عروض استضافة اتش في اي بي اس لحلول الويب

نهاد احمد
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 10 أفريل 2020
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 3
- العمر
- 25
- محل الإقامة
- مصر
- الجنس
- أنثى
شركة اتش فى اى بى اس لحلول الويب
متخصصيين في تقديم جميع خدمات الويب
كما وعداناكم ... واليوم نوفى بوعدنا
يسر الشركة ان تقدم لكم أفضل وأقوى عروض الاستضافة
ونرجوا ان تنال رضاكم
استضافة مشتركة
اسم دومين مجاناً لمدة سنة
مساحة غير محدودة
باندويث غير محدود
قواعد البيانات غير محدودة
بريد إلكتروني غير محدود
الذاكرة 100 ميجا بايت
شهادة أمان SSL مجاناً
لوحة تحكم : Cpanel
باك اب يومي / اسبوعي / شهري
السعر السنوي: 35 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين
استضافة مشتركة
========================
استضافة سحابية
الذاكرة الفعلية 256 ميجا رام
الذاكرة المؤقتة 1024 ميجا رام
المعالج 1200 ميجا هرتز
مساحة الاستضافة غير محدودة
باندويث الاستضافة غير محدود
تقنية الأنتشار الجغرافي CDN
شهادة أمان SSL مجاناً
لوحة تحكم : Cpanel
حمايه البيانات والمعلومات
باك اب يومي / اسبوعي / شهري
السعر السنوي: 40 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين
استضافة سحابة
========================
استضافة راديو
جودة الصوت 32 كيلو بت
عدد المستمعين غير محدود
باندويث غير محدود
لوحة تحكم سنتوفا كاست
مساحة 1 جيجا اس اس دى
بلاير يدعم جميع انواع الموبايل
السعر شهرى: 7 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين
استضافة راديو
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استضافة ريسلر
مساحة غير محدودة
ترافيك غير محدود
بريد إلكتروني غير محدود
عدد المواقع 10 موقع
سكربت WHMCS مجاناً
شهادة أمان SSL مجاناً
لوحة تحكم : Cpanel
حمايه البيانات والمعلومات
باك اب يومي / اسبوعي / شهري
السعر شهرى: 19 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين
استضافة ريسلر
========================
استضافة ويندوز
استضافة 1 نطاق
مساحة غير محدودة
باندويث غير محدود
بريد إلكتروني غير محدود
لوحه التحكم Plesk Onyx
شهادة أمان SSL مجاناً
لوحة تحكم : بليسك
حمايه البيانات والمعلومات
باك اب يومي / اسبوعي / شهري
السعر شهرى: 4.34 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين
استضافة ويندوز
========================
فى بى اس لينكس
المعالج 2 كور النواة
الذاكرة 2 جيجا رام
المساحة 50 جيجا
باندويث غير محدود
سكربت WHMCS مجاناً
شهادة أمان SSL مجاناً
حمايه البيانات والمعلومات
السعر شهرى: 28 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين
فى بى اس لينكس
========================
فى بى اس ويندوز
المعالج 2 كور النواة
الذاكرة 2 جيجا رام
المساحة 50 جيجا
باندويث غير محدود
سكربت WHMCS مجاناً
شهادة أمان SSL مجاناً
حمايه البيانات والمعلومات
السعر شهرى: 20 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين
فى بى اس ويندوز
========================
طرق التحويل والتواصل معنا
حـول طرق الدفع
لطلب اى من خدماتنا يُرجى الاتصال على الارقام التالية
00201061510066
00201062470003
لمراسله فريق مبيعات الشركة
الدعم الفنى المباشر للشركة
شركة اتش فى اى بى اس لحلول الويب
الموقع الرسمى للشركة
www.hvips.com
متخصصيين في تقديم جميع خدمات الويب
كما وعداناكم ... واليوم نوفى بوعدنا
يسر الشركة ان تقدم لكم أفضل وأقوى عروض الاستضافة
ونرجوا ان تنال رضاكم
استضافة مشتركة
اسم دومين مجاناً لمدة سنة
مساحة غير محدودة
باندويث غير محدود
قواعد البيانات غير محدودة
بريد إلكتروني غير محدود
الذاكرة 100 ميجا بايت
شهادة أمان SSL مجاناً
لوحة تحكم : Cpanel
باك اب يومي / اسبوعي / شهري
السعر السنوي: 35 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين
استضافة مشتركة
استضافة | استضافة مشتركة | استضافة مواقع | شركة استضافة مواقع
شركة استضافة مواقع عربية تمنح لك امكانية استضافة مساحة غير محدودة استضافه احدث الاسكربتات العالمية مع الاستضافة 500 سكربت استضافة مواقع استضافة مشتركة
www.hvips.com
========================
استضافة سحابية
الذاكرة الفعلية 256 ميجا رام
الذاكرة المؤقتة 1024 ميجا رام
المعالج 1200 ميجا هرتز
مساحة الاستضافة غير محدودة
باندويث الاستضافة غير محدود
تقنية الأنتشار الجغرافي CDN
شهادة أمان SSL مجاناً
لوحة تحكم : Cpanel
حمايه البيانات والمعلومات
باك اب يومي / اسبوعي / شهري
