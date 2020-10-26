مشكلتي حول زواج ب عسكري

Sina sina

Sina sina

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 أكتوبر 2020
المشاركات
3
النقاط
2
العمر
24
محل الإقامة
Algérie
الجنس
أنثى
السلام وعليكم عندي مشكلة و حبيت استفسر عليها انا راني مخطوبة للواحد السيد صاحب خويا يخدم معاه جادرمي برك خويا رقيب اول و هو كابيتان علي كل حال منعرفش انا هذو الامور المهم غير كيما ديرت لونكات و سقساوني علي اهلي الأب تاعي والام تاعي و خاوتي و انا تان قالولي اذا تخدمي و شحال عمرك و وين حبستي لقراية و ومن ليكول قريتي فيه المهم مزال مرجعولناش لونكات رانا نستناو وش يرجعولنا وشنو المشكل تاعي راني خليفة خطش واحد للمرا قاتلي يسقسو عليك و يشوفو ڨاع شحال مشيتي ماقبل و مع من مشيتي دك انا راني خليفة والله شكون لي عندو ذرة رحمة في قلبو و يطمني ويقلي بلي مكاش منها خطش لوكان صح علابالي راح تولي مجزرة عليا في دار و نزيد نخسر الراجل لي جاني من الباب الواسع واهم حاجة محبيتش نخسر لحلال انا صح غلطت في الاول بصح نيتي مكانتش باش نغلط نيتي هي اني نتعرف علي انسان صالح يتزوج بيا بصح في الاخير يخرجو كامل يتمسخرو ويلعبو هذاك مكان مع العلم ماخرجتش معاهم يعني كي نتعرف نتعرف غير في تلفون برك تعيشو طمنوني في الموضوع هذا اي واحد عندو علم ويخدم في دومان هذا يقلي ويفهمني بليز ربي يحفضكم
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
1,165
النقاط
571
العمر
26
محل الإقامة
شكوبينهاقن"
الجنس
ذكر
قال Sina sina:
السلام وعليكم عندي مشكلة و حبيت استفسر عليها انا راني مخطوبة للواحد السيد صاحب خويا يخدم معاه جادرمي برك خويا رقيب اول و هو كابيتان علي كل حال منعرفش انا هذو الامور المهم غير كيما ديرت لونكات و سقساوني علي اهلي الأب تاعي والام تاعي و خاوتي و انا تان قالولي اذا تخدمي و شحال عمرك و وين حبستي لقراية و ومن ليكول قريتي فيه المهم مزال مرجعولناش لونكات رانا نستناو وش يرجعولنا وشنو المشكل تاعي راني خليفة خطش واحد للمرا قاتلي يسقسو عليك و يشوفو ڨاع شحال مشيتي ماقبل و مع من مشيتي دك انا راني خليفة والله شكون لي عندو ذرة رحمة في قلبو و يطمني ويقلي بلي مكاش منها خطش لوكان صح علابالي راح تولي مجزرة عليا في دار و نزيد نخسر الراجل لي جاني من الباب الواسع واهم حاجة محبيتش نخسر لحلال انا صح غلطت في الاول بصح نيتي مكانتش باش نغلط نيتي هي اني نتعرف علي انسان صالح يتزوج بيا بصح في الاخير يخرجو كامل يتمسخرو ويلعبو هذاك مكان مع العلم ماخرجتش معاهم يعني كي نتعرف نتعرف غير في تلفون برك تعيشو طمنوني في الموضوع هذا اي واحد عندو علم ويخدم في دومان هذا يقلي ويفهمني بليز ربي يحفضكم
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السلام عليكم

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لالا مش لهذا الدرجة ...

