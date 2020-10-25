من درر السلف....الحلقة رقم 142

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر السلفية المفيدة ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وكذلك لفظ : ( العقل ) ..
وإن كان هو في الأصل :
مصدر : عَقَل يَعْقِل عَقْلاً ..
وكثير من النظار جعله : من جنس العلوم ..
فلابد أن يعتبر مع ذلك : أنه علم يعمل بموجبه ..
فلا يسمى عاقلاً : إلا من عرف الخير فطلبه ..
والشر : فتركه ..
ولهذا قال أصحاب النار : ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ..
وقال عن المنافقين : ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ ..
ومن فعل ما يعلم أنه يضره : فمثل هذا ما له عقل ..
فكما أن الخوف من الله : يستلزم العلم به ..
فالعلم به : يستلزم خشيته ..
وخشيته : تستلزم طاعته ..
فالخائف من الله : ممتثل لأوامره ..
مجتنب : لنواهيه ..
وهذا هو الذي قصدنا بيانه : أولاً . ..
أنظره / الإيمان ورقة / 23 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من أحبَّ إنساناً لكونه يعطيه : فما أحب إلاَّ العطاء ..
ومن قال إنَّهُ يحبُ من يعطيه لله : فهذا كذبٌ ومحالٌ وزورٌمن القول ..
وكذلك من أحبَّ إنساناً لكونه ينصره :
إنما أحب النصر لاالناصر ..
وهذا كله من اتباع : ما تهوى الأنفس ..
وليس هذا : حباً لله ..
ولا لذاته : المحبوب . ..
أنظره / جامع الرسائل ج 02 ورقة / 256 ...
ومنها ...
قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ المصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإنا نجد من سرعة مر الأيام : ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا ..
وإن لم يكن هناك عيش : مستلذ ..
والحق أن المراد : نزع البركة من كل شيء ..
حتى من : الزمان ..
وذلك من علامات : قرب الساعة . ..
أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة / 19 ...
ومنها ...
قال الحافظ زينُ الدين ابن رجب الحنبلي الصالحي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإستقامة والثبات : لا قدرة للعبد عليها بنفسه ..
فلذلك يحتاج : أن يسأل ربه . .....
كم من عاملٍ يعمل الخير إذا بقي بينه و بين الجنة ذراع ؛ وشارف مركبه ساحل النجاة : ضربه موج الهوى فغرق . ..
أنظره / مجموعة رسائله ج 01 ورقة / 339 - 340 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الإمام المعتبر ابن تيمية الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية : فإنه لا بد أن يضل و يتناقض ..
و يبقى في الجهل : المركب أو البسيط . ..
أنظره / درء تعارض العقل والنقل ج 05 ورقة / 356 ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن نعمة الله على العبد بالعلم : من أفضل النعم ..
فيرى أثر نعمته عليه بالعلم :
في مظهره ..
ومتعبده ..
ودعوته الخلق ..
وتعليم الخلق ما استطاع ..
كل هذا : من آثار النعمة ..
فلا يكون الرجل الذي منَّ الله عليه بالعلم كالرجل : العامي يجلس في المجلس ويقوم ولا ينتفع الناس به . ..
أنظره : شرح بلوغ المرام ج 95 ورقة / 345 ...
ومن الدرر السلفية المفيدة ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى /
وكذلك لفظ : ( العقل ) ..
وإن كان هو في الأصل :
مصدر : عَقَل يَعْقِل عَقْلاً ..
وكثير من النظار جعله : من جنس العلوم ..
فلابد أن يعتبر مع ذلك : أنه علم يعمل بموجبه ..
فلا يسمى عاقلاً : إلا من عرف الخير فطلبه ..
والشر : فتركه ..
ولهذا قال أصحاب النار : ﴿ لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ ..
وقال عن المنافقين : ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ ﴾ ..
ومن فعل ما يعلم أنه يضره : فمثل هذا ما له عقل ..
فكما أن الخوف من الله : يستلزم العلم به ..
فالعلم به : يستلزم خشيته ..
وخشيته : تستلزم طاعته ..
فالخائف من الله : ممتثل لأوامره ..
مجتنب : لنواهيه ..
وهذا هو الذي قصدنا بيانه : أولاً . ..
أنظره / الإيمان ورقة / 23 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من أحبَّ إنساناً لكونه يعطيه : فما أحب إلاَّ العطاء ..
ومن قال إنَّهُ يحبُ من يعطيه لله : فهذا كذبٌ ومحالٌ وزورٌمن القول ..
وكذلك من أحبَّ إنساناً لكونه ينصره :
إنما أحب النصر لاالناصر ..
وهذا كله من اتباع : ما تهوى الأنفس ..
وليس هذا : حباً لله ..
ولا لذاته : المحبوب . ..
أنظره / جامع الرسائل ج 02 ورقة / 256 ...
ومنها ...
قال الحافظ إبن حجر العسقلانيّ المصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فإنا نجد من سرعة مر الأيام : ما لم نكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا ..
وإن لم يكن هناك عيش : مستلذ ..
والحق أن المراد : نزع البركة من كل شيء ..
حتى من : الزمان ..
وذلك من علامات : قرب الساعة . ..
أنظره / فتح الباري ج 13 ورقة / 19 ...
ومنها ...
قال الحافظ زينُ الدين ابن رجب الحنبلي الصالحي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإستقامة والثبات : لا قدرة للعبد عليها بنفسه ..
فلذلك يحتاج : أن يسأل ربه . .....
كم من عاملٍ يعمل الخير إذا بقي بينه و بين الجنة ذراع ؛ وشارف مركبه ساحل النجاة : ضربه موج الهوى فغرق . ..
أنظره / مجموعة رسائله ج 01 ورقة / 339 - 340 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الإمام المعتبر ابن تيمية الحرانيّ الدمشقيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
كل من أعرض عن الطريقة السلفية الشرعية الإلهية : فإنه لا بد أن يضل و يتناقض ..
و يبقى في الجهل : المركب أو البسيط . ..
أنظره / درء تعارض العقل والنقل ج 05 ورقة / 356 ...
قال شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى :
إن نعمة الله على العبد بالعلم : من أفضل النعم ..
فيرى أثر نعمته عليه بالعلم :
في مظهره ..
ومتعبده ..
ودعوته الخلق ..
وتعليم الخلق ما استطاع ..
كل هذا : من آثار النعمة ..
فلا يكون الرجل الذي منَّ الله عليه بالعلم كالرجل : العامي يجلس في المجلس ويقوم ولا ينتفع الناس به . ..
أنظره : شرح بلوغ المرام ج 95 ورقة / 345 ...