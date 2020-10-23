bachir33
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 21
- النقاط
- 3
- العمر
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- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- ذكر
حقيبة شاملة لوثائق السنة الاولى ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021
نموذج استعمل الزمن (الدوام الواحد) 2021.docx
كراس الرسم والتعببر للأطفال.pdf
نموذج استعمل الزمن (الدوامان) 2021-1.docx
نموذج ورقة اختبار مسطرة فارغة.docx
عرض شامل حول المنهج الصوتي الخطي - القراءة المقطعية - الوعي الصوتي
منهجية_تسيير_حصص_اللغة_العر بية_الجيل_الثاني_س1.doc x
كتاب ألف ياء لمحمّد الهراوي.pdf
حرف-الميم،وعي-صوتي...خطي.pdf
بطاقات المقاطع والكلمات*
الدروس التي لم تقدم في الفصل الثالث السنة الاولى ابتدائي
مذكرات المرحلة التمهيدية
كتاب مذكرات التربية الاسلامية
كتاب جميع مذكرات التربية العلمية السنة الاولى ابتدائيword
كتاب جميع مذكرات التربية المدنية السنة الاولى ابتدائي word
التوقيت الزمني الاسبوعي للسنة الاولى ابتدائي
توقيت الفترة التمهيدية
ورقة الحروف مرتبة
رابط تحميل معلقات السنة الاولى بصيغة word
توزيع المقاطع او الشهري جميع المقاطع
الكراس اليومي للسنة الاولى مع الواجهة
المخطط السنوي للسنة الأولى 2020/2021
دفتر المعالجة مع الواجهة
لوحة القيادة فارغة
قائمة الادوات المدرسية السنة1
برنامج هرم الاعمار
معلومات المعلم
اختبارات جميع المواد للسنة الاولى ابتدائي
برنامج وتوقيت الفترة التّمهيدية س1
سبورة الحروف بحجم كبير
عرض شامل حول فهم المنطوق والتعبير الشفهيpdf
طرق تدريس الاملاء السنة الاولى والثانية ابتدائي
جميع مصطلحات ومفاهيم مناهج الجيل الثاني الطور الاول والثاني
دليل المنهج الصوتي الخطي
تحميل كتب الجيل الثاني السنة الاولى والثانية ابتدائي بصيغة pdf
دفتر الانشطة الرياضيات والتربية العلمية س1
كتاب اللغة عربية تربية اسلامية تربية مدنية س1
كتاب الرياضيات والتربية العلمية س1
جميع نصوص فهم المنطوق للسنة الاولى ابتدائي
التحميل من
حقيبة شاملة لوثائق السنة الاولى ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021
نموذج استعمل الزمن (الدوام الواحد) 2021.docx
كراس الرسم والتعببر للأطفال.pdf
نموذج استعمل الزمن (الدوامان) 2021-1.docx
نموذج ورقة اختبار مسطرة فارغة.docx
عرض شامل حول المنهج الصوتي الخطي - القراءة المقطعية - الوعي الصوتي
منهجية_تسيير_حصص_اللغة_العر بية_الجيل_الثاني_س1.doc x
كتاب ألف ياء لمحمّد الهراوي.pdf
حرف-الميم،وعي-صوتي...خطي.pdf
بطاقات المقاطع والكلمات*
الدروس التي لم تقدم في الفصل الثالث السنة الاولى ابتدائي
مذكرات المرحلة التمهيدية
كتاب مذكرات التربية الاسلامية
كتاب جميع مذكرات التربية العلمية السنة الاولى ابتدائيword
كتاب جميع مذكرات التربية المدنية السنة الاولى ابتدائي word
التوقيت الزمني الاسبوعي للسنة الاولى ابتدائي
توقيت الفترة التمهيدية
ورقة الحروف مرتبة
رابط تحميل معلقات السنة الاولى بصيغة word
توزيع المقاطع او الشهري جميع المقاطع
الكراس اليومي للسنة الاولى مع الواجهة
المخطط السنوي للسنة الأولى 2020/2021
دفتر المعالجة مع الواجهة
لوحة القيادة فارغة
قائمة الادوات المدرسية السنة1
برنامج هرم الاعمار
معلومات المعلم
اختبارات جميع المواد للسنة الاولى ابتدائي
برنامج وتوقيت الفترة التّمهيدية س1
سبورة الحروف بحجم كبير
عرض شامل حول فهم المنطوق والتعبير الشفهيpdf
طرق تدريس الاملاء السنة الاولى والثانية ابتدائي
جميع مصطلحات ومفاهيم مناهج الجيل الثاني الطور الاول والثاني
دليل المنهج الصوتي الخطي
تحميل كتب الجيل الثاني السنة الاولى والثانية ابتدائي بصيغة pdf
دفتر الانشطة الرياضيات والتربية العلمية س1
كتاب اللغة عربية تربية اسلامية تربية مدنية س1
كتاب الرياضيات والتربية العلمية س1
جميع نصوص فهم المنطوق للسنة الاولى ابتدائي
التحميل من
حقيبة شاملة لوثائق السنة الاولى ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021