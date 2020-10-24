حَبْ نْعَرَّسْ" 08

سعد606

سعد606

:: عضو مُتميز ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
537
النقاط
51
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
حَبْ نْعَرَّسْ" 08:
في العدد قبل الأخير من هذه السلسلة أقف عند، المشكلات التي تواجه الخطيب وخطيبته بعد مرور فترة على خطبتمها أي بعد أيام "النفحة" هنا قد يدخلا في صراع فرض القناعات ، خاصة فيما يتعلق بوضع الاتفاقات الخاصة بعد الزواج..الإنجاب، الاستقلال بالمطبخ ثم بالسكن، عمل الزوجة، مواصلة دراستها بعد الزواج...اللباس، العجار الأصدقاء ..الخ. وهي موضوعات أرى انه يجب عدم التسرع والفصل فيها بشكل نهائي وتفصيلي، بل وضع الاسس فقط، كما يجب على الخطيب أن لا يقطع عهودا بها، كونهما لا يتحكمان بشكل مطلق في الظروف والمتغيرات التي قد تحصل مستقبلا، وهنا يجب أن يكون الحوار منطلق من الثقة ثم الثقة ثم الثقة ...
الخلاصة: يجب على الخطيبين أن يضعا في الاعتبار التحلي بالمرونة بما يخدم استمرارية العلاقة "المُفيد": أن أسلوب الحوار وطريقة التكفير التي ينتهجها الخطيبين تعطينا صورة واضحة عن مستقبل علاقتها بعد الزواج.
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top