاً لقانون الحمايه المدنيه ان اي من المنشئات والمصانع والمباني السكنيه عليها ان تحيط حذرها وان تركب انظمه انذار الحريق.
نظام انذار الحريق من اهم عوامل انقاذ الارواح و يقلل من الخسائر المادية فى المنشأة او المصنع او المبنى و يكون من تخصص ادارة الامن بالمنشاة متابعة الانذار و الهدف منة التنبية المبكر عند حدوث الحرائق و سرعة التعامل مع الحرائق قبل انتشارها و تحويل ذلك إلى إشارة كهربائية تشغل جهاز الإنذار فعند حدوث الحريق يقوم جهاز الإنذار بإرسال نبضات عبر التوجيهات الكهربائية إلى لوحة المراقبة حيث تعمل على الفور على تشغيل إشارة ضوئية وصوتية و تدل الإشارة الضوئية على موقع صدور الإنذار في حين تدل الإشارة الصوتية لإنذار الشخص المسئول عن لوحة المراقبة الرئيسية بوجود الحريق. ويجب أن يتم تجهيز المبانـي و المنشـآت بأنظمة الإنـذار بغرض حماية المباني و شاغليها من أخطار الحريق .
انواع اجهزة نظام الحريق :
*اجهزة انذار الحريق التقليدية.
*اجهزة انذار الحريق معنونة.
تقدم شركة دي سي اس جميع انواع اجهزة نظام الحريق بافضل الماركات.
مكونات اجهزة انذار الحريق :
يتكون اى جهاز انذار حريق من :
*لوحة انذار حريق شاملة البطاريات.
* الحساسات (حساس دخان او حساس حرارة او حساس غاز).
*السارينة او جرس.
*كاسر يدوى (زر استدعاء).
اسعار اجهزة انذار الحريق :
مع شركة دي سي اس مصر انت فى امان حيث الخبرة الطويلة فى مجال تصميم وتأسيس شبكات وتنفيذ اجهزة الانذار ضد الحريق
اتصل الان وتعرف علي احدث العروض والمنتجات والماركات.
للأستفسار ومعرفة التفاصيل برجاء الأتصال على : 01008306785-01116888274-01116888273-01274449991-01274449992
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Dead Case Solutions - شركة ديد كيس سولوشنز - دي سي إس مصر للإتصالات الحديثة
Dead Case Solutions - شركة ديد كيس سولوشنز - دي سي إس مصر للإتصالات الحديثة, Giza. 2.2K likes. كاميرات مراقبة وسنترالات وإنتركم وساوند سيستم وإنذار السرقة والحريق وحضور وإنصراف بالبصمة
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