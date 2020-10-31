من درر السلف....الحلقة رقم 148

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدرر والعبر ...

🥀🥀 ومنها ...
قال الحافظ الإمام إبن حجر العسقلانيّ الشافعيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قوله أضحك الله سنك /
لم يرد به الدعاء بكثرة الضحك ..
بل لازمه : وهو السرور ..
أونفي ضد لازمه : وهو الحزن . ..
🥀 أنظره : فتح الباري ج 07 ورقة / 47 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجوزية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
العارف : لايأمرالناس بترك الدنيا ؛ فإنهم لايقدرون على تركها ..
ولكن يأمرهم : بترك الذنوب مع إقامتهم على دنياهم ..
فترك الدنيا : فضيلة ..
وترك الذنوب : فريضة ..
فكيف يؤمر بالفضيلة من لم يقم الفريضة ..
فإن صعب عليهم ترك الذنوب : فاجتهدأن تحبب الله إليهم بذكرآلائه ..
فإذا تعلقوا بحبه : هان عليهم ترك الذنوب . ..
🥀 أنظره : الفوائد ورقة / 247 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
من جُمِعَ فيه الصِّدق والعدل و الإحسان : لم يكن ممّن يُخزيه الله . ..
🥀 أنظره : الأصفهانية ج 01 ورقة / 548 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال اللّه تعالى : { قالُوا يا شُعَيْبُ أصَلاتُكَ تَأمُرُكَ أنْ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا أو أنْ نَفْعَلَ في أمْوالِنَا ما نَشاء } ..
قال الإمام الحافظ المروزي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
في ذلك دليلٌ على أنهم لم يكونوا يرونه
يُعظم شيئًا من الأعمال : تعظيم الصلاة . .. 🥀 أنظره : تعظيم قدر الصلاة ج 01 ورقة / 112 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام العالم الزَّاهد الحافظ بِشر بن الحارث أبو نصر المروزيّ المشهور بالحَافِي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
لا يَجدُ العبدُ حَلاوةَ العِبادةِ : حتى يجعلَ بينه و بين الشَّهواتِ حائطًا مِنْ حَديدٍ . ..
🥀 أنظره : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصبهاني ج 08 ورقة / 354 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
ومن درر شيخنا العلاّمة ابن عثيمين عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إحذروا من الإفراط : في المأكول والمشروب ..
فإن الناس اتخذوا رمضان : موائد البطون ..
لا موائد : القلوب . ..
🥀 أنظره : اللقاء الشهري ج 04 ورقة / 41 ... 🌾🌾🌾
 
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