من درر السلف....الحلقة رقم 155

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد ...

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء وهو / أنها إنما يرى صاجها بها الأشياء الحاضرة ؛ والأمور الجسمانية : مثل الصور والأشخاص ..
فأما القلب والأذن : فيعلم الإنسان بهما ما غاب عنه ؛ وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء الروحانية ؛ والمعلومات المعنوية ..
ثم بعد ذلك يفترقان /
فالقلب : يعقل الأشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاءه وخاصيته ..
أما الأذن : فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب ؛ فهي بنفسها إنما تحمل القول والكلام ..
فإذا وصل ذلك إلى القلب : أخذ منه ما فيه من العلم ..
فصاحب العلم في حقيقة الأمر : هو القلب ..
وإنما سائر الأعضاء : حجبه له ؛ توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه ؛ حتى أن من فقد شيئا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه ..
فالأصم : لا يعلم ما في الكلام من العلم ..
والضرير : لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة ..
وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب لو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب : فإنه لا يعقل شيئاً ..
فمدار الأمر : على القلب ..
وعند هذا : تستبين الحكمة في قوله تعالى في سورة الحج : ﴿ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ﴾ ..
حتى لم يذكر هنا : العين . ..
فإن سياق الكلام هنا : في أمور غائبة ؛ وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها . ..
🥀 أنظره / مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 315 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رحَمَات الله تعالى عليه /
01 / إن السمع به تنال : سعادة الدنيا والآخرة ؛ فإنها إنما تحصل بمتابعة الرسل ؛ وقبول رسالاتهم ..
وبالسمع : عرف ذلك ..
فإن من لا سمع له : لا يعلم ما جاؤا به ..
02 / إن السمع يدرك به أجل شيء وأفضله : وهو كلام الله تعالى الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه ..
03 / إن العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب : ولا يحصل ذلك إلا بالسمع ..
04 / إن مدركه أعم من مدرك البصر ؛ فإنه يدرك الكليات والجزئيات ؛ والشاهد والغائب ؛ والموجود والمعدوم ..
والبصر لا يدرك : إلا بعض المشاهدات ..
والسمع : يسمع كل علم ..
فأين أحدهما : من الآخر ..
ولو فرضنا شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه ؛ والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه هل كانا سواء ؟؟؟ ..
05 / إن فاقد البصر : إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجزئية المشاهدة ؛ ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تقريباً ..
وأما فاقد السمع فالذي فاته من العلم : لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولو قريبا ..
06 / إن ذم الله تعالى للكفار بعدم السمع في القرآن : أكثر من ذمه لهم بعدم البصر ..
بل إنما يذمهم بعدم البصير : تبعاً لعدم العقل والسمع ..
07 / إن الذي يورده السمع على القلب من العلوم : لا يلحقه فيه كلال ولا سآمة ولا تعب مع كثرته وعظمه ..
والذي يورده البصر عليه يلحقه فيه : الكلال والضعف والنقص ؛ وربما خشي صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته بالنسبة إلى السمع . ..
🥀 أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 105 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال العلاّمة الشيخ محمد الطاهر إبن عاشور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وفي تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن الكريم : دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر ..
فإن التقديم : مؤذن بأهمية المقدم ..
وذلك : لأن السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال العقل ..
وهو وسيلة : بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع ..
ولأن السمع : ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست بدون توجه بخلاف البصر ؛ فإنه يحتاج إلى التوجه بالإلتفات إلى الجهات غير المقابلة . ..
🥀 أنظره / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 258 ... 🌾🌾🌾
 
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