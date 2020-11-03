تقويم تشخيصي في مادة الفيزياء مع الحل لجميع مستويات التعليم المتوسط 2020/2021

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديننقدم لكم اليومتقويم تشخيصي في مادة الفيزياء مع الحلتقويم تشخيصي في الفيزياء للسنة الاولى متوسط مع الحلتقويم تشخيصي في الفيزياء للسنة الثانية متوسط مع الحلتقويم تشخيصي في الفيزياء للسنة الثالثية متوسط مع الحلتقويم تشخيصي في الفيزياء للسنة الرابعة متوسط مع الحلالتحميل من