الحقيبة الشاملة لوثائق اساتذة واولياء تلاميذ التعليم الابتدائي 2020-2021

bachir33
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 23
- النقاط
- 3
- العمر
- 31
- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين
نقدم لكم اليوم
حقيبة شاملة لوثائق اساتذة واولياء تلاميذ التعليم ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021
نمودج استعمال الزمان لجميع المستويات في الابتدائي
نمادج الواح الكتابة رائعة
تسير المكتسبات القبلية للسنة الاولى ابتدائي
الكراس اليومي للسنة الرابعة ابتدائي
مقترح لسيرورة المرحلة التمهيدية للسنة الأولى ابتدائي.rar
مذكرات الوزارة 2020-2021 المقطع1 لغة عربي للسنة الاولى ابتدائي ( الفترة التمهيدية )
التوازيع الشهرية لشهر أكتوبر 2020 لجميع المستويات من الأولى إلى الخامسة ابتدائي موافقة لمخططات سبتمبر 2020
السنة اولى ابتدائي
السنة ثانية ابتدائي
السنة ثالثة ابتدائي
السنة الرابعة ابتدائي
السنة خامسة ابتدائي
كتاب مميز في تمارين الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي
معيني في القراءة والكتابة
فتر مساعد مرحلة تثبيت المكتسبات للغة العربية السنة 2 ابتدائي.pdf
التوزيع الأسبوعي لجميع الحصص للفترة التمهيدية مفصل
كتاب دراسة نصوص- أوسع معلوماتي س5.pdf
تمارين تمهيدية في مـادة اللغـة العربيـة للسنة الخامسة (29 موضوعا مع الحلول )
المخطط الشامل لتسيير الحصص خلال الفترة التمهيدية السنة الثانية ابتدائي
جدول الخدمات الأسبوعي للأستاذ
التوزيع الأسبوعي للتلاميذ بالأفواج
تعليم الارقام للسنة الاولى
كراس قسم السنة الاولى جاهز للطباعة
كتاب التمارين التمهيدية في كتابة الحروف للاطفال
تمارين لمراجعة الرياضيات للسنتين الاولى و الثانية.pdf
أسرع طريقة لتعلم القراءة والكتابة والاملاء (مشروع حقي أتعلم )-1.pdf
معلقات السنة الثانية ابتدائي الجيل الثاني
تدرج سنوي جاهز للتحميل المباشر وقابل للتعديل بصيغة word
سنة ثانية ابتدائي معلقات رائعة بصيغة word
معلقات بصيغة وورد - قابلة للتعديل -
- التدرج السنوي
- التوزيع الاسبوعي
- قائمة التلاميذ
- لائحة القرآن الكريم
- لائحة المحفوظات
- نسبة الغياب
- هرم الأعمار
لائحة المشاريع للسنة الثانية ابتدائي
الهرم السني للتلاميذ
لائحة السور القرانية
رزنامة العطل المدرسية
جدول التوقيت الأسبوعي لنظام الدوامين
كراس يومي
الاسبوع الاول مرحلة تثبيت المكتسبات في اللغة العربية والتقويم التشخيصي في باقي المواد
الدفتر اليومي ومذكرات الاسبوع 2
الدفتر اليومي ومذكرات الاسبوع 4
كتاب مذكرات من المقطع الاول الى المقطع الثامن مرتبة حسب الاسابيع.
