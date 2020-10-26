من درر السلف...الحلقة رقم 144

الحمد لله ...ومن الدرر ...ومنها ...أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ /قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :الْحَيَاءُ : مِنْ الْإِيمَانِ ..وَالْإِيمَانُ : فِي الْجَنَّةِ ..وَالْبَذَاءُ : من الْجَفَاءِ ..وَالْجَفَاءُ : فِي النَّارِ . ..وَقَالَ /الْحَيَاءُ وَالْعِيُّ : شُعْبَتَانِ مِنْ الْإِيمَانِ ..وَالْبَذَاءُ وَالْبَيَانُ : شُعْبَتَانِ مِنْ النِّفَاقِ . ..رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ..( الحديث صحيح ؛ ينظر / صحيح الجامع للعلامة الألباني عليه رَحَمَات الله برقم / 3201 - 3299 .... .. ) ..قَالَ الْمُنْذِرِيُّ /الْعَيُّ : قِلَّةُ الْكَلَامِ ..وَالْبَذَاءُ : هُوَ الْفُحْشُ فِي الْكَلَامِ ..وَالْبَيَانُ هُوَ كَثْرَةُ الْكَلَامِ : مِثْلَ هَؤُلَاءِ الْخُطَبَاءِ الَّذِينَ يَخْطُبُونَ فَيَتَوَسَّعُونَ فِي الْكَلَامِ ؛ وَيَتَفَصَّحُونَ فِيهِ مِنْ مَدْحِ النَّاسِ فِيمَا لَا يُرْضِي اللَّهَ . ..انْتَهَى .أنظره / غذاء اللباب في شرح منظومة الأداب للسفَّاريني ج 01 ورقة / 127 ...ومنها ...و قَال الْعَلَّامَةُ الشَّيْخُ مَرْعِيٌّ عليه رَحَمَات الله فِي أَقَاوِيلِ الثِّقَاتِ /الِإسْتِهْزَاءُ : مِنْ بَابِ الْعَبَثِ وَالسُّخْرِيَةِ ..فَمَعْنَى يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ : يَعْنِي يُجَازِيهِمْ عَلَى اسْتِهْزَائِهِمْ ؛ وَهُوَ مِنْ بَابِ الْمُشَاكَلَةِ فِي اللَّفْظِ لِيَزْدَوِجَ الْكَلَامُ : كَ ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا ﴾ و ﴿ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ ..وَالْمَعْنَى /يُعَامِلُهُمْ مُعَامَلَةَ الْمُسْتَهْزِئِ ..أَمَّا فِي الدُّنْيَا /فَبِإِجْرَاءِ أَحْكَامِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمْ ؛ وَإسْتِدْرَاجِهِمْ بِالْإِمْهَالِ ..وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ /فَيُرْوَى أَنَّهُ يُفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ بَابُ الْجَنَّةِ فَيُسْرِعُ نَحْوَهُ ؛ فَإِذَا سَارَ إلَيْهِ : سُدَّ دُونَهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ آخَرُ فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ سُدَّ دُونَهُ . ..ثم قال العلاّمة السَفَّاريني عليه رَحَمَات الله عقبَ كلامهِ هذا /وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ : عَلَى طَرِيقَةِ الْخَلَفِ ..وَأَمَّا مَذْهَبُ السَّلَفِ : فَلَا يُؤَوِّلُونَ وَلَا يُكَيِّفُونَ ..فَيُؤْمِنُونَ بِمَا أَخْبَرَ ؛ لَا كَمَا يَخْطِرُ فِي أَوْهَامِ الْبَشَرِ ؛ وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ . ..أنظره / غذاء اللباب في شرح منظومة الأداب ج 01 ورقة / 131...ومنها ...وقال العلاّمة السَفَّاريني أيضاً عليه رَحَمَات الله /الْمُسْتَهْزِئُ بِغَيْرِهِ : يَرَى فَضْلَ نَفْسِهِ بِعَيْنِ الرِّضَى عَنْهَا ..وَيَرَى نَقْصَ غَيْرِهِ : بِعَيْنِ الِاحْتِقَارِ ..إذْ لَوْ لَمْ يَحْتَقِرْ غَيْرَهُ : لَمَا سَخِرَ مِنْهُ ..وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ /أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ /الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ : لَا يَظْلِمُهُ ..وَلَا يَخْذُلُهُ ..وَلَا يَحْقِرُهُ ..التَّقْوَى هَهُنَا التَّقْوَى هَهُنَا التَّقْوَى هَهُنَا وَيُشِيرُ إلَى صَدْرِهِ ..بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ : أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ..كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ : حَرَامٌ دَمُهُ ..وَعِرْضُهُ ..وَمَالُهُ . ..قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ فِي شَرْحِ النَّوَوِيَّةِ /الْمُتَكَبِّرُ : يَنْظُرُ إلَى نَفْسِهِ بِعَيْنِ الْكَمَالِ ..وَإِلَى غَيْرِهِ : بِعَيْنِ النَّقْصِ ..فَيَحْتَقِرُهُمْ ؛ وَيَزْدَرِيهِمْ ؛ وَلَا يَرَاهُمْ أَهْلًا ؛ لَأَنْ يَقُومَ بِحُقُوقِهِمْ ؛ وَلَا أَنْ يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ الْحَقَّ إذَا أَوْرَدَهُ عَلَيْهِ . ..أنظره / غذاء اللباب في شرح منظومة الأداب ج 01 ورقة / 131...ومنها ...قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ رَجَبٍ الحَنْبَلي عليهِ رَحَمَات الله تَعَالَى /وَإِذَا كَانَتْ التَّقْوَى فِي الْقُلُوبِ : فَلَا يَطَّلِعُ أَحَدٌ عَلَى حَقِيقَتِهَا إلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ /إنَّ اللَّهَ : لَا يَنْظُرُ إلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ ..وَلَكِنْ : يَنْظُرُ إلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ . ..رَوَاهُ مُسْلِمٌ ..فَكَثِيرٌ مَنْ يَكُونُ لَهُ صُورَةٌ حَسَنَةٌ أَوْ مَالٌ أَوْ جَاهٌ أَوْ رِيَاسَةٌ فِي الدُّنْيَا وَيَكُونُ قَلْبُهُ : خَرَابًا مِنْ التَّقْوَى ..وَيَكُونُ مَنْ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ : قَلْبُهُ مَمْلُوءًا مِنْ التَّقْوَى ..فَيَكُونُ : أَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ..بَلْ ذَلِكَ : هُوَ الْأَكْثَرُ وُقُوعًا . ..أنظره / غذاء اللباب في شرح منظومة الأداب ج 01 ورقة / 132 ...