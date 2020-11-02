من درر السلف...الحلقة رقم 150

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد الحسان ...منها ...قال تعالى في كتابه المجيد : ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) ..قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /يحتمل عندي وجهين /أحدهما /أنها لا تعمى الأبصار : عن الهدى ..ولكن تعمى القلوب : عن الاهتداء ..الثاني /أنها لا تعمى الأبصار : عن الإعتبار ..ولكن تعمى القلوب : عن الإدِّكار ..وقال /قال مجاهد /لكل إنسان أربع أعين :عينان في رأسه : لدنياه ..وعينان في قلبه : لآخرته ..فإن عميت عينا رأسه ؛ وأبصرت عينا قلبه لم يضره عماه شيئا ..وإن أبصرت عينا رأسه ؛ وعميت عينا قلبه لم ينفعه نظره شيئا . ..أنظره / النكت والعيون ج 04 ورقة / 32 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قال تعالى : ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾ ..فيه وجهان /أحدهما /أي رفعوا أصواتهم عليكم بألسنة حداد أي / شديدة ذربة ..ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم :لَعَنَ اللَّهُ السَّالِقَةَ وَالخَارِقَةُ وَالحَالِقَةَ . ..يعني بالسالقة : التي ترفع صوتها بالنياحة ..والخارقة : التي تخرق ثوبها في المصيبة ..وبالحالقة : التي تحلق شعرها ..الثاني /معناه : آذوكم بالكلام الشديد ..والسلق : الأذى ..قاله ابن قتيبة . ..أنظره / النكت والعيون ج 04 ورقة / 386 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله سبحانه /﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ ..قرئت على وجهين /أحدهما : بفتح القاف ؛ قرأه نافع وعاصم ..وتأويلها : إقررن في بيوتكن ؛ من القرار في مكان ..الثاني : بكسر القاف ؛ قرأها الباقون ..وتأويلها : كن أهل وقار وسكينة . ..أنظره / النكت والعيون ج 04 ورقة / 393 ...ومنها ...و قال الإمام العلاّمة الشوكاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قوله تعالى : ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ أي :وإن تتعرضوا لتعداد نعم الله التي أنعم بها عليكم إجمالاً فضلاً عن التفصيل : لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه ..ولا تقوموا بحصرها : على حال من الأحوال ..وأصل الإحصاء : أن الحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد ؛ وضع حصاة ليحفظه بها ..ومعلوم أنه لو رام فردٌ من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه ؛ أو حاسة من حواسه : لم يقدر على ذلك قط ..ولا أمكنه : أصلاً ..فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلق الله في بدنه ؟؟؟فكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كلٍ وقلبٍ على تنوعها ؛ وإختلاف أجناسها ؟؟؟اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت ؛ ومما علمناه ؛ شكراً لا يحيط به حصر ؛ ولا يحصره عد ؛ وعدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمانٍ . ..أنظره / فتح القدير ج 03 ورقة / 110 ...