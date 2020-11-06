من درر السلف....الحلقة رقم 154

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 من الدرر والمسائل الحسان ...

🥀🥀 منها ...
قال الإمام شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي عليه رَحَمَات الله عليه /
وكان خلف بن أيوب : لا يطرد الذباب عن وجهه في الصلاة ..
فقيل له : كيف تصبر ؟؟؟
فقال :
بلغني أن الفساق يتصبرون تحت السياط ليقال فلان صبور ؛ وأنا بين يدي ربي : أفلا أصبر على ذباب يقع علي . ..
🥀 أنظره / المستطرف من كل فنّ مستظرف ورقة / 13 - 14 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقال حاتم الأصم رحمه الله تعالى /
فاتتني صلاة الجماعة مرة : فعزّاني أبو إسحق البخاري وحده ..
ولو مات لي ولد : لعزاني أكثر من عشرة آلاف ..
لأن مصيبة الدين عندهم : أهون من مصيبة الدنيا . ..
وقال أيضاً /
وكان السلف رضي الله تعالى عنهم : يعزون أنفسهم : ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى ..
وسبعاً إذا فاتتهم : الجماعة . ..
🥀 أنظره / المستطرف من كل فنّ مستظرف ورقة / 14 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
وقال بعض السلف رضي الله عنهم /
العلوم أربعة /
الفقه : للأديان ..
والطب : للأبدان ..
والنجوم : للأزمان ..
والنحو : للّسان ..
وقيل / العالم طبيب هذه الأمة ؛ والدنيا داؤها ..
فإذا كان الطبيب يطلب الداء : فمتى يبرىء غيره ؟؟؟ . ..
🥀 أنظره / المستطرف من كل فنّ مستظرف ورقة / 27 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبيّ الظاهريّ المشهور عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْعَاقِلُ : هُوَ من ميز عُيُوب نَفسه ..
فغالبها : وسعى فِي قمعها ..
والأحمقُ : هُوَ الَّذِي يجهل عُيُوب نَفسه ..
إِمَّا : لقلَّة علمه وتمييزه وَضعف فكرته ..
وَإِمَّا : لِأَنَّهُ يقدر أَن عيوبه خِصَال ..
وَهَذَا : أَشد عيب فِي الأَرْض ..
وَفِي النَّاس كثير يفخرون : بِالزِّنَا واللياطة وَالسَّرِقَة وَالظُّلم ..
فيعجب ؛ بتأتي هَذِه النحوس لَهُ وبقوته على هَذِه المخازي ..
وَإعْلَم يَقِيناً : أَن لَا يسلم إنسيٌّ من نقصٍ ؛ حاشاَ الْأَنْبِيَاء صلوَات الله عَلَيْهِم ..
فَمن خفيت عَلَيْهِ عُيُوب نَفسه : فقد سقط وَصَارَ من السخف والضعة والرذالة والخسة وَضعف التَّمْيِيز وَالْعقل وَقلة الْفَهم . .. إلخ
🥀 أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس ورقة / 66 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَإعْلَم أَن عجبك بِالْمَالِ : حمقٌ ؛ لِأَنَّهُ أَحْجَارٌ لَا تنْتَفع بهَا إِلَّا أَن تخرجها عَن ملكك بنفقتها فِي وَجههَا فَقَط ..
وَالْمَال أَيْضا : غادٍ ورائحٍ ؛ وَرُبمَا زَالَ عَنْك ورأيته بِعَيْنِه فِي يَد غَيْرك ..
وَلَعَلَّ ذَلِك يكون : فِي يَد عَدوك ..
فالعجب بِمثل هَذَا : سخفٌ ..
والثقة بِهِ : غرور وَضعف ..
وَإِن أعجبت بحسنك : ففكر فِيمَا يُولد عَلَيْك مِمَّا نستحي نَحن من إثْبَاته ؛ وتستحي أَنْت مِنْهُ إِذا ذهب عَنْك بدخولك فِي السن وَفِيمَا ذكرنَا كِفَايَة . ..
🥀 أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس ورقة / 70 - 71 ... 🌾🌾🌾
 
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