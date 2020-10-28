من درر السلف...الحلقة رقم 145

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد ...منها ...قال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال العلماء /فأحقُّ النَّاس بعد الخالق المنَّان بالشُّكر والإحْسَان ؛ والتزام البرِّ والطَّاعة له والإذعان ؛ مَن قرن الله الإحْسَان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره : وهما الوالدان ..فقال تعالى : ( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ) ..أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 05 ورقة / 181 ...ومنها ...قال الإمام الرَّازي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أجمع أكثر العلماء : على أنَّه يجب تعظيم الوالدين والإحْسَان إليهما إحسانًا غير مقيَّد بكونهما مؤمنين لقوله تعالى : ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) . ..أنظره / فيض القدير للمناويّ ج 03 ورقة / 259 ...ومنها ...وقال الإمام العلاّمة شمس الدين محمد إبن أحمد السَفَّارينيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /أَنَّ كُلَّ مَنْ افْتَخَرَ عَلَى إخْوَانِهِ ؛ وَاحْتَقَرَ أَحَدًا مِنْ أَقْرَانِهِ وَأَخْدَانِهِ ؛ أَوْ سَخِرَ أَوْ اسْتَهْزَأَ بِأَحَدٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ : فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَالْوِزْرِ الْمُبِينِ ..وَأَمَّا الْكَافِرُ : فَيَجُوزُ احْتِقَارُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُهَانٌ ..لِأَنَّهُ : لَا حُرْمَةَ لَهُ لِعَدَمِ إنْقِيَادِهِ لِلْإِيمَانِ ..فَهُوَ لِكِبْرِهِ عَنْ الْإِيمَانِ : مُحْتَقَرٌ وَمُجْرِمٌ ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾ . ..أنظره / غذاء الألباب ج 01 ورقة / 131 ...ومنها ...قال الإمام صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال حذاق الأصوليين /إن العمى : لا يجوز على الأنبياء ؛ لأن مقام النبوة أشرف من ذلك ..ومنعوا من عمى : شعيب وإسحاق ..وقالوا : لم يرد بذلك نص في القرآن العظيم ليكون العلم بذلك قطعياً ..وأورد عليهم قصة يعقوب عليه السلام ؛ ( وابيضت عيناه من الحزن ) فهذا صريح ..وقوله تعالى : ( فارتد بصيراً ) ..وبياض العين لا يكون : إلا بذهاب السواد ..ومتى فقد السواد : حصل العمى ..والإرتداد لا يكون : إلا عوداً إلى الحالة الأولى ..والحالة الأولى : كان فيها بصيراً ..فدل على أن الحالة التي إرتد عنها : كان فيها أعمى ..وأجاب المانعون بأن قوله إبيضت عيناه : كناية عن غلبة البكاء وامتلاء العين بالدموع . ..أنظره / نكث الهميان في نكت العميان ورقة / 33 ...ومنها ...وقال أيضاً أي : الإمام صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي عليه رَحَمَات الله /قال الفقهاء /لا يجوز أن يكون الإمام : أعمى ..والصحيح من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن القاضي : لا يكون أعمى ..وفي المذهب : وجه في جوازه مبني على أن عمى شعيب وغيره من الأنبياء صحيح ..قيل :ومقام النبوة : أشرف من مقام القضاء . ..أنظره / نكث الهميان في نكت العميان ورقة / 33 ...