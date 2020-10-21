من درر السلف....الحلقة رقم 139

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,336
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الفوائد والدرر ...

🥀🥀 منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
والتوكل : من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم ..
وهو من أقوى الأسباب : في ذلك ..
فإن الله : حسبه ؛ أي كافيه ..
ومن كان الله كافيه وواقيه : فلا مطمع فيه لعدوه ..
ولا يضره إلا أذى لا بد منه : كالحر ..
والبرد ..
والجوع ..
والعطش ..
وإما أن يضره : بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدا . ..
🥀 أنظره / التفسير القيم ورقة / 649 ... 🌾🌾🌾

🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى /
أنه ليس في الوجود شر : إلّا الذنوب وموجباتها ..
فإذا عوفي العبد من الذنوب : عوفي من موجباتها ..
فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي وتسلط عليه خصومه شيء أنقع له : من التوبة النصوح . ..
🥀 أنظره / التفسير القيم ورقة / 652 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً العالم الإمام عليه رَحَمَات الله تعالى /
فالمحسن المتصدق : يستخدم جنداً وعسكراً يقاتلون عنه وهو نائمٌ على فراشهِ ..
فمن لم يكن له جندٌ ولا عسكرٌ وله عدو : فإنه يوشك أن يظفر به عدوه ؛ وإن تأخرت مدة الظفر . ..
🥀 أنظره / التفسير القيم ورقة / 653 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وهذه السورة ( أي / السورة الناس ) مشتملة /
على الاستعاذة من الشر الذي هو سبب الذنوب والمعاصي كلها ..
وهو الشر الداخل : في الإنسان الذي هو منشأ العقوبات في الدنيا والآخرة ..
فسورة الفلق /
تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو : ظلم الغير له بالسحر والحسد ؛ وهو شر من خارج ..
وسورة الناس /
تضمنت الإستعاذة من الشر الذي هو سبب : ظلم العبد نفسه ؛ وهو شر من داخل ..
فالشر الأول/
لا يدخل : تحت التكليف ..
ولا يطلب منه : الكف عنه ؛ لأنه ليس من كسبه..
والشر الثاني في سورة الناس /
يدخل : تحت التكليف ..
ويتعلق به النهي ..
فهذا شر : المعائب ..
والأول شر : المصائب ..
والشر كله يرجع : إلى العيوب والمصائب ..
ولا ثالث لهما ..
فسورة الفلق تتضمن : الإستعاذة من شر المصيبات ..
وسورة الناس تتضمن : الإستعاذة من شر العيوب التي أصلها كلها الوسوسة . ..
🥀 أنظره / التفسير القيم ورقة / 663 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فالوسواس / الإلقاء الخفي في النفس ..
إما بصوت خفي : لا يسمعه إلا من ألقي إليه ..
وإما بغير صوت : كما يسوس الشيطان إلى العبد .. .. ..
( و )سميت وسوسة : لقربها ..
وشدة مجاورتها : لمحل الوسوسة من شياطين الإنس ؛ وهو الأذن ..
فقيل : وسوسة الحلي ..
لأنه صوت مجاور للأذن ؛ كوسوسة الكلام الذي يلقيه الشيطان في أذن من يوسوس له ..
ولما كانت الوسوسة كلاماً يكرره الموسوس ؛ ويؤكده عند من يلقيه إليه : كرروا لفظها بإزاء تكرير معناها ..
فقالوا : وسوس ؛ وسوسة ..
فراعوا تكرير اللفظ : ليفهم منه تكرير مسماه . ..
🥀 أنظره / التفسير القيّم ورقة / 164 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top