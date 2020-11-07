من درر السلف....الحلقة رقم 155

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء وهو / أنها إنما يرى صاجها بها الأشياء الحاضرة ؛ والأمور الجسمانية : مثل الصور والأشخاص ..
فأما القلب والأذن : فيعلم الإنسان بهما ما غاب عنه ؛ وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء الروحانية ؛ والمعلومات المعنوية ..
ثم بعد ذلك يفترقان /
فالقلب : يعقل الأشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاءه وخاصيته ..
أما الأذن : فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب ؛ فهي بنفسها إنما تحمل القول والكلام ..
فإذا وصل ذلك إلى القلب : أخذ منه ما فيه من العلم ..
فصاحب العلم في حقيقة الأمر : هو القلب ..
وإنما سائر الأعضاء : حجبه له ؛ توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه ؛ حتى أن من فقد شيئا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه ..
فالأصم : لا يعلم ما في الكلام من العلم ..
والضرير : لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة ..
وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب لو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب : فإنه لا يعقل شيئاً ..
فمدار الأمر : على القلب ..
وعند هذا : تستبين الحكمة في قوله تعالى في سورة الحج : ﴿ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ﴾ ..
حتى لم يذكر هنا : العين . ..
فإن سياق الكلام هنا : في أمور غائبة ؛ وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 315 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رحَمَات الله تعالى عليه /
01 / إن السمع به تنال : سعادة الدنيا والآخرة ؛ فإنها إنما تحصل بمتابعة الرسل ؛ وقبول رسالاتهم ..
وبالسمع : عرف ذلك ..
فإن من لا سمع له : لا يعلم ما جاؤا به ..
02 / إن السمع يدرك به أجل شيء وأفضله : وهو كلام الله تعالى الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه ..
03 / إن العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب : ولا يحصل ذلك إلا بالسمع ..
04 / إن مدركه أعم من مدرك البصر ؛ فإنه يدرك الكليات والجزئيات ؛ والشاهد والغائب ؛ والموجود والمعدوم ..
والبصر لا يدرك : إلا بعض المشاهدات ..
والسمع : يسمع كل علم ..
فأين أحدهما : من الآخر ..
ولو فرضنا شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه ؛ والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه هل كانا سواء ؟؟؟ ..
05 / إن فاقد البصر : إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجزئية المشاهدة ؛ ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تقريباً ..
وأما فاقد السمع فالذي فاته من العلم : لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولو قريبا ..
06 / إن ذم الله تعالى للكفار بعدم السمع في القرآن : أكثر من ذمه لهم بعدم البصر ..
بل إنما يذمهم بعدم البصير : تبعاً لعدم العقل والسمع ..
07 / إن الذي يورده السمع على القلب من العلوم : لا يلحقه فيه كلال ولا سآمة ولا تعب مع كثرته وعظمه ..
والذي يورده البصر عليه يلحقه فيه : الكلال والضعف والنقص ؛ وربما خشي صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته بالنسبة إلى السمع . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 105 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة الشيخ محمد الطاهر إبن عاشور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وفي تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن الكريم : دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر ..
فإن التقديم : مؤذن بأهمية المقدم ..
وذلك : لأن السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال العقل ..
وهو وسيلة : بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع ..
ولأن السمع : ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست بدون توجه بخلاف البصر ؛ فإنه يحتاج إلى التوجه بالإلتفات إلى الجهات غير المقابلة . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 258 ...
ومن الدرر والفوائد ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام إبن تيمية عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
إن العين تقصر عن القلب والأذن وتفارقهما في شيء وهو / أنها إنما يرى صاجها بها الأشياء الحاضرة ؛ والأمور الجسمانية : مثل الصور والأشخاص ..
فأما القلب والأذن : فيعلم الإنسان بهما ما غاب عنه ؛ وما لا مجال للبصر فيه من الأشياء الروحانية ؛ والمعلومات المعنوية ..
ثم بعد ذلك يفترقان /
فالقلب : يعقل الأشياء بنفسه إذ كان العلم هو غذاءه وخاصيته ..
