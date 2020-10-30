من درر السلف....الحلقة رقم 147

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الفوائِدِ ...
ومنها ...
قال الإمام الشيخ أحمد شاكر المصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
فإنّ عداء الفرنسيين للمسلمين وعصبيّّتُهم الجامحة في العمل على محو الإسلام ؛ وعلى حرب الإسلام : أضعاف عصبية الإنجليز وعِدائهم . ..
أنظره / كلمة الحق ورقة / 131 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال السلف /
القرآن كلام الله : غير مخلوق ..
منه : بدأ ..
وإليه : يعود ..
وقولهم : منه بدأ ؛ أي / هو المتكلم به ..
فمنه بدأ : ليس بمخلوق في غيره حتى يكون قد بدأ من ذلك وسمع كما يقوله الجهمية المنتسبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى يقولون /
إن الله لما كلم موسى لم يكن الكلام قائمًا بذات الله ؛ بل خلق كلامًا في الشجرة أو في الهواء فسمع موسى ذلك الكلام ..
وهؤلاء : يكذبون الرسل ؛ لأنه قد علم أن الكلام إذا قام ابتداء بمحل كان كلامًا لذلك المحل ؛ وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر وسائر الصفات ..
فمن قام به العلم : فهو عالم ..
ومن قامت به القدرة : فهو قادر ..
ومن قام به السمع والبصر : فهو سميع بصير ..
ومن قام به الكلام : فهو متكلم ..
فالكلام المخلوق في محل هو كلام لذلك المحل : لا كلام الله كإنطاق الله للجلود وغيرها ..
قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ..
وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ..
فتلك الشهادة وذلك النطق ليس هو كلام الله ؛ بل المفرق : بين إنطاقه للمخلوقات وبين نطقه الذي هو كلامه ..
فهذا الكلام الذي هو حقيقة الكلام إذا أضيف إليه : فكلامه غير مخلوق ..
وقد يراد بلفظ الكلام : المفعول ..
وهو : المخلوق والمصنوع بالكلام كما يراد بالأمر المخلوق بالأمر . ..
أنظره / تحقيق القول في مسألة: عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله ورقة / 32 - 33 ...
ومنها ...
قال تعالى في كتابه المجيد /
( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ . ... ) ..
قال العلاّمة الإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
و الِانْسِلَاخُ حَقِيقَتُهُ : خُرُوجُ جَسَدِ الْحَيَوَانِ مِنْ جِلْدِهِ حِينَمَا يُسْلَخُ عَنْهُ جِلْدُهُ ..
وَالسَّلْخُ : إِزَالَةُ جِلْدِ الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ عَنْ جَسَدِهِ ..
وَاسْتُعِيرَ فِي الْآيَةِ لِلِانْفِصَالِ الْمَعْنَوِيِّ ؛ وَهُوَ : تَرْكُ التَّلَبُّسِ بِالشَّيْءِ ؛ أَوْ عَدَمِ الْعَمَلِ بِهِ ..
وَمَعْنَى الِانْسِلَاخُ عَنِ الْآيَاتِ : الْإِقْلَاعُ عَنِ الْعَمَلِ بِمَا تَقْتَضِيهِ وَذَلِكَ ..
أَنَّ الْآيَاتِ : أَعْلَمَتْهُ بِفَسَادِ دِينِ الْجَاهِلِيَّةِ ..
.. .. ..
وَالْمُرَادُ ( بِالْغَاوِينَ ) / الْمُتَّصِفِينَ بِالْغَيِّ ؛ وَهُوَ الضَّلَالُ ..
فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ / أَشَدُّ مُبَالَغَةً فِي الِاتِّصَافِ بِالْغِوَايَةِ مِنْ أَنْ يُقَالَ : وَغَوَى أَوْ كَانَ غَاوِيًا كَمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) ..
وَرُتِّبَتْ أَفْعَالُ الِانْسِلَاخِ وَالِاتِّبَاعِ وَالْكَوْنِ مِنَ الْغَاوِينَ : بِفَاءِ الْعَطْفِ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِهَا فِي الْحُصُولِ ..
فَإِنَّهُ لَمَّا عَانَدَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا هَدَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ : حَصَلَتْ فِي نَفْسِهِ ظُلْمَةٌ شَيْطَانِيَّةٌ ؛،مَكَّنَتِ الشَّيْطَانَ مِنِ اسْتِخْدَامِهِ وَإِدَامَةِ إضلاله ..
فالانسلاخ على الْآيَاتِ : أَثَرٌ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ ..
وَإِذَا أَطَاعَ الْمَرْءُ الْوَسْوَسَةَ :،تَمَكَّنَ الشَّيْطَانُ مِنْ مَقَادِهِ ؛ فَسَخَّرَهُ وَأَدَامَ إِضْلَالَهُ ..
وَهُوَ : الْمُعَبَّرُ عَنهُ ب ( فَأَتْبَعَهُ ) فَصَارَ بِذَلِكَ فِي زُمْرَةِ الْغُوَاةِ الْمُتَمَكِّنِينَ مِنَ الْغِوَايَةِ . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 09 ورقة / 176 ...
