من درر السلف...الحلقة رقم 153

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد ...

🥀🥀 منها ...
عنْ أبي بكر الصِديق رضي الله عنه وأرضاه قال /
أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم قال /
سَلوا اللهَ العفوَ والعافيةَ ؛ فإنَّ أحدًا لم يُعطَ بعدَ اليقينِ خيرًا : منَ العافيةِ . ..
أخرجه الترمذي في فضل التسبيح والنسائي في الكبرى وصححه العلاّمة المحدث الألباني عليه رَحَمَات الله تعالى في صحيح الجامع برقم / 5945 . ..

قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رحَمَات الله تعالى عليه /
جمع بين عافيتي : الدين والدنيا ..
ولا يتم صلاح العبد في الدارين : إلا باليقين والعافية ..
فاليقين : يدفع عنه عقوبات الآخرة ..
والعافية تدفع عنه : أمراض الدنيا في قلبه وبدنه . ..
🥀 أنظره / زاد المعاد ج 05 ورقة / 215 و / عدة الصابرين ورقة / 138 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وخلق الله الأُذنَ : أحسن خلقة ..
وأبلغها في حصول المقصود منها فجعلها : مجوفة كالصدفة لتجمع الصوت فتؤديه إلى الصماخ ( القناة الموصلة إلى الطبلة ) وليحس بدبيب الحيوان فيها ؛ فيبادر إلى إخراجه ..
وجعل فيها : غضوناً وتجاويف وأعوجاجات تمسك الهواء والصوت الداخل ؛ فتكسر حدته ؛ ثم تؤديه إلى الصماخ ..
ومن حكمة ذلك : أن يطول به الطريق على الحيوان فلا يصل إلى الصماخ حتى يستيقظ أو ينتبه لإمساكه ... .
ثم قال /
ثم اقتضت حكمة الرب الخالق أن جعل ماء الأذن : مراً في غاية المرارة ؛ فلا يجاوزه الحيوان ولا يقطعه داخلاً إلى باطن الأذن ؛ بل إذا وصل إليه أعمل الحيلة في رجوعه ؛ جعل ماء العينين ملحاً ليحفظها ؛ فإنها شحمة قابلة للفساد ؛ فكانت ملوحة مائها صيانة لها وحفظاً ..
وجعل ماء الفم عذباً حلواً ليدرك به : طعوم الأشياء . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 190 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
أنظر كيف حسن - الخالق جل وعلا - : شكل العينين وهيأتهما ؛ ومقدارهما ..
ثم جملهما : بالأجفان غطاء لهما ..
وستراً وحفظاً وزينةً ..
فهما : يتلقيان عن العينين الأذى والقذى والغبار ..
ويكنانهما : من البارد المؤذي والحار المؤذي ..
ثم غرس في أطراف تلك الأجفان : الأهداب جمالاً وزينةً ولمنافع أخر وراء الجمال والزينة ..
ثم أودعهما ذلك النور الباصر والضوء الباهر الذي : يخرق ما بين السماء والأرض ..
ثم يخرق السماء مجاوزاً لرؤية ما فوقها من الكواكب ..
وقد أودع – سبحانه - هذا السر العجيب في هذا المقدار الصغير بحيث تنطبع فيه صورة السماوات مع إتساع أكنافها وتباعد أقطارها . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 189 ... 🌾🌾🌾
 
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