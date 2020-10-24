حقيبة شاملة لوثائق السنة الثالثة ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021

bachir33

bachir33

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 نوفمبر 2019
المشاركات
22
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين

نقدم لكم اليوم

حقيبة شاملة لوثائق السنة الثالثة ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021




المخططات السنوية لبناء التعلمات السنة الثالثة :


مخططات استكمال يرنامج السنة الثالثة


كتاب مذكرات السنة الثالثة الجزء الاول



كتاب مذكرات السنة الثالثة الجزء الثاني



التوزيع السنوي الاستثنائي للسنة الدراسية 2020-2021


التوزيع السنوي ب 32 اسبوع للسنة الثالثة ابتدائي


نصوص للسنة الثالثة ابتدائي للدراسة



التدرج السنوي الجديد



تقويم تشخيصي للسنة الثالثة ابتدائي


معلقات رائعة للسنة الثالثة ابتدائي


التوزيع الزمني الاسبوعي للسنة الثالثة


نمودج مذكرة فارغة


كتاب المتميز في اللغة العربية للسنة الثالثة


حلول كاملة للانشطة اللغوية للسنة الثالثة ابتدائي


نمودج استعمال الزمن لنظام الدوامين


بطاقات تفويج قابلة للطباعة والتعديل


تقويم شهر جانفي




بطاقة معلومات التلميذ


نمودج توقيت اسبوعي فارغ




مذكرات السنة الثالثة ابتدائي جميع المقاطع لكل المواد word


التحميل من

حقيبة شاملة لوثائق السنة الثالثة ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021
 
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