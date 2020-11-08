من درر السلف....الحلقة رقم 156

الحمد لله ...ومن الدرر والفوائد ...منها ...قال العلاّمة التونسيّ محمد الطاهر إبن عاشور عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَقَدْ عَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ وُجُوهِ : إِعْجَازِ الْقُرْآنِ مَا يُعَدُّ جِهَةً رَابِعَةً هِيَ مَا انْطَوَىعَلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ مِمَّا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عَلَّامِ الْغُيُوبِ ..وَقَدْ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ مَا عَدَّهُ عِيَاضٌ فِي ( الشِّفَاءِ ) وَجْهًا رَابِعًا مِنْ وُجُوهِ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ وَهُوَ : مَا أَنْبَأَ بِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْقُرُونِ السَّالِفَةِ مِمَّا كَانَ لَا يَعْلَمُ مِنْهُ الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةَ إِلَّا الْفَذُّ مِنْ أَحْبَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ ..فَهَذَا مُعْجِزٌ لِلْعَرَبِ الْأُمِّيِّينَ خَاصَّةً : وَلَيْسَ مُعْجِزًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ ..وَخَاصٌّ ثُبُوتُ إِعْجَازِهِ بِأَهْلِ الْإِنْصَافِ مِنَ النَّاظِرِينَ فِي نَشْأَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْوَالِهِ : وَلَيْسَ مُعْجِزًا لِلْمُكَابِرِينَ ..فَقَدْ قَالُوا : ( إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ) .. [ النَّحْل : 103 ] . ..أنظره / التحرير والتنوير ( تحرير المعنى السديد ؛ وتنوير العقل الجديد ؛ من تفسير الكتاب المجيد ) ج 01 ورقة / 107 ...ومنها ...وقال أيضاً /فَإِعْجَازُ الْقُرْآنِ مِنَ الْجِهَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مُتَوَجِّهٌ : إِلَى الْعَرَبِ ..إِذْ هُوَ مُعْجِزٌ : لِفُصَحَائِهِمْ وَخُطَبَائِهِمْ وَشُعَرَائِهِمْ مُبَاشَرَةً ..وَمُعْجِزٌ : لِعَامَّتِهِمْ بِوَاسِطَةِ إِدْرَاكِهِمْ أَنَّ عَجْزَ مُقَارِعِيهِ عَنْ مُعَارَضَتِهِ مَعَ تَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَيْهِ ؛ هُوَ بُرْهَانٌ سَاطِعٌ عَلَى أَنَّهُ تَجَاوَزَ طَاقَةَ جَمِيعِهِمْ ..ثُمَّ هُوَ بِذَلِكَ : دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ لَدَى بَقِيَّةِ الْبَشَرِ الَّذِينَ بَلَغَ إِلَيْهِمْ صَدَى عَجْزِ الْعَرَبِ بُلُوغًا لَا يُسْتَطَاعُ إِنْكَارُهُ لِمُعَاصِرِيهِ بِتَوَاتُرِ الْأَخْبَارِ ..وَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ : بِشَوَاهِدِ التَّارِيخِ . ..أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَالْقُرْآنُ مُعْجِزٌ مِنِ الْجِهَةِ الثَّالِثَةِ: لِلْبَشَرِ قَاطِبَةً إِعْجَازًا مُسْتَمِرًّا عَلَى مَمَرِّ الْعُصُورِ ..وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا شَمِلَهُ قَوْلُ أَئِمَّةِ الدِّينِ : إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْمُعْجِزَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ عَلَى تَعَاقُبِ السِّنِينَ ..لِأَنَّهُ قَدْ يُدْرِكُ إِعْجَازَهُ : الْعُقَلَاءُ مِنْ غَيْرِ الْأُمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ بِوَاسِطَةِ تَرْجَمَةِ مَعَانِيهِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَالْحِكَمِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِيَّةِ ..وَهُوَ دَلِيلٌ تَفْصِيلِيٌّ : لِأَهْلِ تِلْكَ الْمَعَانِي ..وَإِجْمَالِيٌّ : لِمَنْ تَبْلُغُهُ شَهَادَتُهُمْ بِذَلِكَ . ..أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /وَهُوَ مِنَ الْجِهَةِ الرَّابِعَةِ ( عِنْدَ الَّذِينَ اعْتَبَرُوهَا زَائِدَةً عَلَى الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ ) : مُعْجِزٌ لِأَهْلِ عَصْرِ نُزُولِهِ إِعْجَازًا تَفْصِيلِيًّا ..ومعجز لمن يجيىء بَعْدَهُمْ : مِمَّنْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَوَاتُرِ نَقْلِ الْقُرْآنِ ؛ وَتَعَيُّنِ صَرْفِ الْآيَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى هَذَا الْإِخْبَارِ إِلَى مَا أُرِيدَ مِنْهَا . ..أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ...ومنها ...وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /سَمِعَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةَ قَوْلَهُ تَعَالَى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ ) ..قَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً ..وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً ..وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ ..وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ ..وَمَا هُوَ بِكَلَامِ بَشَرٍ . ..وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ / أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ : ( فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ ) ..فَسَجَدَ وَقَالَ : سَجَدْتُ لِفَصَاحَتِهِ ..( وَكَانَ مَوْضِعُ التَّأْثِيرِ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ هُوَ : كَلِمَةَ اصْدَعْ فِي إِبَانَتِهَا عَنِ الدَّعْوَةِ وَالْجَهْرِ بِهَا وَالشَّجَاعَةِ فِيهَا ؛ وَكَلِمَةَ بِما تُؤْمَرُ فِي إِيجَازِهَا وَجَمْعِهَا ) ..وَسَمِعَ آخَرُ رَجُلًا يَقْرَأُ : ( فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ) ..فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مَخْلُوقًا لَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ . ..أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ...