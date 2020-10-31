من درر السلف....الحلقة رقم 148

الحَمْدُ لله ...ومن الدرر والعبر ...ومنها ...قال الحافظ الإمام إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قوله أضحك الله سنك /لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك ..بل لازمه : وهو السرور ..أونفي ضد لازمه : وهو الحزن . ..أنظره : فتح الباري ج 07 ورقة / 47 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /العارف : لايأمرالناس بترك الدنيا ؛ فإنهم لايقدرون على تركها ..ولكن يأمرهم : بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم ..فترك الدنيا : فضيلة ..وترك الذنوب : فريضة ..فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة ..فإن صعب عليهم ترك الذنوب : فاجتهدأن تحبب الله إليهم بذكرآلائه ..فإذا تعلقوا بحبه : هان عليهم ترك الذنوب . ..أنظره : الفوائد ورقة / 247 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /من جُمِعَ فيه الصِّدق والعدل و الإحسان : لم يكن ممّن يُخزيه الله . ..أنظره : الأصفهانية ج 01 ورقة / 548 ...ومنها ...قال اللّه تعالى : { قالُوا يا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ تَأمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أو أنْ نَفْعَلَ في أمْوالِنَا ما نَشاء } ..قال الإمام الحافظ المروزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /في ذلك دليلٌ على أنهم لم يكونوا يرونهيُعظم شيئًا من الأعمال : تعظيم الصلاة . ..أنظره : تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 112 ...ومنها ...قال الإمام العالم الزَّاهد الحافظ بِشر بن الحارث أبو نصر المروزيّ المشهور بالحَافِي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /لا يَجدُ العبدُ حَلاوةَ العِبادةِ : حتى يجعلَ بينه و بين الشَّهواتِ حائطًا مِنْ حَديدٍ . ..أنظره : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 08 ورقة / 354 ...ومنها ...ومن درر شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إحذروا من الإفراط : في المأكول والمشروب ..فإن الناس اتخذوا رمضان : موائد البطون ..لا موائد : القلوب . ..أنظره : اللقاء الشهري ج 04 ورقة / 41 ...