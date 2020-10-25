من درر السلف....الحلقة رقم 142

الحمد لله ...ومن الدرر السلفية المفيدة ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /وكذلك لفظ : ( العقل ) ..وإن كان هو في الأصل :مصدر : عَقَل يَعْقِل عَقْلاً ..وكثير من النظار جعله : من جنس العلوم ..فلابد أن يعتبر مع ذلك : أنه علم يعمل بموجبه ..فلا يسمى عاقلاً : إلا من عرف الخير فطلبه ..والشر : فتركه ..ولهذا قال أصحاب النار : ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ..وقال عن المنافقين : ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ ..ومن فعل ما يعلم أنه يضره : فمثل هذا ما له عقل ..فكما أن الخوف من الله : يستلزم العلم به ..فالعلم به : يستلزم خشيته ..وخشيته : تستلزم طاعته ..فالخائف من الله : ممتثل لأوامره ..مجتنب : لنواهيه ..وهذا هو الذي قصدنا بيانه : أولاً . ..أنظره / الإيمان ورقة / 23 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /من أحبَّ إنساناً لكونه يعطيه : فما أحب إلاَّ العطاء ..ومن قال إنَّهُ يحبُ من يعطيه لله : فهذا كذبٌ ومحالٌ وزورٌمن القول ..وكذلك من أحبَّ إنساناً لكونه ينصره :إنما أحب النصر لاالناصر ..وهذا كله من اتباع : ما تهوى الأنفس ..وليس هذا : حباً لله ..ولا لذاته : المحبوب . ..أنظره / جامع الرسائل ج 02 ورقة / 256 ...ومنها ...قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ المصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فإنا نجد من سرعة مر الأيام : ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا ..وإن لم يكن هناك عيش : مستلذ ..والحق أن المراد : نزع البركة من كل شيء ..حتى من : الزمان ..وذلك من علامات : قرب الساعة . ..أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة / 19 ...ومنها ...قال الحافظ زينُ الدين ابن رجب الحنبلي الصالحي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الإستقامة والثبات : لا قدرة للعبد عليها بنفسه ..فلذلك يحتاج : أن يسأل ربه . .....كم من عاملٍ يعمل الخير إذا بقي بينه و بين الجنة ذراع ؛ وشارف مركبه ساحل النجاة : ضربه موج الهوى فغرق . ..أنظره / مجموعة رسائله ج 01 ورقة / 339 - 340 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الإمام المعتبر ابن تيمية الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية : فإنه لا بد أن يضل و يتناقض ..و يبقى في الجهل : المركب أو البسيط . ..أنظره / درء تعارض العقل والنقل ج 05 ورقة / 356 ...قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :إن نعمة الله على العبد بالعلم : من أفضل النعم ..فيرى أثر نعمته عليه بالعلم :في مظهره ..ومتعبده ..ودعوته الخلق ..وتعليم الخلق ما استطاع ..كل هذا : من آثار النعمة ..فلا يكون الرجل الذي منَّ الله عليه بالعلم كالرجل : العامي يجلس في المجلس ويقوم ولا ينتفع الناس به . ..أنظره : شرح بلوغ المرام ج 95 ورقة / 345 ...