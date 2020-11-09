تعرف علي انواع مرض اضطربات ثنائي القطب

اسراءماجد
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مع زيادة الضغوطات التي يمر بها العديد من الاشخاص زادت الامراض النفسية والعقلية ومن اكثر الامراض النفسبة انتشارا هي الاكتئاب والتوتر وفي بعض الاحيان ومع استمرار الاشخاص في الاكتئاب يظهر مرض اضطربات ثنائي القطب، ويعرف مرض اضطراب ثنائي القطب بأنه مرض نفسي خطير يحتاج الي علاج اضطراب ثنائي القطب ينقسم للعديد من الانواع ومن أشهر الأنواع اضطراب ثنائى القطب ما بعد الصدمة وهو اضطراب القلق المرهق الذي يحدث بعد التعرض إلى صدمة مثل وفاة أحد المحيطين أو التعرض لمشاهدة حادثة كبيرة حيث يعاني الأشخاص الذين تعرضوا الى اضطراب ما بعد الصدمة من احساس قوى بالخطر مما يجعلهم يشعرون بالتوتر والقلق والخوف حتى لو انهم آمنون، ففى خلال حياتنا اليومية كل من معرض بتجربة مخيفة او خارجة عن سيطرتنا فقد نجد انفسنا فى حادث سيارة او ان نشاهد حادث يقوم بتخلل الافكار المرعبة داخل عقولنا ولكن اغلب من يتعرضون اضطراب مابعد الصدمة يتغلبون على تلك التجارب بمرور الوقت بدون تدخل مساعدة طبية
انواع مرض اضطراب ثنائي القطب:-
اضطراب ثنائي القطب عدة أنواع ينتج عنها عدة أعراض من الهوس أو الهوس الخفيف او الاكتئاب مما يتسبب ذلك فى شعور المصاب ببعض الأعراض المختلفة والمتناقضة مثل الشعور المفاجئ بالضيق ويلية الشعور بالبهجة المفاجئة
اضطراب ثنائي القطب من النوع الأول:-
يشمل هذا النوع اصابة بنوبة هوس واحدة على الاقل قد تتبعها او تسبقها نوبات اكتئاب كبيرة أو نوبات هوس خفيف
اضطراب ثنائي القطب من النوع الثانى:-
قد يشعر المريض في النوع الثاني من المرض بنوبات هوس قد تكون خفيفه الي اي يشتد به الاكتئاب ليوصل الي الهوش الشديد
اضطراب دورية المزاج:-
يكون المريض فى هذا النوع قد مر بأعراض الهوس لمدة عامين على الاقل او عام واحد عند المراهقين والأطفال او نوبات من أعراض الاكتئاب