تعرف اكثر على القطط

السلام عليكم اقدم لكم اليوم مقال فريد حول القطط نتعرف من خلاله على

القط:

1- الى اي فصيلة تنتسب القطط ؟

2- ماهي اشهر سلالات القطط ؟

3- ماهو الحجم الطبيعي للقط البالغ؟

4- كم يعيش القط ؟

5- ماهي فترات تزواج القطط خلال السنة ؟

6- كم تنجب القطط ؟

7- ماهي فترة حمل القطة ؟

8- كيف هي حواس القطط ؟

9- هل لحم القط صالح للاكل ؟

10- كيف تبدو القطط من حيث السلوك ؟

11- ماهو افضل اكل للقطط ؟

12- ماهي فوائد تربية القطط؟

13- هل يعرف القط صاحبه ؟

14- كم تنام القطط في اليوم ؟

15- هل تنتقل الامراض من القطط للانسان ؟

16- ماهي الامراض التي تصيب القطط ؟

17- هل تشعر القطط بالحزن ؟

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