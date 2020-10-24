وصفاتي
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استخدامات صفار البيض لجمال البشرة
صفار البيض للعناية بالبشرة
معلومات عن صفار البيض:
يحتوي صفار البيض على الدهون والماء. وهو عامل ممتاز في ربط الماء يحتفظ بالرطوبة في خلايا الجلد ، تاركاً البشرة مرنة وناعمة. قناع وجه صفار البيض يغذي ويرطب البشرة المتقشرة.
صفار البيض يحتوي على البروتينات.يعزز مرونة الجلد ويصلحه.
صفار البيض يحافظ على صحة أنسجة الجلد
فيتامين أ الموجود في صفار البيض يشفي البشرة المتقشرة والجافة والحكة.
يحتوي على فيتامين ب 3 الذي يرطب البشرة ويعالج الأمراض الالتهابية.
يحتوي على الزنك الذي يعمل كعامل مضاد للشيخوخة ويعالج أيضًا البثور وحب الشباب.
أولاً ، يمكن استخدام صفار البيض في الطهي وأيضآ في أغراض الجمال. وثانيًا ، إذا تم تخزين صفار البيض بالإجراء الصحيح ، يمكن أن يظل صفار البيض طازجًا لبعض الأيام. لذا ، إليكي 5 نصائح لاستخدام صفار البيض بأفضل طريقة ممكنة.
نصيحة لتخزين صفار البيض: اخلطي صفار البيض مع القليل من الماء واحتفظ به في وعاء مغطى في الثلاجة. ستبقى طازجة لمدة 2-3 أيام.
صفار البيض للعناية بالبشرة
إليكي 5 نصائح لاستخدام صفار البيض بأفضل طريقة ممكنة:
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صفار البيض للعناية بالبشرة
معلومات عن صفار البيض:
يحتوي صفار البيض على الدهون والماء. وهو عامل ممتاز في ربط الماء يحتفظ بالرطوبة في خلايا الجلد ، تاركاً البشرة مرنة وناعمة. قناع وجه صفار البيض يغذي ويرطب البشرة المتقشرة.
صفار البيض يحتوي على البروتينات.يعزز مرونة الجلد ويصلحه.
صفار البيض يحافظ على صحة أنسجة الجلد
فيتامين أ الموجود في صفار البيض يشفي البشرة المتقشرة والجافة والحكة.
يحتوي على فيتامين ب 3 الذي يرطب البشرة ويعالج الأمراض الالتهابية.
يحتوي على الزنك الذي يعمل كعامل مضاد للشيخوخة ويعالج أيضًا البثور وحب الشباب.
أولاً ، يمكن استخدام صفار البيض في الطهي وأيضآ في أغراض الجمال. وثانيًا ، إذا تم تخزين صفار البيض بالإجراء الصحيح ، يمكن أن يظل صفار البيض طازجًا لبعض الأيام. لذا ، إليكي 5 نصائح لاستخدام صفار البيض بأفضل طريقة ممكنة.
نصيحة لتخزين صفار البيض: اخلطي صفار البيض مع القليل من الماء واحتفظ به في وعاء مغطى في الثلاجة. ستبقى طازجة لمدة 2-3 أيام.
صفار البيض للعناية بالبشرة
إليكي 5 نصائح لاستخدام صفار البيض بأفضل طريقة ممكنة:
لمتابعة قراءة المقال اضغط هنا مدونة وصفاتي/استخدامات صفار البيض للبشرة