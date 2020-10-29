من درر السلف...الحلقة رقم 146

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائِدِ ...
منها ...
قال العلاّمة محمد الطاهر إبن عاشُور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ /
وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ : عَلَى أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَدَخُلْ بِهَا زَوْجُهَا . ..
وَالنِّكَاحُ /
هُوَ الْعَقْدُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لِتَكُونَ زَوْجًا بِوَاسِطَةِ وَلِيِّهَا ..
وَهُوَ / حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ ..
لِأَنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ : حَقِيقَةً ؛ هُوَ الضَّمُّ وَالْإِلْصَاقُ ..
فَشُبِّهَ عَقْدُ الزَّوَاجِ بِالِالْتِصَاقِ وَالضَّمِّ بِمَا فِيهِ : مِنِ إعْتِبَارِ إنْضِمَامِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ..
فَصَارَا : كَشَيْئَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ ..
وَهَذَا كَمَا سُمِّيَ كِلَاهُمَا : زَوْجًا ..
وَلَا يُعْرَفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِطْلَاقُ النِّكَاحِ : عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الْعَقْدِ دُونَ مَعْنَى الْوَطْءِ ..
وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ : نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ فُلَانًا أَيْ : تَزَوَّجَتْهُ ..
كَمَا يَقُولُونَ : نَكَحَ فُلَانٌ امْرَأَةً ..
وَزَعَمَ كَثِيرٌ مِنْ مُدَوِّنِي اللُّغَةِ أَنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ فِي إِدْخَالِ شَيْءٍ فِي آخَرَ ؛ فَأَخَذُوا مِنْهُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ ؛ وَدَرَجَ عَلَى ذَلِكَ :
الْأَزْهَرِيُّ ..
وَالْجَوْهَرِيُّ ..
وَالزَّمَخْشَرِيُّ ..
وَهُوَ بَعِيدٌ وَعَلَى مَا بَنَوْهُ . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 22 ورقة / 61 - 62 ...
ومنها ...
قال تعالى في كتابه المجيد /
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَلكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ .. .. ) إلى آخر الآية ..
قال العلاّمة الإمام محمد الطاهر إبن عاشور التونسيّ أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ؛ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ /
هَذِهِ الْآيَةُ : أَدَبٌ أَدَّبَ اللَّهُ بِهِ الثُّقَلَاءَ ..
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ /
حَسْبُكَ مِنَ الثُّقَلَاءِ : أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَحْتَمِلْهُمْ ..
وَمَعْنَى الثِّقَلِ فِيهِ : هُوَ إِدْخَالُ أَحَدٍ الْقَلَقَ وَالْغَمَّ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ جَرَّاءِ عَمَلٍ لِفَائِدَةِ الْعَامِلِ أَوْ لِعَدَمِ الشُّعُورِ بِمَا يَلْحَقُ غَيْرَهُ مِنَ الْحَرَجِ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ ..
وَهُوَ : من مساوئ الْخُلُقِ ..
لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ عَنْ عَمْدٍ : كَانَ ضُرًّا بِالنَّاسِ ..
وَهُوَ : مَنْهِيٌّ عَنْهُ ..
لِأَنَّهُ : مِنَ الْأَذَى ..
وَهُوَ ذَرِيعَةٌ للتباغض : عِنْد نفاد صَبْرِ الْمَضْرُورِ ..
فَإِنَّ النُّفُوسَ : مُتَفَاوِتَةٌ فِي مِقْدَارِ تَحَمُّلِ الْأَذَى ..
وَلِأَنَّ الْمُؤْمِنَ : يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ فَعَلَيْهِ إِذَا أَحَسَّ بِأَنَّ قَوْلَهُ أَو فعله يخدل الْغَمَّ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ ؛ وَلَوْ كَانَ يَجْتَنِي مِنْهُ مَنْفَعَةً لِنَفْسِهِ إِذْ لَا يُضِرُّ بِأَحَدٍ لِيَنْتَفِعَ غَيْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمَنْ يَأْتِي بِالْعَمَلِ حَقٌّ عَلَى الْآخَرِ ؛ فَإِنَّ لَهُ طَلَبَهُ مَعَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحُسْنِ التَّقَاضِي ..
