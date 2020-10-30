من درر السلف....الحلقة رقم 147

الحَمْدُ لله ...ومن الفوائِدِ ...ومنها ...قال الإمام الشيخ أحمد شاكر المصريّ عليه رَحَمَات الله تعالى /فإنّ عداء الفرنسيين للمسلمين وعصبيّّتُهم الجامحة في العمل على محو الإسلام ؛ وعلى حرب الإسلام : أضعاف عصبية الإنجليز وعِدائهم . ..أنظره / كلمة الحق ورقة / 131 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال السلف /القرآن كلام الله : غير مخلوق ..منه : بدأ ..وإليه : يعود ..وقولهم : منه بدأ ؛ أي / هو المتكلم به ..فمنه بدأ : ليس بمخلوق في غيره حتى يكون قد بدأ من ذلك وسمع كما يقوله الجهمية المنتسبة إلى أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى يقولون /إن الله لما كلم موسى لم يكن الكلام قائمًا بذات الله ؛ بل خلق كلامًا في الشجرة أو في الهواء فسمع موسى ذلك الكلام ..وهؤلاء : يكذبون الرسل ؛ لأنه قد علم أن الكلام إذا قام ابتداء بمحل كان كلامًا لذلك المحل ؛ وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر وسائر الصفات ..فمن قام به العلم : فهو عالم ..ومن قامت به القدرة : فهو قادر ..ومن قام به السمع والبصر : فهو سميع بصير ..ومن قام به الكلام : فهو متكلم ..فالكلام المخلوق في محل هو كلام لذلك المحل : لا كلام الله كإنطاق الله للجلود وغيرها ..قال تعالى : ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾ ..وقال تعالى : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ..فتلك الشهادة وذلك النطق ليس هو كلام الله ؛ بل المفرق : بين إنطاقه للمخلوقات وبين نطقه الذي هو كلامه ..فهذا الكلام الذي هو حقيقة الكلام إذا أضيف إليه : فكلامه غير مخلوق ..وقد يراد بلفظ الكلام : المفعول ..وهو : المخلوق والمصنوع بالكلام كما يراد بالأمر المخلوق بالأمر . ..أنظره / تحقيق القول في مسألة: عيسى كلمة الله والقرآن كلام الله ورقة / 32 - 33 ...ومنها ...قال تعالى في كتابه المجيد /( وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ . ... ) ..قال العلاّمة الإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /و الِانْسِلَاخُ حَقِيقَتُهُ : خُرُوجُ جَسَدِ الْحَيَوَانِ مِنْ جِلْدِهِ حِينَمَا يُسْلَخُ عَنْهُ جِلْدُهُ ..وَالسَّلْخُ : إِزَالَةُ جِلْدِ الْحَيَوَانِ الْمَيِّتِ عَنْ جَسَدِهِ ..وَاسْتُعِيرَ فِي الْآيَةِ لِلِانْفِصَالِ الْمَعْنَوِيِّ ؛ وَهُوَ : تَرْكُ التَّلَبُّسِ بِالشَّيْءِ ؛ أَوْ عَدَمِ الْعَمَلِ بِهِ ..وَمَعْنَى الِانْسِلَاخُ عَنِ الْآيَاتِ : الْإِقْلَاعُ عَنِ الْعَمَلِ بِمَا تَقْتَضِيهِ وَذَلِكَ ..أَنَّ الْآيَاتِ : أَعْلَمَتْهُ بِفَسَادِ دِينِ الْجَاهِلِيَّةِ .... .. ..وَالْمُرَادُ ( بِالْغَاوِينَ ) / الْمُتَّصِفِينَ بِالْغَيِّ ؛ وَهُوَ الضَّلَالُ ..فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ / أَشَدُّ مُبَالَغَةً فِي الِاتِّصَافِ بِالْغِوَايَةِ مِنْ أَنْ يُقَالَ : وَغَوَى أَوْ كَانَ غَاوِيًا كَمَا تَقَدَّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى : ( قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ) ..وَرُتِّبَتْ أَفْعَالُ الِانْسِلَاخِ وَالِاتِّبَاعِ وَالْكَوْنِ مِنَ الْغَاوِينَ : بِفَاءِ الْعَطْفِ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِهَا فِي الْحُصُولِ ..فَإِنَّهُ لَمَّا عَانَدَ وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا هَدَاهُ اللَّهُ إِلَيْهِ : حَصَلَتْ فِي نَفْسِهِ ظُلْمَةٌ شَيْطَانِيَّةٌ ؛،مَكَّنَتِ الشَّيْطَانَ مِنِ اسْتِخْدَامِهِ وَإِدَامَةِ إضلاله ..فالانسلاخ على الْآيَاتِ : أَثَرٌ مِنْ وَسْوَسَةِ الشَّيْطَانِ ..وَإِذَا أَطَاعَ الْمَرْءُ الْوَسْوَسَةَ :،تَمَكَّنَ الشَّيْطَانُ مِنْ مَقَادِهِ ؛ فَسَخَّرَهُ وَأَدَامَ إِضْلَالَهُ ..وَهُوَ : الْمُعَبَّرُ عَنهُ ب ( فَأَتْبَعَهُ ) فَصَارَ بِذَلِكَ فِي زُمْرَةِ الْغُوَاةِ الْمُتَمَكِّنِينَ مِنَ الْغِوَايَةِ . ..أنظره / التحرير والتنوير ج 09 ورقة / 176 ...