أما الأذن : فإنها تحمل الكلام المشتمل على العلم إلى القلب ؛ فهي بنفسها إنما تحمل القول والكلام ..
فإذا وصل ذلك إلى القلب : أخذ منه ما فيه من العلم ..
فصاحب العلم في حقيقة الأمر : هو القلب ..
وإنما سائر الأعضاء : حجبه له ؛ توصل إليه من الأخبار ما لم يكن ليأخذه بنفسه ؛ حتى أن من فقد شيئا من هذه الأعضاء فإنه يفقد بفقده من العلم ما كان هو الواسطة فيه ..
فالأصم : لا يعلم ما في الكلام من العلم ..
والضرير : لا يدري ما تحتوي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة ..
وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب لو استمع إلى كلمات أهل العلم بغير قلب : فإنه لا يعقل شيئاً ..
فمدار الأمر : على القلب ..
وعند هذا : تستبين الحكمة في قوله تعالى في سورة الحج : ﴿ أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ﴾ ..
حتى لم يذكر هنا : العين . ..
فإن سياق الكلام هنا : في أمور غائبة ؛ وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها . ..
أنظره / مجموع الفتاوى ج 09 ورقة / 315 ...
ومنها ...
و قال شيخ الإسلام الصغير إبن قيّم الجَوْزِية عليه رحَمَات الله تعالى عليه /
01 / إن السمع به تنال : سعادة الدنيا والآخرة ؛ فإنها إنما تحصل بمتابعة الرسل ؛ وقبول رسالاتهم ..
وبالسمع : عرف ذلك ..
فإن من لا سمع له : لا يعلم ما جاؤا به ..
02 / إن السمع يدرك به أجل شيء وأفضله : وهو كلام الله تعالى الذي فضله على الكلام كفضل الله على خلقه ..
03 / إن العلوم إنما تنال بالتفاهم والتخاطب : ولا يحصل ذلك إلا بالسمع ..
04 / إن مدركه أعم من مدرك البصر ؛ فإنه يدرك الكليات والجزئيات ؛ والشاهد والغائب ؛ والموجود والمعدوم ..
والبصر لا يدرك : إلا بعض المشاهدات ..
والسمع : يسمع كل علم ..
فأين أحدهما : من الآخر ..
ولو فرضنا شخصين أحدهما يسمع كلام الرسول ولا يرى شخصه ؛ والآخر بصير يراه ولا يسمع كلامه لصممه هل كانا سواء ؟؟؟ ..
05 / إن فاقد البصر : إنما يفقد إدراك بعض الأمور الجزئية المشاهدة ؛ ويمكنه معرفتها بالصفة ولو تقريباً ..
وأما فاقد السمع فالذي فاته من العلم : لا يمكن حصوله بحاسة البصر ولو قريبا ..
06 / إن ذم الله تعالى للكفار بعدم السمع في القرآن : أكثر من ذمه لهم بعدم البصر ..
بل إنما يذمهم بعدم البصير : تبعاً لعدم العقل والسمع ..
07 / إن الذي يورده السمع على القلب من العلوم : لا يلحقه فيه كلال ولا سآمة ولا تعب مع كثرته وعظمه ..
والذي يورده البصر عليه يلحقه فيه : الكلال والضعف والنقص ؛ وربما خشي صاحبه على ذهابه مع قلته ونزارته بالنسبة إلى السمع . ..
أنظره / مفتاح دار السعادة ج 01 ورقة / 105 ...
ومنها ...
وقال العلاّمة الشيخ محمد الطاهر إبن عاشور التونسيّ عليه رَحَمَات الله تعالى /وفي تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن الكريم : دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر ..
فإن التقديم : مؤذن بأهمية المقدم ..
وذلك : لأن السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال العقل ..
وهو وسيلة : بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع ..
ولأن السمع : ترد إليه الأصوات المسموعة من الجهات الست بدون توجه بخلاف البصر ؛ فإنه يحتاج إلى التوجه بالإلتفات إلى الجهات غير المقابلة . ..
أنظره / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 258 ...