مذكرة فهم المكتوب نشاط القراءة اكتشاف الحرف (ع ) سنة ثانية
تحميل الملف حلول دفتر الانشطة اللغة السنة الثانية.pdf
تحميل الملف دفتر التناوب السنة الثانية ابتدائي.zip
تحميل الملف بطاقة معلومات الأستاذ.docx
تحميل الملف مذكرات الرياضيات سنة ثانية كل المقاطع يونس معبدي.pdf
تحميل كتاب جميع مذكرات التربية المدنية السنة الثانية ابتدائي word
تحميل كتاب جميع مذكرات التربية العلمية السنة الثانية ابتدائي word
تجميعية مميزة في اللغة العربية - ثانية ابتدائي - للأستاذ بن عبد القادر ع الصمد
جمعها الأستاذ يونس معبدي
الجزء الثاني من التجميعية المميزة في اللغة العربية - ثانية ابتدائي - للأستاذ بن عبد القادر ع الصمد
جمعها الأستاذ يونس معبدي
تحميل الملف مذكرات جزولي سنة ثانية كل المقاطع يونس معبدي.pdf
مذكرات شاملة ورائعة لجميع مواد السنة الثانية ابتدائي الجيل الثاني
بطاقات علاجية في الرياضيات
للسنة الأولى و الثانية موجهة للتلاميذ الذين يعانون ضعف في مادة الرياضيات
نموذج استعمل الزمن (الدوام الواحد) 2021.docx
كراس الرسم والتعببر للأطفال.pdf
نموذج استعمل الزمن (الدوامان) 2021-1.docx
نموذج ورقة اختبار مسطرة فارغة.docx
عرض شامل حول المنهج الصوتي الخطي - القراءة المقطعية - الوعي الصوتي
منهجية_تسيير_حصص_اللغة_العربية_الجيل_الثاني_س1.doc x
كتاب ألف ياء لمحمّد الهراوي.pdf
حرف-الميم،وعي-صوتي...خطي.pdf
بطاقات المقاطع والكلمات
الدروس التي لم تقدم في الفصل الثالث السنة الاولى ابتدائي
مذكرات المرحلة التمهيدية
كتاب مذكرات التربية الاسلامية
كتاب جميع مذكرات التربية العلمية السنة الاولى ابتدائيword
كتاب جميع مذكرات التربية المدنية السنة الاولى ابتدائي word
التوقيت الزمني الاسبوعي للسنة الاولى ابتدائي
توقيت الفترة التمهيدية
ورقة الحروف مرتبة
رابط تحميل معلقات السنة الاولى بصيغة word
توزيع المقاطع او الشهري جميع المقاطع
الكراس اليومي للسنة الاولى مع الواجهة
المخطط السنوي للسنة الأولى 2020/2021
دفتر المعالجة مع الواجهة
لوحة القيادة فارغة
قائمة الادوات المدرسية السنة1
برنامج هرم الاعمار
معلومات المعلم
اختبارات جميع المواد للسنة الاولى ابتدائي
برنامج وتوقيت الفترة التّمهيدية س1
سبورة الحروف بحجم كبير
عرض شامل حول فهم المنطوق والتعبير الشفهيpdf
طرق تدريس الاملاء السنة الاولى والثانية ابتدائي
جميع مصطلحات ومفاهيم مناهج الجيل الثاني الطور الاول والثاني
دليل المنهج الصوتي الخطي
تحميل كتب الجيل الثاني السنة الاولى والثانية ابتدائي بصيغة pdf
دفتر الانشطة الرياضيات والتربية العلمية س1
كتاب اللغة عربية تربية اسلامية تربية مدنية س1
كتاب الرياضيات والتربية العلمية س1
1 - كراس النشاطات في اللغة العربية س5 ابتدائي الجيل الثاني 2020-2021 :
كتاب أنشطة اللغة العربية على شكل PDF صغير الحجم مقارنة بالأول :
3- ملخص شامل لقواعد اللغة السنة الخامسة ابتدائي : من إعداد الأستاذ : وحيد قتوم
4- نصوص المحفوظات للسنة الخامسة ابتدائي :
إليكم نصوص محفوظات السنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني للموسم الدراسي 2020-2021 م للإطلاع والتطوير...
نوع الملفات word مجمعة بـ winrar
5- كتاب مادة اللغة الفرنسية الخاص بالسنة الخامسة ابتدائي2021/2020 م
6-كتاب النشاطات للغة الفرنسية السنة الخامسة2021/2020 م
7 -كتاب الرياضيات السنة الخامسة ابتدائي للموسم الدراسي 2021/2020 :
8 - كتاب النشاطات في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي 21/20 م
9 - كتاب التربية الإسلامية للسنة الخامسة ابتدائي 2020-2021م :
10 -كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي 2021/2020م
11- كتاب التربية العلمية للسنة الخامسة ابتدائي 2020/2019 م
12 - معلقات السنة الخامسة الجديدة جاهزة للطباعة من انجاز الأستاذة الفاضلة * الزمردة الخضراء *
13-نماذج مذكرات المقطع الأول للسنة
الخامسة ابتدائي : من إعداد الأستاذ المفتش بلقاسم بدور جزاه الله خيرا...
