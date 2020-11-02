من درر السلف...الحلقة رقم 150

إلياس

إلياس

:: عضو مَلكِي ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
11,636
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد الحسان ...

🥀🥀 منها ...
قال تعالى في كتابه المجيد : ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) ..
قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يحتمل عندي وجهين /
أحدهما /
أنها لا تعمى الأبصار : عن الهدى ..
ولكن تعمى القلوب : عن الاهتداء ..
الثاني /
أنها لا تعمى الأبصار : عن الإعتبار ..
ولكن تعمى القلوب : عن الإدِّكار ..
وقال /
قال مجاهد /
لكل إنسان أربع أعين :
عينان في رأسه : لدنياه ..
وعينان في قلبه : لآخرته ..
فإن عميت عينا رأسه ؛ وأبصرت عينا قلبه لم يضره عماه شيئا ..
وإن أبصرت عينا رأسه ؛ وعميت عينا قلبه لم ينفعه نظره شيئا . ..
🥀 أنظره / النكت والعيون ج 04 ورقة / 32 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال تعالى : ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾ ..
فيه وجهان /
أحدهما /
أي رفعوا أصواتهم عليكم بألسنة حداد أي / شديدة ذربة ..
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم :
لَعَنَ اللَّهُ السَّالِقَةَ وَالخَارِقَةُ وَالحَالِقَةَ . ..
يعني بالسالقة : التي ترفع صوتها بالنياحة ..
والخارقة : التي تخرق ثوبها في المصيبة ..
وبالحالقة : التي تحلق شعرها ..
الثاني /
معناه : آذوكم بالكلام الشديد ..
والسلق : الأذى ..
قاله ابن قتيبة . ..
🥀 أنظره / النكت والعيون ج 04 ورقة / 386 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله سبحانه /
﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ ..
قرئت على وجهين /
أحدهما : بفتح القاف ؛ قرأه نافع وعاصم ..
وتأويلها : إقررن في بيوتكن ؛ من القرار في مكان ..
الثاني : بكسر القاف ؛ قرأها الباقون ..
وتأويلها : كن أهل وقار وسكينة . ..
🥀 أنظره / النكت والعيون ج 04 ورقة / 393 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال الإمام العلاّمة الشوكاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قوله تعالى : ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ أي :
وإن تتعرضوا لتعداد نعم الله التي أنعم بها عليكم إجمالاً فضلاً عن التفصيل : لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه ..
ولا تقوموا بحصرها : على حال من الأحوال ..
وأصل الإحصاء : أن الحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد ؛ وضع حصاة ليحفظه بها ..
ومعلوم أنه لو رام فردٌ من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه ؛ أو حاسة من حواسه : لم يقدر على ذلك قط ..
ولا أمكنه : أصلاً ..
فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلق الله في بدنه ؟؟؟
فكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كلٍ وقلبٍ على تنوعها ؛ وإختلاف أجناسها ؟؟؟
اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت ؛ ومما علمناه ؛ شكراً لا يحيط به حصر ؛ ولا يحصره عد ؛ وعدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمانٍ . ..
🥀 أنظره / فتح القدير ج 03 ورقة / 110 ... 🌾🌾🌾
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top