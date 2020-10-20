9 اسباب لكثرة التبول عند الاطفال

fouad bounadja

fouad bounadja

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التبول هو عملية طبيعية يقوم بها الجسم و التي تتمثل في طرد بقايا السموم و الفضلات من جسم الانسان على شكل سائل يدعى البول٬ هذه الوظيفة تقوم بها الكليتين بشكل مستمر، حيث تطرح الكليتين ما مقداره 2 الى 2.5 لتر من البول في الحالة الطبيعية عند البالغين، اما بالنسبة للاطفال فكمية البول المطروحة حوالي لتر تقريبا، كما يتبول الرضع من 7 مرات يوميا، و مع ذالك، يبول بعض الاطفال كمية اكبر من البول او تكون فترات التبول مستمرة . فماهي اسباب كثرة التبول عند الاطفال و ماهي طرق علاجها ؟ الموضوع كامل عبر الرابط التالي
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