لونكات تاع مقبولة لانو اخوك زميل ليه .. وخوك باه قبلوه وانظم لصفوف الدرك الوطني فات على لونات وكي خرجت لونكات صافية تسمى قبلوه

بمعنى اوضح من ناحية الاهل وقاع لونكات مقبولة

اما اذا كانت عندك علاقة مقبل فالامر عادي مش راح يدخلو فخصوصياتك او يجيبو لخبر


المهم متكونش طفلة فاسقة او داعرة ( اسمحيلي على شدة المعنى يعني متكونش طفلة عاهرة ) اما لكانت قاب قوسين محروقة وصوصيالة 100%فهنا يجي الرفض ...

ربي وفقك
 
Sina sina

Sina sina

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 أكتوبر 2020
المشاركات
3
النقاط
2
العمر
24
محل الإقامة
Algérie
الجنس
أنثى
فهمتك اخي بصح كفاه يعرفو زعما بلي الطفلة هذه عاهرة يعني يدخلو في الخصوصيات تاعها ياك
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
1,165
النقاط
571
العمر
26
محل الإقامة
شكوبينهاقن"
الجنس
ذكر
قال Sina sina:
فهمتك اخي بصح كفاه يعرفو زعما بلي الطفلة هذه عاهرة يعني يدخلو في الخصوصيات تاعها ياك
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/

ميدخلو في حتى خصوصيات ...

طفلة الصوصيالة تجي باينة وتامبر ومحروقة ويسمع بيها العام والخاص ...
 
Sina sina

Sina sina

:: عضو منتسِب ::
إنضم
26 أكتوبر 2020
المشاركات
3
النقاط
2
العمر
24
محل الإقامة
Algérie
الجنس
أنثى
شكرا خويا طمنتني منكذبش عليك انا خلعتني وحدة و قاتلي يجبدولك ڨاع العلاقات السطحية تاوعك يعني لي هدرتي معاهم ولا مشيتي معاهم قعدت نتخيل فيها هكا و يجبد عليا عفسة مالڨري علابالي بروحي صح غلطت بصح مش لدرجة نخرج و نرندف ولا نخلط يعني لي عرفتهم ماقبل كانو علاقات ماشي ناجحين و انا ديما نيتي نسبقها علي اساس انو هذا الانسان بلاك يكتبلي ربي معاه ونتزوجو في الاخير يخرج بخرجة ماشي تاع راجل المهم ربي كان علابالو نشالله ربي يغفرلي هذا مكان وحاجة اخرا نتمني من ربي كيما وقف معايا في بزاف صوالح يزيد يوقف معايا ويسترني وندير دار كيفي كيف للوليات
 
Andy_Delort

Andy_Delort

:: عضو مُتميز ::
إنضم
26 جويلية 2019
المشاركات
1,165
النقاط
571
العمر
26
محل الإقامة
شكوبينهاقن"
الجنس
ذكر
قال Sina sina:
شكرا خويا طمنتني منكذبش عليك انا خلعتني وحدة و قاتلي يجبدولك ڨاع العلاقات السطحية تاوعك يعني لي هدرتي معاهم ولا مشيتي معاهم قعدت نتخيل فيها هكا و يجبد عليا عفسة مالڨري علابالي بروحي صح غلطت بصح مش لدرجة نخرج و نرندف ولا نخلط يعني لي عرفتهم ماقبل كانو علاقات ماشي ناجحين و انا ديما نيتي نسبقها علي اساس انو هذا الانسان بلاك يكتبلي ربي معاه ونتزوجو في الاخير يخرج بخرجة ماشي تاع راجل المهم ربي كان علابالو نشالله ربي يغفرلي هذا مكان وحاجة اخرا نتمني من ربي كيما وقف معايا في بزاف صوالح يزيد يوقف معايا ويسترني وندير دار كيفي كيف للوليات
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/

اختي سترك ربي ... مكانىلاه تيجي هنا بداي تحكي
من لول اني فاهم قصدك مليح مكيش مضطرة للشرح

انا راني فدومان وحكيتلك كيفاش لونكات تصرا... دوك ركزي على علاقتك بزوجك وبرضا الله والوالدين ...

ربي سهلك ... وصحبتك اي تخرط برك

في حفظ الرحمان
 
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