حقيبة شاملة لوثائق السنة الاولى ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021

حقيبة شاملة لوثائق السنة الاولى ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021نموذج استعمل الزمن (الدوام الواحد) 2021.docxكراس الرسم والتعببر للأطفال.pdfنموذج استعمل الزمن (الدوامان) 2021-1.docxنموذج ورقة اختبار مسطرة فارغة.docxعرض شامل حول المنهج الصوتي الخطي - القراءة المقطعية - الوعي الصوتيمنهجية_تسيير_حصص_اللغة_العر بية_الجيل_الثاني_س1.doc xكتاب ألف ياء لمحمّد الهراوي.pdfحرف-الميم،وعي-صوتي...خطي.pdfبطاقات المقاطع والكلمات*الدروس التي لم تقدم في الفصل الثالث السنة الاولى ابتدائيمذكرات المرحلة التمهيديةكتاب مذكرات التربية الاسلاميةكتاب جميع مذكرات التربية العلمية السنة الاولى ابتدائيwordكتاب جميع مذكرات التربية المدنية السنة الاولى ابتدائي wordالتوقيت الزمني الاسبوعي للسنة الاولى ابتدائيتوقيت الفترة التمهيديةورقة الحروف مرتبةرابط تحميل معلقات السنة الاولى بصيغة wordتوزيع المقاطع او الشهري جميع المقاطعالكراس اليومي للسنة الاولى مع الواجهةالمخطط السنوي للسنة الأولى 2020/2021دفتر المعالجة مع الواجهةلوحة القيادة فارغةقائمة الادوات المدرسية السنة1برنامج هرم الاعمارمعلومات المعلماختبارات جميع المواد للسنة الاولى ابتدائيبرنامج وتوقيت الفترة التّمهيدية س1سبورة الحروف بحجم كبيرعرض شامل حول فهم المنطوق والتعبير الشفهيpdfطرق تدريس الاملاء السنة الاولى والثانية ابتدائيجميع مصطلحات ومفاهيم مناهج الجيل الثاني الطور الاول والثانيدليل المنهج الصوتي الخطيتحميل كتب الجيل الثاني السنة الاولى والثانية ابتدائي بصيغة pdfدفتر الانشطة الرياضيات والتربية العلمية س1كتاب اللغة عربية تربية اسلامية تربية مدنية س1كتاب الرياضيات والتربية العلمية س1جميع نصوص فهم المنطوق للسنة الاولى ابتدائيالتحميل من