من درر السلف...الحلقة رقم 143

إلياس
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والفَوَائد ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير محمد بن أبي بكر شمس الدين إبن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / دِينُ اللَّهِ بَيْنَ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ..
فَإِضَاعَةُ الْأَدَبِ بِالْجَفَاءِ : كَمَنْ لَمْ يُكْمِلْ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ ؛ وَلَمْ يُوفِّ الصَّلَاةَ آدَابَهَا الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَلَهَا ..
وَهِيَ قَرِيبٌ مِنْ مِائَةِ أَدَبٍ مَا بَيْنَ : وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ ..
وَإِضَاعَتُهُ بِالْغُلُوِّ : كَالْوَسْوَسَةِ فِي عَقْدِ النِّيَّةِ ..
وَرَفَعِ الصَّوْتِ بِهَا ..
وَالْجَهْرِ بِالْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ الَّتِي شُرِعَتْ سِرًّا ..
وَتَطْوِيلِ مَا السُّنَّةُ تَخْفِيفُهُ وَحَذْفُهُ : كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّل ..
وَالسَّلَامِ الَّذِي حَذْفُهُ سُنَّةٌ ..
وَزِيَادَةِ التَّطْوِيلِ عَلَى مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَى مَا يَظُنُّهُ سُرَّاقُ الصَّلَاةِ وَالنَّقَّارُونَ لَهَا وَيَشْتَهُونَهُ ..
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرَ بِأَمْرٍ وَيُخَالِفَهُ وَقَدْ صَانَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالتَّخْفِيفِ ؛ وَيَؤُمُّهُمْ بِالصَّافَّاتِ ؛ وَيَأْمُرُهُمْ بِالتَّخْفِيفِ وَتُقَامُ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ؛ وَيَأْتِي أَهْلَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُدْرِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ..
فَهَذَا : هُوَ التَّخْفِيفُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ ؛ لَا نَقْرَ الصَّلَاةِ وَسَرْقَهَا ..
فَإِنَّ ذَلِكَ اخْتِصَارٌ ؛ بَلِ اقْتِصَارٌ عَلَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَيُسَمَّى بِهِ مُصَلِّيًا . ..
أنظره / المدارج ج 02 ورقة / 670 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وقال صاحبُ المنازلِ /
( منع الخوف ) عَلَى : ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ ..
مَنْعُ الْخَوْفِ : أَنْ لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْيَأْسِ ..
وَحَبْسُ الرَّجَاءِ : أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْأَمْنِ ..
وَضَبْطُ السُّرُورِ : أَنْ يُضَاهِئَ الْجُرْأَةَ ..
ثم قال إبن القيم /
يُرِيدُ /
أَنَّهُ لَا يَدْعُ الْخَوْفَ يُفْضِي بِهِ إِلَى حَدٍّ يُوقِعُهُ فِي الْقُنُوطِ وَالْيَأْسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ..
فَإِنَّ هَذَا الْخَوْفَ : مَذْمُومٌ ..
وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ /
حَدُّ الْخَوْفِ : مَا حَجَزَكَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ ..
فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ : فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ ..
وَهَذَا الْخَوْفُ الْمُوقِعُ فِي الْإِيَاس : إِسَاءَةُ أَدَبٍ عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي سَبَقَتْ غَضَبَهُ وَجَهْلٌ بِهَا . ..
أنظره / المدارج ج 02 ورقة / 371 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْيَقِينُ : قَرِينُ التَّوَكُّلِ ..
وَلِهَذَا فُسِّرَ التَّوَكُّلُ : بِقُوَّةِ الْيَقِينِ ..
وَالصَّوَابُ /
أَنَّ التَّوَكُّلَ : ثَمَرَتُهُ وَنَتِيجَتُهُ ..
وَلِهَذَا : حَسُنَ اقْتِرَانُ الْهُدَى بِهِ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴾ ..
فَالْحَقُّ : هُوَ الْيَقِينُ ..
وَقَالَتْ رُسُلُ اللَّهِ : ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ﴾ ..
وَمَتَّى وَصَلَ الْيَقِينُ إِلَى الْقَلْبِ : إمْتَلَأَ نُورًا وَإِشْرَاقًا ..
وَانْتَفَى عَنْهُ : كُلُّ رَيْبٍ وَشَكٍّ وَسَخَطٍ وَهَمٍّ وَغَمٍّ ..
فَامْتَلَأَ : مَحَبَّةً لِلَّهِ ..
وَخَوْفًا : مِنْهُ ..
وَرِضًا : بِهِ ..
وَشْكْرًا : لَهُ ..
وَتَوَكُّلًا : عَلَيْهِ ..
وَإِنَابَةً : إِلَيْهِ ..
فَهُوَ : مَادَّةُ جَمِيعِ الْمَقَامَاتِ وَالْحَامِلُ لَهَا . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 675 ...
ومن الدرر والفَوَائد ...
منها ...
قال شيخ الإسلام الصغير محمد بن أبي بكر شمس الدين إبن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَالَ بَعْضُ السَّلَفِ / دِينُ اللَّهِ بَيْنَ الْغَالِي فِيهِ وَالْجَافِي عَنْهُ..
