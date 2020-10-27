الحقيبة الشاملة لوثائق اساتذة واولياء تلاميذ التعليم الابتدائي 2020-2021

bachir33

bachir33

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 نوفمبر 2019
المشاركات
23
النقاط
3
العمر
31
محل الإقامة
تلمسان
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين

نقدم لكم اليوم

حقيبة شاملة لوثائق اساتذة واولياء تلاميذ التعليم ابتدائي وفق مناهج الجيل الثاني ومخططات 2020/2021

نمودج استعمال الزمان لجميع المستويات في الابتدائي

نمادج الواح الكتابة رائعة

تسير المكتسبات القبلية للسنة الاولى ابتدائي

الكراس اليومي للسنة الرابعة ابتدائي

مقترح لسيرورة المرحلة التمهيدية للسنة الأولى ابتدائي.rar

مذكرات الوزارة 2020-2021 المقطع1 لغة عربي للسنة الاولى ابتدائي ( الفترة التمهيدية )

التوازيع الشهرية لشهر أكتوبر 2020 لجميع المستويات من الأولى إلى الخامسة ابتدائي موافقة لمخططات سبتمبر 2020

السنة اولى ابتدائي
السنة ثانية ابتدائي
السنة ثالثة ابتدائي
السنة الرابعة ابتدائي
السنة خامسة ابتدائي

كتاب مميز في تمارين الرياضيات للسنة الثانية ابتدائي

معيني في القراءة والكتابة

فتر مساعد مرحلة تثبيت المكتسبات للغة العربية السنة 2 ابتدائي.pdf


التوزيع الأسبوعي لجميع الحصص للفترة التمهيدية مفصل

كتاب دراسة نصوص- أوسع معلوماتي س5.pdf

تمارين تمهيدية في مـادة اللغـة العربيـة للسنة الخامسة (29 موضوعا مع الحلول )

المخطط الشامل لتسيير الحصص خلال الفترة التمهيدية السنة الثانية ابتدائي

جدول الخدمات الأسبوعي للأستاذ

التوزيع الأسبوعي للتلاميذ بالأفواج

تعليم الارقام للسنة الاولى

كراس قسم السنة الاولى جاهز للطباعة

كتاب التمارين التمهيدية في كتابة الحروف للاطفال

تمارين لمراجعة الرياضيات للسنتين الاولى و الثانية.pdf

أسرع طريقة لتعلم القراءة والكتابة والاملاء (مشروع حقي أتعلم )-1.pdf

معلقات السنة الثانية ابتدائي الجيل الثاني

تدرج سنوي جاهز للتحميل المباشر وقابل للتعديل بصيغة word

سنة ثانية ابتدائي معلقات رائعة بصيغة word

معلقات بصيغة وورد - قابلة للتعديل -

◾- التدرج السنوي
◾- التوزيع الاسبوعي
◾- قائمة التلاميذ
◽- لائحة القرآن الكريم
◽- لائحة المحفوظات
◽- نسبة الغياب
◾- هرم الأعمار

لائحة المشاريع للسنة الثانية ابتدائي

الهرم السني للتلاميذ

لائحة السور القرانية

رزنامة العطل المدرسية

جدول التوقيت الأسبوعي لنظام الدوامين

كراس يومي

الاسبوع الاول مرحلة تثبيت المكتسبات في اللغة العربية والتقويم التشخيصي في باقي المواد

الدفتر اليومي ومذكرات الاسبوع 2

الدفتر اليومي ومذكرات الاسبوع 4

كتاب مذكرات من المقطع الاول الى المقطع الثامن مرتبة حسب الاسابيع.

مذكرة فهم المكتوب نشاط القراءة اكتشاف الحرف (ع ) سنة ثانية

تحميل الملف حلول دفتر الانشطة اللغة السنة الثانية.pdf

تحميل الملف دفتر التناوب السنة الثانية ابتدائي.zip

تحميل الملف بطاقة معلومات الأستاذ.docx

تحميل الملف مذكرات الرياضيات سنة ثانية كل المقاطع يونس معبدي.pdf

تحميل كتاب جميع مذكرات التربية المدنية السنة الثانية ابتدائي word

تحميل كتاب جميع مذكرات التربية العلمية السنة الثانية ابتدائي word

تجميعية مميزة في اللغة العربية - ثانية ابتدائي - للأستاذ بن عبد القادر ع الصمد
جمعها الأستاذ يونس معبدي

