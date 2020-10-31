تعرف على نظام ماكسرايزر ® Maxriser لزيادة الطول بعد البلوغ

عليا مساوي
:: عضو منتسِب ::
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هل تريد زيادة الطول بعد البلوغ بعض الإنشات عن طولك الحالي ؟! نظام ماكسرايزر ® Maxriser هو المفتاح
يقتصر برنامج ماكسرايزر ® Maxriser لزيادة طول القامة بعد البلوغ على نوعين من الحبوب يأتي كل نوع بعلبة منفصلة، الأول هو غروث فاكتور من Maxriser حيث يحتوي على الاحماض الأمينية الأرجينين Arginine و الاورنيثين Ornithine المسؤولين على تحفيز الغدة النخامية على افراز هرمون النمو GH بشكل متوازن في الجسم ( وليس من مصادر خارجية قد تؤدي الى حدوث اثار جانبية ) هذا الهرمون مسؤول عن بناء الغضاريف والعظام والعضلات عند الاطفال، و بناء الغضاريف عند البالغين وهذه من اهم النقط المعتمد عليها في برنامج ® Maxriser
بينما النوع الثاني من الحبوب التدعيمية هي بون بلدر Bone Builder هي حبوب تحتوي على معادن وفيتامينات بتراكيز محددة تعمل على تدعيم علاج Maxriser فهي معادن وفيتامينات ضرورية ولازمة خلال فترة بناء الغضاريف حيث تعمل على تسريع العملية وتغذية الغضاريف والعظام بشكل كامل لتعطيها الصلابة والقوة والسماكة.
كيف يجعلك نظام ماكسرايزر أطول ؟
يعمل برنامج Maxriser على بناء وزيادة سماكة جميع غضاريف الجسم بين ٢-٣ مم ليعطينا زيادة الطول في كامل الجسم بين ٨ الى ١٢ سم خلال فترة العلاج المحددة ب ٦ اشهر ويمكن ايضا الاستمرار بكورس ثاني للحصول على نتائج بحد اعلى اكثر من ١٢ سم ( قد تصل ل ١٨ سم ) .
كيف يستخدم نظام ماكسرايزر Maxriser®
• حبة واحدة من كبسولات غروث فاكتور Growth Factor
قبل النوم على معدة فارغة بدون تناول الطعام قبل ساعتين او ثلاث ساعات
• حبة واحدة من علبة بون بلدر Bone Builder في اي وقت من اليوم
• النوم بشكل جيد ومنتظم يوميا ليس اقل من ٦-٨ ساعات
• تجنب الجلوس لفترات طويلة امام الكمبيوتر والدراسة
• تجنب رياضة رفع الاثقال بشكل كلي خلال فترة العلاج
• اتباع نظام غذائي جيد يحتوي على كامل العناصر الغذائية من خضار وفواكه وبروتين والياف وعدم الاكثار من تناول اللحوم والسكريات والنشويات
• يفضل القيام ببعض التمارين الرياضية في المنزل كتمارين الشد واللياقة للاطراف والظهر
للمزيد زورو الموقع الرسمي باللغة العربية : Maxriser.com
يقتصر برنامج ماكسرايزر ® Maxriser لزيادة طول القامة بعد البلوغ على نوعين من الحبوب يأتي كل نوع بعلبة منفصلة، الأول هو غروث فاكتور من Maxriser حيث يحتوي على الاحماض الأمينية الأرجينين Arginine و الاورنيثين Ornithine المسؤولين على تحفيز الغدة النخامية على افراز هرمون النمو GH بشكل متوازن في الجسم ( وليس من مصادر خارجية قد تؤدي الى حدوث اثار جانبية ) هذا الهرمون مسؤول عن بناء الغضاريف والعظام والعضلات عند الاطفال، و بناء الغضاريف عند البالغين وهذه من اهم النقط المعتمد عليها في برنامج ® Maxriser
بينما النوع الثاني من الحبوب التدعيمية هي بون بلدر Bone Builder هي حبوب تحتوي على معادن وفيتامينات بتراكيز محددة تعمل على تدعيم علاج Maxriser فهي معادن وفيتامينات ضرورية ولازمة خلال فترة بناء الغضاريف حيث تعمل على تسريع العملية وتغذية الغضاريف والعظام بشكل كامل لتعطيها الصلابة والقوة والسماكة.
كيف يجعلك نظام ماكسرايزر أطول ؟
يعمل برنامج Maxriser على بناء وزيادة سماكة جميع غضاريف الجسم بين ٢-٣ مم ليعطينا زيادة الطول في كامل الجسم بين ٨ الى ١٢ سم خلال فترة العلاج المحددة ب ٦ اشهر ويمكن ايضا الاستمرار بكورس ثاني للحصول على نتائج بحد اعلى اكثر من ١٢ سم ( قد تصل ل ١٨ سم ) .
كيف يستخدم نظام ماكسرايزر Maxriser®
• حبة واحدة من كبسولات غروث فاكتور Growth Factor
قبل النوم على معدة فارغة بدون تناول الطعام قبل ساعتين او ثلاث ساعات
• حبة واحدة من علبة بون بلدر Bone Builder في اي وقت من اليوم
• النوم بشكل جيد ومنتظم يوميا ليس اقل من ٦-٨ ساعات
• تجنب الجلوس لفترات طويلة امام الكمبيوتر والدراسة
• تجنب رياضة رفع الاثقال بشكل كلي خلال فترة العلاج
• اتباع نظام غذائي جيد يحتوي على كامل العناصر الغذائية من خضار وفواكه وبروتين والياف وعدم الاكثار من تناول اللحوم والسكريات والنشويات
• يفضل القيام ببعض التمارين الرياضية في المنزل كتمارين الشد واللياقة للاطراف والظهر
للمزيد زورو الموقع الرسمي باللغة العربية : Maxriser.com