وَإِنْ كَانَ إِدْخَالُهُ الْغَمَّ عَلَى غَيْرِهِ عَنْ غَبَاوَةٍ وَقِلَّةِ تَفَطُّنٍ لَهُ : فَإِنَّهُ مَذْمُومٌ فِي ذَاتِهِ ؛ وَهُوَ يَصِلُ إِلَى حَدٍّ يَكُونُ الشُّعُورُ بِهِ بَدِيهِيًّا..
وَلِلْحُكَمَاءِ وَالشُّعَرَاءِ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ فِي الثُّقَلَاءِ ؛ طَفَحَتْ بِهَا كُتُبُ أَدَبِ الْأَخْلَاقِ . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 22 ورقة / 84 - 85 ...
ومنها ...
( معنى المسيح كلمة الله )
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن هذا تسمية المسيح : كلمة الله ..
فإن الله تعالى خلقه بكلمته أي بقوله : ﴿ كن ﴾ فكان ..
قال تعالى : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ .. وقوله : ﴿ خلقه ﴾ أي : خلق آدم من تراب ثم قال له : ﴿ كن ﴾ فكان ..
والمسيح لم يخلق : من تراب ..
بل خلقه بقوله : ﴿ كن ﴾ من غير تراب ..
وآدم بقى مخلوقًا من تراب حينًا من الدهر ؛ قد قيل / أربعين عامًا حتى نفخ فيه الروح وقال له : ﴿ كن ﴾ فكان ..
وأما المسيح فإن خلقه إبتداءً بقوله : ﴿ كن ﴾ فكان ..
لم يخلقه على الوجه : الذي خلق عليه غيره من البشر حيث خلقه من ماء الأبوين وأقره في الرحم المدة المعلومة ..
فسائر البشر خلقوا : بالسنة - أي / بعادة الله في مخلوقاته - ..
والمسيح خلق : بخرق العادة ؛ فكوَّنه بكلمته ..
فلهذا سمي : كلمة الله دون غيره من المخلوقات . ..
أنظره / تحقيق القول في مسألة: عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله ورقة / 33 - 34 ...
ومن الفوائِدِ ...
منها ...
قال العلاّمة محمد الطاهر إبن عاشُور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ /
وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ : عَلَى أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَدَخُلْ بِهَا زَوْجُهَا . ..
وَالنِّكَاحُ /
هُوَ الْعَقْدُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لِتَكُونَ زَوْجًا بِوَاسِطَةِ وَلِيِّهَا ..
وَهُوَ / حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ ..
لِأَنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ : حَقِيقَةً ؛ هُوَ الضَّمُّ وَالْإِلْصَاقُ ..
فَشُبِّهَ عَقْدُ الزَّوَاجِ بِالِالْتِصَاقِ وَالضَّمِّ بِمَا فِيهِ : مِنِ إعْتِبَارِ إنْضِمَامِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ..
فَصَارَا : كَشَيْئَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ ..
وَهَذَا كَمَا سُمِّيَ كِلَاهُمَا : زَوْجًا ..
وَلَا يُعْرَفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِطْلَاقُ النِّكَاحِ : عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الْعَقْدِ دُونَ مَعْنَى الْوَطْءِ ..
وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ : نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ فُلَانًا أَيْ : تَزَوَّجَتْهُ ..
كَمَا يَقُولُونَ : نَكَحَ فُلَانٌ امْرَأَةً ..
وَزَعَمَ كَثِيرٌ مِنْ مُدَوِّنِي اللُّغَةِ أَنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ فِي إِدْخَالِ شَيْءٍ فِي آخَرَ ؛ فَأَخَذُوا مِنْهُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ ؛ وَدَرَجَ عَلَى ذَلِكَ :
الْأَزْهَرِيُّ ..
وَالْجَوْهَرِيُّ ..
وَالزَّمَخْشَرِيُّ ..
وَهُوَ بَعِيدٌ وَعَلَى مَا بَنَوْهُ . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 22 ورقة / 61 - 62 ...
ومنها ...
قال تعالى في كتابه المجيد /
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَلكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ .. .. ) إلى آخر الآية ..
