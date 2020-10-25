من درر السلف....الحلقة رقم 142

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر السلفية المفيدة ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وكذلك لفظ : ( العقل ) ..
وإن كان هو في الأصل :
مصدر : عَقَل يَعْقِل عَقْلاً ..
وكثير من النظار جعله : من جنس العلوم ..
فلابد أن يعتبر مع ذلك : أنه علم يعمل بموجبه ..
فلا يسمى عاقلاً : إلا من عرف الخير فطلبه ..
والشر : فتركه ..
ولهذا قال أصحاب النار : ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ..
وقال عن المنافقين : ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ ..
ومن فعل ما يعلم أنه يضره : فمثل هذا ما له عقل ..
فكما أن الخوف من الله : يستلزم العلم به ..
فالعلم به : يستلزم خشيته ..
وخشيته : تستلزم طاعته ..
فالخائف من الله : ممتثل لأوامره ..
مجتنب : لنواهيه ..
وهذا هو الذي قصدنا بيانه : أولاً . ..
🥀 أنظره / الإيمان ورقة / 23 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من أحبَّ إنساناً لكونه يعطيه : فما أحب إلاَّ العطاء ..
ومن قال إنَّهُ يحبُ من يعطيه لله : فهذا كذبٌ ومحالٌ وزورٌمن القول ..
وكذلك من أحبَّ إنساناً لكونه ينصره :
إنما أحب النصر لاالناصر ..
وهذا كله من اتباع : ما تهوى الأنفس ..
وليس هذا : حباً لله ..
ولا لذاته : المحبوب . ..
🥀 أنظره / جامع الرسائل ج 02 ورقة / 256 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ المصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإنا نجد من سرعة مر الأيام : ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا ..
وإن لم يكن هناك عيش : مستلذ ..
والحق أن المراد : نزع البركة من كل شيء ..
حتى من : الزمان ..
وذلك من علامات : قرب الساعة . ..
🥀 أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة / 19 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ زينُ الدين ابن رجب الحنبلي الصالحي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإستقامة والثبات : لا قدرة للعبد عليها بنفسه ..
فلذلك يحتاج : أن يسأل ربه . .....
كم من عاملٍ يعمل الخير إذا بقي بينه و بين الجنة ذراع ؛ وشارف مركبه ساحل النجاة : ضربه موج الهوى فغرق . ..
🥀 أنظره / مجموعة رسائله ج 01 ورقة / 339 - 340 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الإمام المعتبر ابن تيمية الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية : فإنه لا بد أن يضل و يتناقض ..
و يبقى في الجهل : المركب أو البسيط . ..
🥀 أنظره / درء تعارض العقل والنقل ج 05 ورقة / 356 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن نعمة الله على العبد بالعلم : من أفضل النعم ..
فيرى أثر نعمته عليه بالعلم :
في مظهره ..
ومتعبده ..
ودعوته الخلق ..
وتعليم الخلق ما استطاع ..
كل هذا : من آثار النعمة ..
فلا يكون الرجل الذي منَّ الله عليه بالعلم كالرجل : العامي يجلس في المجلس ويقوم ولا ينتفع الناس به . ..
🥀 أنظره : شرح بلوغ المرام ج 95 ورقة / 345 ... 🌾🌾🌾
 
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