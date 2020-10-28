من درر السلف...الحلقة رقم 145

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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24 ديسمبر 2011
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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمام القرطبيّ الخزرجيّ الأنصاريّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال العلماء /
فأحقُّ النَّاس بعد الخالق المنَّان بالشُّكر والإحْسَان ؛ والتزام البرِّ والطَّاعة له والإذعان ؛ مَن قرن الله الإحْسَان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره : وهما الوالدان ..
فقال تعالى : ( أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ) ..
🥀 أنظره / الجامع لأحكام القرآن ج 05 ورقة / 181 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الرَّازي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أجمع أكثر العلماء : على أنَّه يجب تعظيم الوالدين والإحْسَان إليهما إحسانًا غير مقيَّد بكونهما مؤمنين لقوله تعالى : ( وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ) . ..
🥀 أنظره / فيض القدير للمناويّ ج 03 ورقة / 259 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام العلاّمة شمس الدين محمد إبن أحمد السَفَّارينيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
أَنَّ كُلَّ مَنْ افْتَخَرَ عَلَى إخْوَانِهِ ؛ وَاحْتَقَرَ أَحَدًا مِنْ أَقْرَانِهِ وَأَخْدَانِهِ ؛ أَوْ سَخِرَ أَوْ اسْتَهْزَأَ بِأَحَدٍ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ : فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ وَالْوِزْرِ الْمُبِينِ ..
وَأَمَّا الْكَافِرُ : فَيَجُوزُ احْتِقَارُهُ ؛ لِأَنَّهُ مُهَانٌ ..
لِأَنَّهُ : لَا حُرْمَةَ لَهُ لِعَدَمِ إنْقِيَادِهِ لِلْإِيمَانِ ..
فَهُوَ لِكِبْرِهِ عَنْ الْإِيمَانِ : مُحْتَقَرٌ وَمُجْرِمٌ ﴿ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ ﴾ . ..
🥀 أنظره / غذاء الألباب ج 01 ورقة / 131 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀ومنها ...
قال الإمام صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال حذاق الأصوليين /
إن العمى : لا يجوز على الأنبياء ؛ لأن مقام النبوة أشرف من ذلك ..
ومنعوا من عمى : شعيب وإسحاق ..
وقالوا : لم يرد بذلك نص في القرآن العظيم ليكون العلم بذلك قطعياً ..
وأورد عليهم قصة يعقوب عليه السلام ؛ ( وابيضت عيناه من الحزن ) فهذا صريح ..
وقوله تعالى : ( فارتد بصيراً ) ..
وبياض العين لا يكون : إلا بذهاب السواد ..
ومتى فقد السواد : حصل العمى ..
والإرتداد لا يكون : إلا عوداً إلى الحالة الأولى ..
والحالة الأولى : كان فيها بصيراً ..
فدل على أن الحالة التي إرتد عنها : كان فيها أعمى ..
وأجاب المانعون بأن قوله إبيضت عيناه : كناية عن غلبة البكاء وامتلاء العين بالدموع . ..
🥀 أنظره / نكث الهميان في نكت العميان ورقة / 33 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً أي : الإمام صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي عليه رَحَمَات الله /
قال الفقهاء /
لا يجوز أن يكون الإمام : أعمى ..
والصحيح من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن القاضي : لا يكون أعمى ..
وفي المذهب : وجه في جوازه مبني على أن عمى شعيب وغيره من الأنبياء صحيح ..
قيل :
ومقام النبوة : أشرف من مقام القضاء . ..
🥀 أنظره / نكث الهميان في نكت العميان ورقة / 33 ... 🌾🌾🌾
 
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