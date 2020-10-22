bachir33
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 20
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين
اقدم لكم اليوم
حقيبة شاملة لوثائق السنة الثانية ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021
معلقات السنة الثانية ابتدائي الجيل الثاني
تدرج سنوي جاهز للتحميل المباشر وقابل للتعديل بصيغة word
سنة ثانية ابتدائي معلقات رائعة بصيغة word
*
معلقات بصيغة وورد - قابلة للتعديل -
- التدرج السنوي
- التوزيع الاسبوعي
- قائمة التلاميذ
- لائحة القرآن الكريم
- لائحة المحفوظات
- نسبة الغياب
- هرم الأعمار
لائحة المشاريع للسنة الثانية ابتدائي
الهرم السني للتلاميذ
لائحة السور القرانية
رزنامة العطل المدرسية
جدول التوقيت الأسبوعي لنظام الدوامين
كراس يومي
الاسبوع الاول مرحلة تثبيت المكتسبات في اللغة العربية والتقويم التشخيصي في باقي المواد
الدفتر اليومي ومذكرات الاسبوع 2
الدفتر اليومي ومذكرات الاسبوع 4
كتاب مذكرات من المقطع الاول الى المقطع الثامن مرتبة حسب الاسابيع.
مذكرة فهم المكتوب نشاط القراءة اكتشاف الحرف (ع ) سنة ثانية
تحميل الملف حلول دفتر الانشطة اللغة السنة الثانية.pdf
تحميل الملف دفتر التناوب السنة الثانية ابتدائي.zip
تحميل الملف بطاقة معلومات الأستاذ.docx
تحميل الملف مذكرات الرياضيات سنة ثانية كل المقاطع يونس معبدي.pdf
تحميل كتاب جميع مذكرات التربية المدنية السنة الثانية ابتدائي word
تحميل كتاب جميع مذكرات التربية العلمية السنة الثانية ابتدائي word
تجميعية مميزة في اللغة العربية - ثانية ابتدائي - للأستاذ بن عبد القادر ع الصمد
جمعها الأستاذ يونس معبدي
الجزء الثاني من التجميعية المميزة في اللغة العربية - ثانية ابتدائي - للأستاذ بن عبد القادر ع الصمد
جمعها الأستاذ يونس معبدي
تحميل الملف مذكرات جزولي سنة ثانية كل المقاطع يونس معبدي.pdf
مذكرات شاملة ورائعة لجميع مواد السنة الثانية ابتدائي الجيل الثاني
بطاقات علاجية في الرياضيات
للسنة الأولى و الثانية موجهة للتلاميذ الذين يعانون ضعف في مادة الرياضيات
التحميل من
حقيبة شاملة لوثائق السنة الثانية ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021
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https://plus.google.com/share?url=http://sharingbuttons.io
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين
اقدم لكم اليوم
حقيبة شاملة لوثائق السنة الثانية ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021
معلقات السنة الثانية ابتدائي الجيل الثاني
تدرج سنوي جاهز للتحميل المباشر وقابل للتعديل بصيغة word
سنة ثانية ابتدائي معلقات رائعة بصيغة word
*
معلقات بصيغة وورد - قابلة للتعديل -
- التدرج السنوي
- التوزيع الاسبوعي
- قائمة التلاميذ
- لائحة القرآن الكريم
- لائحة المحفوظات
- نسبة الغياب
- هرم الأعمار
لائحة المشاريع للسنة الثانية ابتدائي
الهرم السني للتلاميذ
لائحة السور القرانية
رزنامة العطل المدرسية
جدول التوقيت الأسبوعي لنظام الدوامين
كراس يومي
الاسبوع الاول مرحلة تثبيت المكتسبات في اللغة العربية والتقويم التشخيصي في باقي المواد
الدفتر اليومي ومذكرات الاسبوع 2
الدفتر اليومي ومذكرات الاسبوع 4
كتاب مذكرات من المقطع الاول الى المقطع الثامن مرتبة حسب الاسابيع.
مذكرة فهم المكتوب نشاط القراءة اكتشاف الحرف (ع ) سنة ثانية
تحميل الملف حلول دفتر الانشطة اللغة السنة الثانية.pdf
تحميل الملف دفتر التناوب السنة الثانية ابتدائي.zip
تحميل الملف بطاقة معلومات الأستاذ.docx
تحميل الملف مذكرات الرياضيات سنة ثانية كل المقاطع يونس معبدي.pdf
تحميل كتاب جميع مذكرات التربية المدنية السنة الثانية ابتدائي word
تحميل كتاب جميع مذكرات التربية العلمية السنة الثانية ابتدائي word
تجميعية مميزة في اللغة العربية - ثانية ابتدائي - للأستاذ بن عبد القادر ع الصمد
جمعها الأستاذ يونس معبدي
الجزء الثاني من التجميعية المميزة في اللغة العربية - ثانية ابتدائي - للأستاذ بن عبد القادر ع الصمد
جمعها الأستاذ يونس معبدي
تحميل الملف مذكرات جزولي سنة ثانية كل المقاطع يونس معبدي.pdf
مذكرات شاملة ورائعة لجميع مواد السنة الثانية ابتدائي الجيل الثاني
بطاقات علاجية في الرياضيات
للسنة الأولى و الثانية موجهة للتلاميذ الذين يعانون ضعف في مادة الرياضيات
التحميل من
حقيبة شاملة لوثائق السنة الثانية ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021
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https://plus.google.com/share?url=http://sharingbuttons.io