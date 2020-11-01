من درر السلف....الحلقة رقم 149

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحَمْدُ لله ...
ومن الدُرر والفَوائِدِ ...
ومنها ...
وقال العلاّمة الإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْهِدَايَةُ حَقِيقَتُهَا : إِبَانَةُ الطَّرِيقِ ..
وَتُطْلَقُ عَلَى مُطْلَقِ الْإِرْشَادِ لِمَا فِيهِ النَّفْعُ ؛ سَوَاءٌ : اهْتَدَى الْمَهْدِيُّ إِلَى مَا هُدِيَ إِلَيْهِ ؛ أَمْ لَمْ يَهْتَدِ ..
قَالَ تَعَالَى : ( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) ..
وَقَالَ : ( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ) . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 09 ورقة / 180 ...
ومنها ...
قال الإمام العلاّمة ابن حزم الأندلسي أبي محمد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أصناف الحُمقِ : أكثر من أصناف التمر . ..
أنظره / لإحكام في أصول الأحكام ج 04 ورقة / 146 ...
ومنها ...
وقال الحافظ شمس الدين الإمام الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فلا تقوى إلّا / بعمل ..
ولا عمل / إلّا بتروٍّ من العلم والاّتباع ..
ولا ينفع ذلك / إلّا بالإخلاص لله . ..
أنظره : سير إعلام النبلاء ج 04 ورقة / 601 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الإمام الحرانيّ إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله / هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه . ..
أنظره : المجموع ج 01 ورقة / 25 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حَاجَة النَّاس إِلَى الشَّرِيعَة : ضَرُورِيَّة فَوق حَاجتهم إِلَى كل شَيْء ..
وَلَا نِسْبَة لحاجتهم إِلَى علم الطِّبّ إِلَيْهَا : إِلَّا ترى أَن أَكثر الْعَالم يعيشون بِغَيْر طَبِيب ..
وَلَا يكون الطَّبِيب : إِلَّا فِي بعض المدن الجامعة ..
وَأما أهل البدو كلهم ؛ وَأهل الكفور كلهم ؛ وَعَامة بني آدم : فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى طَبِيب وهم أصح أبداناً ؛ وَأقوى طبيعة مِمَّن هُوَ متقيد بالطبيب ..
وَلَعَلَّ أعمارهم : مُتَقَارِبَة ..
وَقد فطر الله بني آدم على تنَاول مَا يَنْفَعهُمْ وَاجْتنَاب مَا يضرهم وَجعل لكل قوم عَادَة وَعرفاً : فِي اسْتِخْرَاج مَا يهجم عَلَيْهِم من الأدواء ..
حَتَّى أَن كثيراً من أصُول الطِّبّ إِنَّمَا أخذت : عَن عوائد النَّاس وعرفهم وتجاربهم ..
وَأما الشَّرِيعَة فمبناها : على تَعْرِيف مواقع رضى الله وَسخطه فِي حركات الْعباد الإختيارية ؛ فمبناها على الْوَحْي الْمَحْض وَالْحَاجة إِلَى التنفس فضلا عَن الطَّعَام وَالشرَاب ..
لِأَن غَايَة مَا يقدر فِي عدم التنفس وَالطَّعَام وَالشرَاب : موت الْبدن وتعطل الرّوح عَنهُ . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 02 ورقة / 02 ...
ومن الدُرر والفَوائِدِ ...
ومنها ...
وقال العلاّمة الإمام محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْهِدَايَةُ حَقِيقَتُهَا : إِبَانَةُ الطَّرِيقِ ..
وَتُطْلَقُ عَلَى مُطْلَقِ الْإِرْشَادِ لِمَا فِيهِ النَّفْعُ ؛ سَوَاءٌ : اهْتَدَى الْمَهْدِيُّ إِلَى مَا هُدِيَ إِلَيْهِ ؛ أَمْ لَمْ يَهْتَدِ ..
قَالَ تَعَالَى : ( إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً ) ..
وَقَالَ : ( وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمى عَلَى الْهُدى ) . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 09 ورقة / 180 ...
ومنها ...
قال الإمام العلاّمة ابن حزم الأندلسي أبي محمد عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
أصناف الحُمقِ : أكثر من أصناف التمر . ..
أنظره / لإحكام في أصول الأحكام ج 04 ورقة / 146 ...
ومنها ...
وقال الحافظ شمس الدين الإمام الذهبي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
فلا تقوى إلّا / بعمل ..
ولا عمل / إلّا بتروٍّ من العلم والاّتباع ..
ولا ينفع ذلك / إلّا بالإخلاص لله . ..
أنظره : سير إعلام النبلاء ج 04 ورقة / 601 ...
ومنها ...
قال شيخ الإسلام الإمام الحرانيّ إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإجلاله / هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه . ..
أنظره : المجموع ج 01 ورقة / 25 ...
ومنها ...
وقال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
حَاجَة النَّاس إِلَى الشَّرِيعَة : ضَرُورِيَّة فَوق حَاجتهم إِلَى كل شَيْء ..
وَلَا نِسْبَة لحاجتهم إِلَى علم الطِّبّ إِلَيْهَا : إِلَّا ترى أَن أَكثر الْعَالم يعيشون بِغَيْر طَبِيب ..
وَلَا يكون الطَّبِيب : إِلَّا فِي بعض المدن الجامعة ..
وَأما أهل البدو كلهم ؛ وَأهل الكفور كلهم ؛ وَعَامة بني آدم : فَلَا يَحْتَاجُونَ إِلَى طَبِيب وهم أصح أبداناً ؛ وَأقوى طبيعة مِمَّن هُوَ متقيد بالطبيب ..
وَلَعَلَّ أعمارهم : مُتَقَارِبَة ..
وَقد فطر الله بني آدم على تنَاول مَا يَنْفَعهُمْ وَاجْتنَاب مَا يضرهم وَجعل لكل قوم عَادَة وَعرفاً : فِي اسْتِخْرَاج مَا يهجم عَلَيْهِم من الأدواء ..
حَتَّى أَن كثيراً من أصُول الطِّبّ إِنَّمَا أخذت : عَن عوائد النَّاس وعرفهم وتجاربهم ..
وَأما الشَّرِيعَة فمبناها : على تَعْرِيف مواقع رضى الله وَسخطه فِي حركات الْعباد الإختيارية ؛ فمبناها على الْوَحْي الْمَحْض وَالْحَاجة إِلَى التنفس فضلا عَن الطَّعَام وَالشرَاب ..
لِأَن غَايَة مَا يقدر فِي عدم التنفس وَالطَّعَام وَالشرَاب : موت الْبدن وتعطل الرّوح عَنهُ . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ج 02 ورقة / 02 ...