السعر السنوي: 40 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين
استضافة سحابة
استضافة سحابة | Cloud Hosting | الاستضافة السحابية | Cloud Storage
استضافة سحابة استضافة على مجموعة من السيرفرات يحصل موقعك على موارد عدة سيرفرات مما يزيد من كفاءة وأداء الموقع وجعله يعمل بشكل سلس وسريع جداً استضافة سحابة
www.hvips.com
========================
استضافة راديو
جودة الصوت 32 كيلو بت
عدد المستمعين غير محدود
باندويث غير محدود
لوحة تحكم سنتوفا كاست
مساحة 1 جيجا اس اس دى
بلاير يدعم جميع انواع الموبايل
السعر شهرى: 7 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين
استضافة راديو
حجز راديو | استضافة راديو | شركة راديو | حجز راديو | راديو | بث مباشر
استضافة راديو نظام البث الاذاعي المباشر عبر موقعك للتواصل مع زوار موقعك بشكل مباشر واضافة حيوية جديدة على موقعك وبتحكم سهل اصبح الان فى متناولك حجز راديو تتميز الخدمة لدينا بسرعة بث عالية وعدم التقطيع فى البث المباشر مع إمكانية التحكم بنقاء الصوت
www.hvips.com
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استضافة ريسلر
مساحة غير محدودة
ترافيك غير محدود
بريد إلكتروني غير محدود
عدد المواقع 10 موقع
سكربت WHMCS مجاناً
شهادة أمان SSL مجاناً
لوحة تحكم : Cpanel
حمايه البيانات والمعلومات
باك اب يومي / اسبوعي / شهري
السعر شهرى: 19 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين
استضافة ريسلر
Reseller | Reseller Hosting | استضافة ريسلر | الريسلر | ريسيلر
استضافة ريسلر مواصفات ومميزات الـ ريسلر المساحة غير محودة الباندوث غير محدود عدد المواقع غير محدود الريسلر مدار بالكامل مجاناً لك وهذا يساعدك في التركيز على الأمور الهامة في مشروعك ودعم فنى متواصل استلام الـ ريسلر فى خلال خمس دقائق
www.hvips.com
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استضافة ويندوز
استضافة 1 نطاق
مساحة غير محدودة
باندويث غير محدود
بريد إلكتروني غير محدود
لوحه التحكم Plesk Onyx
شهادة أمان SSL مجاناً
لوحة تحكم : بليسك
حمايه البيانات والمعلومات
باك اب يومي / اسبوعي / شهري
السعر شهرى: 4.34 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين
استضافة ويندوز
استضافة | استضافة ويندوز | استضافة ويندوز مشتركة | شركة استضافة ويندوز
شركة استضافة ويندوز عربية تمنح لك امكانية استضافة مساحة غير محدودة استضافه احدث الاسكربتات العالمية مع الاستضافة 500 سكربت استضافة مواقع استضافة ويندوز مشتركة
www.hvips.com
========================
فى بى اس لينكس
المعالج 2 كور النواة
الذاكرة 2 جيجا رام
المساحة 50 جيجا
باندويث غير محدود
سكربت WHMCS مجاناً
شهادة أمان SSL مجاناً
حمايه البيانات والمعلومات
السعر شهرى: 28 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين
فى بى اس لينكس
فى بى اس لينكس | VPS Linux | فى بى اس لينكس | شركة VPS | فى بى اس
فى بى اس لينكس يتيح لك الوصول الكامل للجذر التحكم الكامل في بيئة النظام، تمتع بالسرعة والاستقرار والحماية والموارد المضمونة الحل الأمثل للمواقع ذات الحجم المتوسط أو الاستهلاك الضخم لموارد السيرفر
www.hvips.com
========================
فى بى اس ويندوز
المعالج 2 كور النواة
الذاكرة 2 جيجا رام
المساحة 50 جيجا
باندويث غير محدود
سكربت WHMCS مجاناً
شهادة أمان SSL مجاناً
حمايه البيانات والمعلومات
السعر شهرى: 20 $ دولار امريكي
دعم فنى 24 ساعة اونلاين
فى بى اس ويندوز
فى بى اس ويندوز | VPS Windows | شركة فى بى اس ويندوز | فى بى اس
فى بى اس ويندوز يتيح لك الوصول الكامل للمسؤول AdminStrator التحكم الكامل في بيئة النظام، تمتع بالسرعة والاستقرار والحماية والموارد المضمونة الحل الأمثل للمواقع والالعاب ذات الحجم المتوسط أو الاستهلاك الضخم لموارد السيرفر
www.hvips.com
طرق التحويل والتواصل معنا
حـول طرق الدفع
طرق الدفع لدينا بالشركة | لكافة خدمات الدفع الإلكترونى | خدمات الدفع
طرق الدفع لدينا بالشركة كافة خدمات الدفع الالكتروني وخدمات شحن وسحب ارصدة البنوك الالكترونية بالاضافة لمتجر شراء بطاقات الشحن الالكترونية الآن يمكنك عبر موقعنا إنجاز معاملاتك الإلكترونية
www.hvips.com
لطلب اى من خدماتنا يُرجى الاتصال على الارقام التالية
00201061510066
00201062470003
لمراسله فريق مبيعات الشركة
الدعم الفنى المباشر للشركة
شركة اتش فى اى بى اس لحلول الويب
الموقع الرسمى للشركة
www.hvips.com