14 - مذكرات اللغة العربية كاملة للسنة الخامسة ابتدائي.. من إعداد المفتش بلقاسم بدور - جزاه الله خيرا -
15
-مذكرات الرياضيات للدروس من 01 إلى 18 للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني*جزى الله صاحبها خير الجزاء*
رابط تحميل المذكرات :المخططات السنوية لبناء التعلمات السنة الثالثة :
مخططات استكمال يرنامج السنة الثالثة
كتاب مذكرات السنة الثالثة الجزء الاول
كتاب مذكرات السنة الثالثة الجزء الثاني
التوزيع السنوي الاستثنائي للسنة الدراسية 2020-2021
التوزيع السنوي ب 32 اسبوع للسنة الثالثة ابتدائي
نصوص للسنة الثالثة ابتدائي للدراسة
التدرج السنوي الجديد
تقويم تشخيصي للسنة الثالثة ابتدائي
معلقات رائعة للسنة الثالثة ابتدائي
التوزيع الزمني الاسبوعي للسنة الثالثة
نمودج مذكرة فارغة
كتاب المتميز في اللغة العربية للسنة الثالثة
حلول كاملة للانشطة اللغوية للسنة الثالثة ابتدائي
نمودج استعمال الزمن لنظام الدوامين
بطاقات تفويج قابلة للطباعة والتعديل
تقويم شهر جانفي
بطاقة معلومات التلميذ
نمودج توقيت اسبوعي فارغ
مذكرات السنة الثالثة ابتدائي جميع المقاطع لكل المواد word
تحميل المقطع الاول
تحميل المقطع الثاني
تحميل المقطع الثالث
تحميل المقطع الرابع
تحميل المقطع الخامس
تحميل المقطع السادس
تحميل المقطع السابع
تحميل المقطع الثامن
✓ ال تقويم تشخيصي في اللغة العربية للتحميل #pdf
✓ تقويم_تشخيصي_في_الرياضيات (1) للتحميل #word
✓ تقويم_تشخيصي في_الرياضيات( 2.)..للتحميل #pdf
مخطط_السنوي_للتعلمات_سنة_رابعة للتحميل
✓ دفتر المعالجة للتحميل #word
✓نموذج للكراس_اليومي للتحميل #word
✓ معلقات السنة الرابعة ...للتحميل #word
✓ التوزيع_الأسبوعي_للسنة_الرابعة للتحميل #word
✓ حلول_دفتر_النشاطات _رياضيات_ للتحميل كاملا #pdf
✓ حلول_دفتر_الانشطة_اللغوية_للتحميل #pdf
✓ تقويم تشخيصي في اللغة العربية للتحميل #pdf
✓ تقويم_تشخيصي في_الرياضيات ...للتحميل #pdf
✓ تمارين الجملة الإسمية للتحميل #word
✓ تمارين لغوية للمراجعة ( الجملة الفعلية ) للتحميل #pdf
✓ تمارين لغوية حول الفعل المضارع للتحميل #pdf
✓ تمارين لغوية للمـراجـعة للتحميل #pdf
✓ الجمع بالإحتـفاظ والطـرح بالإسـتعارة ....للتحميل #pdf
✓ تمارين في الرياضيات للمراجعة للتحميل #pdf
✓ عمليات الضرب العمودية بمنزليتين للتحميل #pdf
✓ جمع_وطرح للاعداد اقل من 100.000 للتحميل #pdf
✓كراس يساعدكم على حفظ جدول الضرب والتمكن منه للتحميل #word
✓ إختبارات الفصل الثالث للسنة الثالة نموذجين مع #التصحيح للتحميل #pdf
✓ 12_وضعية_أدماجية للتدريب على التعبير و الإنتـاج الكتابي للتحميل #word قابل للتعديل
✓ مــوجه للسنة الرابعة والخامسة ....
