هبه السيد
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الحمل في المنام للمتزوجة الحامل
تفسير الحمل فى المنام
تفسير الحمل فى المنام
- يقص فقهاء إيضاح الرؤى، أن مشاهدة الحمل في رؤية المرأة الحبلى يدل على أنها تقاسي من ضغوط نفسية عديدة حصيلة للحمل والتأمل الفائض فيه.
- تيدل المشاهدة أيضاً على أنها تؤرق حول عملية الوضع وطريقـة والإهتمام بالولد.
- فإذا قد كان الحمل هو الأول لها، قدكانت المشاهدة إشارة إلى الذعر الذي ينتابها والوساوس التي تجتاح فؤادها فتدفعها إلى تنبؤات خاطئة بالمرة.
- ويشير رؤيا الحمل في المنام للمتزوجة إلى التجدد الذي يستجد على طراز معيشتها مما يدل على كونها سيدة لا تميل إلى الروتين أو المعيشة وجعُكررة التي تقتل الأحاسيس وتحكم على الروح بل تسعى بإخلاص إلى أن تجعل معيشتها أكبر انتعاشاً ولمعاناً.
- وإن شاهدت المتزوجة أنها تنجب ذكراً، قدكانت مشاهدتها دلالة على تناسل الفتاة والعكس.
- في تفسير حلم الحمل في المنام فإذا شاهدت أنها تنجب أنثى، قد كان هذا دليل على تناسل الذكر.
- إذا شاهدت المرأة الحبلى في منامها أنها حبلى وكان هذا في بادئة الحمل، دل هذا على جنس الرضيع الذي سوف تنجبه، وإشارة ايضا إلى قرب توقيت وضعها.