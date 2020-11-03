من درر السلف.....الحلقة رقم 151

إلياس
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد ...
ومنها ...
قال الإمام العلاّمة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ الْعُقَلَاءُ /
إِنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْإِنْسَانِ لَوْ ظَهَرَ فِيهِ أَدْنَى خَلَلٍ وَأَيْسَرُ نَقْصٍ : لَنَغَّصَ النِّعَمَ عَلَى الْإِنْسَانِ ..
وَتَمَنَّى أَنْ يُنْفِقَ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِي مِلْكِهِ : حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ ذَلِكَ الْخَلَلُ ..
فَهُوَ سُبْحَانُهُ : يدبّر بَدَنَ هَذَا الْإِنْسَانِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُلَائِمِ لَهُ ..
مَعَ أَنَّ الْإِنْسَانَ : لَا عِلْمَ لَهُ بِوُجُودِ ذَلِكَ ..
فَكَيْفَ يُطِيقُ : حَصْرَ بَعْضِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ أَوْ يَقْدِرُ عَلَى إِحْصَائِهَا ؛ أَوْ يَتَمَكَّنُ مِنْ شُكْرِ أَدْنَاهَا ؟؟؟
يَا رَبَّنَا هَذِهِ نَوَاصِينَا بِيَدِكَ ؛ خَاضِعَةٌ لِعَظِيمِ نِعَمِكَ ؛ مُعْتَرِفَةٌ بِالْعَجْزِ عَنْ تأدية الشُّكْرِ لِشَيْءٍ مِنْهَا ؛ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ؛ وَلَا نُطِيقُ التَّعْبِيرَ بِالشُّكْرِ لَكَ : فَتَجَاوَزْ عَنَّا ..
وَاغْفِرْ لَنَا ..
وَأَسْبِلْ ذُيُولَ سِتْرِكَ عَلَى عَوْرَاتِنَا ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ : نَهْلَكْ بِمُجَرَّدِ التَّقْصِيرِ فِي شُكْرِ نِعَمِكَ ..
فَكَيْفَ بِمَا قَدْ فَرَطَ مِنَّا مِنَ التَّسَاهُلِ فِي الِإئْتِمَارِ بِأَوَامِرِكَ وَالِانْتِهَاءِ عَنْ مَنَاهِيكَ ..
وَمَا أَحْسَنُ مَا قَالَ مَنْ قَالَ :
الْعَفْوُ يُرْجَى مِنْ بَنِي آدَمَ .. فَكَيْفَ لَا يُرْجَى مِنَ الرَّبِّ ..
فَقُلْتُ مُذَيِّلًا لِهَذَا الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ قَصْرٌ مَشِيدٌ :
فَإِنَّهُ أَرْأَفُ بِي مِنْهُمُ .. حَسْبِي بِهِ حَسْبِي بِهِ حَسْبِي ..
أنظره / فتح القدير ج 01 ورقة / 37 ...
ومنها ...
عائشة رضي الله عنها قالت /
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك . ..
الحديث صححه العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في الإرواء ج 01 ورقة / 91 رقم الحديث / 52 ...
وقال / أخرجه البخارى فى الأدب المفرد وأبو داود والترمذى والدارمى وابن السنى والحاكم والبيهقى وأحمد بسند صحيح عنها رضى الله عنها. ..
قال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قيل في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم : غفرانك بعد خروجه من الخلاء قولان ..
أحدهما /
أنه قد استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاء ..
وكان - صلى الله عليه وسلم - : لا يهجر ذكر الله تعالى - إلاّ عند الحاجة ..
فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحالة : تقصيراً ..
وعده على نفسه : ذنباً فتداركه بالاستغفار ..
الثاني /
معناه : التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله - تعالى- بها عليه ..
فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه ؛ فرأى شكره قاصاً على بلوغ حق هذه النعم ؛ ففزع إلى الاستغفار منه . ..
أنظره / معالم السُنن ج 02 ورقة / 22 ...
ومنها ...
و قال أيضاً الإمام العلاّمة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وفي حمده - صلى الله عليه وسلم - : إشعار بأن هذه نعمة جليلة ؛ ومنة جزيلة ..
فإن إنحباس ذلك الخارج ( الخارج من السبيلين : البول والغائط ) : من أسباب الهلاك ..
فخروجه : من النعم التي لا تتم الصحة بدونها ..
وحق على كل من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسدّى به جوعته ؛ وحفظ به صحته وقوته ؛ ثم لما قضى منه وطره ؛ ولم لحق فيه نفع ؛ وإستحال إلى تلك الصفة الخبيثة المنتنة : خرج بسهولة من مخرج معد لذلك أن يستكثر من محامد الله جل جلاله ..
اللهم أوزعنا شكر نعمتك . ..
أنظره / نيل الأوطار ج 01 ورقة / 73 ...
