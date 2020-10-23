من درر السلف...الحلقة رقم 140

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومِنَ الدُرر والفَوائِدِ ...
منها ...
عنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِ رَحَمَات الله تَعَالَى وَكَانَ أَحَدَ الْحُكَمَاءِ قَالَ /
إذَا كَانَ الْمَرْءُ يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسٍ فَأَعْجَبَهُ الْحَدِيثُ : فَلْيَسْكُتْ ..
وَإِذَا كَانَ سَاكِتًا فَأَعْجَبَهُ السُّكُوتُ : فَلْيُحَدِّثْ ..
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ /
وَهَذَا حَسَنٌ ..
فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ : كَانَ سُكُوتُهُ وَحَدِيثُهُ بِمُخَالَفَةِ هَوَاهُ ؛ وَإِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ ..
وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ : كَانَ جَدِيرًا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ إيَّاهُ وَتَسْدِيدِهِ فِي نُطْقِهِ وَسُكُوتِهِ ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ وَسُكُوتَهُ يَكُونُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 01 وَرَقَة / 75 ...
ومنها ...
قال تعالى تبارك الرحمن : ( أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ) ..
قال علاّمة الشام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
( أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ ) : أي /
عميق كثير الماء ..
( يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ) : أي /
متراكم بعضه على بعض ..
( مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ ) : أي /
متكاثفة متراكمة ..
وهذا بيان لكمال شدة الظلمات ..
( إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ ) : أي /
وجعلها بمرأى منه ؛ قريبة من عينه لينظر إليها لَمْ يَكَدْ يَراها ..
( وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ) : أي /
ومن لم يشأ الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن : فما له هداية ما ..
وهذا في مقابلة قوله تعالى في مثل المؤمنين ( يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ ) والجملة : تقرير للتمثيل قبل ؛ وتحقيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إياهم ؛ إذ لم يجاهدوا لنيل ذلك ..
قال تعالى : ( وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ) . ..
أنظره / محاسن التأويل ج 07 ورقة / 393 ...
ومنها ...
وقال أيضاً علاّمة الشام عليه رَحَمَات الله عليه /
قال ابن كثير /
هذان المثلان ضربهما الله تعالى / لنوعي الكفار ؛ كما ضرب للمنافقين في أول البقرة / مثلين ناريّا ومائيا ..
وكما ضرب لما يقرّ في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيّا وناريّا ..
ثم قال /
أما الأول : فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم أصحاب الجهل المركب الذين يحسبون أنهم على شيء ..
فمثلهم : كالسراب ..
والثاني : لأصحاب الجهل البسيط ؛ وهم المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون ..
فلا يعرف أحدهم حال من يقوده ولا يدري أين يذهب ..
بل كما يقال في المثل للجاهل /
( أين تذهب ؟؟؟
قال : معهم ..
قيل : فإلى أين يذهبون ؟؟؟
قال : لا أدري . ..
انتهى ..
أنظره / محاسن التأويل ج 07 ورقة / 393 - 394 ...
ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة السَفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ /
وَالنَّظَرُ : أَصْلُ عَامَّةِ الْحَوَادِثِ الَّتِي تُصِيبُ الْإِنْسَانَ ..
فَإِنَّ النَّظْرَةَ : تُولِدُ خَطْرَةً !!
ثُمَّ تُولِدُ الْخَطْرَةُ : فِكْرَةً !!
ثُمَّ تُولِدُ الْفِكْرَةُ : شَهْوَةً !!
ثُمَّ تُولِدُ الشَّهْوَةُ : إرَادَةً !!
ثُمَّ تَقْوَى فَتَصِيرُ : عَزِيمَةً جَازِمَةً ؛ فَيَقَعُ الْفِعْلُ وَلَا بُدَّ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ ..
وَفِي هَذَا قِيلَ /
الصَّبْرُ عَلَى غَضِّ الطَّرْفِ : أَيْسَرُ مِنْ الصَّبْرِ عَلَى أَلَمٍ بَعْدَهُ ..
وَقَالَ الشَّاعِرُ /
كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنْ النَّظَرِ .. وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ ..
كَمْ نَظْرَةً فَتَكَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا .. فَتْكَ السِّهَامِ بِلَا قَوْسٍ وَلَا وَتَرِ ..
وَالْعَبْدُ مَا دَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَلِّبُهَا .. فِي أَعْيُنِ الْغِيدِ مَوْقُوفٌ عَلَى خَطَرِ ..
يَسُرُّ نَاظِرَهُ مَا ضَرَّ خَاطِرَهُ .. لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ عَادَ بِالضَّرَرِ ..
أنظره / غذاء للباب ج 01 ورقة / 85 - 86 ...
ومِنَ الدُرر والفَوائِدِ ...
منها ...
عنْ عُبَيد اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيهِ رَحَمَات الله تَعَالَى وَكَانَ أَحَدَ الْحُكَمَاءِ قَالَ /
إذَا كَانَ الْمَرْءُ يُحَدِّثُ فِي مَجْلِسٍ فَأَعْجَبَهُ الْحَدِيثُ : فَلْيَسْكُتْ ..
