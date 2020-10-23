من درر السلف...الحلقة رقم 140

الحَمْدُ لله ...ومِنَ الدُرر والفَوائِدِ ...منها ...عنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِ رَحَمَات الله تَعَالَى وَكَانَ أَحَدَ الْحُكَمَاءِ قَالَ /إذَا كَانَ الْمَرْءُ يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسٍ فَأَعْجَبَهُ الْحَدِيثُ : فَلْيَسْكُتْ ..وَإِذَا كَانَ سَاكِتًا فَأَعْجَبَهُ السُّكُوتُ : فَلْيُحَدِّثْ ..قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ /وَهَذَا حَسَنٌ ..فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ : كَانَ سُكُوتُهُ وَحَدِيثُهُ بِمُخَالَفَةِ هَوَاهُ ؛ وَإِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ ..وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ : كَانَ جَدِيرًا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ إيَّاهُ وَتَسْدِيدِهِ فِي نُطْقِهِ وَسُكُوتِهِ ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ وَسُكُوتَهُ يَكُونُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . ..أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 01 وَرَقَة / 75 ...ومنها ...قال تعالى تبارك الرحمن : ( أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ) ..قال علاّمة الشام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله تعالى /( أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ ) : أي /عميق كثير الماء ..( يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ) : أي /متراكم بعضه على بعض ..( مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ ) : أي /متكاثفة متراكمة ..وهذا بيان لكمال شدة الظلمات ..( إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ ) : أي /وجعلها بمرأى منه ؛ قريبة من عينه لينظر إليها لَمْ يَكَدْ يَراها ..( وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ) : أي /ومن لم يشأ الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن : فما له هداية ما ..وهذا في مقابلة قوله تعالى في مثل المؤمنين ( يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ ) والجملة : تقرير للتمثيل قبل ؛ وتحقيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إياهم ؛ إذ لم يجاهدوا لنيل ذلك ..قال تعالى : ( وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ) . ..أنظره / محاسن التأويل ج 07 ورقة / 393 ...ومنها ...وقال أيضاً علاّمة الشام عليه رَحَمَات الله عليه /قال ابن كثير /هذان المثلان ضربهما الله تعالى / لنوعي الكفار ؛ كما ضرب للمنافقين في أول البقرة / مثلين ناريّا ومائيا ..وكما ضرب لما يقرّ في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيّا وناريّا ..ثم قال /أما الأول : فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم أصحاب الجهل المركب الذين يحسبون أنهم على شيء ..فمثلهم : كالسراب ..والثاني : لأصحاب الجهل البسيط ؛ وهم المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون ..فلا يعرف أحدهم حال من يقوده ولا يدري أين يذهب ..بل كما يقال في المثل للجاهل /( أين تذهب ؟؟؟قال : معهم ..قيل : فإلى أين يذهبون ؟؟؟قال : لا أدري . ..انتهى ..أنظره / محاسن التأويل ج 07 ورقة / 393 - 394 ...ومنها ...وقال الإمام العلاّمة السَفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قَالَ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ /وَالنَّظَرُ : أَصْلُ عَامَّةِ الْحَوَادِثِ الَّتِي تُصِيبُ الْإِنْسَانَ ..فَإِنَّ النَّظْرَةَ : تُولِدُ خَطْرَةً !!ثُمَّ تُولِدُ الْخَطْرَةُ : فِكْرَةً !!ثُمَّ تُولِدُ الْفِكْرَةُ : شَهْوَةً !!ثُمَّ تُولِدُ الشَّهْوَةُ : إرَادَةً !!ثُمَّ تَقْوَى فَتَصِيرُ : عَزِيمَةً جَازِمَةً ؛ فَيَقَعُ الْفِعْلُ وَلَا بُدَّ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ ..وَفِي هَذَا قِيلَ /الصَّبْرُ عَلَى غَضِّ الطَّرْفِ : أَيْسَرُ مِنْ الصَّبْرِ عَلَى أَلَمٍ بَعْدَهُ ..وَقَالَ الشَّاعِرُ /كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنْ النَّظَرِ .. وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ ..كَمْ نَظْرَةً فَتَكَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا .. فَتْكَ السِّهَامِ بِلَا قَوْسٍ وَلَا وَتَرِ ..وَالْعَبْدُ مَا دَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَلِّبُهَا .. فِي أَعْيُنِ الْغِيدِ مَوْقُوفٌ عَلَى خَطَرِ ..يَسُرُّ نَاظِرَهُ مَا ضَرَّ خَاطِرَهُ .. لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ عَادَ بِالضَّرَرِ ..أنظره / غذاء للباب ج 01 ورقة / 85 - 86 ...