معلقات تربوية ورسومات توضيحية للتحميل #pdf
التحميل من الحقيبة الشاملة لوثائق اساتذة واولياء تلاميذ التعليم الابتدائي 2020-2021
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين
نقدم لكم اليوم
حقيبة شاملة لوثائق اساتذة واولياء تلاميذ التعليم ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021
نمودج استعمال الزمان لجميع المستويات في الابتدائي
نمادج الواح الكتابة رائعة
تسير المكتسبات القبلية للسنة الاولى ابتدائي
الكراس اليومي للسنة الرابعة ابتدائي
مقترح لسيرورة المرحلة التمهيدية للسنة الأولى ابتدائي.rar
مذكرات الوزارة 2020-2021 المقطع1 لغة عربي للسنة الاولى ابتدائي ( الفترة التمهيدية )
التوازيع الشهرية لشهر أكتوبر 2020 لجميع المستويات من الأولى إلى الخامسة ابتدائي موافقة لمخططات سبتمبر 2020
السنة اولى ابتدائي
السنة ثانية ابتدائي
السنة ثالثة ابتدائي
السنة الرابعة ابتدائي
السنة خامسة ابتدائي
كتاب مميز في تمارين الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي
معيني في القراءة والكتابة
فتر مساعد مرحلة تثبيت المكتسبات للغة العربية السنة 2 ابتدائي.pdf
التوزيع الأسبوعي لجميع الحصص للفترة التمهيدية مفصل
كتاب دراسة نصوص- أوسع معلوماتي س5.pdf
تمارين تمهيدية في مـادة اللغـة العربيـة للسنة الخامسة (29 موضوعا مع الحلول )
المخطط الشامل لتسيير الحصص خلال الفترة التمهيدية السنة الثانية ابتدائي
جدول الخدمات الأسبوعي للأستاذ
التوزيع الأسبوعي للتلاميذ بالأفواج
تعليم الارقام للسنة الاولى
كراس قسم السنة الاولى جاهز للطباعة
كتاب التمارين التمهيدية في كتابة الحروف للاطفال
تمارين لمراجعة الرياضيات للسنتين الاولى و الثانية.pdf
أسرع طريقة لتعلم القراءة والكتابة والاملاء (مشروع حقي أتعلم )-1.pdf
معلقات السنة الثانية ابتدائي الجيل الثاني
تدرج سنوي جاهز للتحميل المباشر وقابل للتعديل بصيغة word
سنة ثانية ابتدائي معلقات رائعة بصيغة word
معلقات بصيغة وورد - قابلة للتعديل -
- التدرج السنوي
- التوزيع الاسبوعي
- قائمة التلاميذ
- لائحة القرآن الكريم
- لائحة المحفوظات
- نسبة الغياب
- هرم الأعمار
لائحة المشاريع للسنة الثانية ابتدائي
الهرم السني للتلاميذ
لائحة السور القرانية
رزنامة العطل المدرسية
جدول التوقيت الأسبوعي لنظام الدوامين
كراس يومي
الاسبوع الاول مرحلة تثبيت المكتسبات في اللغة العربية والتقويم التشخيصي في باقي المواد
الدفتر اليومي ومذكرات الاسبوع 2
الدفتر اليومي ومذكرات الاسبوع 4
كتاب مذكرات من المقطع الاول الى المقطع الثامن مرتبة حسب الاسابيع.