قال العلاّمة الإمام محمد الطاهر إبن عاشور التونسيّ أيضاً عليه رَحَمَات الله /
قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ؛ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ /
هَذِهِ الْآيَةُ : أَدَبٌ أَدَّبَ اللَّهُ بِهِ الثُّقَلَاءَ ..
وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ /
حَسْبُكَ مِنَ الثُّقَلَاءِ : أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَحْتَمِلْهُمْ ..
وَمَعْنَى الثِّقَلِ فِيهِ : هُوَ إِدْخَالُ أَحَدٍ الْقَلَقَ وَالْغَمَّ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ جَرَّاءِ عَمَلٍ لِفَائِدَةِ الْعَامِلِ أَوْ لِعَدَمِ الشُّعُورِ بِمَا يَلْحَقُ غَيْرَهُ مِنَ الْحَرَجِ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ ..
وَهُوَ : من مساوئ الْخُلُقِ ..
لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ عَنْ عَمْدٍ : كَانَ ضُرًّا بِالنَّاسِ ..
وَهُوَ : مَنْهِيٌّ عَنْهُ ..
لِأَنَّهُ : مِنَ الْأَذَى ..
وَهُوَ ذَرِيعَةٌ للتباغض : عِنْد نفاد صَبْرِ الْمَضْرُورِ ..
فَإِنَّ النُّفُوسَ : مُتَفَاوِتَةٌ فِي مِقْدَارِ تَحَمُّلِ الْأَذَى ..
وَلِأَنَّ الْمُؤْمِنَ : يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ فَعَلَيْهِ إِذَا أَحَسَّ بِأَنَّ قَوْلَهُ أَو فعله يخدل الْغَمَّ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ ؛ وَلَوْ كَانَ يَجْتَنِي مِنْهُ مَنْفَعَةً لِنَفْسِهِ إِذْ لَا يُضِرُّ بِأَحَدٍ لِيَنْتَفِعَ غَيْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمَنْ يَأْتِي بِالْعَمَلِ حَقٌّ عَلَى الْآخَرِ ؛ فَإِنَّ لَهُ طَلَبَهُ مَعَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحُسْنِ التَّقَاضِي ..
وَإِنْ كَانَ إِدْخَالُهُ الْغَمَّ عَلَى غَيْرِهِ عَنْ غَبَاوَةٍ وَقِلَّةِ تَفَطُّنٍ لَهُ : فَإِنَّهُ مَذْمُومٌ فِي ذَاتِهِ ؛ وَهُوَ يَصِلُ إِلَى حَدٍّ يَكُونُ الشُّعُورُ بِهِ بَدِيهِيًّا..
وَلِلْحُكَمَاءِ وَالشُّعَرَاءِ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ فِي الثُّقَلَاءِ ؛ طَفَحَتْ بِهَا كُتُبُ أَدَبِ الْأَخْلَاقِ . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 22 ورقة / 84 - 85 ...
ومنها ...
( معنى المسيح كلمة الله )
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
ومن هذا تسمية المسيح : كلمة الله ..
فإن الله تعالى خلقه بكلمته أي بقوله : ﴿ كن ﴾ فكان ..
قال تعالى : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ .. وقوله : ﴿ خلقه ﴾ أي : خلق آدم من تراب ثم قال له : ﴿ كن ﴾ فكان ..
والمسيح لم يخلق : من تراب ..
بل خلقه بقوله : ﴿ كن ﴾ من غير تراب ..
وآدم بقى مخلوقًا من تراب حينًا من الدهر ؛ قد قيل / أربعين عامًا حتى نفخ فيه الروح وقال له : ﴿ كن ﴾ فكان ..
وأما المسيح فإن خلقه إبتداءً بقوله : ﴿ كن ﴾ فكان ..
لم يخلقه على الوجه : الذي خلق عليه غيره من البشر حيث خلقه من ماء الأبوين وأقره في الرحم المدة المعلومة ..
فسائر البشر خلقوا : بالسنة - أي / بعادة الله في مخلوقاته - ..
والمسيح خلق : بخرق العادة ؛ فكوَّنه بكلمته ..
فلهذا سمي : كلمة الله دون غيره من المخلوقات . ..
أنظره / تحقيق القول في مسألة: عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله ورقة / 33 - 34 ...