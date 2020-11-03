تعرف على حقنة الاجهاد السريع

om donya
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يتم استخدام مجموعة من الأدوية التي تعمل على إنهاء الحمل والتي منها ما يلي:
حقنة الاجهاض السريع
- هناك نوع من الدواء يعمل على معارضة الجسم في الإستفادة من هرمون الحمل الرئيسي ألا وهو البروجسترون يعرف بإسم ميفيبريستون وهذا يساهم في تجهيز الرحم لكي يستقبل المضغة والقيام بإنغراسها ومن ثم يبدأ جسم الحامل بعمل تلك المضغة عن طريق انقباض عضلي متلاحق وذلك في حالة عدم توافر كمية معينة من هرمون البروجسترون لإتمام انغراس المضغة داخل الرحم ويذكر أن معدل النجاح في عملية الإجهاض بإستعمال هذا الدواء منفردا لا تتخطى 80%.
- نوع آخر يسمى ميثوتريكسات حيث يقوم هذا الدواء بتثبيط نمو الخلايا التي تنقسم بسرعة في الجسم عامة وتلك الخلايا تكون خلايا المشيمة التي تنمو خلال الحمل وهذا يساعد على التخلص من الحمل.
- ميزوبروستول يساعد على انقباض عضلات الرحم ما يؤدي إلى انقباضات في الرحم ويمكن استخدام هذا الدواء مع النوعين السابق ذكرهم لإنهاء الحمل ولكن يمكن أن يستخدم ميزوبروستول منفردا لإتمام عملية الإجهاض وقد يسبب آثار جانبية كالغثيان والتقيؤ والحمى والإسهال وهذا نادرا.
حقنة الاجهاض السريع
- الشعور بعدم رغبة السيدة الحامل بإحتفاظها بالجنين ويطلق على الإجهاض هنا إجهاض اختياري.
- يحدث الإجهاض بسبب مشكلات وراثية أو وجود عيب خلقي من شأنه أن يؤثر على الجنين فيما بعد.
- قد يكون هناك أضرار على صحة الأم الحامل وهنا يطلق على الإجهاض اسم إجهاض علاجي.
- قد يكون الإجهاض بسبب حادث إغتصاب أو نتيجة لإقامة علاقة غير شرعية.