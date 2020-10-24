حَبْ نْعَرَّسْ" 08:

في العدد قبل الأخير من هذه السلسلة أقف عند، المشكلات التي تواجه الخطيب وخطيبته بعد مرور فترة على خطبتمها أي بعد أيام "النفحة" هنا قد يدخلا في صراع فرض القناعات ، خاصة فيما يتعلق بوضع الاتفاقات الخاصة بعد الزواج..الإنجاب، الاستقلال بالمطبخ ثم بالسكن، عمل الزوجة، مواصلة دراستها بعد الزواج...اللباس، العجار الأصدقاء ..الخ. وهي موضوعات أرى انه يجب عدم التسرع والفصل فيها بشكل نهائي وتفصيلي، بل وضع الاسس فقط، كما يجب على الخطيب أن لا يقطع عهودا بها، كونهما لا يتحكمان بشكل مطلق في الظروف والمتغيرات التي قد تحصل مستقبلا، وهنا يجب أن يكون الحوار منطلق من الثقة ثم الثقة ثم الثقة ...

الخلاصة: يجب على الخطيبين أن يضعا في الاعتبار التحلي بالمرونة بما يخدم استمرارية العلاقة "المُفيد": أن أسلوب الحوار وطريقة التكفير التي ينتهجها الخطيبين تعطينا صورة واضحة عن مستقبل علاقتها بعد الزواج.