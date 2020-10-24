من درر السلف...الحلقة رقم 141

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدُرر والفوائدِ ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمام العلاّمة شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفَّارينيّ الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله /
فِي فَوَائِدِ غَضِّ الْبَصَرِ : تَخْلِيصُ الْقَلْبِ مِنْ الْحَسْرَةِ ..
فَإِنَّ مَنْ أَطْلَقَ نَظَرَهُ : دَامَتْ حَسْرَتُهُ ..
فَأَضَرُّ شَيْءٍ عَلَى الْقَلْبِ : إرْسَالُ الْبَصَرِ ..
فَإِنَّهُ يُرِيهِ : مَا لَا سَبِيلَ إلَى وُصُولِهِ ؛ وَلَا صَبْرَ لَهُ عَنْهُ ..
وَذَلِكَ : غَايَةُ الْأَلَمِ . ..
🥀 أنظرهُ / غذاء اللباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 87 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله عليه /
وَقَالَ شُجَاعٌ الْكَرْمَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَنْ عَمَّرَ ظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ ؛ وَبَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ ؛ وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ ؛ وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْ الشَّهَوَاتِ ؛ وَأَكَلَ مِنْ الْحَلَالِ : لَمْ تُخْطِئْ فِرَاسَتُهُ ..
وَكَانَ : شُجَاعًا لَا تُخْطِئُ لَهُ فِرَاسَةٌ ..
فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ : يَجْزِي الْعَبْدَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ ..
فَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ : عَوَّضَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إطْلَاقَ نُورِ بَصِيرَتِهِ ..
فَلَمَّا حَبَسَ بَصَرَهُ لَهُ تَعَالَى : أَطْلَقَ لَهُ بَصِيرَتَهُ جَزَاءً وِفَاقًا . ..
🥀 أنظره / غذاء اللباب ج 01 ورقة / 88 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ /
النَّاسُ يَطْلُبُونَ الْعِزَّ : فِي أَبْوَابِ الْمُلُوكِ ؛ وَلَا يَجِدُونَهُ إلَّا فِي طَاعَةِ اللَّهِ ..
فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ : فَقَدْ وَالَاهُ فِيمَا أَطَاعَهُ فِيهِ ..
وَمَنْ عَصَاهُ : عَادَاهُ فِيمَا عَصَاهُ فِيهِ ..
وَفِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ /
إنَّهُ لَا يُذَلُّ مِنْ وَالَيْت ؛ وَلَا يُعَزُّ مَنْ عَادَيْت . ..
🥀 أنظره / غذاء اللباب ج 01 ورقة / 89 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وَفَوَائِدُ غَضِّ الْبَصَرِ وَآفَاتِ إطْلَاقِهِ : أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ ..
.. .. ...
فَمَا مِنْ فَائِدَةٍ : إلَّا تَرْكُهَا آفَةٌ وَمَفْسَدَةٌ ..
وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ /
قُلْت لِأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الرَّجُلُ يَنْظُرُ إلَى الْمَمْلُوكَةِ ؟؟؟
قَالَ : أَخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ ..
كَمْ نَظْرَةٍ : أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ ..
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا /
الشَّيْطَانُ مِنْ الرَّجُلِ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي بَصَرِهِ وَقَلْبِهِ وَذَكَرِهِ ..
وَهُوَ مِنْ الْمَرْأَةِ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي بَصَرِهَا وَقَلْبِهَا وَعَجُزِهَا . ..
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
🥀 أنظره / غذاء اللباب ج 01 ورقة / 90 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
فلا بد من التقوى : بفعل المأمور !!
والصبر على المقدور !!
كما فعل يوسف عليه السلام ؛ اتقى الله بالعفة عن الفاحشة ..
وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس ..
واستعان الله ودعاه حتى يثبته على العفة ..
فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن ..
وصبر على الحبس . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 131 ... 🌾🌾🌾
 
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