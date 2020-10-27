خدمة تأسيس الشركات وفتح الحسابات البنكية في أمريكا

عليا مساوي
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 4 أكتوبر 2020
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- محل الإقامة
- وهران
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- أنثى
هل لديك موقع او تطبيق جوال او تكسب المال من جوجل أدسنس؟ هل تعاني من الضرائب على ارباحك او تواجه صعوبات في استلام الأموال إلى حساب البنكي في بلدك؟
اعتقد انه حان الوقت لتفكر في فتح شركة في امريكا والحصول على حساب بنكي في أمريكا في ولاية معفاة من الضرائب وبتكلفة منخفضة جدا
يمكن تلخيص مزايا تاسيس شركة في أمريكا بولاية واينمغ بالنقاط التالية :
1- تسجيل هذا النوع من الشركات في أمريكا المصنفة عالميا بأنها مركز للمال و الأعمال وذات تصنيف قانوني عالي المستوى عالمياً يعطي الشركة مصداقية عالية.
2- مقدرة الشركة على فتح حساب بنكي أمريكي مجاني نظامي في بنك ميركوري
3- مقدرة الشركة على إعادة تسجيل نفسها في مناطق أخرى من العالم و بما يسمح به القانون. حيث أن الشركة تستطيع ممارسة نشاطها في أي بلد آخر عبر تسجيل مكتب تمثيلي لها في البلد المعني وهو ما يفتح المجال لممارسة أنشطة يصعب الحصول على رخصة بها في بعض البلدان مثل القنوات الفضائية أو الصحف أو المجلات أو شركات التأمين أو الشركات المالية وغيرها.
4- مقدرة صاحب الشركة على إدارتها في اي مكان بالعالم ومن المنزل
5- اجراء صفقات وتعاملات مالية نظامية بكل سهولة وفتح بوابات دفع الكترونية لاستلام المدفوعات بالبطاقة الائتمانية
بإمكانك معرفة المزيد من المعلومات والتقديم الكترونيا بكل سهولة من خلال منصة جو ستارت بزنس العربية
موقعنا الرسمي : Gostart
اعتقد انه حان الوقت لتفكر في فتح شركة في امريكا والحصول على حساب بنكي في أمريكا في ولاية معفاة من الضرائب وبتكلفة منخفضة جدا
يمكن تلخيص مزايا تاسيس شركة في أمريكا بولاية واينمغ بالنقاط التالية :
1- تسجيل هذا النوع من الشركات في أمريكا المصنفة عالميا بأنها مركز للمال و الأعمال وذات تصنيف قانوني عالي المستوى عالمياً يعطي الشركة مصداقية عالية.
2- مقدرة الشركة على فتح حساب بنكي أمريكي مجاني نظامي في بنك ميركوري
3- مقدرة الشركة على إعادة تسجيل نفسها في مناطق أخرى من العالم و بما يسمح به القانون. حيث أن الشركة تستطيع ممارسة نشاطها في أي بلد آخر عبر تسجيل مكتب تمثيلي لها في البلد المعني وهو ما يفتح المجال لممارسة أنشطة يصعب الحصول على رخصة بها في بعض البلدان مثل القنوات الفضائية أو الصحف أو المجلات أو شركات التأمين أو الشركات المالية وغيرها.
4- مقدرة صاحب الشركة على إدارتها في اي مكان بالعالم ومن المنزل
5- اجراء صفقات وتعاملات مالية نظامية بكل سهولة وفتح بوابات دفع الكترونية لاستلام المدفوعات بالبطاقة الائتمانية
بإمكانك معرفة المزيد من المعلومات والتقديم الكترونيا بكل سهولة من خلال منصة جو ستارت بزنس العربية
موقعنا الرسمي : Gostart