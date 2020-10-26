علاج الاكتئاب ثنلئي القطب

sara-hosam
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أسباب ادمان المخدرات كثيره وعديدة وتختلف من مدمن الى اخر ومن شخص لاخر وايضا من مخدر الى اخر لذا فبرغم ان علاج الادمان يختلف من بين كل مصحة وأخرى من حيث برامج علاج الادمان المقدمة والخدمات الاخرى الا ان يوجد العديد من مصحات علاج الإدمان التى تقوم بتطبيق برنامج علاجي واحد من ضمن برامج علاج الادمان الاخرى وهذا على معظم المدمنين باختلاف درجات إدمانهم والمادة المخدرة التي تم إدمانها،ولكن هذا يأتي بالسلب على صحة المدمن مما يجعلة يتخلى عن فكرة علاج الادمان ويوجد من بين هذه المصحات مصحات غير مرخصة لعلاج الادمان ولمن غايتهم هو الربح المادى و برامج علاج الإدمان التى يطبقها على المدمنين هى اعطائهم بعض العقاقير المنومة لينام أكبر فترة ممكنة مما يعرضهم لأضرار جسدية ونفسية شديدة غير أنهم قد يقومون بأدمان مادة مخدرة اخرى وما كان يدمن مخدر واحد يعالج من ادمان مخدر آخر،ولذلك يجب على من يريد علاج الادمان اذا كان من اسرة المدمن او المدمن ذاته ان يقوم بالبحث عن احد المصحات التي تقدم برامج علاج ادمان مختلفة وتناسب كل حالة إدمان بمفردها، كما يجب ان يمتلكون أطباء متخصصين فى علاج الادمان يقومون بتطبيق برامج علاج الادمان بأحترافية فيجب عليك التأكد من كل خطوة تخطوها فى علاج ادمان المخدرات ومن أهم نقاط اختيار مصحة علاج الادمان مناسبة
معايير اختيار افضل مستشفي علاج الادمان للتخلص من اسباب ومعالجة ادمان المخدرات
أن تملك المصحة برامج علاج ادمان مختلفة وملمة بكل البرامج العلاجية الحديثة
أن تملك مصحة علاج الإدمان إقامة فندقية تناسب جميع الفئات الاجتماعية وبأسعار مختلفة
أن يتوافر برامج علاج ادمان ترفيهية تساعد المدمن في تخطي المرحلة العلاجية تنفذ تحت إشراف متخصصين
أن تكون المصحة تحمل تراخيص من وزارة الصحة
توافر فريق من الأطباء المتخصصين علي كفاءه عاليه وفريق من الممرضين مدربين علي اكمل وجة
دراسة حالة المدمن للتواصل مع اسرته وتعليمهم كيفية التعامل الصحيحة مع المدمن أثناء مرحلة العلاج
يجب أن يكون برامج علاج الادمان المطبقة جزء علاجي وجزء نفسى لكى يكون علاج الادمان كامل ويعد بالتخلص الكامل من ادمان اى مواد مخدرة سواء كان ادمان او حبوب ليريكا الحشيش ا غيره.
والعلاج النفسي للكثير من الامراض الناتجة عن تعاطي المخدرات مثل اكتئاب ثنائي القطب
معايير اختيار افضل مستشفي علاج الادمان للتخلص من اسباب ومعالجة ادمان المخدرات
أن تملك المصحة برامج علاج ادمان مختلفة وملمة بكل البرامج العلاجية الحديثة
أن تملك مصحة علاج الإدمان إقامة فندقية تناسب جميع الفئات الاجتماعية وبأسعار مختلفة
أن يتوافر برامج علاج ادمان ترفيهية تساعد المدمن في تخطي المرحلة العلاجية تنفذ تحت إشراف متخصصين
أن تكون المصحة تحمل تراخيص من وزارة الصحة
توافر فريق من الأطباء المتخصصين علي كفاءه عاليه وفريق من الممرضين مدربين علي اكمل وجة
دراسة حالة المدمن للتواصل مع اسرته وتعليمهم كيفية التعامل الصحيحة مع المدمن أثناء مرحلة العلاج
يجب أن يكون برامج علاج الادمان المطبقة جزء علاجي وجزء نفسى لكى يكون علاج الادمان كامل ويعد بالتخلص الكامل من ادمان اى مواد مخدرة سواء كان ادمان او حبوب ليريكا الحشيش ا غيره.
والعلاج النفسي للكثير من الامراض الناتجة عن تعاطي المخدرات مثل اكتئاب ثنائي القطب