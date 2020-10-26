من درر السلف...الحلقة رقم 143

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والفَوَائد ...منها ...قال شيخ الإسلام الصغير محمد بن أبي بكر شمس الدين إبن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / دِينُ اللَّهِ بَيْنَ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ..فَإِضَاعَةُ الْأَدَبِ بِالْجَفَاءِ : كَمَنْ لَمْ يُكْمِلْ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ ؛ وَلَمْ يُوفِّ الصَّلَاةَ آدَابَهَا الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَلَهَا ..وَهِيَ قَرِيبٌ مِنْ مِائَةِ أَدَبٍ مَا بَيْنَ : وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ ..وَإِضَاعَتُهُ بِالْغُلُوِّ : كَالْوَسْوَسَةِ فِي عَقْدِ النِّيَّةِ ..وَرَفَعِ الصَّوْتِ بِهَا ..وَالْجَهْرِ بِالْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ الَّتِي شُرِعَتْ سِرًّا ..وَتَطْوِيلِ مَا السُّنَّةُ تَخْفِيفُهُ وَحَذْفُهُ : كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّل ..وَالسَّلَامِ الَّذِي حَذْفُهُ سُنَّةٌ ..وَزِيَادَةِ التَّطْوِيلِ عَلَى مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَى مَا يَظُنُّهُ سُرَّاقُ الصَّلَاةِ وَالنَّقَّارُونَ لَهَا وَيَشْتَهُونَهُ ..فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرَ بِأَمْرٍ وَيُخَالِفَهُ وَقَدْ صَانَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالتَّخْفِيفِ ؛ وَيَؤُمُّهُمْ بِالصَّافَّاتِ ؛ وَيَأْمُرُهُمْ بِالتَّخْفِيفِ وَتُقَامُ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ؛ وَيَأْتِي أَهْلَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُدْرِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ..فَهَذَا : هُوَ التَّخْفِيفُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ ؛ لَا نَقْرَ الصَّلَاةِ وَسَرْقَهَا ..فَإِنَّ ذَلِكَ اخْتِصَارٌ ؛ بَلِ اقْتِصَارٌ عَلَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَيُسَمَّى بِهِ مُصَلِّيًا . ..أنظره / المدارج ج 02 ورقة / 670 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /وقال صاحبُ المنازلِ /( منع الخوف ) عَلَى : ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ ..مَنْعُ الْخَوْفِ : أَنْ لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْيَأْسِ ..وَحَبْسُ الرَّجَاءِ : أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْأَمْنِ ..وَضَبْطُ السُّرُورِ : أَنْ يُضَاهِئَ الْجُرْأَةَ ..ثم قال إبن القيم /يُرِيدُ /أَنَّهُ لَا يَدْعُ الْخَوْفَ يُفْضِي بِهِ إِلَى حَدٍّ يُوقِعُهُ فِي الْقُنُوطِ وَالْيَأْسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ..فَإِنَّ هَذَا الْخَوْفَ : مَذْمُومٌ ..وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ /حَدُّ الْخَوْفِ : مَا حَجَزَكَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ ..فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ : فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ ..وَهَذَا الْخَوْفُ الْمُوقِعُ فِي الْإِيَاس : إِسَاءَةُ أَدَبٍ عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي سَبَقَتْ غَضَبَهُ وَجَهْلٌ بِهَا . ..أنظره / المدارج ج 02 ورقة / 371 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَالْيَقِينُ : قَرِينُ التَّوَكُّلِ ..وَلِهَذَا فُسِّرَ التَّوَكُّلُ : بِقُوَّةِ الْيَقِينِ ..وَالصَّوَابُ /أَنَّ التَّوَكُّلَ : ثَمَرَتُهُ وَنَتِيجَتُهُ ..وَلِهَذَا : حَسُنَ اقْتِرَانُ الْهُدَى بِهِ ..قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴾ ..فَالْحَقُّ : هُوَ الْيَقِينُ ..وَقَالَتْ رُسُلُ اللَّهِ : ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ﴾ ..وَمَتَّى وَصَلَ الْيَقِينُ إِلَى الْقَلْبِ : إمْتَلَأَ نُورًا وَإِشْرَاقًا ..وَانْتَفَى عَنْهُ : كُلُّ رَيْبٍ وَشَكٍّ وَسَخَطٍ وَهَمٍّ وَغَمٍّ ..فَامْتَلَأَ : مَحَبَّةً لِلَّهِ ..وَخَوْفًا : مِنْهُ ..وَرِضًا : بِهِ ..وَشْكْرًا : لَهُ ..وَتَوَكُّلًا : عَلَيْهِ ..وَإِنَابَةً : إِلَيْهِ ..فَهُوَ : مَادَّةُ جَمِيعِ الْمَقَامَاتِ وَالْحَامِلُ لَهَا . ..أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 675 ...