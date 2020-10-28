عروض استضافة اتش في اي بي اس لحلول الويب

نهاد احمد

نهاد احمد

:: عضو منتسِب ::
إنضم
10 أفريل 2020
المشاركات
2
النقاط
3
العمر
25
محل الإقامة
مصر
الجنس
أنثى
شركة اتش فى اى بى اس لحلول الويب
متخصصيين في تقديم جميع خدمات الويب

كما وعداناكم ... واليوم نوفى بوعدنا
يسر الشركة ان تقدم لكم أفضل وأقوى عروض الاستضافة
ونرجوا ان تنال رضاكم



استضافة مشتركة
اسم دومين مجاناً لمدة سنة
مساحة غير محدودة
باندويث غير محدود
قواعد البيانات غير محدودة
بريد إلكتروني غير محدود
الذاكرة 100 ميجا بايت
شهادة أمان SSL مجاناً
لوحة تحكم : Cpanel
باك اب يومي / اسبوعي / شهري
السعر السنوي: 35 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين

استضافة مشتركة
www.hvips.com

استضافة | استضافة مشتركة | استضافة مواقع | شركة استضافة مواقع

شركة استضافة مواقع عربية تمنح لك امكانية استضافة مساحة غير محدودة استضافه احدث الاسكربتات العالمية مع الاستضافة 500 سكربت استضافة مواقع استضافة مشتركة
www.hvips.com www.hvips.com

========================

استضافة سحابية
الذاكرة الفعلية 256 ميجا رام
الذاكرة المؤقتة 1024 ميجا رام
المعالج 1200 ميجا هرتز
مساحة الاستضافة غير محدودة
باندويث الاستضافة غير محدود
تقنية الأنتشار الجغرافي CDN
شهادة أمان SSL مجاناً
لوحة تحكم : Cpanel
حمايه البيانات والمعلومات
باك اب يومي / اسبوعي / شهري
السعر السنوي: 40 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين

استضافة سحابة
www.hvips.com

استضافة سحابة | Cloud Hosting | الاستضافة السحابية | Cloud Storage

استضافة سحابة استضافة على مجموعة من السيرفرات يحصل موقعك على موارد عدة سيرفرات مما يزيد من كفاءة وأداء الموقع وجعله يعمل بشكل سلس وسريع جداً استضافة سحابة
www.hvips.com www.hvips.com

========================
استضافة راديو
جودة الصوت 32 كيلو بت
عدد المستمعين غير محدود
باندويث غير محدود
لوحة تحكم سنتوفا كاست
مساحة 1 جيجا اس اس دى
بلاير يدعم جميع انواع الموبايل
السعر شهرى: 7 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين

استضافة راديو
www.hvips.com

حجز راديو | استضافة راديو | شركة راديو | حجز راديو | راديو | بث مباشر

استضافة راديو نظام البث الاذاعي المباشر عبر موقعك للتواصل مع زوار موقعك بشكل مباشر واضافة حيوية جديدة على موقعك وبتحكم سهل اصبح الان فى متناولك حجز راديو تتميز الخدمة لدينا بسرعة بث عالية وعدم التقطيع فى البث المباشر مع إمكانية التحكم بنقاء الصوت
www.hvips.com www.hvips.com

========================

استضافة ريسلر
مساحة غير محدودة
ترافيك غير محدود
بريد إلكتروني غير محدود
عدد المواقع 10 موقع
سكربت WHMCS مجاناً
شهادة أمان SSL مجاناً
لوحة تحكم : Cpanel
حمايه البيانات والمعلومات
باك اب يومي / اسبوعي / شهري
السعر شهرى: 19 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين

