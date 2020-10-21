من درر السلف....الحلقة رقم 139

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الفوائد والدرر ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والتوكل : من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم ..
وهو من أقوى الأسباب : في ذلك ..
فإن الله : حسبه ؛ أي كافيه ..
ومن كان الله كافيه وواقيه : فلا مطمع فيه لعدوه ..
ولا يضره إلا أذى لا بد منه : كالحر ..
والبرد ..
والجوع ..
والعطش ..
وإما أن يضره : بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا . ..
أنظره / التفسير القيم ورقة / 649 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى /
أنه ليس في الوجود شر : إلّا الذنوب وموجباتها ..
فإذا عوفي العبد من الذنوب : عوفي من موجباتها ..
فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنقع له : من التوبة النصوح . ..
أنظره / التفسير القيم ورقة / 652 ...
ومنها ...
وقال أيضاً العالم الإمام عليه رَحَمَات الله تعالى /
فالمحسن المتصدق : يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون عنه وهو نائمٌ على فراشهِ ..
فمن لم يكن له جندٌ ولا عسكرٌ وله عدو : فإنه يوشك أن يظفر به عدوه ؛ وإن تأخرت مدة الظفر . ..
أنظره / التفسير القيم ورقة / 653 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وهذه السورة ( أي / السورة الناس ) مشتملة /
على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها ..
وهو الشر الداخل : في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة ..
فسورة الفلق /
تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو : ظلم الغير له بالسحر والحسد ؛ وهو شر من خارج ..
وسورة الناس /
تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو سبب : ظلم العبد نفسه ؛ وهو شر من داخل ..
فالشر الأول/
لا يدخل : تحت التكليف ..
ولا يطلب منه : الكف عنه ؛ لأنه ليس من كسبه..
والشر الثاني في سورة الناس /
يدخل : تحت التكليف ..
ويتعلق به النهي ..
فهذا شر : المعائب ..
والأول شر : المصائب ..
والشر كله يرجع : إلى العيوب والمصائب ..
ولا ثالث لهما ..
فسورة الفلق تتضمن : الإستعاذة من شر المصيبات ..
وسورة الناس تتضمن : الإستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة . ..
أنظره / التفسير القيم ورقة / 663 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالوسواس / الإلقاء الخفي في النفس ..
إما بصوت خفي : لا يسمعه إلا من ألقي إليه ..
وإما بغير صوت : كما يسوس الشيطان إلى العبد .. .. ..
( و )سميت وسوسة : لقربها ..
وشدة مجاورتها : لمحل الوسوسة من شياطين الإنس ؛ وهو الأذن ..
فقيل : وسوسة الحلي ..
لأنه صوت مجاور للأذن ؛ كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في أذن من يوسوس له ..
ولما كانت الوسوسة كلاماً يكرره الموسوس ؛ ويؤكده عند من يلقيه إليه : كرروا لفظها بإزاء تكرير معناها ..
فقالوا : وسوس ؛ وسوسة ..
فراعوا تكرير اللفظ : ليفهم منه تكرير مسماه . ..
أنظره / التفسير القيّم ورقة / 164 ...
ومن الفوائد والدرر ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والتوكل : من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم ..
وهو من أقوى الأسباب : في ذلك ..
فإن الله : حسبه ؛ أي كافيه ..
ومن كان الله كافيه وواقيه : فلا مطمع فيه لعدوه ..
ولا يضره إلا أذى لا بد منه : كالحر ..
والبرد ..
والجوع ..
والعطش ..
وإما أن يضره : بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا . ..
أنظره / التفسير القيم ورقة / 649 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى /
أنه ليس في الوجود شر : إلّا الذنوب وموجباتها ..
فإذا عوفي العبد من الذنوب : عوفي من موجباتها ..
فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنقع له : من التوبة النصوح . ..
أنظره / التفسير القيم ورقة / 652 ...
ومنها ...
وقال أيضاً العالم الإمام عليه رَحَمَات الله تعالى /
فالمحسن المتصدق : يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون عنه وهو نائمٌ على فراشهِ ..
فمن لم يكن له جندٌ ولا عسكرٌ وله عدو : فإنه يوشك أن يظفر به عدوه ؛ وإن تأخرت مدة الظفر . ..
أنظره / التفسير القيم ورقة / 653 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وهذه السورة ( أي / السورة الناس ) مشتملة /
على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها ..
وهو الشر الداخل : في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة ..
فسورة الفلق /
تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو : ظلم الغير له بالسحر والحسد ؛ وهو شر من خارج ..
وسورة الناس /
تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو سبب : ظلم العبد نفسه ؛ وهو شر من داخل ..
فالشر الأول/
لا يدخل : تحت التكليف ..
ولا يطلب منه : الكف عنه ؛ لأنه ليس من كسبه..
والشر الثاني في سورة الناس /
يدخل : تحت التكليف ..
ويتعلق به النهي ..
فهذا شر : المعائب ..
والأول شر : المصائب ..
والشر كله يرجع : إلى العيوب والمصائب ..
ولا ثالث لهما ..
فسورة الفلق تتضمن : الإستعاذة من شر المصيبات ..
وسورة الناس تتضمن : الإستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة . ..
أنظره / التفسير القيم ورقة / 663 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فالوسواس / الإلقاء الخفي في النفس ..
إما بصوت خفي : لا يسمعه إلا من ألقي إليه ..
وإما بغير صوت : كما يسوس الشيطان إلى العبد .. .. ..
( و )سميت وسوسة : لقربها ..
وشدة مجاورتها : لمحل الوسوسة من شياطين الإنس ؛ وهو الأذن ..
فقيل : وسوسة الحلي ..
لأنه صوت مجاور للأذن ؛ كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في أذن من يوسوس له ..
ولما كانت الوسوسة كلاماً يكرره الموسوس ؛ ويؤكده عند من يلقيه إليه : كرروا لفظها بإزاء تكرير معناها ..
فقالوا : وسوس ؛ وسوسة ..
فراعوا تكرير اللفظ : ليفهم منه تكرير مسماه . ..
أنظره / التفسير القيّم ورقة / 164 ...