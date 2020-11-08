مول لافاييت فالدج العاصمة الإدارية Lafayette village mall

رامي ربيعة
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 8 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 1
- النقاط
- 0
- العمر
- 21
- محل الإقامة
- القاهرة
- الجنس
- ذكر
مول لافاييت العاصمة الادارية الجديدة – Lafayette Mall new capital
يعد مول لافاييت العاصمة الادارية الجديدة من أرقى المولات في العاصمة الادارية، كما أنه المول الأول الذي يحتوي على وحدات إدارية فقط، ويعد امتلاك وحدة في المشروع فرصة للمستثمرين والعملاء، نظرًا إلى الموقع الجغرافي المتميز، والخدمات الترفيهية التي يحتوي عليها، بالإضافة إلى التصميمات الرائعة والأسعار التنافسية، ولتتعرف أكثر عن مزايا المول يرجى متابعة المقال.
موقع مشروع مول لافاييت العاصمة الادارية الجديدة
حرصت شركة هوم تاون للتنمية العقارية التي قامت بتنفيذ المول على اختيار أرقى الأماكن في العاصمة الادارية الجديدة لإقامته، حيث يتمتع الموقع بعدة مزايا نظرًا إلى قربه من بعض المناطق الحيوية.
مساحة مول لافاييت هوم تاون
تم تخصيص مساحة قدرها 25 ألف متر مربع من أجل بناء المول بالكامل، علمًا بأنه يتمتع بتصميمات رائعة تضاهي الطراز المعماري الفرنسي، حيث أن المول يشبه بشكل كبير مول لافاييت غاليري في باريس.
تم استغلال مساحة تتراوح ما بين 35% إلى 40% من إجمالي مساحة المشروع في تنفيذ المباني التي تتضمن وحدات تجارية فقط، علمًا بأن المول يتألف من طابق أرضي وخمسة طوابق متكررة، ومساحات الوحدات متفاوتة لتناسب جميع الأغراض والامكانيات، وتتراوح ما بين 26 متر مربع إلى 150 متر مربع كحد أقصى، وجميع الوحدات داخل Lafayette Mall new capital تتمتع بتصميمات فاخرة فريدة من نوعها من الداخل والخارج على حدٍ سواء.