من درر السلف...الحلقة رقم 144

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر ...

🥀🥀 ومنها ...
أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ /
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
الْحَيَاءُ : مِنْ الْإِيمَانِ ..
وَالْإِيمَانُ : فِي الْجَنَّةِ ..
وَالْبَذَاءُ : من الْجَفَاءِ ..
وَالْجَفَاءُ : فِي النَّارِ . ..
وَقَالَ /
الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ : شُعْبَتَانِ مِنْ الْإِيمَانِ ..
وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ : شُعْبَتَانِ مِنْ النِّفَاقِ . ..
رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ..
( الحديث صحيح ؛ ينظر / صحيح الجامع للعلامة الألباني عليه رَحَمَات الله برقم / 3201 - 3299 .... .. ) ..
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ /
الْعَيُّ : قِلَّةُ الْكَلَامِ ..
وَالْبَذَاءُ : هُوَ الْفُحْشُ فِي الْكَلَامِ ..
وَالْبَيَانُ هُوَ كَثْرَةُ الْكَلَامِ : مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْخُطَبَاءِ الَّذِينَ يَخْطُبُونَ فَيَتَوَسَّعُونَ فِي الْكَلَامِ ؛ وَيَتَفَصَّحُونَ فِيهِ مِنْ مَدْحِ النَّاسِ فِيمَا لَا يُرْضِي اللَّهَ . ..
انْتَهَى .
🥀 أنظره / غذاء اللباب في شرح منظومة الأداب للسفَّاريني ج 01 ورقة / 127 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قَال الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مَرْعِيٌّ عليه رَحَمَات الله فِي أَقَاوِيلِ الثِّقَاتِ /
الِإسْتِهْزَاءُ : مِنْ بَابِ الْعَبَثِ وَالسُّخْرِيَةِ ..
فَمَعْنَى يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ : يَعْنِي يُجَازِيهِمْ عَلَى اسْتِهْزَائِهِمْ ؛ وَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُشَاكَلَةِ فِي اللَّفْظِ لِيَزْدَوِجَ الْكَلَامُ : كَ ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ و ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ ..
وَالْمَعْنَى /
يُعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ الْمُسْتَهْزِئِ ..
أَمَّا فِي الدُّنْيَا /
فَبِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ ؛ وَإسْتِدْرَاجِهِمْ بِالْإِمْهَالِ ..
وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ /
فَيُرْوَى أَنَّهُ يُفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ بَابُ الْجَنَّةِ فَيُسْرِعُ نَحْوَهُ ؛ فَإِذَا سَارَ إلَيْهِ : سُدَّ دُونَهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ آخَرُ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ سُدَّ دُونَهُ . ..
ثم قال العلاّمة السَفَّاريني عليه رَحَمَات الله عقبَ كلامهِ هذا /
وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ : عَلَى طَرِيقَةِ الْخَلَفِ ..
وَأَمَّا مَذْهَبُ السَّلَفِ : فَلَا يُؤَوِّلُونَ وَلَا يُكَيِّفُونَ ..
فَيُؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ ؛ لَا كَمَا يَخْطِرُ فِي أَوْهَامِ الْبَشَرِ ؛ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ . ..
🥀 أنظره / غذاء اللباب في شرح منظومة الأداب ج 01 ورقة / 131... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة السَفَّاريني أيضاً عليه رَحَمَات الله /
الْمُسْتَهْزِئُ بِغَيْرِهِ : يَرَى فَضْلَ نَفْسِهِ بِعَيْنِ الرِّضَى عَنْهَا ..
وَيَرَى نَقْصَ غَيْرِهِ : بِعَيْنِ الِاحْتِقَارِ ..
إذْ لَوْ لَمْ يَحْتَقِرْ غَيْرَهُ : لَمَا سَخِرَ مِنْهُ ..
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ /
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ /الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ : لَا يَظْلِمُهُ ..
وَلَا يَخْذُلُهُ ..
وَلَا يَحْقِرُهُ ..
التَّقْوَى هَهُنَا التَّقْوَى هَهُنَا التَّقْوَى هَهُنَا وَيُشِيرُ إلَى صَدْرِهِ ..
بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ : أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ..
كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ : حَرَامٌ دَمُهُ ..
وَعِرْضُهُ ..
وَمَالُهُ . ..
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ النَّوَوِيَّةِ /
الْمُتَكَبِّرُ : يَنْظُرُ إلَى نَفْسِهِ بِعَيْنِ الْكَمَالِ ..
وَإِلَى غَيْرِهِ : بِعَيْنِ النَّقْصِ ..
فَيَحْتَقِرُهُمْ ؛ وَيَزْدَرِيهِمْ ؛ وَلَا يَرَاهُمْ أَهْلًا ؛ لَأَنْ يَقُومَ بِحُقُوقِهِمْ ؛ وَلَا أَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ الْحَقَّ إذَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ . ..
🥀 أنظره / غذاء اللباب في شرح منظومة الأداب ج 01 ورقة / 131... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنْبَلي عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /
وَإِذَا كَانَتْ التَّقْوَى فِي الْقُلُوبِ : فَلَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ عَلَى حَقِيقَتِهَا إلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /
إنَّ اللَّهَ : لَا يَنْظُرُ إلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ..
وَلَكِنْ : يَنْظُرُ إلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ . ..
رَوَاهُ مُسْلِمٌ ..
فَكَثِيرٌ مَنْ يَكُونُ لَهُ صُورَةٌ حَسَنَةٌ أَوْ مَالٌ أَوْ جَاهٌ أَوْ رِيَاسَةٌ فِي الدُّنْيَا وَيَكُونُ قَلْبُهُ : خَرَابًا مِنْ التَّقْوَى ..
وَيَكُونُ مَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ : قَلْبُهُ مَمْلُوءًا مِنْ التَّقْوَى ..
فَيَكُونُ : أَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..
بَلْ ذَلِكَ : هُوَ الْأَكْثَرُ وُقُوعًا . ..
🥀 أنظره / غذاء اللباب في شرح منظومة الأداب ج 01 ورقة / 132 ... 🌾🌾🌾
 
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