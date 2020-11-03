غسول نيتروجينا | أهميته للبشرة وطريقة استخدامه المثلى

حسناء بلا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 أكتوبر 2020
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 0
- العمر
- 30
- محل الإقامة
- المغرب
- الجنس
- أنثى
غسول نيتروجينا هو عبارة عن غسول يومي للوجه خالي من الزيوت، يعمل على تنظيف البشرة من الأعماق، واكسابها نضارة منذ أول استعمال، فهو يقدم حماية للبشرة ويعزز تجديد خلايا الوجه الطبيعية لتبدو في قمة الإشراق، يعمل أيضا على تنظيف البشرة من الشوائب، وكذا إزالة الحبوب والبثور بشكل مذهل.
طريقة استخدام غسول نيتروجينا :
طريقة استخدام غسول نيتروجينا :
- قومي بغسل وجهك جيدا واتركيه مبلولا.
- ضعي بعض من جل غسول نيتروجينا على كف يديك وخففيه بالماء .
- القيام بعمل مساج، ثم تدليك البشرة بشكل ناعم لمدة دقيقة .
- دلكيه بحركة دائرية جيدا حتى تشعري أن النظافة قد تخللت مسامات بشرتك .
- في الختام قومي بغسل وجهك جيدا بالماء الفاتر, وجففيه بمنشفة برفق .
- للحصول على أفضل النتائج، ضعي الغسول مرتين يوميًا وبانتظام شديد، وبالنسبة للأشخاص ذوي البشرة الدهنية والمختلطة، يعد الغسيل مثاليًا للتخلص من الدهون الزائدة، ولكن قد يكون من الضروري استخدام كريم مرطب للبشرة العادية والجافة بعد استخدام السائل، لأنه أحيانًا يسبب جفافا للجلد.