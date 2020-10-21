اسباب الدوخة المستمرة و هل تشير الى مرض خطير؟

fouad bounadja

fouad bounadja

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الدوخة
يلخص مصطلح الدوخة على انها عبارة عن دوار حاد في الجسم و عدم القدرة على التوازن، كما تؤثر الدوخة على مجموعة معينة من الاعضاء كالأذنين و العينين. يمكن ان تستمر الدوخة الى غاية فقدان الوعي و الاغماء.
و للدوخة عدة انواع ابرزها: الدوخة الفجائية، المستمرة،الشديدة و الدوخة الخفيفة، و مع ذالك فالدوخة غالبا لا تعتبر الدوخة مرضا لكن هي فقط اشارة يستعملها الجسم لتنبيهك بحدوث مشكل ما و انه عليك التصرف في اقرب وقت، فماهي اسباب الدوخة و ماهي المشاكل التي تشير اليها؟ تابع قراءة المقال التالي

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إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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بارك الله فيك على الموضوع القيم والمميز اخي جعله الله في ميزان حسناتك يارب العالمين اجمعين
 
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