وَإِذَا كَانَ سَاكِتًا فَأَعْجَبَهُ السُّكُوتُ : فَلْيُحَدِّثْ ..
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ /
وَهَذَا حَسَنٌ ..
فَإِنَّ مَنْ كَانَ كَذَلِكَ : كَانَ سُكُوتُهُ وَحَدِيثُهُ بِمُخَالَفَةِ هَوَاهُ ؛ وَإِعْجَابِهِ بِنَفْسِهِ ..
وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ : كَانَ جَدِيرًا بِتَوْفِيقِ اللَّهِ إيَّاهُ وَتَسْدِيدِهِ فِي نُطْقِهِ وَسُكُوتِهِ ؛ لِأَنَّ كَلَامَهُ وَسُكُوتَهُ يَكُونُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ . ..
أنظره / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ج 01 وَرَقَة / 75 ...
ومنها ...
قال تعالى تبارك الرحمن : ( أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَراها وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ) ..
قال علاّمة الشام جمال الدين القاسميّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
( أَوْ كَظُلُماتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ ) : أي /
عميق كثير الماء ..
( يَغْشاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ) : أي /
متراكم بعضه على بعض ..
( مِنْ فَوْقِهِ سَحابٌ ظُلُماتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ ) : أي /
متكاثفة متراكمة ..
وهذا بيان لكمال شدة الظلمات ..
( إِذا أَخْرَجَ يَدَهُ ) : أي /
وجعلها بمرأى منه ؛ قريبة من عينه لينظر إليها لَمْ يَكَدْ يَراها ..
( وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُوراً فَما لَهُ مِنْ نُورٍ ) : أي /
ومن لم يشأ الله أن يهديه لنوره الذي هو القرآن : فما له هداية ما ..
وهذا في مقابلة قوله تعالى في مثل المؤمنين ( يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشاءُ ) والجملة : تقرير للتمثيل قبل ؛ وتحقيق أن ذلك لعدم هدايته تعالى إياهم ؛ إذ لم يجاهدوا لنيل ذلك ..
قال تعالى : ( وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا ) . ..
أنظره / محاسن التأويل ج 07 ورقة / 393 ...
ومنها ...
وقال أيضاً علاّمة الشام عليه رَحَمَات الله عليه /
قال ابن كثير /
هذان المثلان ضربهما الله تعالى / لنوعي الكفار ؛ كما ضرب للمنافقين في أول البقرة / مثلين ناريّا ومائيا ..
وكما ضرب لما يقرّ في القلوب من الهدى والعلم في سورة الرعد مثلين مائيّا وناريّا ..
ثم قال /
أما الأول : فهو للكفار الدعاة إلى كفرهم أصحاب الجهل المركب الذين يحسبون أنهم على شيء ..
فمثلهم : كالسراب ..
والثاني : لأصحاب الجهل البسيط ؛ وهم المقلدون لأئمة الكفر الصم البكم الذين لا يعقلون ..
فلا يعرف أحدهم حال من يقوده ولا يدري أين يذهب ..
بل كما يقال في المثل للجاهل /
( أين تذهب ؟؟؟
قال : معهم ..
قيل : فإلى أين يذهبون ؟؟؟
قال : لا أدري . ..
انتهى ..
أنظره / محاسن التأويل ج 07 ورقة / 393 - 394 ...
ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة السَفَّاريني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ الْإِمَامُ الْمُحَقِّقُ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي الدَّاءِ وَالدَّوَاءِ /
وَالنَّظَرُ : أَصْلُ عَامَّةِ الْحَوَادِثِ الَّتِي تُصِيبُ الْإِنْسَانَ ..
فَإِنَّ النَّظْرَةَ : تُولِدُ خَطْرَةً !!
ثُمَّ تُولِدُ الْخَطْرَةُ : فِكْرَةً !!
ثُمَّ تُولِدُ الْفِكْرَةُ : شَهْوَةً !!
ثُمَّ تُولِدُ الشَّهْوَةُ : إرَادَةً !!
ثُمَّ تَقْوَى فَتَصِيرُ : عَزِيمَةً جَازِمَةً ؛ فَيَقَعُ الْفِعْلُ وَلَا بُدَّ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ ..
وَفِي هَذَا قِيلَ /
الصَّبْرُ عَلَى غَضِّ الطَّرْفِ : أَيْسَرُ مِنْ الصَّبْرِ عَلَى أَلَمٍ بَعْدَهُ ..
وَقَالَ الشَّاعِرُ /
كُلُّ الْحَوَادِثِ مَبْدَاهَا مِنْ النَّظَرِ .. وَمُعْظَمُ النَّارِ مِنْ مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ ..
كَمْ نَظْرَةً فَتَكَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا .. فَتْكَ السِّهَامِ بِلَا قَوْسٍ وَلَا وَتَرِ ..
وَالْعَبْدُ مَا دَامَ ذَا عَيْنٍ يُقَلِّبُهَا .. فِي أَعْيُنِ الْغِيدِ مَوْقُوفٌ عَلَى خَطَرِ ..
يَسُرُّ نَاظِرَهُ مَا ضَرَّ خَاطِرَهُ .. لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ عَادَ بِالضَّرَرِ ..
أنظره / غذاء للباب ج 01 ورقة / 85 - 86 ...