من درر السلف....الحلقة رقم 156

إلياس
:: عضو مَلكِي ::
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الحمد لله ...
ومن الدرر والفوائد ...
منها ...
قال العلاّمة التونسيّ محمد الطاهر إبن عاشور عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدْ عَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ وُجُوهِ : إِعْجَازِ الْقُرْآنِ مَا يُعَدُّ جِهَةً رَابِعَةً هِيَ مَا انْطَوَى
عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ مِمَّا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عَلَّامِ الْغُيُوبِ ..
وَقَدْ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ مَا عَدَّهُ عِيَاضٌ فِي ( الشِّفَاءِ ) وَجْهًا رَابِعًا مِنْ وُجُوهِ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ وَهُوَ : مَا أَنْبَأَ بِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْقُرُونِ السَّالِفَةِ مِمَّا كَانَ لَا يَعْلَمُ مِنْهُ الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةَ إِلَّا الْفَذُّ مِنْ أَحْبَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ ..
فَهَذَا مُعْجِزٌ لِلْعَرَبِ الْأُمِّيِّينَ خَاصَّةً : وَلَيْسَ مُعْجِزًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ ..
وَخَاصٌّ ثُبُوتُ إِعْجَازِهِ بِأَهْلِ الْإِنْصَافِ مِنَ النَّاظِرِينَ فِي نَشْأَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْوَالِهِ : وَلَيْسَ مُعْجِزًا لِلْمُكَابِرِينَ ..
فَقَدْ قَالُوا : ( إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ) .. [ النَّحْل : 103 ] . ..
أنظره / التحرير والتنوير ( تحرير المعنى السديد ؛ وتنوير العقل الجديد ؛ من تفسير الكتاب المجيد ) ج 01 ورقة / 107 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَإِعْجَازُ الْقُرْآنِ مِنَ الْجِهَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مُتَوَجِّهٌ : إِلَى الْعَرَبِ ..
إِذْ هُوَ مُعْجِزٌ : لِفُصَحَائِهِمْ وَخُطَبَائِهِمْ وَشُعَرَائِهِمْ مُبَاشَرَةً ..
وَمُعْجِزٌ : لِعَامَّتِهِمْ بِوَاسِطَةِ إِدْرَاكِهِمْ أَنَّ عَجْزَ مُقَارِعِيهِ عَنْ مُعَارَضَتِهِ مَعَ تَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَيْهِ ؛ هُوَ بُرْهَانٌ سَاطِعٌ عَلَى أَنَّهُ تَجَاوَزَ طَاقَةَ جَمِيعِهِمْ ..
ثُمَّ هُوَ بِذَلِكَ : دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ لَدَى بَقِيَّةِ الْبَشَرِ الَّذِينَ بَلَغَ إِلَيْهِمْ صَدَى عَجْزِ الْعَرَبِ بُلُوغًا لَا يُسْتَطَاعُ إِنْكَارُهُ لِمُعَاصِرِيهِ بِتَوَاتُرِ الْأَخْبَارِ ..
وَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ : بِشَوَاهِدِ التَّارِيخِ . ..
أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْقُرْآنُ مُعْجِزٌ مِنِ الْجِهَةِ الثَّالِثَةِ: لِلْبَشَرِ قَاطِبَةً إِعْجَازًا مُسْتَمِرًّا عَلَى مَمَرِّ الْعُصُورِ ..
وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا شَمِلَهُ قَوْلُ أَئِمَّةِ الدِّينِ : إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْمُعْجِزَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ عَلَى تَعَاقُبِ السِّنِينَ ..
لِأَنَّهُ قَدْ يُدْرِكُ إِعْجَازَهُ : الْعُقَلَاءُ مِنْ غَيْرِ الْأُمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ بِوَاسِطَةِ تَرْجَمَةِ مَعَانِيهِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَالْحِكَمِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِيَّةِ ..
