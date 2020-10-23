حقيبة شاملة لوثائق السنة الاولى ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021

bachir33

bachir33

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 نوفمبر 2019
المشاركات
21
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
حقيبة شاملة لوثائق السنة الاولى ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021


نموذج استعمل الزمن (الدوام الواحد) 2021.docx



كراس الرسم والتعببر للأطفال.pdf



نموذج استعمل الزمن (الدوامان) 2021-1.docx


نموذج ورقة اختبار مسطرة فارغة.docx

عرض شامل حول المنهج الصوتي الخطي - القراءة المقطعية - الوعي الصوتي


منهجية_تسيير_حصص_اللغة_العر بية_الجيل_الثاني_س1.doc x

كتاب ألف ياء لمحمّد الهراوي.pdf


حرف-الميم،وعي-صوتي...خطي.pdf

بطاقات المقاطع والكلمات*

الدروس التي لم تقدم في الفصل الثالث السنة الاولى ابتدائي

مذكرات المرحلة التمهيدية

كتاب مذكرات التربية الاسلامية

كتاب جميع مذكرات التربية العلمية السنة الاولى ابتدائيword

كتاب جميع مذكرات التربية المدنية السنة الاولى ابتدائي word

التوقيت الزمني الاسبوعي للسنة الاولى ابتدائي

توقيت الفترة التمهيدية

ورقة الحروف مرتبة

رابط تحميل معلقات السنة الاولى بصيغة word

توزيع المقاطع او الشهري جميع المقاطع

الكراس اليومي للسنة الاولى مع الواجهة

المخطط السنوي للسنة الأولى 2020/2021

دفتر المعالجة مع الواجهة

لوحة القيادة فارغة

قائمة الادوات المدرسية السنة1

برنامج هرم الاعمار

معلومات المعلم

اختبارات جميع المواد للسنة الاولى ابتدائي

برنامج وتوقيت الفترة التّمهيدية س1




سبورة الحروف بحجم كبير

عرض شامل حول فهم المنطوق والتعبير الشفهيpdf

طرق تدريس الاملاء السنة الاولى والثانية ابتدائي

جميع مصطلحات ومفاهيم مناهج الجيل الثاني الطور الاول والثاني

دليل المنهج الصوتي الخطي

تحميل كتب الجيل الثاني السنة الاولى والثانية ابتدائي بصيغة pdf

دفتر الانشطة الرياضيات والتربية العلمية س1

كتاب اللغة عربية تربية اسلامية تربية مدنية س1

كتاب الرياضيات والتربية العلمية س1

جميع نصوص فهم المنطوق للسنة الاولى ابتدائي

التحميل من

حقيبة شاملة لوثائق السنة الاولى ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021
 
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