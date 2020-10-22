6 علامات تدل على سلامة الكبد

يقع الكبد في الجانب الايمن تحت الرئة اليمنى من الجسم، حيث يعتبر احد اهم الاعضاء و من اضخمها، يزن الكبد عند الشخص البالغ 3 ارطال تقريبا، وظيفة الكبد الاساسية هي تنقية و تصفية الدم الوارد من الجهاز الهظمي كما يساهم في طرح السموم الضارة من الجسم، كما يعمل كمصدر للطاقة اثناء غياب الطعام او الصوم، لذالك، فسلامة الكبد امر ضروري جدا، هناك بعض العلامات التي من شأنها اخبارنا عن الصحة الجيدة و سلامة الكبد علينا معرفتها و عدم تجاهلها. فماهي العلامات التي التى تدل على ان الكبد يقوم بتخليص الجسم من السموم كما يجب و انه في حالة صحية ممتازة؟ المقال كامل عبر