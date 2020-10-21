من درر السلف....الحلقة رقم 139

الحمد لله ...ومن الفوائد والدرر ...منها ...قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /والتوكل : من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم ..وهو من أقوى الأسباب : في ذلك ..فإن الله : حسبه ؛ أي كافيه ..ومن كان الله كافيه وواقيه : فلا مطمع فيه لعدوه ..ولا يضره إلا أذى لا بد منه : كالحر ..والبرد ..والجوع ..والعطش ..وإما أن يضره : بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا . ..أنظره / التفسير القيم ورقة / 649 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى /أنه ليس في الوجود شر : إلّا الذنوب وموجباتها ..فإذا عوفي العبد من الذنوب : عوفي من موجباتها ..فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنقع له : من التوبة النصوح . ..أنظره / التفسير القيم ورقة / 652 ...ومنها ...وقال أيضاً العالم الإمام عليه رَحَمَات الله تعالى /فالمحسن المتصدق : يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون عنه وهو نائمٌ على فراشهِ ..فمن لم يكن له جندٌ ولا عسكرٌ وله عدو : فإنه يوشك أن يظفر به عدوه ؛ وإن تأخرت مدة الظفر . ..أنظره / التفسير القيم ورقة / 653 ...ومنها ...وقال أيضاً /وهذه السورة ( أي / السورة الناس ) مشتملة /على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها ..وهو الشر الداخل : في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة ..فسورة الفلق /تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو : ظلم الغير له بالسحر والحسد ؛ وهو شر من خارج ..وسورة الناس /تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو سبب : ظلم العبد نفسه ؛ وهو شر من داخل ..فالشر الأول/لا يدخل : تحت التكليف ..ولا يطلب منه : الكف عنه ؛ لأنه ليس من كسبه..والشر الثاني في سورة الناس /يدخل : تحت التكليف ..ويتعلق به النهي ..فهذا شر : المعائب ..والأول شر : المصائب ..والشر كله يرجع : إلى العيوب والمصائب ..ولا ثالث لهما ..فسورة الفلق تتضمن : الإستعاذة من شر المصيبات ..وسورة الناس تتضمن : الإستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة . ..أنظره / التفسير القيم ورقة / 663 ...ومنها ...وقال أيضاً /فالوسواس / الإلقاء الخفي في النفس ..إما بصوت خفي : لا يسمعه إلا من ألقي إليه ..وإما بغير صوت : كما يسوس الشيطان إلى العبد .. .. ..( و )سميت وسوسة : لقربها ..وشدة مجاورتها : لمحل الوسوسة من شياطين الإنس ؛ وهو الأذن ..فقيل : وسوسة الحلي ..لأنه صوت مجاور للأذن ؛ كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في أذن من يوسوس له ..ولما كانت الوسوسة كلاماً يكرره الموسوس ؛ ويؤكده عند من يلقيه إليه : كرروا لفظها بإزاء تكرير معناها ..فقالوا : وسوس ؛ وسوسة ..فراعوا تكرير اللفظ : ليفهم منه تكرير مسماه . ..أنظره / التفسير القيّم ورقة / 164 ...