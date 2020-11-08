من درر السلف....الحلقة رقم 156

إلياس

إلياس

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📚 الحمد لله ...

🥀 ومن الدرر والفوائد ...

🥀🥀 منها ...
قال العلاّمة التونسيّ محمد الطاهر إبن عاشور عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَقَدْ عَدَّ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ مِنْ وُجُوهِ : إِعْجَازِ الْقُرْآنِ مَا يُعَدُّ جِهَةً رَابِعَةً هِيَ مَا انْطَوَى
عَلَيْهِ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنِ الْمُغَيَّبَاتِ مِمَّا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عَلَّامِ الْغُيُوبِ ..
وَقَدْ يَدْخُلُ فِي هَذِهِ الْجِهَةِ مَا عَدَّهُ عِيَاضٌ فِي ( الشِّفَاءِ ) وَجْهًا رَابِعًا مِنْ وُجُوهِ إِعْجَازِ الْقُرْآنِ وَهُوَ : مَا أَنْبَأَ بِهِ مِنْ أَخْبَارِ الْقُرُونِ السَّالِفَةِ مِمَّا كَانَ لَا يَعْلَمُ مِنْهُ الْقِصَّةَ الْوَاحِدَةَ إِلَّا الْفَذُّ مِنْ أَحْبَارِ أَهْلِ الْكِتَابِ ..
فَهَذَا مُعْجِزٌ لِلْعَرَبِ الْأُمِّيِّينَ خَاصَّةً : وَلَيْسَ مُعْجِزًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ ..
وَخَاصٌّ ثُبُوتُ إِعْجَازِهِ بِأَهْلِ الْإِنْصَافِ مِنَ النَّاظِرِينَ فِي نَشْأَةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْوَالِهِ : وَلَيْسَ مُعْجِزًا لِلْمُكَابِرِينَ ..
فَقَدْ قَالُوا : ( إِنَّما يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ ) .. [ النَّحْل : 103 ] . ..
🥀 أنظره / التحرير والتنوير ( تحرير المعنى السديد ؛ وتنوير العقل الجديد ؛ من تفسير الكتاب المجيد ) ج 01 ورقة / 107 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً /
فَإِعْجَازُ الْقُرْآنِ مِنَ الْجِهَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مُتَوَجِّهٌ : إِلَى الْعَرَبِ ..
إِذْ هُوَ مُعْجِزٌ : لِفُصَحَائِهِمْ وَخُطَبَائِهِمْ وَشُعَرَائِهِمْ مُبَاشَرَةً ..
وَمُعْجِزٌ : لِعَامَّتِهِمْ بِوَاسِطَةِ إِدْرَاكِهِمْ أَنَّ عَجْزَ مُقَارِعِيهِ عَنْ مُعَارَضَتِهِ مَعَ تَوَفُّرِ الدَّوَاعِي عَلَيْهِ ؛ هُوَ بُرْهَانٌ سَاطِعٌ عَلَى أَنَّهُ تَجَاوَزَ طَاقَةَ جَمِيعِهِمْ ..
ثُمَّ هُوَ بِذَلِكَ : دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ الْمُنَزَّلِ عَلَيْهِ لَدَى بَقِيَّةِ الْبَشَرِ الَّذِينَ بَلَغَ إِلَيْهِمْ صَدَى عَجْزِ الْعَرَبِ بُلُوغًا لَا يُسْتَطَاعُ إِنْكَارُهُ لِمُعَاصِرِيهِ بِتَوَاتُرِ الْأَخْبَارِ ..
وَلِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ : بِشَوَاهِدِ التَّارِيخِ . ..
🥀 أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَالْقُرْآنُ مُعْجِزٌ مِنِ الْجِهَةِ الثَّالِثَةِ: لِلْبَشَرِ قَاطِبَةً إِعْجَازًا مُسْتَمِرًّا عَلَى مَمَرِّ الْعُصُورِ ..
وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ مَا شَمِلَهُ قَوْلُ أَئِمَّةِ الدِّينِ : إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ الْمُعْجِزَةُ الْمُسْتَمِرَّةُ عَلَى تَعَاقُبِ السِّنِينَ ..
لِأَنَّهُ قَدْ يُدْرِكُ إِعْجَازَهُ : الْعُقَلَاءُ مِنْ غَيْرِ الْأُمَّةِ الْعَرَبِيَّةِ بِوَاسِطَةِ تَرْجَمَةِ مَعَانِيهِ التَّشْرِيعِيَّةِ وَالْحِكَمِيَّةِ وَالْعِلْمِيَّةِ وَالْأَخْلَاقِيَّةِ ..
وَهُوَ دَلِيلٌ تَفْصِيلِيٌّ : لِأَهْلِ تِلْكَ الْمَعَانِي ..
وَإِجْمَالِيٌّ : لِمَنْ تَبْلُغُهُ شَهَادَتُهُمْ بِذَلِكَ . ..
🥀 أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
وَهُوَ مِنَ الْجِهَةِ الرَّابِعَةِ ( عِنْدَ الَّذِينَ اعْتَبَرُوهَا زَائِدَةً عَلَى الْجِهَاتِ الثَّلَاثِ ) : مُعْجِزٌ لِأَهْلِ عَصْرِ نُزُولِهِ إِعْجَازًا تَفْصِيلِيًّا ..
ومعجز لمن يجيىء بَعْدَهُمْ : مِمَّنْ يَبْلُغُهُ ذَلِكَ بِسَبَبِ تَوَاتُرِ نَقْلِ الْقُرْآنِ ؛ وَتَعَيُّنِ صَرْفِ الْآيَاتِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى هَذَا الْإِخْبَارِ إِلَى مَا أُرِيدَ مِنْهَا . ..
🥀 أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ... 🌾🌾🌾

🥀🥀 ومنها ...
وقال أيضاً عليه رَحَمَات الله تعالى عليه /
سَمِعَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةَ قَوْلَهُ تَعَالَى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ ) ..
قَالَ : وَاللَّهِ إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً ..
وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً ..
وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ ..
وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ ..
وَمَا هُوَ بِكَلَامِ بَشَرٍ . ..
وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدَةَ / أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ : ( فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ ) ..
فَسَجَدَ وَقَالَ : سَجَدْتُ لِفَصَاحَتِهِ ..
( وَكَانَ مَوْضِعُ التَّأْثِيرِ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ هُوَ : كَلِمَةَ اصْدَعْ فِي إِبَانَتِهَا عَنِ الدَّعْوَةِ وَالْجَهْرِ بِهَا وَالشَّجَاعَةِ فِيهَا ؛ وَكَلِمَةَ بِما تُؤْمَرُ فِي إِيجَازِهَا وَجَمْعِهَا ) ..
وَسَمِعَ آخَرُ رَجُلًا يَقْرَأُ : ( فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ) ..
فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ مَخْلُوقًا لَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْكَلَامِ . ..
🥀 أنظره أيضاً / التحرير والتنوير ج 01 ورقة / 107 ... 🌾🌾🌾
 
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