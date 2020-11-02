من درر السلف...الحلقة رقم 150

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد الحسان ...
منها ...
قال تعالى في كتابه المجيد : ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) ..
قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يحتمل عندي وجهين /
أحدهما /
أنها لا تعمى الأبصار : عن الهدى ..
ولكن تعمى القلوب : عن الاهتداء ..
الثاني /
أنها لا تعمى الأبصار : عن الإعتبار ..
ولكن تعمى القلوب : عن الإدِّكار ..
وقال /
قال مجاهد /
لكل إنسان أربع أعين :
عينان في رأسه : لدنياه ..
وعينان في قلبه : لآخرته ..
فإن عميت عينا رأسه ؛ وأبصرت عينا قلبه لم يضره عماه شيئا ..
وإن أبصرت عينا رأسه ؛ وعميت عينا قلبه لم ينفعه نظره شيئا . ..
أنظره / النكت والعيون ج 04 ورقة / 32 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال تعالى : ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾ ..
فيه وجهان /
أحدهما /
أي رفعوا أصواتهم عليكم بألسنة حداد أي / شديدة ذربة ..
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم :
لَعَنَ اللَّهُ السَّالِقَةَ وَالخَارِقَةُ وَالحَالِقَةَ . ..
يعني بالسالقة : التي ترفع صوتها بالنياحة ..
والخارقة : التي تخرق ثوبها في المصيبة ..
وبالحالقة : التي تحلق شعرها ..
الثاني /
معناه : آذوكم بالكلام الشديد ..
والسلق : الأذى ..
قاله ابن قتيبة . ..
أنظره / النكت والعيون ج 04 ورقة / 386 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله سبحانه /
﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ ..
قرئت على وجهين /
أحدهما : بفتح القاف ؛ قرأه نافع وعاصم ..
وتأويلها : إقررن في بيوتكن ؛ من القرار في مكان ..
الثاني : بكسر القاف ؛ قرأها الباقون ..
وتأويلها : كن أهل وقار وسكينة . ..
أنظره / النكت والعيون ج 04 ورقة / 393 ...
ومنها ...
و قال الإمام العلاّمة الشوكاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قوله تعالى : ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ أي :
وإن تتعرضوا لتعداد نعم الله التي أنعم بها عليكم إجمالاً فضلاً عن التفصيل : لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه ..
ولا تقوموا بحصرها : على حال من الأحوال ..
وأصل الإحصاء : أن الحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد ؛ وضع حصاة ليحفظه بها ..
ومعلوم أنه لو رام فردٌ من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه ؛ أو حاسة من حواسه : لم يقدر على ذلك قط ..
ولا أمكنه : أصلاً ..
فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلق الله في بدنه ؟؟؟
فكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كلٍ وقلبٍ على تنوعها ؛ وإختلاف أجناسها ؟؟؟
اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت ؛ ومما علمناه ؛ شكراً لا يحيط به حصر ؛ ولا يحصره عد ؛ وعدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمانٍ . ..
أنظره / فتح القدير ج 03 ورقة / 110 ...
ومن الدرر والفوائد الحسان ...
منها ...
قال تعالى في كتابه المجيد : ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) ..
قال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
يحتمل عندي وجهين /
أحدهما /
أنها لا تعمى الأبصار : عن الهدى ..
ولكن تعمى القلوب : عن الاهتداء ..
الثاني /
أنها لا تعمى الأبصار : عن الإعتبار ..
ولكن تعمى القلوب : عن الإدِّكار ..
وقال /
قال مجاهد /
لكل إنسان أربع أعين :
عينان في رأسه : لدنياه ..
وعينان في قلبه : لآخرته ..
فإن عميت عينا رأسه ؛ وأبصرت عينا قلبه لم يضره عماه شيئا ..
وإن أبصرت عينا رأسه ؛ وعميت عينا قلبه لم ينفعه نظره شيئا . ..
أنظره / النكت والعيون ج 04 ورقة / 32 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قال تعالى : ﴿ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ ﴾ ..
فيه وجهان /
أحدهما /
أي رفعوا أصواتهم عليكم بألسنة حداد أي / شديدة ذربة ..
ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم :
لَعَنَ اللَّهُ السَّالِقَةَ وَالخَارِقَةُ وَالحَالِقَةَ . ..
يعني بالسالقة : التي ترفع صوتها بالنياحة ..
والخارقة : التي تخرق ثوبها في المصيبة ..
وبالحالقة : التي تحلق شعرها ..
الثاني /
معناه : آذوكم بالكلام الشديد ..
والسلق : الأذى ..
قاله ابن قتيبة . ..
أنظره / النكت والعيون ج 04 ورقة / 386 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله في قوله سبحانه /
﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾ ..
قرئت على وجهين /
أحدهما : بفتح القاف ؛ قرأه نافع وعاصم ..
وتأويلها : إقررن في بيوتكن ؛ من القرار في مكان ..
الثاني : بكسر القاف ؛ قرأها الباقون ..
وتأويلها : كن أهل وقار وسكينة . ..
أنظره / النكت والعيون ج 04 ورقة / 393 ...
ومنها ...
و قال الإمام العلاّمة الشوكاني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قوله تعالى : ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ﴾ أي :
وإن تتعرضوا لتعداد نعم الله التي أنعم بها عليكم إجمالاً فضلاً عن التفصيل : لا تطيقوا إحصاءها بوجه من الوجوه ..
ولا تقوموا بحصرها : على حال من الأحوال ..
وأصل الإحصاء : أن الحاسب إذا بلغ عقداً معيناً من عقود الأعداد ؛ وضع حصاة ليحفظه بها ..
ومعلوم أنه لو رام فردٌ من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه ؛ أو حاسة من حواسه : لم يقدر على ذلك قط ..
ولا أمكنه : أصلاً ..
فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلق الله في بدنه ؟؟؟
فكيف بما عدا ذلك من النعم الواصلة إليه في كلٍ وقلبٍ على تنوعها ؛ وإختلاف أجناسها ؟؟؟
اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت ؛ ومما علمناه ؛ شكراً لا يحيط به حصر ؛ ولا يحصره عد ؛ وعدد ما شكرك الشاكرون بكل لسان في كل زمانٍ . ..
أنظره / فتح القدير ج 03 ورقة / 110 ...