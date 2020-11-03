حسناء بلا
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 15 أكتوبر 2020
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إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر، أو من القشرة والتقصف، فأنت الآن بحاجة ملحة، أكثر من أي وقت مضى، للعناية بشعرك، وذلك للحصول على شعر صحي وقوي. لهذا أحببنت ان اخصص في هذا الموضوع افضل زيت للشعر، والذي سيمكن شعرك من استرجاع حيويته بشكل أنيق وجذاب.
1.زيت جوز الهند:
2.زيت الأركان:
3زيت الخروع:
4زيت الزيتون:
زيت اللوز:
5.زيت دابر أملا:
6.زيت كومبليت الطبي:
7.زيت الإيمو:
8.زيت اللافندر
9زيت الجوجوبا:
1.زيت جوز الهند:
2.زيت الأركان:
3زيت الخروع:
4زيت الزيتون:
زيت اللوز:
5.زيت دابر أملا:
6.زيت كومبليت الطبي:
7.زيت الإيمو:
8.زيت اللافندر
9زيت الجوجوبا: