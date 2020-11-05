من درر السلف...الحلقة رقم 153

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد ...منها ...عنْ أبي بكر الصِديق رضي الله عنه وأرضاه قال /أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /سَلوا اللهَ العفوَ والعافيةَ ؛ فإنَّ أحدًا لم يُعطَ بعدَ اليقينِ خيرًا : منَ العافيةِ . ..أخرجه الترمذي في فضل التسبيح والنسائي في الكبرى وصححه العلاّمة المحدث الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى في صحيح الجامع برقم / 5945 . ..قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رحَمَات الله تعالى عليه /جمع بين عافيتي : الدين والدنيا ..ولا يتم صلاح العبد في الدارين : إلا باليقين والعافية ..فاليقين : يدفع عنه عقوبات الآخرة ..والعافية تدفع عنه : أمراض الدنيا في قلبه وبدنه . ..أنظره / زاد المعاد ج 05 ورقة / 215 و / عدة الصابرين ورقة / 138 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وخلق الله الأُذنَ : أحسن خلقة ..وأبلغها في حصول المقصود منها فجعلها : مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ ( القناة الموصلة إلى الطبلة ) وليحس بدبيب الحيوان فيها ؛ فيبادر إلى إخراجه ..وجعل فيها : غضوناً وتجاويف وأعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل ؛ فتكسر حدته ؛ ثم تؤديه إلى الصماخ ..ومن حكمة ذلك : أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه ... .ثم قال /ثم اقتضت حكمة الرب الخالق أن جعل ماء الأذن : مراً في غاية المرارة ؛ فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلاً إلى باطن الأذن ؛ بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه ؛ جعل ماء العينين ملحاً ليحفظها ؛ فإنها شحمة قابلة للفساد ؛ فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظاً ..وجعل ماء الفم عذباً حلواً ليدرك به : طعوم الأشياء . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 190 ...ومنها ...وقال أيضاً /أنظر كيف حسن - الخالق جل وعلا - : شكل العينين وهيأتهما ؛ ومقدارهما ..ثم جملهما : بالأجفان غطاء لهما ..وستراً وحفظاً وزينةً ..فهما : يتلقيان عن العينين الأذى والقذى والغبار ..ويكنانهما : من البارد المؤذي والحار المؤذي ..ثم غرس في أطراف تلك الأجفان : الأهداب جمالاً وزينةً ولمنافع أخر وراء الجمال والزينة ..ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي : يخرق ما بين السماء والأرض ..ثم يخرق السماء مجاوزاً لرؤية ما فوقها من الكواكب ..وقد أودع – سبحانه - هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع إتساع أكنافها وتباعد أقطارها . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 189 ...