من درر السلف...الحلقة رقم 153

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد ...
منها ...
عنْ أبي بكر الصِديق رضي الله عنه وأرضاه قال /
أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /
سَلوا اللهَ العفوَ والعافيةَ ؛ فإنَّ أحدًا لم يُعطَ بعدَ اليقينِ خيرًا : منَ العافيةِ . ..
أخرجه الترمذي في فضل التسبيح والنسائي في الكبرى وصححه العلاّمة المحدث الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى في صحيح الجامع برقم / 5945 . ..
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رحَمَات الله تعالى عليه /
جمع بين عافيتي : الدين والدنيا ..
ولا يتم صلاح العبد في الدارين : إلا باليقين والعافية ..
فاليقين : يدفع عنه عقوبات الآخرة ..
والعافية تدفع عنه : أمراض الدنيا في قلبه وبدنه . ..
أنظره / زاد المعاد ج 05 ورقة / 215 و / عدة الصابرين ورقة / 138 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وخلق الله الأُذنَ : أحسن خلقة ..
وأبلغها في حصول المقصود منها فجعلها : مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ ( القناة الموصلة إلى الطبلة ) وليحس بدبيب الحيوان فيها ؛ فيبادر إلى إخراجه ..
وجعل فيها : غضوناً وتجاويف وأعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل ؛ فتكسر حدته ؛ ثم تؤديه إلى الصماخ ..
ومن حكمة ذلك : أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه ... .
ثم قال /
ثم اقتضت حكمة الرب الخالق أن جعل ماء الأذن : مراً في غاية المرارة ؛ فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلاً إلى باطن الأذن ؛ بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه ؛ جعل ماء العينين ملحاً ليحفظها ؛ فإنها شحمة قابلة للفساد ؛ فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظاً ..
وجعل ماء الفم عذباً حلواً ليدرك به : طعوم الأشياء . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 190 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أنظر كيف حسن - الخالق جل وعلا - : شكل العينين وهيأتهما ؛ ومقدارهما ..
ثم جملهما : بالأجفان غطاء لهما ..
وستراً وحفظاً وزينةً ..
فهما : يتلقيان عن العينين الأذى والقذى والغبار ..
ويكنانهما : من البارد المؤذي والحار المؤذي ..
ثم غرس في أطراف تلك الأجفان : الأهداب جمالاً وزينةً ولمنافع أخر وراء الجمال والزينة ..
ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي : يخرق ما بين السماء والأرض ..
ثم يخرق السماء مجاوزاً لرؤية ما فوقها من الكواكب ..
وقد أودع – سبحانه - هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع إتساع أكنافها وتباعد أقطارها . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 189 ...
ومن الدرر والفوائد ...
منها ...
عنْ أبي بكر الصِديق رضي الله عنه وأرضاه قال /
أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /
سَلوا اللهَ العفوَ والعافيةَ ؛ فإنَّ أحدًا لم يُعطَ بعدَ اليقينِ خيرًا : منَ العافيةِ . ..
أخرجه الترمذي في فضل التسبيح والنسائي في الكبرى وصححه العلاّمة المحدث الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى في صحيح الجامع برقم / 5945 . ..
قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رحَمَات الله تعالى عليه /
جمع بين عافيتي : الدين والدنيا ..
ولا يتم صلاح العبد في الدارين : إلا باليقين والعافية ..
فاليقين : يدفع عنه عقوبات الآخرة ..
والعافية تدفع عنه : أمراض الدنيا في قلبه وبدنه . ..
أنظره / زاد المعاد ج 05 ورقة / 215 و / عدة الصابرين ورقة / 138 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وخلق الله الأُذنَ : أحسن خلقة ..
وأبلغها في حصول المقصود منها فجعلها : مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ ( القناة الموصلة إلى الطبلة ) وليحس بدبيب الحيوان فيها ؛ فيبادر إلى إخراجه ..
وجعل فيها : غضوناً وتجاويف وأعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل ؛ فتكسر حدته ؛ ثم تؤديه إلى الصماخ ..
ومن حكمة ذلك : أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه ... .
ثم قال /
ثم اقتضت حكمة الرب الخالق أن جعل ماء الأذن : مراً في غاية المرارة ؛ فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلاً إلى باطن الأذن ؛ بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه ؛ جعل ماء العينين ملحاً ليحفظها ؛ فإنها شحمة قابلة للفساد ؛ فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظاً ..
وجعل ماء الفم عذباً حلواً ليدرك به : طعوم الأشياء . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 190 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
أنظر كيف حسن - الخالق جل وعلا - : شكل العينين وهيأتهما ؛ ومقدارهما ..
ثم جملهما : بالأجفان غطاء لهما ..
وستراً وحفظاً وزينةً ..
فهما : يتلقيان عن العينين الأذى والقذى والغبار ..
ويكنانهما : من البارد المؤذي والحار المؤذي ..
ثم غرس في أطراف تلك الأجفان : الأهداب جمالاً وزينةً ولمنافع أخر وراء الجمال والزينة ..
ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي : يخرق ما بين السماء والأرض ..
ثم يخرق السماء مجاوزاً لرؤية ما فوقها من الكواكب ..
وقد أودع – سبحانه - هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع إتساع أكنافها وتباعد أقطارها . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 189 ...