ومن الفوائِدِ ...
ومنها ...
قال الإمام الشيخ أحمد شاكر المصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
فإنّ عداء الفرنسيين للمسلمين وعصبيّّتُهم الجامحة في العمل على محو الإسلام ؛ وعلى حرب الإسلام : أضعاف عصبية الإنجليز وعِدائهم . ..
أنظره / كلمة الحق ورقة / 131 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال السلف /
القرآن كلام الله : غير مخلوق ..
منه : بدأ ..
وإليه : يعود ..
وقولهم : منه بدأ ؛ أي / هو المتكلم به ..
فمنه بدأ : ليس بمخلوق في غيره حتى يكون قد بدأ من ذلك وسمع كما يقوله الجهمية المنتسبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى يقولون /
إن الله لما كلم موسى لم يكن الكلام قائمًا بذات الله ؛ بل خلق كلامًا في الشجرة أو في الهواء فسمع موسى ذلك الكلام ..
وهؤلاء : يكذبون الرسل ؛ لأنه قد علم أن الكلام إذا قام ابتداء بمحل كان كلامًا لذلك المحل ؛ وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر وسائر الصفات ..
فمن قام به العلم : فهو عالم ..
ومن قامت به القدرة : فهو قادر ..
ومن قام به السمع والبصر : فهو سميع بصير ..
ومن قام به الكلام : فهو متكلم ..
فالكلام المخلوق في محل هو كلام لذلك المحل : لا كلام الله كإنطاق الله للجلود وغيرها ..
قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ..
وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ..
فتلك الشهادة وذلك النطق ليس هو كلام الله ؛ بل المفرق : بين إنطاقه للمخلوقات وبين نطقه الذي هو كلامه ..
فهذا الكلام الذي هو حقيقة الكلام إذا أضيف إليه : فكلامه غير مخلوق ..
وقد يراد بلفظ الكلام : المفعول ..
وهو : المخلوق والمصنوع بالكلام كما يراد بالأمر المخلوق بالأمر . ..
أنظره / تحقيق القول في مسألة: عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله ورقة / 32 - 33 ...
ومنها ...
قال تعالى في كتابه المجيد /
( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ . ... ) ..
قال العلاّمة الإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /
و الِانْسِلَاخُ حَقِيقَتُهُ : خُرُوجُ جَسَدِ الْحَيَوَانِ مِنْ جِلْدِهِ حِينَمَا يُسْلَخُ عَنْهُ جِلْدُهُ ..
وَالسَّلْخُ : إِزَالَةُ جِلْدِ الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ عَنْ جَسَدِهِ ..
وَاسْتُعِيرَ فِي الْآيَةِ لِلِانْفِصَالِ الْمَعْنَوِيِّ ؛ وَهُوَ : تَرْكُ التَّلَبُّسِ بِالشَّيْءِ ؛ أَوْ عَدَمِ الْعَمَلِ بِهِ ..
وَمَعْنَى الِانْسِلَاخُ عَنِ الْآيَاتِ : الْإِقْلَاعُ عَنِ الْعَمَلِ بِمَا تَقْتَضِيهِ وَذَلِكَ ..
أَنَّ الْآيَاتِ : أَعْلَمَتْهُ بِفَسَادِ دِينِ الْجَاهِلِيَّةِ ..
.. .. ..
وَالْمُرَادُ ( بِالْغَاوِينَ ) / الْمُتَّصِفِينَ بِالْغَيِّ ؛ وَهُوَ الضَّلَالُ ..
فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ / أَشَدُّ مُبَالَغَةً فِي الِاتِّصَافِ بِالْغِوَايَةِ مِنْ أَنْ يُقَالَ : وَغَوَى أَوْ كَانَ غَاوِيًا كَمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) ..
وَرُتِّبَتْ أَفْعَالُ الِانْسِلَاخِ وَالِاتِّبَاعِ وَالْكَوْنِ مِنَ الْغَاوِينَ : بِفَاءِ الْعَطْفِ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِهَا فِي الْحُصُولِ ..
فَإِنَّهُ لَمَّا عَانَدَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا هَدَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ : حَصَلَتْ فِي نَفْسِهِ ظُلْمَةٌ شَيْطَانِيَّةٌ ؛،مَكَّنَتِ الشَّيْطَانَ مِنِ اسْتِخْدَامِهِ وَإِدَامَةِ إضلاله ..
فالانسلاخ على الْآيَاتِ : أَثَرٌ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ ..
وَإِذَا أَطَاعَ الْمَرْءُ الْوَسْوَسَةَ :،تَمَكَّنَ الشَّيْطَانُ مِنْ مَقَادِهِ ؛ فَسَخَّرَهُ وَأَدَامَ إِضْلَالَهُ ..
وَهُوَ : الْمُعَبَّرُ عَنهُ ب ( فَأَتْبَعَهُ ) فَصَارَ بِذَلِكَ فِي زُمْرَةِ الْغُوَاةِ الْمُتَمَكِّنِينَ مِنَ الْغِوَايَةِ . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 09 ورقة / 176 ...