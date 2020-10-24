من درر السلف...الحلقة رقم 141

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدُرر والفوائدِ ...
منها ...
قال الإمام العلاّمة شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفَّارينيّ الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله /
فِي فَوَائِدِ غَضِّ الْبَصَرِ : تَخْلِيصُ الْقَلْبِ مِنْ الْحَسْرَةِ ..
فَإِنَّ مَنْ أَطْلَقَ نَظَرَهُ : دَامَتْ حَسْرَتُهُ ..
فَأَضَرُّ شَيْءٍ عَلَى الْقَلْبِ : إرْسَالُ الْبَصَرِ ..
فَإِنَّهُ يُرِيهِ : مَا لَا سَبِيلَ إلَى وُصُولِهِ ؛ وَلَا صَبْرَ لَهُ عَنْهُ ..
وَذَلِكَ : غَايَةُ الْأَلَمِ . ..
أنظرهُ / غذاء اللباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 87 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله عليه /
وَقَالَ شُجَاعٌ الْكَرْمَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَنْ عَمَّرَ ظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ ؛ وَبَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ ؛ وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ ؛ وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْ الشَّهَوَاتِ ؛ وَأَكَلَ مِنْ الْحَلَالِ : لَمْ تُخْطِئْ فِرَاسَتُهُ ..
وَكَانَ : شُجَاعًا لَا تُخْطِئُ لَهُ فِرَاسَةٌ ..
فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ : يَجْزِي الْعَبْدَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ ..
فَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ : عَوَّضَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إطْلَاقَ نُورِ بَصِيرَتِهِ ..
فَلَمَّا حَبَسَ بَصَرَهُ لَهُ تَعَالَى : أَطْلَقَ لَهُ بَصِيرَتَهُ جَزَاءً وِفَاقًا . ..
أنظره / غذاء اللباب ج 01 ورقة / 88 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ /
النَّاسُ يَطْلُبُونَ الْعِزَّ : فِي أَبْوَابِ الْمُلُوكِ ؛ وَلَا يَجِدُونَهُ إلَّا فِي طَاعَةِ اللَّهِ ..
فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ : فَقَدْ وَالَاهُ فِيمَا أَطَاعَهُ فِيهِ ..
وَمَنْ عَصَاهُ : عَادَاهُ فِيمَا عَصَاهُ فِيهِ ..
وَفِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ /
إنَّهُ لَا يُذَلُّ مِنْ وَالَيْت ؛ وَلَا يُعَزُّ مَنْ عَادَيْت . ..
أنظره / غذاء اللباب ج 01 ورقة / 89 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَفَوَائِدُ غَضِّ الْبَصَرِ وَآفَاتِ إطْلَاقِهِ : أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ ..
.. .. ...
فَمَا مِنْ فَائِدَةٍ : إلَّا تَرْكُهَا آفَةٌ وَمَفْسَدَةٌ ..
وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ /
قُلْت لِأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الرَّجُلُ يَنْظُرُ إلَى الْمَمْلُوكَةِ ؟؟؟
قَالَ : أَخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ ..
كَمْ نَظْرَةٍ : أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ ..
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا /
الشَّيْطَانُ مِنْ الرَّجُلِ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي بَصَرِهِ وَقَلْبِهِ وَذَكَرِهِ ..
وَهُوَ مِنْ الْمَرْأَةِ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي بَصَرِهَا وَقَلْبِهَا وَعَجُزِهَا . ..
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
أنظره / غذاء اللباب ج 01 ورقة / 90 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
فلا بد من التقوى : بفعل المأمور !!
والصبر على المقدور !!
كما فعل يوسف عليه السلام ؛ اتقى الله بالعفة عن الفاحشة ..
وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس ..
واستعان الله ودعاه حتى يثبته على العفة ..
فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن ..
وصبر على الحبس . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 131 ...
ومن الدُرر والفوائدِ ...
منها ...
قال الإمام العلاّمة شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفَّارينيّ الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله /
فِي فَوَائِدِ غَضِّ الْبَصَرِ : تَخْلِيصُ الْقَلْبِ مِنْ الْحَسْرَةِ ..
فَإِنَّ مَنْ أَطْلَقَ نَظَرَهُ : دَامَتْ حَسْرَتُهُ ..
فَأَضَرُّ شَيْءٍ عَلَى الْقَلْبِ : إرْسَالُ الْبَصَرِ ..
فَإِنَّهُ يُرِيهِ : مَا لَا سَبِيلَ إلَى وُصُولِهِ ؛ وَلَا صَبْرَ لَهُ عَنْهُ ..
وَذَلِكَ : غَايَةُ الْأَلَمِ . ..
أنظرهُ / غذاء اللباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 87 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله عليه /
وَقَالَ شُجَاعٌ الْكَرْمَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَنْ عَمَّرَ ظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ ؛ وَبَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ ؛ وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ ؛ وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْ الشَّهَوَاتِ ؛ وَأَكَلَ مِنْ الْحَلَالِ : لَمْ تُخْطِئْ فِرَاسَتُهُ ..
وَكَانَ : شُجَاعًا لَا تُخْطِئُ لَهُ فِرَاسَةٌ ..
فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ : يَجْزِي الْعَبْدَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ ..
فَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ : عَوَّضَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إطْلَاقَ نُورِ بَصِيرَتِهِ ..
فَلَمَّا حَبَسَ بَصَرَهُ لَهُ تَعَالَى : أَطْلَقَ لَهُ بَصِيرَتَهُ جَزَاءً وِفَاقًا . ..
أنظره / غذاء اللباب ج 01 ورقة / 88 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ /
النَّاسُ يَطْلُبُونَ الْعِزَّ : فِي أَبْوَابِ الْمُلُوكِ ؛ وَلَا يَجِدُونَهُ إلَّا فِي طَاعَةِ اللَّهِ ..
فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ : فَقَدْ وَالَاهُ فِيمَا أَطَاعَهُ فِيهِ ..
وَمَنْ عَصَاهُ : عَادَاهُ فِيمَا عَصَاهُ فِيهِ ..
وَفِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ /
إنَّهُ لَا يُذَلُّ مِنْ وَالَيْت ؛ وَلَا يُعَزُّ مَنْ عَادَيْت . ..
أنظره / غذاء اللباب ج 01 ورقة / 89 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وَفَوَائِدُ غَضِّ الْبَصَرِ وَآفَاتِ إطْلَاقِهِ : أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ ..
.. .. ...
فَمَا مِنْ فَائِدَةٍ : إلَّا تَرْكُهَا آفَةٌ وَمَفْسَدَةٌ ..
وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ /
قُلْت لِأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الرَّجُلُ يَنْظُرُ إلَى الْمَمْلُوكَةِ ؟؟؟
قَالَ : أَخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ ..
كَمْ نَظْرَةٍ : أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ ..
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا /
الشَّيْطَانُ مِنْ الرَّجُلِ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي بَصَرِهِ وَقَلْبِهِ وَذَكَرِهِ ..
وَهُوَ مِنْ الْمَرْأَةِ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي بَصَرِهَا وَقَلْبِهَا وَعَجُزِهَا . ..
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..
أنظره / غذاء اللباب ج 01 ورقة / 90 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
فلا بد من التقوى : بفعل المأمور !!
والصبر على المقدور !!
كما فعل يوسف عليه السلام ؛ اتقى الله بالعفة عن الفاحشة ..
وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس ..
واستعان الله ودعاه حتى يثبته على العفة ..
فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن ..
وصبر على الحبس . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 131 ...