الجزء الثاني من التجميعية المميزة في اللغة العربية - ثانية ابتدائي - للأستاذ بن عبد القادر ع الصمد
جمعها الأستاذ يونس معبدي

تحميل الملف مذكرات جزولي سنة ثانية كل المقاطع يونس معبدي.pdf

مذكرات شاملة ورائعة لجميع مواد السنة الثانية ابتدائي الجيل الثاني

بطاقات علاجية في الرياضيات
للسنة الأولى و الثانية موجهة للتلاميذ الذين يعانون ضعف في مادة الرياضيات

نموذج استعمل الزمن (الدوام الواحد) 2021.docx

كراس الرسم والتعببر للأطفال.pdf

نموذج استعمل الزمن (الدوامان) 2021-1.docx

نموذج ورقة اختبار مسطرة فارغة.docx

عرض شامل حول المنهج الصوتي الخطي - القراءة المقطعية - الوعي الصوتي

منهجية_تسيير_حصص_اللغة_العربية_الجيل_الثاني_س1.doc x

كتاب ألف ياء لمحمّد الهراوي.pdf

حرف-الميم،وعي-صوتي...خطي.pdf

بطاقات المقاطع والكلمات

الدروس التي لم تقدم في الفصل الثالث السنة الاولى ابتدائي

مذكرات المرحلة التمهيدية

كتاب مذكرات التربية الاسلامية

كتاب جميع مذكرات التربية العلمية السنة الاولى ابتدائيword

كتاب جميع مذكرات التربية المدنية السنة الاولى ابتدائي word

التوقيت الزمني الاسبوعي للسنة الاولى ابتدائي

توقيت الفترة التمهيدية

ورقة الحروف مرتبة

رابط تحميل معلقات السنة الاولى بصيغة word

توزيع المقاطع او الشهري جميع المقاطع

الكراس اليومي للسنة الاولى مع الواجهة

المخطط السنوي للسنة الأولى 2020/2021

دفتر المعالجة مع الواجهة

لوحة القيادة فارغة

قائمة الادوات المدرسية السنة1

برنامج هرم الاعمار

معلومات المعلم

اختبارات جميع المواد للسنة الاولى ابتدائي

برنامج وتوقيت الفترة التّمهيدية س1

سبورة الحروف بحجم كبير

عرض شامل حول فهم المنطوق والتعبير الشفهيpdf

طرق تدريس الاملاء السنة الاولى والثانية ابتدائي

جميع مصطلحات ومفاهيم مناهج الجيل الثاني الطور الاول والثاني

دليل المنهج الصوتي الخطي

تحميل كتب الجيل الثاني السنة الاولى والثانية ابتدائي بصيغة pdf

دفتر الانشطة الرياضيات والتربية العلمية س1

كتاب اللغة عربية تربية اسلامية تربية مدنية س1

كتاب الرياضيات والتربية العلمية س1

1 - كراس النشاطات في اللغة العربية س5 ابتدائي الجيل الثاني 2020-2021 :

كتاب أنشطة اللغة العربية على شكل PDF صغير الحجم مقارنة بالأول :

3- ملخص شامل لقواعد اللغة السنة الخامسة ابتدائي : من إعداد الأستاذ : وحيد قتوم

4- نصوص المحفوظات للسنة الخامسة ابتدائي :

إليكم نصوص محفوظات السنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني للموسم الدراسي 2020-2021 م للإطلاع والتطوير...

نوع الملفات word مجمعة بـ winrar

5- كتاب مادة اللغة الفرنسية الخاص بالسنة الخامسة ابتدائي2021/2020 م

6-كتاب النشاطات للغة الفرنسية السنة الخامسة2021/2020 م

7 -كتاب الرياضيات السنة الخامسة ابتدائي للموسم الدراسي 2021/2020 :

8 - كتاب النشاطات في الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي 21/20 م

9 - كتاب التربية الإسلامية للسنة الخامسة ابتدائي 2020-2021م :

10 -كتاب التربية المدنية للسنة الخامسة ابتدائي 2021/2020م

11- كتاب التربية العلمية للسنة الخامسة ابتدائي 2020/2019 م

12 - معلقات السنة الخامسة الجديدة جاهزة للطباعة من انجاز الأستاذة الفاضلة * الزمردة الخضراء *

13-نماذج مذكرات المقطع الأول للسنة

الخامسة ابتدائي : من إعداد الأستاذ المفتش بلقاسم بدور جزاه الله خيرا...