فَإِضَاعَةُ الْأَدَبِ بِالْجَفَاءِ : كَمَنْ لَمْ يُكْمِلْ أَعْضَاءَ الْوُضُوءِ ؛ وَلَمْ يُوفِّ الصَّلَاةَ آدَابَهَا الَّتِي سَنَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفَعَلَهَا ..
وَهِيَ قَرِيبٌ مِنْ مِائَةِ أَدَبٍ مَا بَيْنَ : وَاجِبٍ وَمُسْتَحَبٍّ ..
وَإِضَاعَتُهُ بِالْغُلُوِّ : كَالْوَسْوَسَةِ فِي عَقْدِ النِّيَّةِ ..
وَرَفَعِ الصَّوْتِ بِهَا ..
وَالْجَهْرِ بِالْأَذْكَارِ وَالدَّعَوَاتِ الَّتِي شُرِعَتْ سِرًّا ..
وَتَطْوِيلِ مَا السُّنَّةُ تَخْفِيفُهُ وَحَذْفُهُ : كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّل ..
وَالسَّلَامِ الَّذِي حَذْفُهُ سُنَّةٌ ..
وَزِيَادَةِ التَّطْوِيلِ عَلَى مَا فَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا عَلَى مَا يَظُنُّهُ سُرَّاقُ الصَّلَاةِ وَالنَّقَّارُونَ لَهَا وَيَشْتَهُونَهُ ..
فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمْ يَكُنْ لِيَأْمُرَ بِأَمْرٍ وَيُخَالِفَهُ وَقَدْ صَانَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ؛ وَكَانَ يَأْمُرُهُمْ بِالتَّخْفِيفِ ؛ وَيَؤُمُّهُمْ بِالصَّافَّاتِ ؛ وَيَأْمُرُهُمْ بِالتَّخْفِيفِ وَتُقَامُ صَلَاةُ الظُّهْرِ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى الْبَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ؛ وَيَأْتِي أَهْلَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُدْرِكُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ..
فَهَذَا : هُوَ التَّخْفِيفُ الَّذِي أَمَرَ بِهِ ؛ لَا نَقْرَ الصَّلَاةِ وَسَرْقَهَا ..
فَإِنَّ ذَلِكَ اخْتِصَارٌ ؛ بَلِ اقْتِصَارٌ عَلَى مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ وَيُسَمَّى بِهِ مُصَلِّيًا . ..
أنظره / المدارج ج 02 ورقة / 670 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله /
وقال صاحبُ المنازلِ /
( منع الخوف ) عَلَى : ثَلَاثِ دَرَجَاتٍ ..
مَنْعُ الْخَوْفِ : أَنْ لَا يَتَعَدَّى إِلَى الْيَأْسِ ..
وَحَبْسُ الرَّجَاءِ : أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْأَمْنِ ..
وَضَبْطُ السُّرُورِ : أَنْ يُضَاهِئَ الْجُرْأَةَ ..
ثم قال إبن القيم /
يُرِيدُ /
أَنَّهُ لَا يَدْعُ الْخَوْفَ يُفْضِي بِهِ إِلَى حَدٍّ يُوقِعُهُ فِي الْقُنُوطِ وَالْيَأْسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ ..
فَإِنَّ هَذَا الْخَوْفَ : مَذْمُومٌ ..
وَسَمِعْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابْنَ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَقُولُ /
حَدُّ الْخَوْفِ : مَا حَجَزَكَ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ ..
فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ : فَهُوَ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِ ..
وَهَذَا الْخَوْفُ الْمُوقِعُ فِي الْإِيَاس : إِسَاءَةُ أَدَبٍ عَلَى رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي سَبَقَتْ غَضَبَهُ وَجَهْلٌ بِهَا . ..
أنظره / المدارج ج 02 ورقة / 371 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْيَقِينُ : قَرِينُ التَّوَكُّلِ ..
وَلِهَذَا فُسِّرَ التَّوَكُّلُ : بِقُوَّةِ الْيَقِينِ ..
وَالصَّوَابُ /
أَنَّ التَّوَكُّلَ : ثَمَرَتُهُ وَنَتِيجَتُهُ ..
وَلِهَذَا : حَسُنَ اقْتِرَانُ الْهُدَى بِهِ ..
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴾ ..
فَالْحَقُّ : هُوَ الْيَقِينُ ..
وَقَالَتْ رُسُلُ اللَّهِ : ﴿ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ﴾ ..
وَمَتَّى وَصَلَ الْيَقِينُ إِلَى الْقَلْبِ : إمْتَلَأَ نُورًا وَإِشْرَاقًا ..
وَانْتَفَى عَنْهُ : كُلُّ رَيْبٍ وَشَكٍّ وَسَخَطٍ وَهَمٍّ وَغَمٍّ ..
فَامْتَلَأَ : مَحَبَّةً لِلَّهِ ..
وَخَوْفًا : مِنْهُ ..
وَرِضًا : بِهِ ..
وَشْكْرًا : لَهُ ..
وَتَوَكُّلًا : عَلَيْهِ ..
وَإِنَابَةً : إِلَيْهِ ..
فَهُوَ : مَادَّةُ جَمِيعِ الْمَقَامَاتِ وَالْحَامِلُ لَهَا . ..
أنظره / مَدَارج السَالِكِين ج 02 وَرَقَة / 675 ...