مذكرة فهم المكتوب نشاط القراءة اكتشاف الحرف (ع ) سنة ثانية
تحميل الملف حلول دفتر الانشطة اللغة السنة الثانية.pdf
تحميل الملف دفتر التناوب السنة الثانية ابتدائي.zip
تحميل الملف بطاقة معلومات الأستاذ.docx
تحميل الملف مذكرات الرياضيات سنة ثانية كل المقاطع يونس معبدي.pdf
تحميل كتاب جميع مذكرات التربية المدنية السنة الثانية ابتدائي word
تحميل كتاب جميع مذكرات التربية العلمية السنة الثانية ابتدائي word
تجميعية مميزة في اللغة العربية - ثانية ابتدائي - للأستاذ بن عبد القادر ع الصمد
جمعها الأستاذ يونس معبدي
الجزء الثاني من التجميعية المميزة في اللغة العربية - ثانية ابتدائي - للأستاذ بن عبد القادر ع الصمد
جمعها الأستاذ يونس معبدي
تحميل الملف مذكرات جزولي سنة ثانية كل المقاطع يونس معبدي.pdf
مذكرات شاملة ورائعة لجميع مواد السنة الثانية ابتدائي الجيل الثاني
بطاقات علاجية في الرياضيات
للسنة الأولى و الثانية موجهة للتلاميذ الذين يعانون ضعف في مادة الرياضيات
نموذج استعمل الزمن (الدوام الواحد) 2021.docx
كراس الرسم والتعببر للأطفال.pdf
نموذج استعمل الزمن (الدوامان) 2021-1.docx
نموذج ورقة اختبار مسطرة فارغة.docx
عرض شامل حول المنهج الصوتي الخطي - القراءة المقطعية - الوعي الصوتي
منهجية_تسيير_حصص_اللغة_العربية_الجيل_الثاني_س1.doc x
كتاب ألف ياء لمحمّد الهراوي.pdf
حرف-الميم،وعي-صوتي...خطي.pdf
بطاقات المقاطع والكلمات
الدروس التي لم تقدم في الفصل الثالث السنة الاولى ابتدائي
مذكرات المرحلة التمهيدية
كتاب مذكرات التربية الاسلامية
كتاب جميع مذكرات التربية العلمية السنة الاولى ابتدائيword
كتاب جميع مذكرات التربية المدنية السنة الاولى ابتدائي word
التوقيت الزمني الاسبوعي للسنة الاولى ابتدائي
توقيت الفترة التمهيدية
ورقة الحروف مرتبة
رابط تحميل معلقات السنة الاولى بصيغة word
توزيع المقاطع او الشهري جميع المقاطع
الكراس اليومي للسنة الاولى مع الواجهة
المخطط السنوي للسنة الأولى 2020/2021
دفتر المعالجة مع الواجهة
لوحة القيادة فارغة
قائمة الادوات المدرسية السنة1
برنامج هرم الاعمار
معلومات المعلم
اختبارات جميع المواد للسنة الاولى ابتدائي
برنامج وتوقيت الفترة التّمهيدية س1
سبورة الحروف بحجم كبير
عرض شامل حول فهم المنطوق والتعبير الشفهيpdf
طرق تدريس الاملاء السنة الاولى والثانية ابتدائي
جميع مصطلحات ومفاهيم مناهج الجيل الثاني الطور الاول والثاني
دليل المنهج الصوتي الخطي
تحميل كتب الجيل الثاني السنة الاولى والثانية ابتدائي بصيغة pdf
دفتر الانشطة الرياضيات والتربية العلمية س1
كتاب اللغة عربية تربية اسلامية تربية مدنية س1
كتاب الرياضيات والتربية العلمية س1
1 - كراس النشاطات في اللغة العربية س5 ابتدائي الجيل الثاني 2020-2021 :
كتاب أنشطة اللغة العربية على شكل PDF صغير الحجم مقارنة بالأول :
3- ملخص شامل لقواعد اللغة السنة الخامسة ابتدائي : من إعداد الأستاذ : وحيد قتوم
4- نصوص المحفوظات للسنة الخامسة ابتدائي :
إليكم نصوص محفوظات السنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني للموسم الدراسي 2020-2021 م للإطلاع والتطوير...
نوع الملفات word مجمعة بـ winrar
5- كتاب مادة اللغة الفرنسية الخاص بالسنة الخامسة ابتدائي2021/2020 م
6-كتاب النشاطات للغة الفرنسية السنة الخامسة2021/2020 م
7 -كتاب الرياضيات السنة الخامسة ابتدائي للموسم الدراسي 2021/2020 :
8 - كتاب النشاطات في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي 21/20 م
9 - كتاب التربية الإسلامية للسنة الخامسة ابتدائي 2020-2021م :
10 -كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي 2021/2020م
11- كتاب التربية العلمية للسنة الخامسة ابتدائي 2020/2019 م
12 - معلقات السنة الخامسة الجديدة جاهزة للطباعة من انجاز الأستاذة الفاضلة * الزمردة الخضراء *
13-نماذج مذكرات المقطع الأول للسنة
الخامسة ابتدائي : من إعداد الأستاذ المفتش بلقاسم بدور جزاه الله خيرا...
