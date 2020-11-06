من درر السلف....الحلقة رقم 154

الحمد لله ...من الدرر والمسائل الحسان ...منها ...قال الإمام شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي عليه رَحَمَات الله عليه /وكان خلف بن أيوب : لا يطرد الذباب عن وجهه في الصلاة ..فقيل له : كيف تصبر ؟؟؟فقال :بلغني أن الفساق يتصبرون تحت السياط ليقال فلان صبور ؛ وأنا بين يدي ربي : أفلا أصبر على ذباب يقع علي . ..أنظره / المستطرف من كل فنّ مستظرف ورقة / 13 - 14 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وقال حاتم الأصم رحمه الله تعالى /فاتتني صلاة الجماعة مرة : فعزّاني أبو إسحق البخاري وحده ..ولو مات لي ولد : لعزاني أكثر من عشرة آلاف ..لأن مصيبة الدين عندهم : أهون من مصيبة الدنيا . ..وقال أيضاً /وكان السلف رضي الله تعالى عنهم : يعزون أنفسهم : ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى ..وسبعاً إذا فاتتهم : الجماعة . ..أنظره / المستطرف من كل فنّ مستظرف ورقة / 14 ...ومنها ...وقال أيضاً /وقال بعض السلف رضي الله عنهم /العلوم أربعة /الفقه : للأديان ..والطب : للأبدان ..والنجوم : للأزمان ..والنحو : للّسان ..وقيل / العالم طبيب هذه الأمة ؛ والدنيا داؤها ..فإذا كان الطبيب يطلب الداء : فمتى يبرىء غيره ؟؟؟ . ..أنظره / المستطرف من كل فنّ مستظرف ورقة / 27 ...ومنها ...وقال الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبيّ الظاهريّ المشهور عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /الْعَاقِلُ : هُوَ من ميز عُيُوب نَفسه ..فغالبها : وسعى فِي قمعها ..والأحمقُ : هُوَ الَّذِي يجهل عُيُوب نَفسه ..إِمَّا : لقلَّة علمه وتمييزه وَضعف فكرته ..وَإِمَّا : لِأَنَّهُ يقدر أَن عيوبه خِصَال ..وَهَذَا : أَشد عيب فِي الأَرْض ..وَفِي النَّاس كثير يفخرون : بِالزِّنَا واللياطة وَالسَّرِقَة وَالظُّلم ..فيعجب ؛ بتأتي هَذِه النحوس لَهُ وبقوته على هَذِه المخازي ..وَإعْلَم يَقِيناً : أَن لَا يسلم إنسيٌّ من نقصٍ ؛ حاشاَ الْأَنْبِيَاء صلوَات الله عَلَيْهِم ..فَمن خفيت عَلَيْهِ عُيُوب نَفسه : فقد سقط وَصَارَ من السخف والضعة والرذالة والخسة وَضعف التَّمْيِيز وَالْعقل وَقلة الْفَهم . .. إلخأنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس ورقة / 66 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَإعْلَم أَن عجبك بِالْمَالِ : حمقٌ ؛ لِأَنَّهُ أَحْجَارٌ لَا تنْتَفع بهَا إِلَّا أَن تخرجها عَن ملكك بنفقتها فِي وَجههَا فَقَط ..وَالْمَال أَيْضا : غادٍ ورائحٍ ؛ وَرُبمَا زَالَ عَنْك ورأيته بِعَيْنِه فِي يَد غَيْرك ..وَلَعَلَّ ذَلِك يكون : فِي يَد عَدوك ..فالعجب بِمثل هَذَا : سخفٌ ..والثقة بِهِ : غرور وَضعف ..وَإِن أعجبت بحسنك : ففكر فِيمَا يُولد عَلَيْك مِمَّا نستحي نَحن من إثْبَاته ؛ وتستحي أَنْت مِنْهُ إِذا ذهب عَنْك بدخولك فِي السن وَفِيمَا ذكرنَا كِفَايَة . ..أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس ورقة / 70 - 71 ...