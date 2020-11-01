متى يعود للمقاهى العربية رونقها القديم .. ؟

حامدعبدربه

حامدعبدربه

:: عضو منتسِب ::
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محل الإقامة
الامارات العربية المتحدة
الجنس
ذكر
حينما يجلس الرجل لتناول فنجان قهوة بنفسه أو مع شخص آخر لابد أن يكون هناك موضوع للنقاش ، وكم مشكلة يستطيع الرجل التفكيربشأنها وحلها خاصة أن المقهى عادة مكان يستريح فيه الرجل ولو لساعات ، من زمان كانت المقاهى كأندية ثقافية تجذب قطاعات كبيرة من الناس ، وأنا بصفتى من المشرق العربى فقد كانت المقاهى مكان مخصص للرجال فقط ، ليس هناك إختلاط بين الرجال والنساء ، اليوم إختلف الحال وصار (( الكوفى شوب)) مكان يجمع الجنسين الرجال والنساء ..
للأسف تحولت المقاهى ، كأندية ثقافية مفتوحة ، إلى مكان لإلتقاء العشاق أو مكان للمغازلة بين الجنسين ، لاسيما فئة الشباب . أتمنى أن تعود للمقاهى العربية رونقها القديم ، كمكان للثقافة والفكر حيث يجتمع المفكرين ورواد الكلمة ... لكن أطرح هنا السؤال التالى :-
متى يعود للمقاهى العربية رونقها القديم ..؟؟ وللحدث صلة .
 
إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
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24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
موضوع شيق و قيم بورك فيك اخي حامد
المقاهي فضاءات ترفيه، وفي دمشق التي انتشرت فيها هذه المحلات منذ القديم تخصصت المقاهي حسب زبائنها فهناك مقاهي الحرفيين ومقاهي التجار، أما المقاهي التي كانت أكثر شهرة هي تلك التي كان يرتادها المثقفون والفنانون والأدباء والساسة وكانت كلها في الشوارع الرئيسية للعاصمة السورية، اليوم صارت كل هذه الفضاءات متشابهة بعد أن ارتادها الشباب من الجنسين، وصارت تقدم فيها الخدمات التي يرغب فيها هذا الجيل مع المحافظة على الديكورات القديمة.

وكانت هناك مقاه خاصة بأصحاب المهن والحرف، مثل مقهى النجارين في حي الشاغور، ومقهى الحمام لبائعي الطيور في سوق السنانية، ومقهى البخاري في سوق التبن للخبازين، ومقهى خاص بالعمال في السوق العتيق، يناقشون فيه أمور مهنهم وحياتهم، كما كان لأبناء المحافظات السورية من المقيمين في دمشق مقاه عرفت في ما بعد بأسمائهم.
 
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