وَهُوَ دَلِيلٌ تَفْصِيلِيٌّ : لِأَهْلِ تِلْكَ الْمَعَانِي ..
وَإِجْمَالِيٌّ : لِمَنْ تَبْلُغُهُ شَهَادَتُهُمْ بِذَلِكَ . ..
أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَهُوَ مِنَ الْجِهَةِ الرَّابِعَةِ ( عِنْدَ الَّذِينَ اعْتَبَرُوهَا زَائِدَةً عَلَى الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ ) : مُعْجِزٌ لِأَهْلِ عَصْرِ نُزُولِهِ إِعْجَازًا تَفْصِيلِيًّا ..
ومعجز لمن يجيىء بَعْدَهُمْ : مِمَّنْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَوَاتُرِ نَقْلِ الْقُرْآنِ ؛ وَتَعَيُّنِ صَرْفِ الْآيَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى هَذَا الْإِخْبَارِ إِلَى مَا أُرِيدَ مِنْهَا . ..
أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
سَمِعَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةَ قَوْلَهُ تَعَالَى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ ) ..
قَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً ..
وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً ..
وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ ..
وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ ..
وَمَا هُوَ بِكَلَامِ بَشَرٍ . ..
وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ / أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ : ( فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ ) ..
فَسَجَدَ وَقَالَ : سَجَدْتُ لِفَصَاحَتِهِ ..
( وَكَانَ مَوْضِعُ التَّأْثِيرِ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ هُوَ : كَلِمَةَ اصْدَعْ فِي إِبَانَتِهَا عَنِ الدَّعْوَةِ وَالْجَهْرِ بِهَا وَالشَّجَاعَةِ فِيهَا ؛ وَكَلِمَةَ بِما تُؤْمَرُ فِي إِيجَازِهَا وَجَمْعِهَا ) ..
وَسَمِعَ آخَرُ رَجُلًا يَقْرَأُ : ( فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ) ..
فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مَخْلُوقًا لَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ . ..
أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ...
ومن الدرر والفوائد ...
منها ...
قال العلاّمة التونسيّ محمد الطاهر إبن عاشور عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدْ عَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ وُجُوهِ : إِعْجَازِ الْقُرْآنِ مَا يُعَدُّ جِهَةً رَابِعَةً هِيَ مَا انْطَوَى
عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ مِمَّا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عَلَّامِ الْغُيُوبِ ..
وَقَدْ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ مَا عَدَّهُ عِيَاضٌ فِي ( الشِّفَاءِ ) وَجْهًا رَابِعًا مِنْ وُجُوهِ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ وَهُوَ : مَا أَنْبَأَ بِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْقُرُونِ السَّالِفَةِ مِمَّا كَانَ لَا يَعْلَمُ مِنْهُ الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةَ إِلَّا الْفَذُّ مِنْ أَحْبَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ ..
فَهَذَا مُعْجِزٌ لِلْعَرَبِ الْأُمِّيِّينَ خَاصَّةً : وَلَيْسَ مُعْجِزًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ ..
وَخَاصٌّ ثُبُوتُ إِعْجَازِهِ بِأَهْلِ الْإِنْصَافِ مِنَ النَّاظِرِينَ فِي نَشْأَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْوَالِهِ : وَلَيْسَ مُعْجِزًا لِلْمُكَابِرِينَ ..
فَقَدْ قَالُوا : ( إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ) .. [ النَّحْل : 103 ] . ..
أنظره / التحرير والتنوير ( تحرير المعنى السديد ؛ وتنوير العقل الجديد ؛ من تفسير الكتاب المجيد ) ج 01 ورقة / 107 ...
ومنها ...
وقال أيضاً /
فَإِعْجَازُ الْقُرْآنِ مِنَ الْجِهَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مُتَوَجِّهٌ : إِلَى الْعَرَبِ ..
