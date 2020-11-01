حينما يجلس الرجل لتناول فنجان قهوة بنفسه أو مع شخص آخر لابد أن يكون هناك موضوع للنقاش ، وكم مشكلة يستطيع الرجل التفكيربشأنها وحلها خاصة أن المقهى عادة مكان يستريح فيه الرجل ولو لساعات ، من زمان كانت المقاهى كأندية ثقافية تجذب قطاعات كبيرة من الناس ، وأنا بصفتى من المشرق العربى فقد كانت المقاهى مكان مخصص للرجال فقط ، ليس هناك إختلاط بين الرجال والنساء ، اليوم إختلف الحال وصار (( الكوفى شوب)) مكان يجمع الجنسين الرجال والنساء ..

للأسف تحولت المقاهى ، كأندية ثقافية مفتوحة ، إلى مكان لإلتقاء العشاق أو مكان للمغازلة بين الجنسين ، لاسيما فئة الشباب . أتمنى أن تعود للمقاهى العربية رونقها القديم ، كمكان للثقافة والفكر حيث يجتمع المفكرين ورواد الكلمة ... لكن أطرح هنا السؤال التالى :-

متى يعود للمقاهى العربية رونقها القديم ..؟؟ وللحدث صلة .