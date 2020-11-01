من درر السلف....الحلقة رقم 149

الحَمْدُ لله ...ومن الدُرر والفَوائِدِ ...ومنها ...وقال العلاّمة الإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَالْهِدَايَةُ حَقِيقَتُهَا : إِبَانَةُ الطَّرِيقِ ..وَتُطْلَقُ عَلَى مُطْلَقِ الْإِرْشَادِ لِمَا فِيهِ النَّفْعُ ؛ سَوَاءٌ : اهْتَدَى الْمَهْدِيُّ إِلَى مَا هُدِيَ إِلَيْهِ ؛ أَمْ لَمْ يَهْتَدِ ..قَالَ تَعَالَى : ( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) ..وَقَالَ : ( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ) . ..أنظره / التحرير والتنوير ج 09 ورقة / 180 ...ومنها ...قال الإمام العلاّمة ابن حزم الأندلسي أبي محمد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /أصناف الحُمقِ : أكثر من أصناف التمر . ..أنظره / لإحكام في أصول الأحكام ج 04 ورقة / 146 ...ومنها ...وقال الحافظ شمس الدين الإمام الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /فلا تقوى إلّا / بعمل ..ولا عمل / إلّا بتروٍّ من العلم والاّتباع ..ولا ينفع ذلك / إلّا بالإخلاص لله . ..أنظره : سير إعلام النبلاء ج 04 ورقة / 601 ...ومنها ...قال شيخ الإسلام الإمام الحرانيّ إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله / هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه . ..أنظره : المجموع ج 01 ورقة / 25 ...ومنها ...وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /حَاجَة النَّاس إِلَى الشَّرِيعَة : ضَرُورِيَّة فَوق حَاجتهم إِلَى كل شَيْء ..وَلَا نِسْبَة لحاجتهم إِلَى علم الطِّبّ إِلَيْهَا : إِلَّا ترى أَن أَكثر الْعَالم يعيشون بِغَيْر طَبِيب ..وَلَا يكون الطَّبِيب : إِلَّا فِي بعض المدن الجامعة ..وَأما أهل البدو كلهم ؛ وَأهل الكفور كلهم ؛ وَعَامة بني آدم : فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى طَبِيب وهم أصح أبداناً ؛ وَأقوى طبيعة مِمَّن هُوَ متقيد بالطبيب ..وَلَعَلَّ أعمارهم : مُتَقَارِبَة ..وَقد فطر الله بني آدم على تنَاول مَا يَنْفَعهُمْ وَاجْتنَاب مَا يضرهم وَجعل لكل قوم عَادَة وَعرفاً : فِي اسْتِخْرَاج مَا يهجم عَلَيْهِم من الأدواء ..حَتَّى أَن كثيراً من أصُول الطِّبّ إِنَّمَا أخذت : عَن عوائد النَّاس وعرفهم وتجاربهم ..وَأما الشَّرِيعَة فمبناها : على تَعْرِيف مواقع رضى الله وَسخطه فِي حركات الْعباد الإختيارية ؛ فمبناها على الْوَحْي الْمَحْض وَالْحَاجة إِلَى التنفس فضلا عَن الطَّعَام وَالشرَاب ..لِأَن غَايَة مَا يقدر فِي عدم التنفس وَالطَّعَام وَالشرَاب : موت الْبدن وتعطل الرّوح عَنهُ . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 02 ورقة / 02 ...