إِذْ هُوَ مُعْجِزٌ : لِفُصَحَائِهِمْ وَخُطَبَائِهِمْ وَشُعَرَائِهِمْ مُبَاشَرَةً ..
وَمُعْجِزٌ : لِعَامَّتِهِمْ بِوَاسِطَةِ إِدْرَاكِهِمْ أَنَّ عَجْزَ مُقَارِعِيهِ عَنْ مُعَارَضَتِهِ مَعَ تَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَيْهِ ؛ هُوَ بُرْهَانٌ سَاطِعٌ عَلَى أَنَّهُ تَجَاوَزَ طَاقَةَ جَمِيعِهِمْ ..
ثُمَّ هُوَ بِذَلِكَ : دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ لَدَى بَقِيَّةِ الْبَشَرِ الَّذِينَ بَلَغَ إِلَيْهِمْ صَدَى عَجْزِ الْعَرَبِ بُلُوغًا لَا يُسْتَطَاعُ إِنْكَارُهُ لِمُعَاصِرِيهِ بِتَوَاتُرِ الْأَخْبَارِ ..
وَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ : بِشَوَاهِدِ التَّارِيخِ . ..
أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْقُرْآنُ مُعْجِزٌ مِنِ الْجِهَةِ الثَّالِثَةِ: لِلْبَشَرِ قَاطِبَةً إِعْجَازًا مُسْتَمِرًّا عَلَى مَمَرِّ الْعُصُورِ ..
وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا شَمِلَهُ قَوْلُ أَئِمَّةِ الدِّينِ : إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْمُعْجِزَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ عَلَى تَعَاقُبِ السِّنِينَ ..
لِأَنَّهُ قَدْ يُدْرِكُ إِعْجَازَهُ : الْعُقَلَاءُ مِنْ غَيْرِ الْأُمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ بِوَاسِطَةِ تَرْجَمَةِ مَعَانِيهِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَالْحِكَمِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِيَّةِ ..
وَهُوَ دَلِيلٌ تَفْصِيلِيٌّ : لِأَهْلِ تِلْكَ الْمَعَانِي ..
وَإِجْمَالِيٌّ : لِمَنْ تَبْلُغُهُ شَهَادَتُهُمْ بِذَلِكَ . ..
أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَهُوَ مِنَ الْجِهَةِ الرَّابِعَةِ ( عِنْدَ الَّذِينَ اعْتَبَرُوهَا زَائِدَةً عَلَى الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ ) : مُعْجِزٌ لِأَهْلِ عَصْرِ نُزُولِهِ إِعْجَازًا تَفْصِيلِيًّا ..
ومعجز لمن يجيىء بَعْدَهُمْ : مِمَّنْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَوَاتُرِ نَقْلِ الْقُرْآنِ ؛ وَتَعَيُّنِ صَرْفِ الْآيَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى هَذَا الْإِخْبَارِ إِلَى مَا أُرِيدَ مِنْهَا . ..
أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ...
ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
سَمِعَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةَ قَوْلَهُ تَعَالَى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ ) ..
قَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً ..
وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً ..
وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ ..
وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ ..
وَمَا هُوَ بِكَلَامِ بَشَرٍ . ..
وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ / أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ : ( فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ ) ..
فَسَجَدَ وَقَالَ : سَجَدْتُ لِفَصَاحَتِهِ ..
( وَكَانَ مَوْضِعُ التَّأْثِيرِ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ هُوَ : كَلِمَةَ اصْدَعْ فِي إِبَانَتِهَا عَنِ الدَّعْوَةِ وَالْجَهْرِ بِهَا وَالشَّجَاعَةِ فِيهَا ؛ وَكَلِمَةَ بِما تُؤْمَرُ فِي إِيجَازِهَا وَجَمْعِهَا ) ..
وَسَمِعَ آخَرُ رَجُلًا يَقْرَأُ : ( فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ) ..
فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مَخْلُوقًا لَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ . ..
أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ...