مشكلتي حول زواج ب عسكري

السلام وعليكم عندي مشكلة و حبيت استفسر عليها انا راني مخطوبة للواحد السيد صاحب خويا يخدم معاه جادرمي برك خويا رقيب اول و هو كابيتان علي كل حال منعرفش انا هذو الامور المهم غير كيما ديرت لونكات و سقساوني علي اهلي الأب تاعي والام تاعي و خاوتي و انا تان قالولي اذا تخدمي و شحال عمرك و وين حبستي لقراية و ومن ليكول قريتي فيه المهم مزال مرجعولناش لونكات رانا نستناو وش يرجعولنا وشنو المشكل تاعي راني خليفة خطش واحد للمرا قاتلي يسقسو عليك و يشوفو ڨاع شحال مشيتي ماقبل و مع من مشيتي دك انا راني خليفة والله شكون لي عندو ذرة رحمة في قلبو و يطمني ويقلي بلي مكاش منها خطش لوكان صح علابالي راح تولي مجزرة عليا في دار و نزيد نخسر الراجل لي جاني من الباب الواسع واهم حاجة محبيتش نخسر لحلال انا صح غلطت في الاول بصح نيتي مكانتش باش نغلط نيتي هي اني نتعرف علي انسان صالح يتزوج بيا بصح في الاخير يخرجو كامل يتمسخرو ويلعبو هذاك مكان مع العلم ماخرجتش معاهم يعني كي نتعرف نتعرف غير في تلفون برك تعيشو طمنوني في الموضوع هذا اي واحد عندو علم ويخدم في دومان هذا يقلي ويفهمني بليز ربي يحفضكم