استضافة ريسلر
www.hvips.com

Reseller | Reseller Hosting | استضافة ريسلر | الريسلر | ريسيلر

استضافة ريسلر مواصفات ومميزات الـ ريسلر المساحة غير محودة الباندوث غير محدود عدد المواقع غير محدود الريسلر مدار بالكامل مجاناً لك وهذا يساعدك في التركيز على الأمور الهامة في مشروعك ودعم فنى متواصل استلام الـ ريسلر فى خلال خمس دقائق
www.hvips.com www.hvips.com

========================

استضافة ويندوز
استضافة 1 نطاق
مساحة غير محدودة
باندويث غير محدود
بريد إلكتروني غير محدود
لوحه التحكم Plesk Onyx
شهادة أمان SSL مجاناً
لوحة تحكم : بليسك
حمايه البيانات والمعلومات
باك اب يومي / اسبوعي / شهري
السعر شهرى: 4.34 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين

استضافة ويندوز
www.hvips.com

استضافة | استضافة ويندوز | استضافة ويندوز مشتركة | شركة استضافة ويندوز

شركة استضافة ويندوز عربية تمنح لك امكانية استضافة مساحة غير محدودة استضافه احدث الاسكربتات العالمية مع الاستضافة 500 سكربت استضافة مواقع استضافة ويندوز مشتركة
www.hvips.com www.hvips.com

========================

فى بى اس لينكس
المعالج 2 كور النواة
الذاكرة 2 جيجا رام
المساحة 50 جيجا
باندويث غير محدود
سكربت WHMCS مجاناً
شهادة أمان SSL مجاناً
حمايه البيانات والمعلومات
السعر شهرى: 28 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين

فى بى اس لينكس
www.hvips.com

فى بى اس لينكس | VPS Linux | فى بى اس لينكس | شركة VPS | فى بى اس

فى بى اس لينكس يتيح لك الوصول الكامل للجذر التحكم الكامل في بيئة النظام، تمتع بالسرعة والاستقرار والحماية والموارد المضمونة الحل الأمثل للمواقع ذات الحجم المتوسط أو الاستهلاك الضخم لموارد السيرفر
www.hvips.com www.hvips.com

========================

فى بى اس ويندوز
المعالج 2 كور النواة
الذاكرة 2 جيجا رام
المساحة 50 جيجا
باندويث غير محدود
سكربت WHMCS مجاناً
شهادة أمان SSL مجاناً
حمايه البيانات والمعلومات
السعر شهرى: 20 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين

فى بى اس ويندوز
www.hvips.com

فى بى اس ويندوز | VPS Windows | شركة فى بى اس ويندوز | فى بى اس

فى بى اس ويندوز يتيح لك الوصول الكامل للمسؤول AdminStrator التحكم الكامل في بيئة النظام، تمتع بالسرعة والاستقرار والحماية والموارد المضمونة الحل الأمثل للمواقع والالعاب ذات الحجم المتوسط أو الاستهلاك الضخم لموارد السيرفر
www.hvips.com www.hvips.com
========================


طرق التحويل والتواصل معنا

حـول طرق الدفع
www.hvips.com

طرق الدفع لدينا بالشركة | لكافة خدمات الدفع الإلكترونى | خدمات الدفع

طرق الدفع لدينا بالشركة كافة خدمات الدفع الالكتروني وخدمات شحن وسحب ارصدة البنوك الالكترونية بالاضافة لمتجر شراء بطاقات الشحن الالكترونية الآن يمكنك عبر موقعنا إنجاز معاملاتك الإلكترونية
www.hvips.com www.hvips.com

لطلب اى من خدماتنا يُرجى الاتصال على الارقام التالية
00201061510066
00201062470003

لمراسله فريق مبيعات الشركة

إرسال تذكرة جديدة - شركة اتش فى اى بى اس لحلول الويب

support.hvips.com support.hvips.com

الدعم الفنى المباشر للشركة

live.hvips.com - Live Chat

LiveZilla - Live Support Software [livezilla.net]
live.hvips.com live.hvips.com

شركة اتش فى اى بى اس لحلول الويب
الموقع الرسمى للشركة
www.hvips.com
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top