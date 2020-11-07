من درر السلف....الحلقة رقم 155

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /إن العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء وهو / أنها إنما يرى صاجها بها الأشياء الحاضرة ؛ والأمور الجسمانية : مثل الصور والأشخاص ..فأما القلب والأذن : فيعلم الإنسان بهما ما غاب عنه ؛ وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء الروحانية ؛ والمعلومات المعنوية ..ثم بعد ذلك يفترقان /فالقلب : يعقل الأشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاءه وخاصيته ..أما الأذن : فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب ؛ فهي بنفسها إنما تحمل القول والكلام ..فإذا وصل ذلك إلى القلب : أخذ منه ما فيه من العلم ..فصاحب العلم في حقيقة الأمر : هو القلب ..وإنما سائر الأعضاء : حجبه له ؛ توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه ؛ حتى أن من فقد شيئا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه ..فالأصم : لا يعلم ما في الكلام من العلم ..والضرير : لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة ..وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب لو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب : فإنه لا يعقل شيئاً ..فمدار الأمر : على القلب ..وعند هذا : تستبين الحكمة في قوله تعالى في سورة الحج : ﴿ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ﴾ ..حتى لم يذكر هنا : العين . ..فإن سياق الكلام هنا : في أمور غائبة ؛ وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها . ..أنظره / مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 315 ...ومنها ...و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رحَمَات الله تعالى عليه /01 / إن السمع به تنال : سعادة الدنيا والآخرة ؛ فإنها إنما تحصل بمتابعة الرسل ؛ وقبول رسالاتهم ..وبالسمع : عرف ذلك ..فإن من لا سمع له : لا يعلم ما جاؤا به ..02 / إن السمع يدرك به أجل شيء وأفضله : وهو كلام الله تعالى الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه ..03 / إن العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب : ولا يحصل ذلك إلا بالسمع ..04 / إن مدركه أعم من مدرك البصر ؛ فإنه يدرك الكليات والجزئيات ؛ والشاهد والغائب ؛ والموجود والمعدوم ..والبصر لا يدرك : إلا بعض المشاهدات ..والسمع : يسمع كل علم ..فأين أحدهما : من الآخر ..ولو فرضنا شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه ؛ والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه هل كانا سواء ؟؟؟ ..05 / إن فاقد البصر : إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجزئية المشاهدة ؛ ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تقريباً ..وأما فاقد السمع فالذي فاته من العلم : لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولو قريبا ..06 / إن ذم الله تعالى للكفار بعدم السمع في القرآن : أكثر من ذمه لهم بعدم البصر ..بل إنما يذمهم بعدم البصير : تبعاً لعدم العقل والسمع ..07 / إن الذي يورده السمع على القلب من العلوم : لا يلحقه فيه كلال ولا سآمة ولا تعب مع كثرته وعظمه ..والذي يورده البصر عليه يلحقه فيه : الكلال والضعف والنقص ؛ وربما خشي صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته بالنسبة إلى السمع . ..أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 105 ...ومنها ...وقال العلاّمة الشيخ محمد الطاهر إبن عاشور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وفي تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن الكريم : دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر ..فإن التقديم : مؤذن بأهمية المقدم ..وذلك : لأن السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال العقل ..وهو وسيلة : بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع ..ولأن السمع : ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست بدون توجه بخلاف البصر ؛ فإنه يحتاج إلى التوجه بالإلتفات إلى الجهات غير المقابلة . ..أنظره / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 258 ...