من درر السلف....الحلقة رقم 154

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
من الدرر والمسائل الحسان ...
منها ...
قال الإمام شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي عليه رَحَمَات الله عليه /
وكان خلف بن أيوب : لا يطرد الذباب عن وجهه في الصلاة ..
فقيل له : كيف تصبر ؟؟؟
فقال :
بلغني أن الفساق يتصبرون تحت السياط ليقال فلان صبور ؛ وأنا بين يدي ربي : أفلا أصبر على ذباب يقع علي . ..
أنظره / المستطرف من كل فنّ مستظرف ورقة / 13 - 14 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقال حاتم الأصم رحمه الله تعالى /
فاتتني صلاة الجماعة مرة : فعزّاني أبو إسحق البخاري وحده ..
ولو مات لي ولد : لعزاني أكثر من عشرة آلاف ..
لأن مصيبة الدين عندهم : أهون من مصيبة الدنيا . ..
وقال أيضاً /
وكان السلف رضي الله تعالى عنهم : يعزون أنفسهم : ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى ..
وسبعاً إذا فاتتهم : الجماعة . ..
أنظره / المستطرف من كل فنّ مستظرف ورقة / 14 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وقال بعض السلف رضي الله عنهم /
العلوم أربعة /
الفقه : للأديان ..
والطب : للأبدان ..
والنجوم : للأزمان ..
والنحو : للّسان ..
وقيل / العالم طبيب هذه الأمة ؛ والدنيا داؤها ..
فإذا كان الطبيب يطلب الداء : فمتى يبرىء غيره ؟؟؟ . ..
أنظره / المستطرف من كل فنّ مستظرف ورقة / 27 ...
ومنها ...
وقال الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبيّ الظاهريّ المشهور عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْعَاقِلُ : هُوَ من ميز عُيُوب نَفسه ..
فغالبها : وسعى فِي قمعها ..
والأحمقُ : هُوَ الَّذِي يجهل عُيُوب نَفسه ..
إِمَّا : لقلَّة علمه وتمييزه وَضعف فكرته ..
وَإِمَّا : لِأَنَّهُ يقدر أَن عيوبه خِصَال ..
وَهَذَا : أَشد عيب فِي الأَرْض ..
وَفِي النَّاس كثير يفخرون : بِالزِّنَا واللياطة وَالسَّرِقَة وَالظُّلم ..
فيعجب ؛ بتأتي هَذِه النحوس لَهُ وبقوته على هَذِه المخازي ..
وَإعْلَم يَقِيناً : أَن لَا يسلم إنسيٌّ من نقصٍ ؛ حاشاَ الْأَنْبِيَاء صلوَات الله عَلَيْهِم ..
فَمن خفيت عَلَيْهِ عُيُوب نَفسه : فقد سقط وَصَارَ من السخف والضعة والرذالة والخسة وَضعف التَّمْيِيز وَالْعقل وَقلة الْفَهم . .. إلخ
أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس ورقة / 66 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَإعْلَم أَن عجبك بِالْمَالِ : حمقٌ ؛ لِأَنَّهُ أَحْجَارٌ لَا تنْتَفع بهَا إِلَّا أَن تخرجها عَن ملكك بنفقتها فِي وَجههَا فَقَط ..
وَالْمَال أَيْضا : غادٍ ورائحٍ ؛ وَرُبمَا زَالَ عَنْك ورأيته بِعَيْنِه فِي يَد غَيْرك ..
وَلَعَلَّ ذَلِك يكون : فِي يَد عَدوك ..
فالعجب بِمثل هَذَا : سخفٌ ..
والثقة بِهِ : غرور وَضعف ..
وَإِن أعجبت بحسنك : ففكر فِيمَا يُولد عَلَيْك مِمَّا نستحي نَحن من إثْبَاته ؛ وتستحي أَنْت مِنْهُ إِذا ذهب عَنْك بدخولك فِي السن وَفِيمَا ذكرنَا كِفَايَة . ..
أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس ورقة / 70 - 71 ...
