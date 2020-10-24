bachir33
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 22
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين
نقدم لكم اليوم
حقيبة شاملة لوثائق السنة الثالثة ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021
المخططات السنوية لبناء التعلمات السنة الثالثة :
مخططات استكمال يرنامج السنة الثالثة
كتاب مذكرات السنة الثالثة الجزء الاول
كتاب مذكرات السنة الثالثة الجزء الثاني
التوزيع السنوي الاستثنائي للسنة الدراسية 2020-2021
التوزيع السنوي ب 32 اسبوع للسنة الثالثة ابتدائي
نصوص للسنة الثالثة ابتدائي للدراسة
التدرج السنوي الجديد
تقويم تشخيصي للسنة الثالثة ابتدائي
معلقات رائعة للسنة الثالثة ابتدائي
التوزيع الزمني الاسبوعي للسنة الثالثة
نمودج مذكرة فارغة
كتاب المتميز في اللغة العربية للسنة الثالثة
حلول كاملة للانشطة اللغوية للسنة الثالثة ابتدائي
نمودج استعمال الزمن لنظام الدوامين
بطاقات تفويج قابلة للطباعة والتعديل
تقويم شهر جانفي
بطاقة معلومات التلميذ
نمودج توقيت اسبوعي فارغ
مذكرات السنة الثالثة ابتدائي جميع المقاطع لكل المواد word
التحميل من
حقيبة شاملة لوثائق السنة الثالثة ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين
نقدم لكم اليوم
حقيبة شاملة لوثائق السنة الثالثة ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021
المخططات السنوية لبناء التعلمات السنة الثالثة :
مخططات استكمال يرنامج السنة الثالثة
كتاب مذكرات السنة الثالثة الجزء الاول
كتاب مذكرات السنة الثالثة الجزء الثاني
التوزيع السنوي الاستثنائي للسنة الدراسية 2020-2021
التوزيع السنوي ب 32 اسبوع للسنة الثالثة ابتدائي
نصوص للسنة الثالثة ابتدائي للدراسة
التدرج السنوي الجديد
تقويم تشخيصي للسنة الثالثة ابتدائي
معلقات رائعة للسنة الثالثة ابتدائي
التوزيع الزمني الاسبوعي للسنة الثالثة
نمودج مذكرة فارغة
كتاب المتميز في اللغة العربية للسنة الثالثة
حلول كاملة للانشطة اللغوية للسنة الثالثة ابتدائي
نمودج استعمال الزمن لنظام الدوامين
بطاقات تفويج قابلة للطباعة والتعديل
تقويم شهر جانفي
بطاقة معلومات التلميذ
نمودج توقيت اسبوعي فارغ
مذكرات السنة الثالثة ابتدائي جميع المقاطع لكل المواد word
التحميل من
حقيبة شاملة لوثائق السنة الثالثة ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021