14 - مذكرات اللغة العربية كاملة للسنة الخامسة ابتدائي.. من إعداد المفتش بلقاسم بدور - جزاه الله خيرا -
15
-مذكرات الرياضيات للدروس من 01 إلى 18 للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني*جزى الله صاحبها خير الجزاء*
رابط تحميل المذكرات :المخططات السنوية لبناء التعلمات السنة الثالثة :
مخططات استكمال يرنامج السنة الثالثة
كتاب مذكرات السنة الثالثة الجزء الاول
كتاب مذكرات السنة الثالثة الجزء الثاني
التوزيع السنوي الاستثنائي للسنة الدراسية 2020-2021
التوزيع السنوي ب 32 اسبوع للسنة الثالثة ابتدائي
نصوص للسنة الثالثة ابتدائي للدراسة
التدرج السنوي الجديد
تقويم تشخيصي للسنة الثالثة ابتدائي
معلقات رائعة للسنة الثالثة ابتدائي
التوزيع الزمني الاسبوعي للسنة الثالثة
نمودج مذكرة فارغة
كتاب المتميز في اللغة العربية للسنة الثالثة
حلول كاملة للانشطة اللغوية للسنة الثالثة ابتدائي
نمودج استعمال الزمن لنظام الدوامين
بطاقات تفويج قابلة للطباعة والتعديل
تقويم شهر جانفي
بطاقة معلومات التلميذ
نمودج توقيت اسبوعي فارغ
مذكرات السنة الثالثة ابتدائي جميع المقاطع لكل المواد word
تحميل المقطع الاول
تحميل المقطع الثاني
تحميل المقطع الثالث
تحميل المقطع الرابع
تحميل المقطع الخامس
تحميل المقطع السادس
تحميل المقطع السابع
تحميل المقطع الثامن
✓ ال تقويم تشخيصي في اللغة العربية للتحميل #pdf
✓ تقويم_تشخيصي_في_الرياضيات (1) للتحميل #word
✓ تقويم_تشخيصي في_الرياضيات( 2.)..للتحميل #pdf
مخطط_السنوي_للتعلمات_سنة_رابعة للتحميل
✓ دفتر المعالجة للتحميل #word
✓نموذج للكراس_اليومي للتحميل #word
✓ معلقات السنة الرابعة ...للتحميل #word
✓ التوزيع_الأسبوعي_للسنة_الرابعة للتحميل #word
✓ حلول_دفتر_النشاطات _رياضيات_ للتحميل كاملا #pdf
✓ حلول_دفتر_الانشطة_اللغوية_للتحميل #pdf
✓ تقويم تشخيصي في اللغة العربية للتحميل #pdf
✓ تقويم_تشخيصي في_الرياضيات ...للتحميل #pdf
✓ تمارين الجملة الإسمية للتحميل #word
✓ تمارين لغوية للمراجعة ( الجملة الفعلية ) للتحميل #pdf
✓ تمارين لغوية حول الفعل المضارع للتحميل #pdf
✓ تمارين لغوية للمـراجـعة للتحميل #pdf
✓ الجمع بالإحتـفاظ والطـرح بالإسـتعارة ....للتحميل #pdf
✓ تمارين في الرياضيات للمراجعة للتحميل #pdf
✓ عمليات الضرب العمودية بمنزليتين للتحميل #pdf
✓ جمع_وطرح للاعداد اقل من 100.000 للتحميل #pdf
✓كراس يساعدكم على حفظ جدول الضرب والتمكن منه للتحميل #word
✓ إختبارات الفصل الثالث للسنة الثالة نموذجين مع #التصحيح للتحميل #pdf
✓ 12_وضعية_أدماجية للتدريب على التعبير و الإنتـاج الكتابي للتحميل #word قابل للتعديل
✓ مــوجه للسنة الرابعة والخامسة ....
معلقات تربوية ورسومات توضيحية للتحميل #pdf
التحميل من الحقيبة الشاملة لوثائق اساتذة واولياء تلاميذ التعليم الابتدائي 2020-2021