14 - مذكرات اللغة العربية كاملة للسنة الخامسة ابتدائي.. من إعداد المفتش بلقاسم بدور - جزاه الله خيرا -

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-مذكرات الرياضيات للدروس من 01 إلى 18 للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني*جزى الله صاحبها خير الجزاء*

رابط تحميل المذكرات :المخططات السنوية لبناء التعلمات السنة الثالثة :

مخططات استكمال يرنامج السنة الثالثة

كتاب مذكرات السنة الثالثة الجزء الاول

كتاب مذكرات السنة الثالثة الجزء الثاني

التوزيع السنوي الاستثنائي للسنة الدراسية 2020-2021

التوزيع السنوي ب 32 اسبوع للسنة الثالثة ابتدائي

نصوص للسنة الثالثة ابتدائي للدراسة

التدرج السنوي الجديد

تقويم تشخيصي للسنة الثالثة ابتدائي

معلقات رائعة للسنة الثالثة ابتدائي

التوزيع الزمني الاسبوعي للسنة الثالثة

نمودج مذكرة فارغة

كتاب المتميز في اللغة العربية للسنة الثالثة

حلول كاملة للانشطة اللغوية للسنة الثالثة ابتدائي

نمودج استعمال الزمن لنظام الدوامين

بطاقات تفويج قابلة للطباعة والتعديل

تقويم شهر جانفي

بطاقة معلومات التلميذ

نمودج توقيت اسبوعي فارغ

مذكرات السنة الثالثة ابتدائي جميع المقاطع لكل المواد word

تحميل المقطع الاول

تحميل المقطع الثاني

تحميل المقطع الثالث

تحميل المقطع الرابع

تحميل المقطع الخامس

تحميل المقطع السادس

تحميل المقطع السابع

تحميل المقطع الثامن

✓ ال تقويم تشخيصي في اللغة العربية للتحميل #pdf

✓ تقويم_تشخيصي_في_الرياضيات (1) للتحميل #word

✓ تقويم_تشخيصي في_الرياضيات( 2.)..للتحميل #pdf

مخطط_السنوي_للتعلمات_سنة_رابعة للتحميل

✓ دفتر المعالجة للتحميل #word

✓نموذج للكراس_اليومي للتحميل #word

✓ معلقات السنة الرابعة ...للتحميل #word

✓ التوزيع_الأسبوعي_للسنة_الرابعة للتحميل #word

✓ حلول_دفتر_النشاطات _رياضيات_ للتحميل كاملا #pdf

✓ حلول_دفتر_الانشطة_اللغوية_للتحميل #pdf

✓ تقويم تشخيصي في اللغة العربية للتحميل #pdf

✓ تقويم_تشخيصي في_الرياضيات ...للتحميل #pdf

✓ تمارين الجملة الإسمية للتحميل #word

✓ تمارين لغوية للمراجعة ( الجملة الفعلية ) للتحميل #pdf

✓ تمارين لغوية حول الفعل المضارع للتحميل #pdf

✓ تمارين لغوية للمـراجـعة للتحميل #pdf

✓ الجمع بالإحتـفاظ والطـرح بالإسـتعارة ....للتحميل #pdf

✓ تمارين في الرياضيات للمراجعة للتحميل #pdf

✓ عمليات الضرب العمودية بمنزليتين للتحميل #pdf

✓ جمع_وطرح للاعداد اقل من 100.000 للتحميل #pdf

✓كراس يساعدكم على حفظ جدول الضرب والتمكن منه للتحميل #word

✓ إختبارات الفصل الثالث للسنة الثالة نموذجين مع #التصحيح للتحميل #pdf

✓ 12_وضعية_أدماجية للتدريب على التعبير و الإنتـاج الكتابي للتحميل #word قابل للتعديل

✓ مــوجه للسنة الرابعة والخامسة ....

معلقات تربوية ورسومات توضيحية للتحميل #pdf



التحميل من الحقيبة الشاملة لوثائق اساتذة واولياء تلاميذ التعليم الابتدائي 2020-2021
 
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