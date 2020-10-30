من درر السلف....الحلقة رقم 147

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الفوائِدِ ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام الشيخ أحمد شاكر المصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
فإنّ عداء الفرنسيين للمسلمين وعصبيّّتُهم الجامحة في العمل على محو الإسلام ؛ وعلى حرب الإسلام : أضعاف عصبية الإنجليز وعِدائهم . ..
🥀 أنظره / كلمة الحق ورقة / 131 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال السلف /
القرآن كلام الله : غير مخلوق ..
منه : بدأ ..
وإليه : يعود ..
وقولهم : منه بدأ ؛ أي / هو المتكلم به ..
فمنه بدأ : ليس بمخلوق في غيره حتى يكون قد بدأ من ذلك وسمع كما يقوله الجهمية المنتسبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى يقولون /
إن الله لما كلم موسى لم يكن الكلام قائمًا بذات الله ؛ بل خلق كلامًا في الشجرة أو في الهواء فسمع موسى ذلك الكلام ..
وهؤلاء : يكذبون الرسل ؛ لأنه قد علم أن الكلام إذا قام ابتداء بمحل كان كلامًا لذلك المحل ؛ وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر وسائر الصفات ..
فمن قام به العلم : فهو عالم ..
ومن قامت به القدرة : فهو قادر ..
ومن قام به السمع والبصر : فهو سميع بصير ..
ومن قام به الكلام : فهو متكلم ..
فالكلام المخلوق في محل هو كلام لذلك المحل : لا كلام الله كإنطاق الله للجلود وغيرها ..
قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ..
وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ..
فتلك الشهادة وذلك النطق ليس هو كلام الله ؛ بل المفرق : بين إنطاقه للمخلوقات وبين نطقه الذي هو كلامه ..
فهذا الكلام الذي هو حقيقة الكلام إذا أضيف إليه : فكلامه غير مخلوق ..
وقد يراد بلفظ الكلام : المفعول ..
وهو : المخلوق والمصنوع بالكلام كما يراد بالأمر المخلوق بالأمر . ..
🥀 أنظره / تحقيق القول في مسألة: عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله ورقة / 32 - 33 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال تعالى في كتابه المجيد /
( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ . ... ) ..
قال العلاّمة الإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
و الِانْسِلَاخُ حَقِيقَتُهُ : خُرُوجُ جَسَدِ الْحَيَوَانِ مِنْ جِلْدِهِ حِينَمَا يُسْلَخُ عَنْهُ جِلْدُهُ ..
وَالسَّلْخُ : إِزَالَةُ جِلْدِ الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ عَنْ جَسَدِهِ ..
وَاسْتُعِيرَ فِي الْآيَةِ لِلِانْفِصَالِ الْمَعْنَوِيِّ ؛ وَهُوَ : تَرْكُ التَّلَبُّسِ بِالشَّيْءِ ؛ أَوْ عَدَمِ الْعَمَلِ بِهِ ..
وَمَعْنَى الِانْسِلَاخُ عَنِ الْآيَاتِ : الْإِقْلَاعُ عَنِ الْعَمَلِ بِمَا تَقْتَضِيهِ وَذَلِكَ ..
أَنَّ الْآيَاتِ : أَعْلَمَتْهُ بِفَسَادِ دِينِ الْجَاهِلِيَّةِ ..
.. .. ..
وَالْمُرَادُ ( بِالْغَاوِينَ ) / الْمُتَّصِفِينَ بِالْغَيِّ ؛ وَهُوَ الضَّلَالُ ..
فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ / أَشَدُّ مُبَالَغَةً فِي الِاتِّصَافِ بِالْغِوَايَةِ مِنْ أَنْ يُقَالَ : وَغَوَى أَوْ كَانَ غَاوِيًا كَمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) ..
وَرُتِّبَتْ أَفْعَالُ الِانْسِلَاخِ وَالِاتِّبَاعِ وَالْكَوْنِ مِنَ الْغَاوِينَ : بِفَاءِ الْعَطْفِ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِهَا فِي الْحُصُولِ ..
فَإِنَّهُ لَمَّا عَانَدَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا هَدَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ : حَصَلَتْ فِي نَفْسِهِ ظُلْمَةٌ شَيْطَانِيَّةٌ ؛،مَكَّنَتِ الشَّيْطَانَ مِنِ اسْتِخْدَامِهِ وَإِدَامَةِ إضلاله ..
فالانسلاخ على الْآيَاتِ : أَثَرٌ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ ..
وَإِذَا أَطَاعَ الْمَرْءُ الْوَسْوَسَةَ :،تَمَكَّنَ الشَّيْطَانُ مِنْ مَقَادِهِ ؛ فَسَخَّرَهُ وَأَدَامَ إِضْلَالَهُ ..
وَهُوَ : الْمُعَبَّرُ عَنهُ ب ( فَأَتْبَعَهُ ) فَصَارَ بِذَلِكَ فِي زُمْرَةِ الْغُوَاةِ الْمُتَمَكِّنِينَ مِنَ الْغِوَايَةِ . ..
🥀 أنظره / التحرير والتنوير ج 09 ورقة / 176 ... 🌾🌾🌾
 
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