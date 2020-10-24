من درر السلف...الحلقة رقم 141

الحَمْدُ لله ...ومن الدُرر والفوائدِ ...منها ...قال الإمام العلاّمة شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم السفَّارينيّ الحنبلي عليهِ رَحَمَات الله /فِي فَوَائِدِ غَضِّ الْبَصَرِ : تَخْلِيصُ الْقَلْبِ مِنْ الْحَسْرَةِ ..فَإِنَّ مَنْ أَطْلَقَ نَظَرَهُ : دَامَتْ حَسْرَتُهُ ..فَأَضَرُّ شَيْءٍ عَلَى الْقَلْبِ : إرْسَالُ الْبَصَرِ ..فَإِنَّهُ يُرِيهِ : مَا لَا سَبِيلَ إلَى وُصُولِهِ ؛ وَلَا صَبْرَ لَهُ عَنْهُ ..وَذَلِكَ : غَايَةُ الْأَلَمِ . ..أنظرهُ / غذاء اللباب في شرح منظومة الآدَاب ج 01 ورقة / 87 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله عليه /وَقَالَ شُجَاعٌ الْكَرْمَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - مَنْ عَمَّرَ ظَاهِرَهُ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ ؛ وَبَاطِنَهُ بِدَوَامِ الْمُرَاقَبَةِ ؛ وَغَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ ؛ وَكَفَّ نَفْسَهُ عَنْ الشَّهَوَاتِ ؛ وَأَكَلَ مِنْ الْحَلَالِ : لَمْ تُخْطِئْ فِرَاسَتُهُ ..وَكَانَ : شُجَاعًا لَا تُخْطِئُ لَهُ فِرَاسَةٌ ..فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ : يَجْزِي الْعَبْدَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ ..فَمَنْ غَضَّ بَصَرَهُ عَنْ الْمَحَارِمِ : عَوَّضَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ إطْلَاقَ نُورِ بَصِيرَتِهِ ..فَلَمَّا حَبَسَ بَصَرَهُ لَهُ تَعَالَى : أَطْلَقَ لَهُ بَصِيرَتَهُ جَزَاءً وِفَاقًا . ..أنظره / غذاء اللباب ج 01 ورقة / 88 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَايِخِ /النَّاسُ يَطْلُبُونَ الْعِزَّ : فِي أَبْوَابِ الْمُلُوكِ ؛ وَلَا يَجِدُونَهُ إلَّا فِي طَاعَةِ اللَّهِ ..فَمَنْ أَطَاعَ اللَّهَ : فَقَدْ وَالَاهُ فِيمَا أَطَاعَهُ فِيهِ ..وَمَنْ عَصَاهُ : عَادَاهُ فِيمَا عَصَاهُ فِيهِ ..وَفِي دُعَاءِ الْقُنُوتِ /إنَّهُ لَا يُذَلُّ مِنْ وَالَيْت ؛ وَلَا يُعَزُّ مَنْ عَادَيْت . ..أنظره / غذاء اللباب ج 01 ورقة / 89 ...ومنها ...وقال أيضاً /وَفَوَائِدُ غَضِّ الْبَصَرِ وَآفَاتِ إطْلَاقِهِ : أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ .... .. ...فَمَا مِنْ فَائِدَةٍ : إلَّا تَرْكُهَا آفَةٌ وَمَفْسَدَةٌ ..وَقَالَ الْمَرُّوذِيُّ /قُلْت لِأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الرَّجُلُ يَنْظُرُ إلَى الْمَمْلُوكَةِ ؟؟؟قَالَ : أَخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ ..كَمْ نَظْرَةٍ : أَلْقَتْ فِي قَلْبِ صَاحِبِهَا الْبَلَابِلَ ..وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا /الشَّيْطَانُ مِنْ الرَّجُلِ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي بَصَرِهِ وَقَلْبِهِ وَذَكَرِهِ ..وَهُوَ مِنْ الْمَرْأَةِ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي بَصَرِهَا وَقَلْبِهَا وَعَجُزِهَا . ..وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . ..أنظره / غذاء اللباب ج 01 ورقة / 90 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /فلا بد من التقوى : بفعل المأمور !!والصبر على المقدور !!كما فعل يوسف عليه السلام ؛ اتقى الله بالعفة عن الفاحشة ..وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبس ..واستعان الله ودعاه حتى يثبته على العفة ..فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن ..وصبر على الحبس . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 15 ورقة / 131 ...