من درر السلف....الحلقة رقم 148

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدرر والعبر ...
ومنها ...
قال الحافظ الإمام إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قوله أضحك الله سنك /
لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك ..
بل لازمه : وهو السرور ..
أونفي ضد لازمه : وهو الحزن . ..
أنظره : فتح الباري ج 07 ورقة / 47 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
العارف : لايأمرالناس بترك الدنيا ؛ فإنهم لايقدرون على تركها ..
ولكن يأمرهم : بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم ..
فترك الدنيا : فضيلة ..
وترك الذنوب : فريضة ..
فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة ..
فإن صعب عليهم ترك الذنوب : فاجتهدأن تحبب الله إليهم بذكرآلائه ..
فإذا تعلقوا بحبه : هان عليهم ترك الذنوب . ..
أنظره : الفوائد ورقة / 247 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من جُمِعَ فيه الصِّدق والعدل و الإحسان : لم يكن ممّن يُخزيه الله . ..
أنظره : الأصفهانية ج 01 ورقة / 548 ...
ومنها ...
قال اللّه تعالى : { قالُوا يا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ تَأمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أو أنْ نَفْعَلَ في أمْوالِنَا ما نَشاء } ..
قال الإمام الحافظ المروزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
في ذلك دليلٌ على أنهم لم يكونوا يرونه
يُعظم شيئًا من الأعمال : تعظيم الصلاة . .. أنظره : تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 112 ...
ومنها ...
قال الإمام العالم الزَّاهد الحافظ بِشر بن الحارث أبو نصر المروزيّ المشهور بالحَافِي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يَجدُ العبدُ حَلاوةَ العِبادةِ : حتى يجعلَ بينه و بين الشَّهواتِ حائطًا مِنْ حَديدٍ . ..
أنظره : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 08 ورقة / 354 ...
ومنها ...
ومن درر شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إحذروا من الإفراط : في المأكول والمشروب ..
فإن الناس اتخذوا رمضان : موائد البطون ..
لا موائد : القلوب . ..
أنظره : اللقاء الشهري ج 04 ورقة / 41 ...
ومن الدرر والعبر ...
ومنها ...
قال الحافظ الإمام إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قوله أضحك الله سنك /
لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك ..
بل لازمه : وهو السرور ..
أونفي ضد لازمه : وهو الحزن . ..
أنظره : فتح الباري ج 07 ورقة / 47 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
العارف : لايأمرالناس بترك الدنيا ؛ فإنهم لايقدرون على تركها ..
ولكن يأمرهم : بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم ..
فترك الدنيا : فضيلة ..
وترك الذنوب : فريضة ..
فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة ..
فإن صعب عليهم ترك الذنوب : فاجتهدأن تحبب الله إليهم بذكرآلائه ..
فإذا تعلقوا بحبه : هان عليهم ترك الذنوب . ..
أنظره : الفوائد ورقة / 247 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من جُمِعَ فيه الصِّدق والعدل و الإحسان : لم يكن ممّن يُخزيه الله . ..
أنظره : الأصفهانية ج 01 ورقة / 548 ...
ومنها ...
قال اللّه تعالى : { قالُوا يا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ تَأمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أو أنْ نَفْعَلَ في أمْوالِنَا ما نَشاء } ..
قال الإمام الحافظ المروزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
في ذلك دليلٌ على أنهم لم يكونوا يرونه
يُعظم شيئًا من الأعمال : تعظيم الصلاة . .. أنظره : تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 112 ...
ومنها ...
قال الإمام العالم الزَّاهد الحافظ بِشر بن الحارث أبو نصر المروزيّ المشهور بالحَافِي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يَجدُ العبدُ حَلاوةَ العِبادةِ : حتى يجعلَ بينه و بين الشَّهواتِ حائطًا مِنْ حَديدٍ . ..
أنظره : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 08 ورقة / 354 ...
ومنها ...
ومن درر شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إحذروا من الإفراط : في المأكول والمشروب ..
فإن الناس اتخذوا رمضان : موائد البطون ..
لا موائد : القلوب . ..
أنظره : اللقاء الشهري ج 04 ورقة / 41 ...