من الدرر والمسائل الحسان ...
منها ...
قال الإمام شهاب الدين محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي عليه رَحَمَات الله عليه /
وكان خلف بن أيوب : لا يطرد الذباب عن وجهه في الصلاة ..
فقيل له : كيف تصبر ؟؟؟
فقال :
بلغني أن الفساق يتصبرون تحت السياط ليقال فلان صبور ؛ وأنا بين يدي ربي : أفلا أصبر على ذباب يقع علي . ..
أنظره / المستطرف من كل فنّ مستظرف ورقة / 13 - 14 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وقال حاتم الأصم رحمه الله تعالى /
فاتتني صلاة الجماعة مرة : فعزّاني أبو إسحق البخاري وحده ..
ولو مات لي ولد : لعزاني أكثر من عشرة آلاف ..
لأن مصيبة الدين عندهم : أهون من مصيبة الدنيا . ..
وقال أيضاً /
وكان السلف رضي الله تعالى عنهم : يعزون أنفسهم : ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى ..
وسبعاً إذا فاتتهم : الجماعة . ..
أنظره / المستطرف من كل فنّ مستظرف ورقة / 14 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
وقال بعض السلف رضي الله عنهم /
العلوم أربعة /
الفقه : للأديان ..
والطب : للأبدان ..
والنجوم : للأزمان ..
والنحو : للّسان ..
وقيل / العالم طبيب هذه الأمة ؛ والدنيا داؤها ..
فإذا كان الطبيب يطلب الداء : فمتى يبرىء غيره ؟؟؟ . ..
أنظره / المستطرف من كل فنّ مستظرف ورقة / 27 ...
ومنها ...
وقال الإمام الحافظ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبيّ الظاهريّ المشهور عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
الْعَاقِلُ : هُوَ من ميز عُيُوب نَفسه ..
فغالبها : وسعى فِي قمعها ..
والأحمقُ : هُوَ الَّذِي يجهل عُيُوب نَفسه ..
إِمَّا : لقلَّة علمه وتمييزه وَضعف فكرته ..
وَإِمَّا : لِأَنَّهُ يقدر أَن عيوبه خِصَال ..
وَهَذَا : أَشد عيب فِي الأَرْض ..
وَفِي النَّاس كثير يفخرون : بِالزِّنَا واللياطة وَالسَّرِقَة وَالظُّلم ..
فيعجب ؛ بتأتي هَذِه النحوس لَهُ وبقوته على هَذِه المخازي ..
وَإعْلَم يَقِيناً : أَن لَا يسلم إنسيٌّ من نقصٍ ؛ حاشاَ الْأَنْبِيَاء صلوَات الله عَلَيْهِم ..
فَمن خفيت عَلَيْهِ عُيُوب نَفسه : فقد سقط وَصَارَ من السخف والضعة والرذالة والخسة وَضعف التَّمْيِيز وَالْعقل وَقلة الْفَهم . .. إلخ
أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس ورقة / 66 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَإعْلَم أَن عجبك بِالْمَالِ : حمقٌ ؛ لِأَنَّهُ أَحْجَارٌ لَا تنْتَفع بهَا إِلَّا أَن تخرجها عَن ملكك بنفقتها فِي وَجههَا فَقَط ..
وَالْمَال أَيْضا : غادٍ ورائحٍ ؛ وَرُبمَا زَالَ عَنْك ورأيته بِعَيْنِه فِي يَد غَيْرك ..
وَلَعَلَّ ذَلِك يكون : فِي يَد عَدوك ..
فالعجب بِمثل هَذَا : سخفٌ ..
والثقة بِهِ : غرور وَضعف ..
وَإِن أعجبت بحسنك : ففكر فِيمَا يُولد عَلَيْك مِمَّا نستحي نَحن من إثْبَاته ؛ وتستحي أَنْت مِنْهُ إِذا ذهب عَنْك بدخولك فِي السن وَفِيمَا ذكرنَا كِفَايَة . ..
أنظره / الأخلاق والسير في مداواة النفوس ورقة / 70 - 71 ...