ومن الدرر والفوائد ...
ومنها ...
قال الإمام العلاّمة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قَالَ الْعُقَلَاءُ /
إِنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْإِنْسَانِ لَوْ ظَهَرَ فِيهِ أَدْنَى خَلَلٍ وَأَيْسَرُ نَقْصٍ : لَنَغَّصَ النِّعَمَ عَلَى الْإِنْسَانِ ..
وَتَمَنَّى أَنْ يُنْفِقَ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِي مِلْكِهِ : حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ ذَلِكَ الْخَلَلُ ..
فَهُوَ سُبْحَانُهُ : يدبّر بَدَنَ هَذَا الْإِنْسَانِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُلَائِمِ لَهُ ..
مَعَ أَنَّ الْإِنْسَانَ : لَا عِلْمَ لَهُ بِوُجُودِ ذَلِكَ ..
فَكَيْفَ يُطِيقُ : حَصْرَ بَعْضِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ أَوْ يَقْدِرُ عَلَى إِحْصَائِهَا ؛ أَوْ يَتَمَكَّنُ مِنْ شُكْرِ أَدْنَاهَا ؟؟؟
يَا رَبَّنَا هَذِهِ نَوَاصِينَا بِيَدِكَ ؛ خَاضِعَةٌ لِعَظِيمِ نِعَمِكَ ؛ مُعْتَرِفَةٌ بِالْعَجْزِ عَنْ تأدية الشُّكْرِ لِشَيْءٍ مِنْهَا ؛ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ؛ وَلَا نُطِيقُ التَّعْبِيرَ بِالشُّكْرِ لَكَ : فَتَجَاوَزْ عَنَّا ..
وَاغْفِرْ لَنَا ..
وَأَسْبِلْ ذُيُولَ سِتْرِكَ عَلَى عَوْرَاتِنَا ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ : نَهْلَكْ بِمُجَرَّدِ التَّقْصِيرِ فِي شُكْرِ نِعَمِكَ ..
فَكَيْفَ بِمَا قَدْ فَرَطَ مِنَّا مِنَ التَّسَاهُلِ فِي الِإئْتِمَارِ بِأَوَامِرِكَ وَالِانْتِهَاءِ عَنْ مَنَاهِيكَ ..
وَمَا أَحْسَنُ مَا قَالَ مَنْ قَالَ :
الْعَفْوُ يُرْجَى مِنْ بَنِي آدَمَ .. فَكَيْفَ لَا يُرْجَى مِنَ الرَّبِّ ..
فَقُلْتُ مُذَيِّلًا لِهَذَا الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ قَصْرٌ مَشِيدٌ :
فَإِنَّهُ أَرْأَفُ بِي مِنْهُمُ .. حَسْبِي بِهِ حَسْبِي بِهِ حَسْبِي ..
أنظره / فتح القدير ج 01 ورقة / 37 ...
ومنها ...
عائشة رضي الله عنها قالت /
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك . ..
الحديث صححه العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في الإرواء ج 01 ورقة / 91 رقم الحديث / 52 ...
وقال / أخرجه البخارى فى الأدب المفرد وأبو داود والترمذى والدارمى وابن السنى والحاكم والبيهقى وأحمد بسند صحيح عنها رضى الله عنها. ..
قال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
قيل في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم : غفرانك بعد خروجه من الخلاء قولان ..
أحدهما /
أنه قد استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاء ..
وكان - صلى الله عليه وسلم - : لا يهجر ذكر الله تعالى - إلاّ عند الحاجة ..
فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحالة : تقصيراً ..
وعده على نفسه : ذنباً فتداركه بالاستغفار ..
الثاني /
معناه : التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله - تعالى- بها عليه ..
فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه ؛ فرأى شكره قاصاً على بلوغ حق هذه النعم ؛ ففزع إلى الاستغفار منه . ..
أنظره / معالم السُنن ج 02 ورقة / 22 ...
ومنها ...
و قال أيضاً الإمام العلاّمة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وفي حمده - صلى الله عليه وسلم - : إشعار بأن هذه نعمة جليلة ؛ ومنة جزيلة ..
فإن إنحباس ذلك الخارج ( الخارج من السبيلين : البول والغائط ) : من أسباب الهلاك ..
فخروجه : من النعم التي لا تتم الصحة بدونها ..
وحق على كل من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسدّى به جوعته ؛ وحفظ به صحته وقوته ؛ ثم لما قضى منه وطره ؛ ولم لحق فيه نفع ؛ وإستحال إلى تلك الصفة الخبيثة المنتنة : خرج بسهولة من مخرج معد لذلك أن يستكثر من محامد الله جل جلاله ..
اللهم أوزعنا شكر نعمتك . ..
أنظره / نيل الأوطار ج 01 ورقة / 73 ...