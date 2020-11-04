من درر السلف...الحلقة رقم 152

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد ...ومنها ...قال الإمام العلاّمة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قَالَ الْعُقَلَاءُ /إِنَّ كُلَّ جُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْإِنْسَانِ لَوْ ظَهَرَ فِيهِ أَدْنَى خَلَلٍ وَأَيْسَرُ نَقْصٍ : لَنَغَّصَ النِّعَمَ عَلَى الْإِنْسَانِ ..وَتَمَنَّى أَنْ يُنْفِقَ الدُّنْيَا لَوْ كَانَتْ فِي مِلْكِهِ : حَتَّى يَزُولَ عَنْهُ ذَلِكَ الْخَلَلُ ..فَهُوَ سُبْحَانُهُ : يدبّر بَدَنَ هَذَا الْإِنْسَانِ عَلَى الْوَجْهِ الْمُلَائِمِ لَهُ ..مَعَ أَنَّ الْإِنْسَانَ : لَا عِلْمَ لَهُ بِوُجُودِ ذَلِكَ ..فَكَيْفَ يُطِيقُ : حَصْرَ بَعْضِ نِعَمِ اللَّهِ عَلَيْهِ ؛ أَوْ يَقْدِرُ عَلَى إِحْصَائِهَا ؛ أَوْ يَتَمَكَّنُ مِنْ شُكْرِ أَدْنَاهَا ؟؟؟يَا رَبَّنَا هَذِهِ نَوَاصِينَا بِيَدِكَ ؛ خَاضِعَةٌ لِعَظِيمِ نِعَمِكَ ؛ مُعْتَرِفَةٌ بِالْعَجْزِ عَنْ تأدية الشُّكْرِ لِشَيْءٍ مِنْهَا ؛ لَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ ؛ وَلَا نُطِيقُ التَّعْبِيرَ بِالشُّكْرِ لَكَ : فَتَجَاوَزْ عَنَّا ..وَاغْفِرْ لَنَا ..وَأَسْبِلْ ذُيُولَ سِتْرِكَ عَلَى عَوْرَاتِنَا ؛ فَإِنَّكَ إِنْ لَا تَفْعَلْ ذَلِكَ : نَهْلَكْ بِمُجَرَّدِ التَّقْصِيرِ فِي شُكْرِ نِعَمِكَ ..فَكَيْفَ بِمَا قَدْ فَرَطَ مِنَّا مِنَ التَّسَاهُلِ فِي الِإئْتِمَارِ بِأَوَامِرِكَ وَالِانْتِهَاءِ عَنْ مَنَاهِيكَ ..وَمَا أَحْسَنُ مَا قَالَ مَنْ قَالَ :الْعَفْوُ يُرْجَى مِنْ بَنِي آدَمَ .. فَكَيْفَ لَا يُرْجَى مِنَ الرَّبِّ ..فَقُلْتُ مُذَيِّلًا لِهَذَا الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ قَصْرٌ مَشِيدٌ :فَإِنَّهُ أَرْأَفُ بِي مِنْهُمُ .. حَسْبِي بِهِ حَسْبِي بِهِ حَسْبِي ..أنظره / فتح القدير ج 01 ورقة / 37 ...ومنها ...عائشة رضي الله عنها قالت /كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال : غفرانك . ..الحديث صححه العلاّمة الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى عليه في الإرواء ج 01 ورقة / 91 رقم الحديث / 52 ...وقال / أخرجه البخارى فى الأدب المفرد وأبو داود والترمذى والدارمى وابن السنى والحاكم والبيهقى وأحمد بسند صحيح عنها رضى الله عنها. ..قال الإمام الحافظ أبو سليمان الخطابيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /قيل في تأويل قوله صلى الله عليه وسلم : غفرانك بعد خروجه من الخلاء قولان ..أحدهما /أنه قد استغفر من تركه ذكر الله تعالى مدة لبثه على الخلاء ..وكان - صلى الله عليه وسلم - : لا يهجر ذكر الله تعالى - إلاّ عند الحاجة ..فكأنه رأى هجران الذكر في تلك الحالة : تقصيراً ..وعده على نفسه : ذنباً فتداركه بالاستغفار ..الثاني /معناه : التوبة من تقصيره في شكر النعمة التي أنعم الله - تعالى- بها عليه ..فأطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه ؛ فرأى شكره قاصاً على بلوغ حق هذه النعم ؛ ففزع إلى الاستغفار منه . ..أنظره / معالم السُنن ج 02 ورقة / 22 ...ومنها ...و قال أيضاً الإمام العلاّمة محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكانيّ اليمنيّ عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وفي حمده - صلى الله عليه وسلم - : إشعار بأن هذه نعمة جليلة ؛ ومنة جزيلة ..فإن إنحباس ذلك الخارج ( الخارج من السبيلين : البول والغائط ) : من أسباب الهلاك ..فخروجه : من النعم التي لا تتم الصحة بدونها ..وحق على كل من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسدّى به جوعته ؛ وحفظ به صحته وقوته ؛ ثم لما قضى منه وطره ؛ ولم لحق فيه نفع ؛ وإستحال إلى تلك الصفة الخبيثة المنتنة : خرج بسهولة من مخرج معد لذلك أن يستكثر من محامد الله جل جلاله ..اللهم أوزعنا شكر نعمتك . ..أنظره / نيل الأوطار ج 01 ورقة / 73 ...