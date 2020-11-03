تعرف اكثر على القطط

bachir33
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السلام عليكم اقدم لكم اليوم مقال فريد حول القطط نتعرف من خلاله علىمجلة عالم الحيوانات
القط:
1- الى اي فصيلة تنتسب القطط ؟
2- ماهي اشهر سلالات القطط ؟
3- ماهو الحجم الطبيعي للقط البالغ؟
4- كم يعيش القط ؟
5- ماهي فترات تزواج القطط خلال السنة ؟
6- كم تنجب القطط ؟
7- ماهي فترة حمل القطة ؟
8- كيف هي حواس القطط ؟
9- هل لحم القط صالح للاكل ؟
10- كيف تبدو القطط من حيث السلوك ؟
11- ماهو افضل اكل للقطط ؟
12- ماهي فوائد تربية القطط؟
13- هل يعرف القط صاحبه ؟
14- كم تنام القطط في اليوم ؟
15- هل تنتقل الامراض من القطط للانسان ؟
16- ماهي الامراض التي تصيب القطط ؟
17- هل تشعر القطط بالحزن ؟
لقراءة المقال كاملا من هنا
القط:
1- الى اي فصيلة تنتسب القطط ؟
2- ماهي اشهر سلالات القطط ؟
3- ماهو الحجم الطبيعي للقط البالغ؟
4- كم يعيش القط ؟
5- ماهي فترات تزواج القطط خلال السنة ؟
6- كم تنجب القطط ؟
7- ماهي فترة حمل القطة ؟
8- كيف هي حواس القطط ؟
9- هل لحم القط صالح للاكل ؟
10- كيف تبدو القطط من حيث السلوك ؟
11- ماهو افضل اكل للقطط ؟
12- ماهي فوائد تربية القطط؟
13- هل يعرف القط صاحبه ؟
14- كم تنام القطط في اليوم ؟
15- هل تنتقل الامراض من القطط للانسان ؟
16- ماهي الامراض التي تصيب القطط ؟
17- هل تشعر القطط بالحزن ؟
لقراءة المقال كاملا من هنا