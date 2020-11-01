من درر السلف....الحلقة رقم 149

إلياس

إلياس

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📚 الحَمْدُ لله ...

🥀 ومن الدُرر والفَوائِدِ ...

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة الإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْهِدَايَةُ حَقِيقَتُهَا : إِبَانَةُ الطَّرِيقِ ..
وَتُطْلَقُ عَلَى مُطْلَقِ الْإِرْشَادِ لِمَا فِيهِ النَّفْعُ ؛ سَوَاءٌ : اهْتَدَى الْمَهْدِيُّ إِلَى مَا هُدِيَ إِلَيْهِ ؛ أَمْ لَمْ يَهْتَدِ ..
قَالَ تَعَالَى : ( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) ..
وَقَالَ : ( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ) . ..
🥀 أنظره / التحرير والتنوير ج 09 ورقة / 180 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال الإمام العلاّمة ابن حزم الأندلسي أبي محمد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أصناف الحُمقِ : أكثر من أصناف التمر . ..
🥀 أنظره / لإحكام في أصول الأحكام ج 04 ورقة / 146 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الحافظ شمس الدين الإمام الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فلا تقوى إلّا / بعمل ..
ولا عمل / إلّا بتروٍّ من العلم والاّتباع ..
ولا ينفع ذلك / إلّا بالإخلاص لله . ..
🥀 أنظره : سير إعلام النبلاء ج 04 ورقة / 601 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
قال شيخ الإسلام الإمام الحرانيّ إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله / هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه . ..
🥀 أنظره : المجموع ج 01 ورقة / 25 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حَاجَة النَّاس إِلَى الشَّرِيعَة : ضَرُورِيَّة فَوق حَاجتهم إِلَى كل شَيْء ..
وَلَا نِسْبَة لحاجتهم إِلَى علم الطِّبّ إِلَيْهَا : إِلَّا ترى أَن أَكثر الْعَالم يعيشون بِغَيْر طَبِيب ..
وَلَا يكون الطَّبِيب : إِلَّا فِي بعض المدن الجامعة ..
وَأما أهل البدو كلهم ؛ وَأهل الكفور كلهم ؛ وَعَامة بني آدم : فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى طَبِيب وهم أصح أبداناً ؛ وَأقوى طبيعة مِمَّن هُوَ متقيد بالطبيب ..
وَلَعَلَّ أعمارهم : مُتَقَارِبَة ..
وَقد فطر الله بني آدم على تنَاول مَا يَنْفَعهُمْ وَاجْتنَاب مَا يضرهم وَجعل لكل قوم عَادَة وَعرفاً : فِي اسْتِخْرَاج مَا يهجم عَلَيْهِم من الأدواء ..
حَتَّى أَن كثيراً من أصُول الطِّبّ إِنَّمَا أخذت : عَن عوائد النَّاس وعرفهم وتجاربهم ..
وَأما الشَّرِيعَة فمبناها : على تَعْرِيف مواقع رضى الله وَسخطه فِي حركات الْعباد الإختيارية ؛ فمبناها على الْوَحْي الْمَحْض وَالْحَاجة إِلَى التنفس فضلا عَن الطَّعَام وَالشرَاب ..
لِأَن غَايَة مَا يقدر فِي عدم التنفس وَالطَّعَام وَالشرَاب : موت الْبدن وتعطل الرّوح عَنهُ . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 02 ورقة / 02 ... 🌾🌾🌾
 
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