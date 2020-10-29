من درر السلف...الحلقة رقم 146

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائِدِ ...منها ...قال العلاّمة محمد الطاهر إبن عاشُور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ /وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْأُمَّةِ : عَلَى أَنْ لَا عِدَّةَ عَلَى الْمَرْأَةِ إِذَا لَمْ يَدَخُلْ بِهَا زَوْجُهَا . ..وَالنِّكَاحُ /هُوَ الْعَقْدُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ لِتَكُونَ زَوْجًا بِوَاسِطَةِ وَلِيِّهَا ..وَهُوَ / حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ ..لِأَنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ : حَقِيقَةً ؛ هُوَ الضَّمُّ وَالْإِلْصَاقُ ..فَشُبِّهَ عَقْدُ الزَّوَاجِ بِالِالْتِصَاقِ وَالضَّمِّ بِمَا فِيهِ : مِنِ إعْتِبَارِ إنْضِمَامِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ..فَصَارَا : كَشَيْئَيْنِ مُتَّصِلَيْنِ ..وَهَذَا كَمَا سُمِّيَ كِلَاهُمَا : زَوْجًا ..وَلَا يُعْرَفُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِطْلَاقُ النِّكَاحِ : عَلَى غَيْرِ مَعْنَى الْعَقْدِ دُونَ مَعْنَى الْوَطْءِ ..وَلِذَلِكَ يَقُولُونَ : نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ فُلَانًا أَيْ : تَزَوَّجَتْهُ ..كَمَا يَقُولُونَ : نَكَحَ فُلَانٌ امْرَأَةً ..وَزَعَمَ كَثِيرٌ مِنْ مُدَوِّنِي اللُّغَةِ أَنَّ النِّكَاحَ حَقِيقَةٌ فِي إِدْخَالِ شَيْءٍ فِي آخَرَ ؛ فَأَخَذُوا مِنْهُ أَنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ ؛ وَدَرَجَ عَلَى ذَلِكَ :الْأَزْهَرِيُّ ..وَالْجَوْهَرِيُّ ..وَالزَّمَخْشَرِيُّ ..وَهُوَ بَعِيدٌ وَعَلَى مَا بَنَوْهُ . ..أنظره / التحرير والتنوير ج 22 ورقة / 61 - 62 ...ومنها ...قال تعالى في كتابه المجيد /( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَلكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ .. .. ) إلى آخر الآية ..قال العلاّمة الإمام محمد الطاهر إبن عاشور التونسيّ أيضاً عليه رَحَمَات الله /قَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ؛ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ /هَذِهِ الْآيَةُ : أَدَبٌ أَدَّبَ اللَّهُ بِهِ الثُّقَلَاءَ ..وَقَالَ ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ /حَسْبُكَ مِنَ الثُّقَلَاءِ : أَنَّ الشَّرْعَ لَمْ يَحْتَمِلْهُمْ ..وَمَعْنَى الثِّقَلِ فِيهِ : هُوَ إِدْخَالُ أَحَدٍ الْقَلَقَ وَالْغَمَّ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ جَرَّاءِ عَمَلٍ لِفَائِدَةِ الْعَامِلِ أَوْ لِعَدَمِ الشُّعُورِ بِمَا يَلْحَقُ غَيْرَهُ مِنَ الْحَرَجِ مِنْ جَرَّاءِ ذَلِكَ الْعَمَلِ ..وَهُوَ : من مساوئ الْخُلُقِ ..لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ عَنْ عَمْدٍ : كَانَ ضُرًّا بِالنَّاسِ ..وَهُوَ : مَنْهِيٌّ عَنْهُ ..لِأَنَّهُ : مِنَ الْأَذَى ..وَهُوَ ذَرِيعَةٌ للتباغض : عِنْد نفاد صَبْرِ الْمَضْرُورِ ..فَإِنَّ النُّفُوسَ : مُتَفَاوِتَةٌ فِي مِقْدَارِ تَحَمُّلِ الْأَذَى ..وَلِأَنَّ الْمُؤْمِنَ : يُحِبُّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ فَعَلَيْهِ إِذَا أَحَسَّ بِأَنَّ قَوْلَهُ أَو فعله يخدل الْغَمَّ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَكُفَّ عَنْ ذَلِكَ ؛ وَلَوْ كَانَ يَجْتَنِي مِنْهُ مَنْفَعَةً لِنَفْسِهِ إِذْ لَا يُضِرُّ بِأَحَدٍ لِيَنْتَفِعَ غَيْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِمَنْ يَأْتِي بِالْعَمَلِ حَقٌّ عَلَى الْآخَرِ ؛ فَإِنَّ لَهُ طَلَبَهُ مَعَ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحُسْنِ التَّقَاضِي ..وَإِنْ كَانَ إِدْخَالُهُ الْغَمَّ عَلَى غَيْرِهِ عَنْ غَبَاوَةٍ وَقِلَّةِ تَفَطُّنٍ لَهُ : فَإِنَّهُ مَذْمُومٌ فِي ذَاتِهِ ؛ وَهُوَ يَصِلُ إِلَى حَدٍّ يَكُونُ الشُّعُورُ بِهِ بَدِيهِيًّا..وَلِلْحُكَمَاءِ وَالشُّعَرَاءِ أَقْوَالٌ كَثِيرَةٌ فِي الثُّقَلَاءِ ؛ طَفَحَتْ بِهَا كُتُبُ أَدَبِ الْأَخْلَاقِ . ..أنظره / التحرير والتنوير ج 22 ورقة / 84 - 85 ...ومنها ...( معنى المسيح كلمة الله )قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /ومن هذا تسمية المسيح : كلمة الله ..فإن الله تعالى خلقه بكلمته أي بقوله : ﴿ كن ﴾ فكان ..قال تعالى : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ .. وقوله : ﴿ خلقه ﴾ أي : خلق آدم من تراب ثم قال له : ﴿ كن ﴾ فكان ..والمسيح لم يخلق : من تراب ..بل خلقه بقوله : ﴿ كن ﴾ من غير تراب ..وآدم بقى مخلوقًا من تراب حينًا من الدهر ؛ قد قيل / أربعين عامًا حتى نفخ فيه الروح وقال له : ﴿ كن ﴾ فكان ..وأما المسيح فإن خلقه إبتداءً بقوله : ﴿ كن ﴾ فكان ..لم يخلقه على الوجه : الذي خلق عليه غيره من البشر حيث خلقه من ماء الأبوين وأقره في الرحم المدة المعلومة ..فسائر البشر خلقوا : بالسنة - أي / بعادة الله في مخلوقاته - ..والمسيح خلق : بخرق العادة ؛ فكوَّنه بكلمته ..فلهذا سمي : كلمة الله دون غيره من المخلوقات . ..أنظره / تحقيق القول في مسألة: عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله ورقة / 33 - 34 ...